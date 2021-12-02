Ozon и «Яндекс» увеличили капиталы собственных банков в 1,6–2 раза за три месяца Статьи редакции
Компании планируют выдавать потребительские кредиты, считают эксперты.
- На 1 ноября «Яндекс Банк» увеличил капитал до 1,64 млрд рублей, «Ozon банк» — до 0,78 млрд рублей, это в 1,6 и 2 раза больше, чем три месяца назад, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на банковскую отчетность. В компаниях не раскрыли свои планы по докапитализации.
- «Яндекс Банк» может увеличить активы до 12–14 млрд рублей, а «Ozon банк» — до 6–7 млрд рублей, оценил директор банковской аналитической группы Fitch Ratings Антон Лопатин. Выдача кредитов на сопоставимую сумму поднимет банки в число 65–75 крупнейших по потребительскому кредитованию.
- «Яндекс-банк» может заниматься клиентами, которые заказывают товары на «Яндекс.Маркете» или покупают машины на «Авто.ру», а других отдавать банкам-партнерам, считают эксперты. А Ozon выгоднее развивать рассрочку по собственным картам, количество которых превысило 1,5 млн штук.
- В июле 2021 года «Яндекс» закрыл сделку по покупке банка «Акрополь» за 1,1 млрд рублей, из них 75 млн рублей — премия к капиталу за покупку. В сентябре переименовал его в «Яндекс Банк».
- Ozon выкупил банк «Оней» у «Совкомбанка» в апреле 2021 года за 615 млн рублей. В июне переименовал бывший банк «Ашана» в «Ozon банк».
Блокчейн не = биткойну. Я каждый день читаю, что финансовые институты, в том числе на макроуровне, тестируют цифровые решения для расчетов, переводов и документооборота.
Только принцип там другой, чем в биткойне: институты используют этот инструмент не для децентрализации, а наоборот, для дополнительного контроля за транзакциями. И, что самое интересное, он хорошо подходит для этого. Поэтому я не сомневаюсь в том, что в скором времени мы увидим блокчейн, как рабочий инструмент.
Э нет.
Тут есть вилка.
Блокчейн как инструмент сокращения инфрастуктурных расходов организации - когда нотификация сделок переведена на аутсорс и повешена на сам рынок, пусть и за отдельную плату.
И блокчейн как платёжный инструмент (биткоин и прочее - без разницы на принцип создания - генерацией единиц расчета или подтверждения операций). Второе используется в сделках вне верховного арбитора в случаи споров (международные переводы - когда твой ЦБ не указ для банка контрагента, когда не используется международная платежная система из-за стоимости ее услуг или ограничений и тп).
Тут скоро не будет.
1. Скорость и стоимость
2. Сопротивление национальных регуляторов
Цифровой евро как и цифровой рубль это зеркальная ответка регуляторов.
Раз банки использует блокчейн чтобы избавиться от регулятора и его надзора.
То и регуляторы придумали в ответ свои цифровые деньги чтобы избавиться от банков.
Поэтому сопротивление цифровому евро и рублю есть. И сопротивляются банки
Не слышать можно преднамеренно).
Идея цифрового евро ходит с 2018 года. Только в июне 21 года они запустили программу исследований на 2 года чтобы сформировать оценки. Введение же отнесли на 25 год или позже.
В России банки заявили что отток средств в кошельки ЦБ необходимо будет профинансировать целевым длинным кредитами по сопоставимым ставкам с расходами по утекшей ликвидности на длительные сроки - то есть 9 трлн на 3-5 лет под 2-3% годовых. Иначе мол вынужденно сбросим все ОФЗ с баланса и бюджет захлебнется.. идею сразу отодвинули на 24 год.
Это не сопротивление?)
Банковская отрасль давным-давно научилась коллаборации.
Бесплатная подписка на доставку не цифровое изобретение. Многие банки выпускают ко-брендинговые карты дающие множество привилегий, зачастую не ограниченные одной экосистемой. И в этом их плюс.
Проблема почти всех айти-компаний в конечном итоге сводится на замыкании клиента внутри экосистемы. А это лишает клиента выбора. Это нравится далеко не всем, поэтому с классическим форматом деятельности банка ничего не произойдёт
Всему найдется место, вопрос в месте в иерархии распределения добавленной ценности.
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