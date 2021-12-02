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Финансы
Маша Цепелева

Владелец «Билайна» раскрыл сумму сделки по продаже своих сотовых вышек в России — $957 млн Статьи редакции

Новым владельцем стала группа компаний «Сервис-Телеком», которая обслуживает инфраструктуру всех операторов.

  • Головная компания «Билайна» Veon продала 100% акций «Национальной Башенной Компании» и около 15,4 тысячи антенных опор связи за 70,65 млрд рублей ($957 млн).
  • «Мы стали первой телеком компанией на российском рынке, которая пошла по пути отчуждения башенной инфраструктуры в пользу профессиональных игроков рынка. Сейчас нашему примеру следует вся отрасль, готовя похожие сделки», — сказал гендиректор «Вымпелкома» Александр Торбахов.
  • Компании договорились о сделке в сентябре 2021 года, но закрыли её только 1 декабря после одобрения ФАС. Изначально стороны обсуждали сумму в $970 млн.
  • «Вымпелком» объяснил, что продал вышки, потому что брать их в долгосрочную аренду у сервисной компании выгоднее, чем обслуживать самостоятельно.

#новость #билайн

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17 комментариев
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Виктор Якунин

Интересно будет увидеть расследование, что одна единственная компания связана с силовыми структурами, правительством и тд

И никакой монополии только здоровые рыночные отношения.

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22
Aleksandr

Удивительно, что кто-то до сих пор удивляется подобным вещам

Ответить
2
Семен Переделкин

Удивительно, что кто-то до сих пор удивляется тому, что кто-то удивляется подобным вещам.

Ответить
–1
xxx xxx

А как им с этим быть? Тесты идут, запускает spaceX, может круто все расклады поменять уже скоро.
https://lynk.world/

Lynk
Lynk
lynk.world
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0
БАБКА В ЗАСАДЕ

Новым владельцем стала группа компаний «Сервис-Телеком», которая обслуживает инфраструктуру всех операторов

И типа никакой монополии нет? )

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10
Семен Переделкин

Очевидно же, что $13 млн (970-957) ушли в кормушку ФАС. Ещё по-божески.

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2
Виртуальный дым

Когда отрубят интернет, то это не у нас проблемы, это наш технический партнёр накосячил, к ним все претензии ))

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2
Виртуальный дым

То есть связь буквально будет в чьих то конкретных руках

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3
Ilya Nepochatov

Любопытно, что в названии компании и гендир используют термин «башня», а в новости «вышки».

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0
Евгений Дроздов

Правильно конечно «Пилоны». :)

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6
Дмитрий Банников

Все вышки у одного оператора? Отлично ФАС одобрил👍🏻

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2
Postnikov Edward

Переход на 5G эта сделка как-то повлияет? Или продавались просто столбы в поле?

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0
3216q114

Столбы.

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1
Агнец невинный

операторы совсем уже ушли от технологий. теперь любой сотовый оператор это просто топ манагер со связями который будет удерживать частоты при продлениях за своей конторой, и толпа бездельников манагеров, которые двигают в дашбордах ползунки со стоимостью тарифов

с точки зрения владельцев бизнеса это пусть и эффективно
Но китай не зря борется с псевдо айти и с псевдо технологическими компаниями которые нихрена технологичного не создают и не двигают страну вперед.

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0
Илья Рогаткин

Интересно, может быть связано это как то с пакетом Яровой?

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0
3216q114

Интересно, как это может быть связано ?

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0
Stanislav Lysikov

Никогда так не было и вот опять. Они же уже пробовали продавать и качество связи упало ниже плинтуса. Только встали на путь исправления, и опять те же грабли. У топов короткая память. Самая плохая связь снова с нами.

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