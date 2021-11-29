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Финансы
Nazigul Jusupova

Китайский стартап по производству сельскохозяйственных роботов FJDynamics привлёк $70 млн Статьи редакции

Компания хочет упростить ручную работу в строительстве и садоводстве.

  • Инвестором раунда стала одна из крупных интернет-компаний Китая, пишет TechCrunch со ссылкой на основателя стартапа Ву Ди. Он не раскрыл названия компании.
  • Привлечённые средства направят на автоматизацию робототехники в сельском хозяйстве, строительстве и садоводстве, а также на развитие продуктов, которые компания продаёт в более чем 60 странах.
  • Ву Ди считает, что роботы должны помогать фермерам, а не заменять их. По его словам, многие компании используют роботизированные технологии в дронах или машинах, но большинству людей это не приносит никакой пользы. В то же время в сельском хозяйстве, садоводстве и строительстве, где требуются физические усилия, фермеры до сих пор многое делают вручную, отмечает он.
  • FJDynamics занимается созданием сельскохозяйственных роботов и автономных инструментов, например, беспилотных газонокосилок или опрыскивателей для растений. Также компания создала беспилотную кормушку для коров за €20 тысяч.
  • Ву Ди основал FJDynamics в 2019 году. До этого он работал главным научным сотрудников китайского производителя дронов DJI. В FJDynamics работают более 1000 человек. Среди её инвесторов есть Tencent и государственный автоконцерн Dongfeng Asset Management.

#новости #роботы #сельскоехозяйство

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Никита Брагин

Ву Ди считает, что роботы должны помогать фермерам, а не заменять их.

Сначала они будут "помогать", а потом начнут выращивать свои фермы, но немного непохожие на наши. ред.

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0
Джон Крайтон

Сильно сомневаюсь, что фермеры настолько разовьются

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1
Степан Фадеев

Это всё конечно здорово. Но беспилотная кормушка за 20000€ ...... Через сколько она окупиться? Плюс обслуживать должен специалист. Короче никогда.

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0
Сергей Кукла

Для нормального сельскогохозяйственного предприятия это не деньги

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1
Иван Шеметов

Через лет 5

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0
Илья Шишкунов

Вы видимо плохо представляете себе капиталовложения в эффективное фермерское хозяйство

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0
Сергей Ермилов

Ошиблись в одном слове: "Компания хочет заменить ручную работу в строительстве и садоводстве."

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0
Ако Чавчавадзе

Круто. Думаю, очень перспективно, но фермеры у нас, если они не агрохолдинги вряд ли смогут себе такое позволить учитывая их стоимость.

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Nazigul Jusupova
Китайский стартап по производству сельскохозяйственных роботов FJDynamics привлёк $70 млн Статьи редакции

Компания хочет упростить ручную работу в строительстве и садоводстве.

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