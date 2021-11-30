Получить кешбэк можно как при оплате по карте, так и наличными, объявила компания.

Для этого в приложении нужно отсканировать QR-код бумажного чека или загрузить его скриншот из электронного чека, а затем выбрать продавца в разделе «Кешбэк».



Деньги копятся в приложении, если накопилось более 500 рублей, то их можно перевести на любую российскую банковскую карту. За месяц можно перечислить на свою карту до 6000 рублей.

В приложении уже появились 220 предложений от партнёров, в том числе от Samsung, «СберМегаМаркет», Coca-Cola, «Медси», «585 Золотой», Skyeng, Storytel, «Перекрёсток» и других. Список партнёров будет пополняться, отметили в компании.