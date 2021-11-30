Глава Microsoft Сатья Наделла продал половину своих акций компании за $285 млн на фоне изменений в законе о налогах Статьи редакции
С 2022 года власти Вашингтона будут взымать дополнительный налог на прирост капитала.
- Наделла продал 838 584 акции из своего пакета в 1,7 млн за два дня в конце ноября. Это связано с «личным финансовым планированием и диверсификацией», пояснил WSJ представитель Microsoft. «Его активы значительно превосходят требования совета директоров Microsoft», — добавили в компании.
- Стоимость пакета акций Наделлы в 2021 году выросла более чем на 50%. С момента его вступления в должность гендиректора в 2014 году капитализация компании выросла почти на 780%.
- Продажа акций может быть связана с тем, что штат Вашингтон с 2022 года планирует ввести налог в 7% на долгосрочный прирост капитала на сумму больше $250 тысяч в год, рассказали WSJ аналитики.
- В 2018 году Наделла продал 30% своих акций Microsofts за $30 млн.
- Для того, чтобы заплатить налоги начал продавать акции и Илон Маск. Общий пакет реализованных Маском акций превысил $9,8 млрд. После продажи нужно будет заплатить налог около $3 млрд.
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