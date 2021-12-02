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Финансы
Маша Цепелева

«У нас есть Волож, который нам мозг клюет»: Тиньков посчитал, что в «Яндексе» испугались покупать «Тинькофф» Статьи редакции

В «Яндексе» не захотели, чтобы после сделки Олег Тиньков остался консультировать бизнес, рассказал основатель «Тинькофф банка» в документальном фильме.

59 59 комментариев
5445 просмотров

В Москве прошла премьера фильма о «Тинькофф Банке» Андрея Лошака «Он такой один». В нём Олег Тиньков рассказал о причинах срыва сделки с «Яндексом», пишет РБК.

О сделке он договаривался с бывшим финансовым директором «Яндекса» Грегом Абовским, управляющим группы Тиграном Худавердяном и сооснователем «Яндекса» Аркадием Воложем в течение месяца, пока находился в инфекционном боксе. «Что пошло не так: во-первых, я болел и дико росли акции в цене. Мы начали сделку по цене там типа $20, а когда заканчивали, она там $40, что ли, была, не помню», — рассказал Тиньков.

Тиньков рассчитывал, что после сделки не сможет контролировать бизнес, но будет выступать в качестве консультанта. По его словам, этого менеджмент «Яндекса» «испугался».

Они говорят: «Ну на хрена нам. У нас есть Аркадий [Волож, сооснователь «Яндекса»], который нам клюет [мозг], ещё тут Тиньков появится, харизмат такой». И они его заболтали, Аркадия, что «зачем нам Тиньков». Я говорю: «Нет, подождите, если вы не хотите, чтобы я вообще как-то принимал участие, то это просто покупка. Тогда больше денег и бабки сразу».

Олег Тиньков

Бизнесмен считает, что Аркадий Волож сейчас жалеет о срыве сделки, потому что цена компании в 2020 году составляла треть от текущей стоимости. В сентябре 2020 года акции TCS Group стоили $26,45, а 2 декабря 2021 года — $100,75.

  • 22 сентября 2020 года «Яндекс» и «Тинькофф» заявили, что предварительно договорились о продаже банка интернет-компании за $5,48 млрд. 16 октября «Тинькофф» сообщил о прекращении переговоров о возможной продаже своего бизнеса.

#новость #яндекс #тинькофф #олегтиньков

59 59 комментариев
16
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59 комментариев
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Виктор Булов

Тогда больше денег и бабки сразу

Всё правильно

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34
Илья

Классический пример долбоебов менеджеров. Каждый за свою жопу беспокоится. Глубоко плевать на пользу и перспективы бизнеса.
Пример для EMBA как не надо слушать команду наемных менеджеров при принятии стратегических решений. А так все верно! Каждый остался при своем, а Яндекс постепенно сдувается. Тинькофф молодец! Точно не проиграл от такой несостоявшейся продажи.

Ответить
8
Anatoly A. Krasnovsky

Почему Яндекс сдувается? И в чём это проявляется?

Ответить
22
Georgy Uvarov

Ну есть люди у которых запад постоянно загнивает, а Яндекс сдувается

Ответить
37
Anatoly A. Krasnovsky

Разве это не разные люди? К слову, есть ещё категория "А купил Б, теперь Б загнётся"

Ответить
1
Сергей Милосердов

и пузырь Теслы надувается

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0
Mikhail

Откройте комментарии Ильи
Нда… озон с дыркой в логотипе …

VC превратился теперь в ресурс для душещипательных историй и для алкоголиков? И как это соотносится с целью портала?

Если кратко, то это не сервера Софтлайна и от импортозамещения там материнская плата. <...> Все это хрень для PR.

Этот человек специализируется на негативе

Ответить
13
Georgy Uvarov

Такие люди тоже нужны. Оптимисты говорят выжили благодаря пессимистам. Они за каждым кустом видят тигра, а в каждой луже крокодила

Ответить
2
Anatoly A. Krasnovsky

Нет, спасибо, мне тут за вредность не доплачивают ;)

Ответить
1
Шизоидная обезьяна

Ну так то про сервера он правильно написал. Или вы думаете, что софтлайн железо свое сам производит?

