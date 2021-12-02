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Финансы
Евгения Евсеева

Холдинг Алишера Усманова продал «Согазу» 57% голосов VK Статьи редакции

В ноябре свою долю продал «Газпрому» «Сбер».

Совет директоров «Согаза» одобрил «45-процентное участие в капитале АО „МФ Технологии“, контролирующего 57,3 процента голосов VK», сообщается на сайте группы.

#новость #vk

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12 12 комментариев
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12 комментариев
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Philipp Novikov
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2
Виртуальный дым

Впечатляет. Не подумываете продавать?

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0
Aleksei Shtein

Классика VC: Кто то пользуется ВК?

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1
Raimond Vladimirov

Вы чего у них же "стабильный рост аудитории" :)

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2
Михаил Стерлин

Кто пользуется, а кто развивает.

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1
Arthur Niazyan

Це зрада чi перемога?

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1
Яся Зайцев

надеюсь статья дополняется суммой актива млр$

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1
Alex Shokhin

Бегут с тонущего корабля? Или это много ходов очка? Ждём с нетерпением комментарии местных экспертов.

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0
Raimond Vladimirov

Новое название не понравилось

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0
Shoxruz Elboev

Они хотят продать VK чтобы купить Telegram ?)

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0
Gen Tech

Конечно, лучше в биток вложиться, зачем нужен мертвый актив

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0
ivan krapivin

По крайней мере в экосистеме VK теперь можно будет платить за газ без комиссии.

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0
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