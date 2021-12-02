Холдинг Алишера Усманова продал «Согазу» 57% голосов VK Статьи редакции
В ноябре свою долю продал «Газпрому» «Сбер».
Совет директоров «Согаза» одобрил «45-процентное участие в капитале АО „МФ Технологии“, контролирующего 57,3 процента голосов VK», сообщается на сайте группы.
Новым владельцем стала группа компаний «Сервис-Телеком», которая обслуживает инфраструктуру всех операторов.
NFT, DAO, а теперь еще и мета... метавселенные? Поговорим о том, что это такое и почему юристы (и не только) скоро будут изучать законы не существующих в реальной жизни миров.
В «Яндексе» не захотели, чтобы после сделки Олег Тиньков остался консультировать бизнес, рассказал основатель «Тинькофф банка» в документальном фильме.
С 1 декабря 2021 года начинается зимний набор в «Тинькофф Старт» — программу оплачиваемых стажировок от «Тинькофф».
В 2020 году командой из 3 человек буквально за пару выходных мы запустили свой сайд проект. За год проект эволюционировал, аудитория подросла, мы получили интересный опыт и наши первые почти-что инвестиции.
Глава браузера Роман Иванов о том, как нейросети переводят устную речь, почему с их помощью нельзя посмотреть Netflix и уничтожит ли новый сервис языковой барьер в интернете.
Их можно заказать до 7 декабря, чтобы принять участие в розыгрыше призов.
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Издание опубликовало пятый ежегодный рейтинг 50 людей и идей, которые определили направление мирового бизнеса в 2021 году.
После общественных обсуждений в 2020 году Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) утвердил новую Евросистему контроля за электронными платежами, схемами и устройствами (далее - PISA).