Ответить
0
Даниил Мельник

Фондовый рынок России сейчас надут конкретно и только продолжает; Тиньков хотел удачно спрыгивать, но не вышло. Так что я бы не стал говорить, что он «не проиграл» от того, что сделка не состоялась.

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2
Александр Якунин

Фондовый рынок России сейчас надут конкретно

Saudi Aramco $2 трлн капитализации
Роснефть $73 млрд

Ну конечно, ты мультипликаторы то посмотри так ради приличия, он надут будет когда мы с миром помиримся и иностранный капитал нам капитализацию подними согласно запасам и объёмам, а не согласно моде и хайпу

Ответить
3
Sergei Timofeyev

Угу, то-то он падает

Ответить
–1
Виртуальный дым

Интересный, наверное, фильм. Смотреть я его, конечно, не буду.

Ответить
16
Chr Chr

Ты чего, там же "харизмат такой" !

Ответить
7
Виртуальный дым

Ой не, спасибо. Этого харизмата смотреть - только настроение портить.

Ответить
2
Sergei Timofeyev

Бородатый?

Ответить
0
Виртуальный дым

Я так понял что банк раздулся, и стал немножко пованивать и обременять.
Слил бы яндексу, все бы сказали что мерзкий говнояндекс опять испоганил хорошую идею.
А так видно что банк сам по себе немного токсичен, судя по приёмной.

Ну это я так, набрасываю немножко 🤏

Ответить
13
Mikhail

Только тот, кто не знвет Воложа, мог заподозрить его в мозгоклюйстве. Зато про Тинькова известно очень и очень хорошо

Ответить
13
Иванов Олег

А вы знайте, были у него в прямом подчинении?

Ответить
0
Андрей Муханов

Правильно, что не продал. Яндекс превратил бы банк в г...но

Ответить
3
Mikhail

Тут есть маленькая проблема, нельзя превратить говно в говно

Ответить
–4
Ivan Off
Ответить
4
Mikhail

Не зря он у них помошником работает

Ответить
2
Виртуальный дым

Это не проблема ))

Ответить
0
Семен Переделкин

Я умею - спроси меня как!

Ответить
0
БАБКА В ЗАСАДЕ

Тот случай, когда ты настолько приятный человек, что тебя не хотят видеть даже в роли консультанта ))

Ответить
8
Чит Чат

Они зассали, что компания будет ассоциироваться с Олегом, ведь в Яндекс нет лидера, а про инженера Воложа знают только его дружки, которых он на работу пристроил. Потом бы Олег конечно бы отжал Яндекс.. так что правильно все сделали. Хотя и рынок просрали... но Олег тоже в двоякой ситуацаии, купить то больше некому.

Ответить
3
БАБКА В ЗАСАДЕ

Отжал Яндекс? Шта?

Ответить
4
Sergei Timofeyev

Пункт договора 234.56 мелким шрифтом: через год после сделки Яндекс отходит семейному трасту.

Ответить
10
БАБКА В ЗАСАДЕ

В Яндексе же тупые все сидят, юристы договоры не читают, да? )

Ответить
–1
Чит Чат
Ответить
0
Pavel Loginov

Тиньков красавчик! Пошел за попкорном, вечером буду смотреть фильм

Ответить
2
Семен Переделкин

Чума на оба их дома.

Ответить
1
badResistor

ипошная- ипошная чума

Ответить
0
Тавил Тавилов

ИМХО, но после сделки Тинькофф вряд ли бы стоял 100$

Ответить
1
Alexey Rusakov

Привет. Это я, ваш новый голосовой ассистент Аркадий…

Ответить
2
Arthur Niazyan

Паны дерутся, холопы в комментах яд метают 😁

Ответить
2
Pavel Vlasov-Mrdulyash

Жаль, что сделка так и не случилась. Она напрашивалась несколько лет, объединенная компания стала бы реальным национальным лидером, причем 100% рыночным, а не как Сбер. В итоге Яндекс теперь тесно дружит с ВТБ. Лучше ли это, чем мозгоклюй Тиньков, с нуля поднявший несколько успешных бизнесов? Who knows... Жизнь покажет.

