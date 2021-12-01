Акции Salesforce упали на 10% за день Статьи редакции
Это самое резкое падение акций с марта 2020 года.
- На 23:05 акции компании стоят $255,6 за штуку. В марте 2020 года они упали на 16%, пишет CNBC.
- Cнижение последовало после того, как Salesforce отчиталась о прибыли за третий квартал и назначила Брета Тейлора со-генеральным директором вместе Марком Бениоффом.
- Также компания сообщила, что в четвёртом квартале прибыль на акцию составит от 72 до 73 центов. Это ниже прогнозов аналитиков, которые ожидали прибыль в 81 цент, отмечает издание.
- В ноябре на фоне новостей о новом варианте Covid-19 выросли акции Zoom и упали акции компаний, которые оказывают услуги в сфере туризма. Новости также повлияли на курс биткоина, который упал на 7%.
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