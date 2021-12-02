В «Яндексе» не захотели, чтобы после сделки Олег Тиньков остался консультировать бизнес, рассказал основатель «Тинькофф банка» в документальном фильме.

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В Москве прошла премьера фильма о «Тинькофф Банке» Андрея Лошака «Он такой один». В нём Олег Тиньков рассказал о причинах срыва сделки с «Яндексом», пишет РБК.

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О сделке он договаривался с бывшим финансовым директором «Яндекса» Грегом Абовским, управляющим группы Тиграном Худавердяном и сооснователем «Яндекса» Аркадием Воложем в течение месяца, пока находился в инфекционном боксе. «Что пошло не так: во-первых, я болел и дико росли акции в цене. Мы начали сделку по цене там типа $20, а когда заканчивали, она там $40, что ли, была, не помню», — рассказал Тиньков.

Тиньков рассчитывал, что после сделки не сможет контролировать бизнес, но будет выступать в качестве консультанта. По его словам, этого менеджмент «Яндекса» «испугался».

Они говорят: «Ну на хрена нам. У нас есть Аркадий [Волож, сооснователь «Яндекса»], который нам клюет [мозг], ещё тут Тиньков появится, харизмат такой». И они его заболтали, Аркадия, что «зачем нам Тиньков». Я говорю: «Нет, подождите, если вы не хотите, чтобы я вообще как-то принимал участие, то это просто покупка. Тогда больше денег и бабки сразу». Олег Тиньков

Бизнесмен считает, что Аркадий Волож сейчас жалеет о срыве сделки, потому что цена компании в 2020 году составляла треть от текущей стоимости. В сентябре 2020 года акции TCS Group стоили $26,45, а 2 декабря 2021 года — $100,75.