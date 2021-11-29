Китайский стартап по производству сельскохозяйственных роботов FJDynamics привлёк $70 млн Статьи редакции
Компания хочет упростить ручную работу в строительстве и садоводстве.
- Инвестором раунда стала одна из крупных интернет-компаний Китая, пишет TechCrunch со ссылкой на основателя стартапа Ву Ди. Он не раскрыл названия компании.
- Привлечённые средства направят на автоматизацию робототехники в сельском хозяйстве, строительстве и садоводстве, а также на развитие продуктов, которые компания продаёт в более чем 60 странах.
- Ву Ди считает, что роботы должны помогать фермерам, а не заменять их. По его словам, многие компании используют роботизированные технологии в дронах или машинах, но большинству людей это не приносит никакой пользы. В то же время в сельском хозяйстве, садоводстве и строительстве, где требуются физические усилия, фермеры до сих пор многое делают вручную, отмечает он.
- FJDynamics занимается созданием сельскохозяйственных роботов и автономных инструментов, например, беспилотных газонокосилок или опрыскивателей для растений. Также компания создала беспилотную кормушку для коров за €20 тысяч.
- Ву Ди основал FJDynamics в 2019 году. До этого он работал главным научным сотрудников китайского производителя дронов DJI. В FJDynamics работают более 1000 человек. Среди её инвесторов есть Tencent и государственный автоконцерн Dongfeng Asset Management.
Компания хочет упростить ручную работу в строительстве и садоводстве.
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