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Финансы
Nazigul Jusupova

Совладелец «Игромании» Гаджи Махтиев запустил фандрайзинг для выкупа доли у партнёра — нужны 60 млн рублей на 2-3 года Статьи редакции

Он предлагает 20% своего актива под залог и продвижение релизов компаний на ресурсах «Игромании» в течение срока действия договора.

  • Партнёр Гаджи Махтиева согласился уступить долю в объединённой компании, в которую входят «Игромания» и «Канобу». Об этом Махтиев сообщил на своей странице в Facebook (запись открыта только для друзей).
  • Предприниматель не раскрыл, какую долю собирается выкупить. Предложения он будет принимать до конца 2021 года.
  • Под залог Махтиев предлагает 20% своего актива. В условиях он указал, что готов взять деньги под проценты: до 10% годовых — в рублях, до 6% — в евро. При продаже проекта в течение трёх лет инвестор получит 3% от его стоимости, не считая возврата займа с процентами.
  • Кроме этого, в течение срока действия договора компаниям предлагается продвижение продуктовых релизов на ресурсах «Игромании», если они подходят политике изданий.
  • В начале февраля 2019 года Махтиев стал операционным директором «Игромании». В марте 2019 года он выкупил издание вместе с неназванным партнёром.

#новости #игромания

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24 комментария
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Иван Шеметов

Игромания ещё жива? Я помню покупал журналы в роспечати и с такой радостью все пролистывал, а потом смотрел классный обзоры на диске который шёл с журналом

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10
Илья Волочков

У нас в классе один одноклассник как-то взял журнал у товарища постарше. И потом этот диск передавался между всеми пацанами... Каждый забирал на день к себе и смотрел. Я же сразу снимал образ с помощью Alcohol 120%, а потом уже смотрел неторопясь...

Таким образом удалось достать только два номера, но я всё ещё помню даже саундтрек: в первом — из Dreamfall: The Longest Journey, во втором — из Mirror's Edge. Эх, как мало нужно было для радости... Сейчас и Ютуб, и другой интернет, куча статей, видео. Но как-то уже нет никакой радости и желания.

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2
Андрей Иванов

Самый топовый в те времена был game.exe
Такой трезвой игровой журналистике уже нет.

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1
Илья Волочков

Судя по количеству комментариев даже под топовыми статьями, не очень жива. Но статьи продолжают регулярно писаться.

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0
Александр _

А у меня уже тогда был интернет, мимо меня журнальчики прошли как ненужный спам.
В те времена на ag.ru было весело. Скриншоты, обзоры, прохождения, no-cd(!!!), русификаторы :) Тот ваш куцый журнальчик "игромания" этим тогда просто не сравнился бы никак.
Помимо же ag было дофигища -свободных- ресурсов!

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–3
DmitriyB

Сейчас проще уже с нуля создать новый проект. Молодежь уже не застала журналы, а те кто постарше стали меньше интересоваться играми. А насчет сайта и ютуб канала, они мало посещаемы.

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2
Константин Панфилов

Удивительно, в одном комментарии четыре тезиса и все четыре полностью мимо.

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0
DmitriyB

что мимо? у меня племянник игроман, ему 9 лет, либо телефон либо плойка. Когда закрыли журналы, он еще и в школу не ходил.

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–1
Евгений Давыдов

только он не молодежь, а ребенок. молодежь до 30(5) - те кто по инфантильнее в wow катают. домохозяйки постарше любят три в ряд собирать.

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2
Владимир Гельмель

Зачем игромания, когда есть dtf)

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0
Илья Волочков

DTF — мой самый любимый ресурс. Все анимешники, игроманы, задроты (в плохом смысле), радикальные консольщики, ярые сериаломаны, нездоровые фанаты комиксов и прочий сброд переехал туда. Тем самым рунет стал чище. Лучше собирать все отходы в одном месте, не раздражая других. Мерзкий ресурс. ред.

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3
Андрей Иванов

прочий сброд переехал туда.

Мерзкий ресурс

Согласен. Тоже переехал и часто сижу там.

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2
Andrei Apanasik

Согласен. Спасибо VC, что собрал всех у себя (¬‿¬ )

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1
Андрей
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0
Andrey Kulakov

радикальные консольщики

воинствующие ПеКа-бояре, вы хотели сказать?)))

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0
Илья Волочков

И они тоже. Крайне редко захожу на DTF, вижу, как люди всерьёз пишут длинные статьи с обсуждением какого-то трейлера\тизера или текстурок в игре. Делают миллион скриншотов, сравнений и т.д. Уж не знаю, что должно быть у человека в голове, чтобы тратить свой ресурс и своё время на эту чепуху. А комментариев часто бывает более сотни. Людям настолько нечего делать, что они готовы сраться над постами часами. Для меня это уже за гранью, хотя я тот ещё "задрот".

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0
Принятый супер_стар

От винта!

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1
DeadFine

Сейчас никакой уникальности издания нет, когда бумажный журнал умер, новостных игровых сайтов тьма.

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0
Backspace

Обязательно всё юридически фиксировать, а то потом инвестору придётся идти в суд, как главреду Канобу

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0
Stepan Sulimov

А как же диски с играми 8in1 и и ключи для NoCd?!

Ответить
0
Андрей Иванов

Уделено

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0
Принятый супер_стар

Просит денег на выкуп неизвестной доли у неназванного партнера.

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0
Чит Чат

Игромания вроде ничего не производит, просто тусуются

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0
Sergey Vlasov

Навигатор игрового мира, эх-х...

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0
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