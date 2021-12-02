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Финансы
Маша Цепелева

Ozon и «Яндекс» увеличили капиталы собственных банков в 1,6–2 раза за три месяца Статьи редакции

Компании планируют выдавать потребительские кредиты, считают эксперты.

  • На 1 ноября «Яндекс Банк» увеличил капитал до 1,64 млрд рублей, «Ozon банк» — до 0,78 млрд рублей, это в 1,6 и 2 раза больше, чем три месяца назад, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на банковскую отчетность. В компаниях не раскрыли свои планы по докапитализации.
  • «Яндекс Банк» может увеличить активы до 12–14 млрд рублей, а «Ozon банк» — до 6–7 млрд рублей, оценил директор банковской аналитической группы Fitch Ratings Антон Лопатин. Выдача кредитов на сопоставимую сумму поднимет банки в число 65–75 крупнейших по потребительскому кредитованию.
  • «Яндекс-банк» может заниматься клиентами, которые заказывают товары на «Яндекс.Маркете» или покупают машины на «Авто.ру», а других отдавать банкам-партнерам, считают эксперты. А Ozon выгоднее развивать рассрочку по собственным картам, количество которых превысило 1,5 млн штук.
  • В июле 2021 года «Яндекс» закрыл сделку по покупке банка «Акрополь» за 1,1 млрд рублей, из них 75 млн рублей — премия к капиталу за покупку. В сентябре переименовал его в «Яндекс Банк».
  • Ozon выкупил банк «Оней» у «Совкомбанка» в апреле 2021 года за 615 млн рублей. В июне переименовал бывший банк «Ашана» в «Ozon банк».

#новость #ozonбанк #яндексбанк

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42 комментария
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Денис Демидов

Время банков подходит к концу, IT компании с этой функцией справятся лучше.

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5
Антон Штадлер

Не может АйТи заменить банк, потому что банковская деятельность имеет регламентные рамки.
С банками ничего не будет, кроме возможной модификации расчетных инструментов по типу внедрения блокчейна для расчета и ведения документооборота.

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4
3216q114

С блокчейном уже все наигрались и поняли, что он им нафиг не нужен.
Или давно ли ты про него слышал от банков ?

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1
Антон Штадлер

Блокчейн не = биткойну. Я каждый день читаю, что финансовые институты, в том числе на макроуровне, тестируют цифровые решения для расчетов, переводов и документооборота.
Только принцип там другой, чем в биткойне: институты используют этот инструмент не для децентрализации, а наоборот, для дополнительного контроля за транзакциями. И, что самое интересное, он хорошо подходит для этого. Поэтому я не сомневаюсь в том, что в скором времени мы увидим блокчейн, как рабочий инструмент.

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2
евгений аношин

Э нет.
Тут есть вилка.
Блокчейн как инструмент сокращения инфрастуктурных расходов организации - когда нотификация сделок переведена на аутсорс и повешена на сам рынок, пусть и за отдельную плату.
И блокчейн как платёжный инструмент (биткоин и прочее - без разницы на принцип создания - генерацией единиц расчета или подтверждения операций). Второе используется в сделках вне верховного арбитора в случаи споров (международные переводы - когда твой ЦБ не указ для банка контрагента, когда не используется международная платежная система из-за стоимости ее услуг или ограничений и тп).
Тут скоро не будет.
1. Скорость и стоимость
2. Сопротивление национальных регуляторов

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0
Антон Штадлер

Какое сопротивление будет цифровому евро? Никакого

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0
евгений аношин

Цифровой евро как и цифровой рубль это зеркальная ответка регуляторов.
Раз банки использует блокчейн чтобы избавиться от регулятора и его надзора.
То и регуляторы придумали в ответ свои цифровые деньги чтобы избавиться от банков.
Поэтому сопротивление цифровому евро и рублю есть. И сопротивляются банки

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0
Антон Штадлер

Не слышал о сопротивлении банков цифровому евро или фунту. Большинство устраивает. А в частном порядке банки сопротивляются любой норме регулятора, ограничивающих из деятельность, достаточно вспомнить всякие Базели. Но у них нет особого выхода

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0
евгений аношин

Не слышать можно преднамеренно).
Идея цифрового евро ходит с 2018 года. Только в июне 21 года они запустили программу исследований на 2 года чтобы сформировать оценки. Введение же отнесли на 25 год или позже.
В России банки заявили что отток средств в кошельки ЦБ необходимо будет профинансировать целевым длинным кредитами по сопоставимым ставкам с расходами по утекшей ликвидности на длительные сроки - то есть 9 трлн на 3-5 лет под 2-3% годовых. Иначе мол вынужденно сбросим все ОФЗ с баланса и бюджет захлебнется.. идею сразу отодвинули на 24 год.
Это не сопротивление?)

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0
Alexander Ivanov

От представителей Сбера слышал со сцены, на конференции по блокчейну Blockchain live месяц назад

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0
евгений аношин

То есть?) Блокчейн и инструменты на его основе нужны там где нет верховного арбитора в процессах денежных платежей.

