Совладелец «Игромании» Гаджи Махтиев запустил фандрайзинг для выкупа доли у партнёра — нужны 60 млн рублей на 2-3 года Статьи редакции
Он предлагает 20% своего актива под залог и продвижение релизов компаний на ресурсах «Игромании» в течение срока действия договора.
- Партнёр Гаджи Махтиева согласился уступить долю в объединённой компании, в которую входят «Игромания» и «Канобу». Об этом Махтиев сообщил на своей странице в Facebook (запись открыта только для друзей).
- Предприниматель не раскрыл, какую долю собирается выкупить. Предложения он будет принимать до конца 2021 года.
- Под залог Махтиев предлагает 20% своего актива. В условиях он указал, что готов взять деньги под проценты: до 10% годовых — в рублях, до 6% — в евро. При продаже проекта в течение трёх лет инвестор получит 3% от его стоимости, не считая возврата займа с процентами.
- Кроме этого, в течение срока действия договора компаниям предлагается продвижение продуктовых релизов на ресурсах «Игромании», если они подходят политике изданий.
- В начале февраля 2019 года Махтиев стал операционным директором «Игромании». В марте 2019 года он выкупил издание вместе с неназванным партнёром.
У нас в классе один одноклассник как-то взял журнал у товарища постарше. И потом этот диск передавался между всеми пацанами... Каждый забирал на день к себе и смотрел. Я же сразу снимал образ с помощью Alcohol 120%, а потом уже смотрел неторопясь...
Таким образом удалось достать только два номера, но я всё ещё помню даже саундтрек: в первом — из Dreamfall: The Longest Journey, во втором — из Mirror's Edge. Эх, как мало нужно было для радости... Сейчас и Ютуб, и другой интернет, куча статей, видео. Но как-то уже нет никакой радости и желания.
А у меня уже тогда был интернет, мимо меня журнальчики прошли как ненужный спам.
В те времена на ag.ru было весело. Скриншоты, обзоры, прохождения, no-cd(!!!), русификаторы :) Тот ваш куцый журнальчик "игромания" этим тогда просто не сравнился бы никак.
Помимо же ag было дофигища -свободных- ресурсов!
И они тоже. Крайне редко захожу на DTF, вижу, как люди всерьёз пишут длинные статьи с обсуждением какого-то трейлера\тизера или текстурок в игре. Делают миллион скриншотов, сравнений и т.д. Уж не знаю, что должно быть у человека в голове, чтобы тратить свой ресурс и своё время на эту чепуху. А комментариев часто бывает более сотни. Людям настолько нечего делать, что они готовы сраться над постами часами. Для меня это уже за гранью, хотя я тот ещё "задрот".
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