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Финансы
Маша Цепелева

«Яндекс» попросил ЦБ «принять меры» из-за фальшивого сайта «Яндекс-банка» Статьи редакции

Домен зарегистрировало частное лицо на следующий день после объявления о переименовании «Акрополя».

  • Сайт-двойник «Яндекс-банка» не имеет отношения к компании и может вводить в заблуждение пользователей, поэтому «Яндекс» обратился «к регулятору для принятия соответствующих мер, сообщает «Ъ» со ссылкой на пресс-службу компании.
  • В домене сайта переставлены местам слова из оригинального имени, а на странице — копия товарного знака банка, информации нет. На оригинальном сайте есть анонс «Здесь будет Яндекс-банк», обязательная к раскрытию банками информация и вакансии.

  • В ЦБ не ответили на запрос газеты о мерах после обращения компании. Обычно блокировка сайта занимает до двух дней, рассказали эксперты.

  • Домен двойника зарегистрировало частное лицо через день после сообщения «Яндекса» об официальном переименовании «Акрополя» в сентябре 2021 года, пишет издание со ссылкой на данные сервиса Whois.
  • Сайт-двойник могли создать, чтобы украсть данные пользователей, которые не заметят подмены, и продать их. Для поисковых систем фальшивый сайт может стать основным, если запустится раньше, и на нём будет больше информации, рассказал изданию управляющий RTM Group Евгений Царев.
  • В июле 2021 года «Яндекс» закрыл сделку по покупке банка «Акрополь». Сумма сделки — 1,1 млрд рублей, из них 75 млн рублей — премия к капиталу за покупку.

#новость #яндексбанк

2416 просмотров
23 23 комментария
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23 комментария
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Семен Переделкин

Вот смеху будет, если фейковый сайт будет в выдаче Яндекса выше банка самого Яндекса.

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10
Alexey QuQu

Они скорей всего уже заблокировали отображение в своем поисковике

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0
arti niga

Ахах, а чё вы тормозите с запуском

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9
БАБКА В ЗАСАДЕ

Акрополь -> Некрополь

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5
Уполномоченный файл

Баян))

Ответить
1
БАБКА В ЗАСАДЕ

Баянополь

Ответить
1
Andrey P.

Яндополь

Ответить
0
Дмитрий Филиппов

Почему не обратиться в Роскомнадзор?

Ответить
2
Gedevan

Роскомнадзор же для того чтобы конкурентов Путина давить. Зачем ему какой-то Яндекс?

Ответить
2
Евгений Ларин

Не царское это дело.

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1
Дмитрий Филиппов

Вчера мне звонили из Роскомнадзора и спрашивали, стоит ли дальше прессовать Альфа банк или уже достаточно, и прислал судебное постановление на почту, в котором Альфу немножечко поимели за то что они открыли счета и кредитку без моего ведома (я даже не являюсь клиентом банка), а до этого Центробанк поднапряг этот банк, за такие действия. И кстати, я не впервые обращаюсь в гос. ведомства, они работают, правда и отписки тоже бывают.
А ваше высказывание просто пупулисткое, ни на чем не основанное. Но лайков сорвете, можно хаять все государственное.

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–1
ИгорьOK

«Яндекс» попросил ЦБ «принять меры»

Частное лицо заломило за домен слишком большую сумму?)))
Решили папу позвать на разборки)))

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3
Павел Морозов

Почему Яндекс просто не выкупит домен, раз они не успели

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2
Andrey P.

не, не слышали. а частное лицо изо всех сил намекает...

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1
Alexey QuQu

Скорей всего они такой домен не собирались использовать

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0
Иван Иванов

Бред, чёрная реклама для тех кто не в теме.

Мошенник не в состоянии создать домен третьего уровня без добавления a-записи bank в панели управления.

Плюс сайт размещён на мощностях YandexCloud.

Сами сделали, клоуны, и теперь из этого инфоповод получили. ред.

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–5
Vladislav Nikolaevich

А причем тут домен третьего уровня?

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0
Gedevan

Зачем вы рушите такую стройную картину мира в голове Ивана?

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2
Иван Иванов

А что это, если он он?

Давно у нас существует зона yandex.ru? 😂

Ответить
0
Vladislav Nikolaevich

Так в статье ссылка на оригинальный сайт...

Ответить
0
Иван Иванов

Упс
Спасибо, не проснулся ещё, кажется

Ответить
–1
Виктор Булов

Бедные

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0
Семен Переделкин

У Яндекса же, кстати, есть своя доменная зона. Пусть запиливают свой банк туда: bank.yandex.

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0
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Мероприятия Разместить
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Финансы
Маша Цепелева
«Яндекс» попросил ЦБ «принять меры» из-за фальшивого сайта «Яндекс-банка» Статьи редакции

Домен зарегистрировало частное лицо на следующий день после объявления о переименовании «Акрополя».

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