Ответить
0
Ezra

Слава Богу не случилась сделка. Заказывать из банковского приложения такси и еду не хочется

После смерти Сегаловича не нравится Яндекс

Ответить
2
Стартапер-пессимист

В России уже есть более 20 лет один национальный лидер и ни к чему хорошему это не привело.

Ответить
0
Macedon

А, на мой взгляд, проиграл как раз Тинькофф. Он потерял удачный выход откэшится, а еще сейчас Яндекс создаст конкурента. Очень надеюсь, что в Яндексе придумают карту не хуже Яндекс. Плюс карты (кстати, Тинькофф ее жестко понерфил, в Альфа-Банке - нет). Интересно, что в Альфа-Банке убрали эту карту из раздела с картами (но по поиску находит), может что-то уже готовят...

Ответить
1
БАБКА В ЗАСАДЕ

Мне кажется он все таки сбера испугался и всегда боялся его. Но это не точно, я в этой теме не шарю нихрена))

Ответить
1
Виртуальный дым

Испугался решил продать
Пришло понимание, что не все так грустно включился мозг
Начал торговаться и крутить яйца.
Естественно этого никто не будет терпеть.

Ответить
1
Ivan Susanin

Где фильм смотреть? На ютюбе не вижу

Ответить
1
Миша Магадан

Бизнесмен считает, что Аркадий Волож сейчас жалеет о срыве сделки

да-да, жалеет Волож, а тратит своё время на то, чтобы это нам рассказать, Тиньков

Ответить
1
расслабленный пост-хипстер

У Олега появляются все новые и новые версии, почему сорвалась сделка. Пора бы уже смириться и жить дальше.

Ответить
1
Андрей Солопов

Всё к чему прикасается Яндекс превращается в УГ.

Ответить
0
БАБКА В ЗАСАДЕ

Всё к чему прикасается УГ, превращается в Яндекс!

Ответить
0
Genio Genio

Плохо что у Яндекса во многих нишах нет конкуренции, где-то есть и это хорошо. Вот раньше был рамблер, апорт.

Ответить
0
БАБКА В ЗАСАДЕ

Ну в самой главной у него есть конкурент, причём посильнее - Гугл жеж.
Вообще я даже сочувствую Яндексу слегка, Гугл убил вообще все местные поисковики во всем мире и его доля в России тоже растёт afaik поэтому Яндекс щас просто пытается оттянуть свою смерть

Ответить
1
 Anatoly Bereznyak

Самый большой рынок в мире машет вам ручкой (Китай).
Тут Яндексу тоже не дадут сдохнуть чисто по политическим причинам. Ну и подсобят, если потребуется.

Ответить
0
расслабленный пост-хипстер

У них есть свой поисковик, Яндекс там не нужен.

Ответить
0
3216q114

Да всё нормально у яндекса, Яндекс заносит бабло в Гугл, и что в мобильной версии хрома что в десктопной для РФ по умолчанию стоит, в десктопной не просто поиск но и новая вкладка целая заглавная страница Яндекса. Также в эйдже и в огнелисе, как и в опере, выходит во всех основных бразурах которыми пользуются хотя бы три калеки. Также всеми правдами и неправдами он продвигает свой бразуер, где само собой он по умолчанию и бесплатно.

Ответить
0
Andrey Gordeev

Бизнесмен считает, что Аркадий Волож сейчас жалеет о срыве сделки

Волож жалеет о чем? О том, что Тиньков тупо отказался от сделки?

Ответить
0
Sergei Timofeyev

А он сам в курсе?

Ответить
0
Postnikov Edward

Чтобы Яндекс испугался Консультанта? С какой стати?

Ответить
0
Postnikov Edward

Вы думаете, это за бесплатно? У Тинька ничего бесплатным не бывает.

Ответить
0
Evgeny Terentev

Они там по серьезному думают что цена акций что то отражает ? ))
Сколько нерезидентов сидит в Тинькофф ? Сакс Голдман ?

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0
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