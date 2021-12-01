«Яндекс» попросил ЦБ «принять меры» из-за фальшивого сайта «Яндекс-банка» Статьи редакции
Домен зарегистрировало частное лицо на следующий день после объявления о переименовании «Акрополя».
- Сайт-двойник «Яндекс-банка» не имеет отношения к компании и может вводить в заблуждение пользователей, поэтому «Яндекс» обратился «к регулятору для принятия соответствующих мер, сообщает «Ъ» со ссылкой на пресс-службу компании.
- В домене сайта переставлены местам слова из оригинального имени, а на странице — копия товарного знака банка, информации нет. На оригинальном сайте есть анонс «Здесь будет Яндекс-банк», обязательная к раскрытию банками информация и вакансии.
В ЦБ не ответили на запрос газеты о мерах после обращения компании. Обычно блокировка сайта занимает до двух дней, рассказали эксперты.
- Домен двойника зарегистрировало частное лицо через день после сообщения «Яндекса» об официальном переименовании «Акрополя» в сентябре 2021 года, пишет издание со ссылкой на данные сервиса Whois.
- Сайт-двойник могли создать, чтобы украсть данные пользователей, которые не заметят подмены, и продать их. Для поисковых систем фальшивый сайт может стать основным, если запустится раньше, и на нём будет больше информации, рассказал изданию управляющий RTM Group Евгений Царев.
- В июле 2021 года «Яндекс» закрыл сделку по покупке банка «Акрополь». Сумма сделки — 1,1 млрд рублей, из них 75 млн рублей — премия к капиталу за покупку.
Вчера мне звонили из Роскомнадзора и спрашивали, стоит ли дальше прессовать Альфа банк или уже достаточно, и прислал судебное постановление на почту, в котором Альфу немножечко поимели за то что они открыли счета и кредитку без моего ведома (я даже не являюсь клиентом банка), а до этого Центробанк поднапряг этот банк, за такие действия. И кстати, я не впервые обращаюсь в гос. ведомства, они работают, правда и отписки тоже бывают.
А ваше высказывание просто пупулисткое, ни на чем не основанное. Но лайков сорвете, можно хаять все государственное.
В половине случаев домен для бизнеса — это бренд, поэтому его потеря может иметь катастрофические последствия. А если сайт — это еще и точка продаж, то домен, по сути, и есть сам бизнес.
Процесс рекрутинга существенно не отличается от компании к компании. Есть несколько типичных шагов, которые проходит рекрутер: размещение вакансии на джоб-бордах, поиск соискателей по базам, согласование кандидатов с заказчиками, собеседование, выдача и проверка тестового задания, проверка кандидата службой безопасности.
Домен зарегистрировало частное лицо на следующий день после объявления о переименовании «Акрополя».
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