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Финансы
Евгения Евсеева

Минспорт утвердил список из 3,8 тысячи организаций, где можно получить налоговый вычет за занятия спортом Статьи редакции

Больше половины — госучреждения.

  • В список попало 3836 организаций и индивидуальных предпринимателей, пишет РБК со ссылкой на документ и пресс-службу Минспорта. Из них чуть больше 40% — компании, оформленные как ООО (700) и индивидуальные предприниматели (861). Все остальные — госучреждения.
  • Перечень составили на основе списков, которые в Минспорт подавали администрации регионов. Единственная, чьих спортивных организаций не оказалось в документе, — Брянская область, отмечает издание.
  • В списке есть крупные сети фитнес-клубов — World Class, XFit, Alex Fitness, СССР, Orange Fitness, а также шахматные, танцевальные и конно-спортивные школы, клубы по боксу и чирлидингу.
  • Среди регионов, которые подали списки с самым большим количеством организаций — Москва (279), Санкт-Петербург (189), Свердловская область (176), Татарстан (145) и Башкирия (136). Меньше всего в Ненецком автономном округе и Карачаево-Черкессии — по одной.
  • Владимир Путин подписал закон о налоговом вычете за занятия в фитнес-клубах и спортзалах весной 2021 года. Получить его можно с трат, совершенных в 2022 году. Можно будет вернуть 13% от расходов на спортивные занятия на максимальную сумму 120 тысяч рублей в год, максимальный размер вычета — 15 600 рублей.
Фитнес-клубам не дали точных критериев, чтобы…
Чтобы получить налоговый вычет за абонемент, нужно ходить в спортзал из списка Минспорта — но пока…
vc.ru

#новость #налоги #спорт

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Andr K

где список?

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3
Вачирангкорн Бодинтхаратхеппхаяварангкун

120 тыщ в год на фитнес. Нормально.

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2
Евгений Дроздов

Туда еще входят лечение и пенсия. Они пихнули в статью, которая итак переполнена.

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2
Амидв Ваджранга

В Москве абонемент может стоить тысяч 60 в какой-нибудь ворлдкласс, плюс занятия с тренером 3000/раз. 120 можно быстро набрать)).

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0
Вачирангкорн Бодинтхаратхеппхаяварангкун

Когда это тренер стоил официальных денег? 🙄

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0
Semyashkin Oleg

В любом зале тренер платный)

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1
Александр Привалов

официальных

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0
Артём Алаев

Вот сейчас многие персональные клиенты таких тренеров с удивлением обнаружат, что всё это время платили деньги за тренировки не ООО фитнес-клуб, а ИП Иванов (это в лучшем случае, а скорее всего он вообще работает как физлицо в черную) а ИП Иванов документы на вычет не собрал и не подал, либо не имеет образования и тоже в реестр не попал.

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0
Дима Дьяконов

а где список?

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1
Aleksandr Parygin

чирлидингу

Все чирлидерши нашей необъятной России уже загружают сканы договоров на nalog.ru

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1
Stepan Sulimov

А вот это прям хорошо

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0
Максим Лялин

Скидка аж в целых 13% это фигня, конечно. Но может хоть как поможет чуть живым спортивным учреждениям, которых пришибло короной.

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0
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