Владелец «Билайна» раскрыл сумму сделки по продаже своих сотовых вышек в России — $957 млн Статьи редакции
Новым владельцем стала группа компаний «Сервис-Телеком», которая обслуживает инфраструктуру всех операторов.
- Головная компания «Билайна» Veon продала 100% акций «Национальной Башенной Компании» и около 15,4 тысячи антенных опор связи за 70,65 млрд рублей ($957 млн).
- «Мы стали первой телеком компанией на российском рынке, которая пошла по пути отчуждения башенной инфраструктуры в пользу профессиональных игроков рынка. Сейчас нашему примеру следует вся отрасль, готовя похожие сделки», — сказал гендиректор «Вымпелкома» Александр Торбахов.
- Компании договорились о сделке в сентябре 2021 года, но закрыли её только 1 декабря после одобрения ФАС. Изначально стороны обсуждали сумму в $970 млн.
- «Вымпелком» объяснил, что продал вышки, потому что брать их в долгосрочную аренду у сервисной компании выгоднее, чем обслуживать самостоятельно.
А как им с этим быть? Тесты идут, запускает spaceX, может круто все расклады поменять уже скоро.
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операторы совсем уже ушли от технологий. теперь любой сотовый оператор это просто топ манагер со связями который будет удерживать частоты при продлениях за своей конторой, и толпа бездельников манагеров, которые двигают в дашбордах ползунки со стоимостью тарифов
с точки зрения владельцев бизнеса это пусть и эффективно
Но китай не зря борется с псевдо айти и с псевдо технологическими компаниями которые нихрена технологичного не создают и не двигают страну вперед.
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