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0
Dennis Gooddeni

Только, теперь кусочек потребительских кредитов, маленький такой 🤏 будет на маркетплейсах

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1
Alex Alexeev

Ну это следующий этап развития банков,появление новых сервисов возможно этакая диверсификация. Имхо консервативные банки возможно умрут, зачем мне держать деньги в простом банке, если айти банк мне предлагает бесплатную связь, продукты привозит бесплатно и тд

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1
Антон Штадлер

Банковская отрасль давным-давно научилась коллаборации.
Бесплатная подписка на доставку не цифровое изобретение. Многие банки выпускают ко-брендинговые карты дающие множество привилегий, зачастую не ограниченные одной экосистемой. И в этом их плюс.
Проблема почти всех айти-компаний в конечном итоге сводится на замыкании клиента внутри экосистемы. А это лишает клиента выбора. Это нравится далеко не всем, поэтому с классическим форматом деятельности банка ничего не произойдёт

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0
Денис Демидов

Всему найдется место, вопрос в месте в иерархии распределения добавленной ценности.
Банки станут в лучшем случае на уровень электроснабжающей компании.
Все упирается в то, куда идет человек за кредитом, пока в сам банк чаще всего, но дальше все меньше, быстрее в яндексе, гугле, apple или в амазоне он будет брать кредит, а какой у них банк будет по капотом, собственный или работающий за копейки аутсорсный, дело десятое.

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0
Антон Штадлер

Яндекс же не даёт кредиты для покупки на Озоне. Смысл банка в том, что он предлагает универсальный продукт. У него даже биг-дата шире для оценки клиента, т.к. не ограничена покупками внутри того же Амазона или Яндекса.

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0
Денис Демидов

Только ему сначала надо дотянуться до этого клиента, потратив тонны денег в том же яндексе)))
Следовательно, его продукт не может быть дешевым, чего хочет потребитель.

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0
Названый инструмент

Телеком может вполне себе заменить традиционный банкинг, да и паспорт тоже.

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0
Alexander Ivanov

Банки это и есть IT-компании + капитал.

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1
3216q114

Это немного другой ИТ.

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2
Alexander Ivanov

Какой такой другой? Тот же Сбер - крупнейшая IT-компания в России. У них разработчиков больше чем у Яндекса.
Яндекс (в прошлом типичная IT-компания) и Сбер (типичный банк) сейчас во многом стали похожи, конкурируют в множестве сегментов, просто разными путями пришли к нынешнему состоянию.

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0
Денис Демидов

Сбер не IT компания, у него просто много программистов, которых он забрал у рынка заниматься фигней.

Ответить
3
Никита Викторов

Наконец то на VC по теме дискуссия.

Ответить
1
Alexander Ivanov

А что такое IT-компания?

Ответить
0
Денис Демидов

It компания это про работу с интернет аудиторией, а не про написание кода на языках типа кобол)))

Ответить
0
Денис Демидов

Нет, It компания это про работу с интернет аудиторией, а не про написание кода на языках типа кобол)))

Ответить
0
Alexander Ivanov

It компания это про работу с интернет аудиторией

Интересное определение. А разве Сбер не работает с интернет-аудиторией?

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0
Денис Демидов

Пока не особо, купил много чего готового, много его похерил, он только учится, пытается.

Ответить
0
Alexander Ivanov

А как они по-вашему клиентов привлекают, если не через интернет-аудиторию? Домклик, СберМаркет, Сберонлайн, 020 и т.д.

купил много чего готового

А IT-компания обязательно всё сама должна создать?

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0
Денис Демидов

Вопрос в стартовой точке входа человека в интернет, в яндекс, вконтакте и маил заходят напрямую, а много ли заходят сразу в сбер?

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0
Alexander Ivanov

на языках типа кобол)))

Прикольно, не знал что Сберонлайн, Домклик и Сбермаркет на Коболе написаны ))))

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0
Денис Демидов

Ну это же шутка, чего вы?
Компания пишущая код, это софтверная компания, а не обязательно It

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0
Sergei Timofeyev

ЦБ уже выдал полномочия эмитировать безналичные деньги IT компаниям?

Ответить
0
евгений аношин

Капитал увеличили на такие суммы явно же под формирование резервов и списание расходов от всякого мусора на балансах купленных банков в преддверии нового года

Ответить
5
hakhagmon

Сбербанк думает, что он айти компания, яндекс думает что он банк. Все ебанулись на отличненько.

Интересно, сберовский юмани не предъявит потом яндекс.банку за такой трюк?

Ответить
5
Виртуальный дым

Вот что ковид животворящий делает

Ответить
2
Названый инструмент

"Тоже бы продал кому-нибудь банк, жаль не мой" - подумал Герман Греф и поехал на работу.

Ответить
2
Sergey Novoseletsky

Есть вакансии?

Ответить
0
БАБКА В ЗАСАДЕ

Нет? А если найду?!

Ответить
0
Arthur N

https://bank.yandex.ru/

Ответить
0
Алексей Дымов

Выдать крупные кредиты на эти суммы несложно, а вот выдать кредиты своим клиентам МСБ в мелкой нарезке будет уже проблемой. И еще большей проблемой будет их обслуживание.
Иметь возможность выдать - не значит выдать

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0
Чит Чат

Конечно я откажусь от Тинькофф в пользу карты Ozon, если она будте давать мне скидку на покупки. Ведь мне деньги нужны для покупок, а в кошельке Тинькофф нет никакого e-commerce

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0
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