Next, vue, API и собеседования. О чём мы говорили на frontend meetup

Что лучше, Next.js или Nuxt.js? Как шарить API-клиент и перейти на TypeScript без боли? Как устроить собеседование во Frontend? Ответы на все эти вопросы есть в докладах с прошедшего frontend meetup. Записи всех выступлений уже доступны на YouTube