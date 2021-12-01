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Финансы
Nazigul Jusupova

Акции Salesforce упали на 10% за день Статьи редакции

Это самое резкое падение акций с марта 2020 года.

  • На 23:05 акции компании стоят $255,6 за штуку. В марте 2020 года они упали на 16%, пишет CNBC.
  • Cнижение последовало после того, как Salesforce отчиталась о прибыли за третий квартал и назначила Брета Тейлора со-генеральным директором вместе Марком Бениоффом.
  • Также компания сообщила, что в четвёртом квартале прибыль на акцию составит от 72 до 73 центов. Это ниже прогнозов аналитиков, которые ожидали прибыль в 81 цент, отмечает издание.
  • В ноябре на фоне новостей о новом варианте Covid-19 выросли акции Zoom и упали акции компаний, которые оказывают услуги в сфере туризма. Новости также повлияли на курс биткоина, который упал на 7%.

#новости #salesforce

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23 комментария
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Sergey Freedman

Сегодня всё упало на фоне заявлений фрс.

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4
Андрей Иванов

От оно что! пойду объясню даме своей почему сегодня не получилось

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34
Sergey Freedman

А ты хорош :)

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3
Андрей Иванов

Дама моя сегодня с тобой не согласится ((

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10
Allestor Krei

а что там фрс сказали?

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1
Sergey Freedman

Завязывают вливать бабло в экономику, так как из-за вертолетных денег растет инфляция т.е дешевеют деньги. Все ждут повышения базовой ставки, что дает доход от банковских вкладов более привлекательным нежели доход с рисковых активов, типа акций, плюс кредиты станут дороже, а следовательно, упадет прибыль компаний. Базовую ставку повышают чтобы повысить стоимость денег.

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7
Artemida Svet

как считаете, это повлияет на крипту ?

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0
Valentin Budaev

Так в этих заявлениях не было ни чего нового. На них рынок давно среагировал.

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0
shashkin

"Акции биткоина" звучит смешно. "Котировки" было бы уместнее.
Про "Salerforce" никогда не слышал, не о "Salesforce" речь? Их акции как раз снизили в цене порядка 10% сегодня.

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–3
Виртуальный дым
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12
Виртуальный дым
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0
Anatoly Grigoryev
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–2
Roman Kuvshinnikov

Ох, удивили. Посмотрите на акции модерны - они каждый день могут скакать на 10-15%.

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0
Ян Полянский

Прошлый раз salesforce отрастал 8 месяцев. И теперь еще восемь месяцев ждать...
CRM только падает быстро, а вот растет он утомительно долго. В их индустрии никаких прорывов не бывает. Подождите еще недельку, чтобы он об дно ударился и покупайте. Через год он будет +15%

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1
Сергей Матюшин

Буст в е-коммерс, вызванный ковидом, заканчивается. Значит, выручка не будет расти прежними темпами. P/S = 12 многовато. Если темпы роста выручки продолжат падать, легко может сложиться ещё в 2 раза.

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0
Anatoly Grigoryev
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–2
Иван Некрасов

Очепятки в названии

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0
Anatoly Grigoryev
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–2
Вовчик

Ну надо сказать, что акции падают уже неделю и сегодня все летят на 5%
Халява закончилось, сейчас будут стричь овец!

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0
Anatoly Grigoryev
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–2
Artemida Svet

потребляй, перегружай,
крути педали, нужно вырабатывать энергию,
для освещения царских комнат.

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0
Борис Моренко

Извините, а чем данная контора так примечательна что по ее поводу заметка на vc.ru? Падение из-за плохой отчётности вполне стандартное явление. Мой "любимчик" в этом плане eHealth)

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–1
Velemir Hasidov

Погугли

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0
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