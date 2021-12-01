Минспорт утвердил список из 3,8 тысячи организаций, где можно получить налоговый вычет за занятия спортом Статьи редакции
Больше половины — госучреждения.
- В список попало 3836 организаций и индивидуальных предпринимателей, пишет РБК со ссылкой на документ и пресс-службу Минспорта. Из них чуть больше 40% — компании, оформленные как ООО (700) и индивидуальные предприниматели (861). Все остальные — госучреждения.
- Перечень составили на основе списков, которые в Минспорт подавали администрации регионов. Единственная, чьих спортивных организаций не оказалось в документе, — Брянская область, отмечает издание.
- В списке есть крупные сети фитнес-клубов — World Class, XFit, Alex Fitness, СССР, Orange Fitness, а также шахматные, танцевальные и конно-спортивные школы, клубы по боксу и чирлидингу.
- Среди регионов, которые подали списки с самым большим количеством организаций — Москва (279), Санкт-Петербург (189), Свердловская область (176), Татарстан (145) и Башкирия (136). Меньше всего в Ненецком автономном округе и Карачаево-Черкессии — по одной.
- Владимир Путин подписал закон о налоговом вычете за занятия в фитнес-клубах и спортзалах весной 2021 года. Получить его можно с трат, совершенных в 2022 году. Можно будет вернуть 13% от расходов на спортивные занятия на максимальную сумму 120 тысяч рублей в год, максимальный размер вычета — 15 600 рублей.
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