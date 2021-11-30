«Тинькофф» добавил кешбэк в сервис с картами лояльности «Кошелёк» — до 30% от покупки в магазинах-партнёрах Статьи редакции
Деньги копятся в приложении, затем их можно вывести на любую банковскую карту.
- Получить кешбэк можно как при оплате по карте, так и наличными, объявила компания.
Для этого в приложении нужно отсканировать QR-код бумажного чека или загрузить его скриншот из электронного чека, а затем выбрать продавца в разделе «Кешбэк».
Деньги копятся в приложении, если накопилось более 500 рублей, то их можно перевести на любую российскую банковскую карту. За месяц можно перечислить на свою карту до 6000 рублей.
В приложении уже появились 220 предложений от партнёров, в том числе от Samsung, «СберМегаМаркет», Coca-Cola, «Медси», «585 Золотой», Skyeng, Storytel, «Перекрёсток» и других. Список партнёров будет пополняться, отметили в компании.
«Кошелёк» — приложение для хранения дисконтных и банковских карт. Сервис выпустила в 2015 году компания CardsMobile. В апреле 2021 года его купил «Тинькофф», а в июне добавил в него оплату товаров в магазине. В сервисе зарегистрировано 27 млн человек, каждый месяц им пользуются 13 млн человек, сообщили в компании.
Народу: Есть приложение с возможностью получать кешбек и выводить его на любую карту, накопив 500 рублей, но не более 6.000 в месяц.
Народ: Та ну нафиг. Мало. Тинькоф - говно.
Блин, ну реально же, если в программе попадаются партнёры которыми пользуетесь, лучше, чем ничего. И, полагаю, это никак не связано с программами лояльности по самим банковским (любым) картам. ред.
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