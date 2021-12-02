«У нас есть Волож, который нам мозг клюет»: Тиньков посчитал, что в «Яндексе» испугались покупать «Тинькофф» Статьи редакции
В «Яндексе» не захотели, чтобы после сделки Олег Тиньков остался консультировать бизнес, рассказал основатель «Тинькофф банка» в документальном фильме.
В Москве прошла премьера фильма о «Тинькофф Банке» Андрея Лошака «Он такой один». В нём Олег Тиньков рассказал о причинах срыва сделки с «Яндексом», пишет РБК.
О сделке он договаривался с бывшим финансовым директором «Яндекса» Грегом Абовским, управляющим группы Тиграном Худавердяном и сооснователем «Яндекса» Аркадием Воложем в течение месяца, пока находился в инфекционном боксе. «Что пошло не так: во-первых, я болел и дико росли акции в цене. Мы начали сделку по цене там типа $20, а когда заканчивали, она там $40, что ли, была, не помню», — рассказал Тиньков.
Тиньков рассчитывал, что после сделки не сможет контролировать бизнес, но будет выступать в качестве консультанта. По его словам, этого менеджмент «Яндекса» «испугался».
Бизнесмен считает, что Аркадий Волож сейчас жалеет о срыве сделки, потому что цена компании в 2020 году составляла треть от текущей стоимости. В сентябре 2020 года акции TCS Group стоили $26,45, а 2 декабря 2021 года — $100,75.
Классический пример долбоебов менеджеров. Каждый за свою жопу беспокоится. Глубоко плевать на пользу и перспективы бизнеса.
Пример для EMBA как не надо слушать команду наемных менеджеров при принятии стратегических решений. А так все верно! Каждый остался при своем, а Яндекс постепенно сдувается. Тинькофф молодец! Точно не проиграл от такой несостоявшейся продажи.
Откройте комментарии Ильи
Нда… озон с дыркой в логотипе …
VC превратился теперь в ресурс для душещипательных историй и для алкоголиков? И как это соотносится с целью портала?
Если кратко, то это не сервера Софтлайна и от импортозамещения там материнская плата. <...> Все это хрень для PR.
Этот человек специализируется на негативе
Фондовый рынок России сейчас надут конкретно
Saudi Aramco $2 трлн капитализации
Роснефть $73 млрд
Ну конечно, ты мультипликаторы то посмотри так ради приличия, он надут будет когда мы с миром помиримся и иностранный капитал нам капитализацию подними согласно запасам и объёмам, а не согласно моде и хайпу
Они зассали, что компания будет ассоциироваться с Олегом, ведь в Яндекс нет лидера, а про инженера Воложа знают только его дружки, которых он на работу пристроил. Потом бы Олег конечно бы отжал Яндекс.. так что правильно все сделали. Хотя и рынок просрали... но Олег тоже в двоякой ситуацаии, купить то больше некому.
Жаль, что сделка так и не случилась. Она напрашивалась несколько лет, объединенная компания стала бы реальным национальным лидером, причем 100% рыночным, а не как Сбер. В итоге Яндекс теперь тесно дружит с ВТБ. Лучше ли это, чем мозгоклюй Тиньков, с нуля поднявший несколько успешных бизнесов? Who knows... Жизнь покажет.
А, на мой взгляд, проиграл как раз Тинькофф. Он потерял удачный выход откэшится, а еще сейчас Яндекс создаст конкурента. Очень надеюсь, что в Яндексе придумают карту не хуже Яндекс. Плюс карты (кстати, Тинькофф ее жестко понерфил, в Альфа-Банке - нет). Интересно, что в Альфа-Банке убрали эту карту из раздела с картами (но по поиску находит), может что-то уже готовят...
Да всё нормально у яндекса, Яндекс заносит бабло в Гугл, и что в мобильной версии хрома что в десктопной для РФ по умолчанию стоит, в десктопной не просто поиск но и новая вкладка целая заглавная страница Яндекса. Также в эйдже и в огнелисе, как и в опере, выходит во всех основных бразурах которыми пользуются хотя бы три калеки. Также всеми правдами и неправдами он продвигает свой бразуер, где само собой он по умолчанию и бесплатно.
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