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Финансы
Nazigul Jusupova

«Тинькофф» добавил кешбэк в сервис с картами лояльности «Кошелёк» — до 30% от покупки в магазинах-партнёрах Статьи редакции

Деньги копятся в приложении, затем их можно вывести на любую банковскую карту.

  • Получить кешбэк можно как при оплате по карте, так и наличными, объявила компания.

  • Для этого в приложении нужно отсканировать QR-код бумажного чека или загрузить его скриншот из электронного чека, а затем выбрать продавца в разделе «Кешбэк».

  • Деньги копятся в приложении, если накопилось более 500 рублей, то их можно перевести на любую российскую банковскую карту. За месяц можно перечислить на свою карту до 6000 рублей.

  • В приложении уже появились 220 предложений от партнёров, в том числе от Samsung, «СберМегаМаркет», Coca-Cola, «Медси», «585 Золотой», Skyeng, Storytel, «Перекрёсток» и других. Список партнёров будет пополняться, отметили в компании.

  • «Кошелёк» — приложение для хранения дисконтных и банковских карт. Сервис выпустила в 2015 году компания CardsMobile. В апреле 2021 года его купил «Тинькофф», а в июне добавил в него оплату товаров в магазине. В сервисе зарегистрировано 27 млн человек, каждый месяц им пользуются 13 млн человек, сообщили в компании.

#новости #кошелек #тинькофф

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39 комментариев
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Михаил Швец

Накапливаешь кэшбека 4,5к рублей за месяц, а тебе зачисляют только 3к рублей, Ваш Тинькофф

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3
Принятый супер_стар

Подключаешь Тинькофф Pro и получаешь свои 4,5к. А прежде нужно читать правила оказания услуг.

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14
Andre Macareno

Или премиум, там платить не надо, как за про!

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0
Принятый супер_стар

Ну, там обороты нужны дикие

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0
Александр Привалов

Которые получаем затариваясь в магазинах-партнёрах.
???
PROFIT!!!

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0
Балкон.Ру

Ну, там обороты нужны дикие

200к и миллион на счету должен всегда быть.

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0
Konstantin Timokhin

Подключаешь Тинькофф Pro, накапливаешь кэшбек 10к, получаешь 5к.

Я уже несколько раз в лимит кэшбека упирался, после чего откладывал карту Тинькова и брал карту другого банка тоже с кэшбеком. Ограничение кэшбека невероятно тупая идея.

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0
lakoros

А у кого нет ограничения кэшбэка из бесплатных карт?
Райфайзен Кэшбэк-карта. но там и так 1.5% ред.

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0
Принятый супер_стар

Да, у других банков с мизерной ставкой процента можно копить до посинения.

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0
Andre Macareno

В альфе его вообще на отдельный счет начисляют, как я понял

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0
Андрей Рядькин

подключите премиум

Ответить
0
Тинькофф

Да, по правилам программы лояльности есть ограничения, мы их не скрываем. Тем не менее, всегда готовы рассматривать индивидуально такие ситуации.

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2
Ezra

На кешбек карте от рафика нет ограничений на кешбек

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1
Александр Привалов

Хз, там гора ограничений по mcc + банк вправе не начислять кэшбек, если посчитает ваши траты "злоупотреблением" (на усмотрение банка, естессно). Привет всем, кто "набьет" сколько-нибудь приличную сумму. ред.

Ответить
0
Балкон.Ру

Привет

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1
Александр Привалов

Да ну нах! Фотошоп!)))

Ответить
1
Балкон.Ру

Вот ещё фотошоп

Ответить
0
Ezra

Премиальник?

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0
Ildarik ya

Ахха. Или предлагают такие категории повышенного кэшбека, которыми никак не воспользуешься 😒

Ответить
0
Принятый супер_стар

Ну вот не надо тут нагонять. Всегда есть то, чем можно пользоваться и получать повышенный кеш

Ответить
0
lakoros

Загружать чеки. Это типа Едадила получается?

Ответить
2
Андрей Мельник

Угу. Или Чекбека ВКонтакте. Но только кешбек не на товары, а именно на магазин.

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2
Одноклассник Одноклассников

А как найти раздел Кэшбек в приложении на iOS?

Ответить
2
Андрей Чуринов

Вывод с комиссией 20% как всегда?

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1
Forgotten Games

Народу: Есть приложение с возможностью получать кешбек и выводить его на любую карту, накопив 500 рублей, но не более 6.000 в месяц.
Народ: Та ну нафиг. Мало. Тинькоф - говно.

Блин, ну реально же, если в программе попадаются партнёры которыми пользуетесь, лучше, чем ничего. И, полагаю, это никак не связано с программами лояльности по самим банковским (любым) картам. ред.

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1
Пётр Слевцов

Идея интересна, но неудобна немного реализация. Сначала ищешь и выбираешь кешбэк. Потом идёшь в магазин и снова ищешь тот предложенный кешбэк, чтобы отсканировать чек.

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1
Artemy

Хорошее приложение. Приятно, что после поглощения не забили на развитие.

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0
Матвей Латышев

А бесплатного обслуживания нет, чтобы иметь кешбэк? Ну точнее как, у меня на втб просто оборот нужен и тогда я не плачу за обслуживание. Просто думаю тоже Тиньков карту оформить, вот не знаю

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0
Fabiola Gentle

Прикольно. Теперь бы начать пользоваться этим. А то все руки не доходят)

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0
Johnny Vorony

Еще бы Тинькофф добавил безопасности в свои приложения, чтобы деньги со счетов не уводили - вообще бы цены не было!

Ответить
0
Тинькофф

Спасибо за обратную связь, подумаем над этим.

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0
Константин Парфентьев

Пользовался некоторое время Кошельком: очень медленно и иногда не с первого раза проходят проходят платежи. В итоге вернулся на G pay: моментально и с первого раза.

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0

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Андрей

Реклама под видом новости?

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0
salavatman

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0
Одноклассник Одноклассников

На Андроиде удалось найти раздел Кэшбек, похоже, что на iOS его еще пока не добавили. Но я заглянул, например, в Магнит и Перекресток – там лимит кэшбека на весь период акции 30 бонусов (тридцать рублей кэшбека, если я правильно понял). Лимит не на одну покупку, а на весь период акции. Вы серьезно?

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0
Алексей Каримов

Кешбеки зло. Покупатель не получает выгоду, а просто возвращает заложенную продавцом наценку за оплату этой акции. Мы рабы их дерьма.

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–1
Forgotten Games

Ну послушайте. Если вот совсем убрать кешбеки, то все продавцы бросится ценники уменьшать?

Ответить
0
Алексей Каримов

Кешбеки уже не убрать, это часть рекламного бюджета, который закладывается в самую глубину экономики, которая, в свою очередь, на нем и держится.

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0
Forgotten Games

Даже если так, то для покупателей, которые этим не пользуются потери несколько больше, чем у вставших на сторону зла:-)

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0
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