Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{"id":9131,"title":"CRM-\u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u044b \u2014 \u044d\u0442\u043e \u0447\u0442\u043e-\u0442\u043e \u043d\u0430 \u0431\u043e\u0433\u0430\u0442\u043e\u043c. \u0418\u043b\u0438 \u043d\u0435\u0442!","url":"\/redirect?component=advertising&id=9131&url=https:\/\/vc.ru\/promo\/320668-predprinimatelyam-ne-nuzhen-crm-partner-salesforce-obyasnyaet-pochemu-my-ne-pravy&placeBit=1&hash=737d7f6a70b711e4597167ca03452a69967df2ee861f60beeefbea5b58cf8663","isPaidAndBannersEnabled":false}
Финансы
Евгения Евсеева

Холдинг Алишера Усманова выйдет из VK — продаст «Согазу» 57% голосов в группе Статьи редакции

Теперь структурам «Газпрома» принадлежит большая часть голосов в компании.

69 69 комментариев
4770 просмотров

Совет директоров «Согаза» одобрил «45% участие в капитале АО „МФ Технологии“, контролирующего 57,3% голосов VK», сообщается на сайте группы.

Сумма сделки не раскрывается, но исходя из продажи «Сбером» 36% доли за 12,8 млрд рублей, её можно оценить в 16 млрд рублей.

Эта доля раньше принадлежала холдингу USM через «Мегафон».

Акционерное участие в VK Group во многом определило развитие и стало важной частью истории нашего холдинга. Наш подход — максимальная свобода действий для молодого и энергичного менеджмента, поэтому еще три года назад я и мои партнёры передали право голосовать нашими акциями VK Group её руководству.

Сегодня мы выходим из капитала компании, оставляя её на пике показателей как по количеству аудитории, так и по финансовым метрикам, что вселяет уверенность в ее будущем.

Алишер Усманов
основатель USM

«Согаз» — один из крупнейших страховщиков в России. Среди его акционеров ООО «Аквила» с долей 32,3%, «Газпром» с 21,2% и «СГ-Инвест» с 16,5%. Еще 10% — у ВТБ.

Мы рассматриваем участие в капитале АО «МФ Технологии» как перспективную стратегическую инвестицию. В результате сделки между акционерами «МФ Технологии» не возникает одного контролирующего юридического лица, все действия нового акционера будут осуществляться на сугубо рыночных принципах.

Алексей Миллер
председатель совета директоров «Согаза»

«МФ Технологии» создали в 2018 году «Мегафон», «Газпромбанк», «Ростех» и USM. В 2019 году «Сбер» приобрёл 36% компании за 11,3 млрд рублей. В итоге доли распределились так:

  • «Мегафон» — 45%.
  • «Сбер» — 36%.
  • «Ростех» — 10%.
  • USM — 9%.

С октября 2018 года долями «Мегафона» и USM в МФТ управлял гендиректор VK Борис Добродеев. В ноябре 2021 года «Сбер» продал свою долю обратно «Газпромбанку».

«МФ Технологии» контролирует 57,3% голосующих акций VK. Ещё 12,3% голосующих акций принадлежат Prosus, 4,5% — Alibaba и 3,3% — Tencent.

#новость #vk

69 69 комментариев
21
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
69 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Aleksei Shtein

Классика VC: Кто то пользуется ВК?

Ответить
20
Raimond Vladimirov

Вы чего у них же "стабильный рост аудитории" :)

Ответить
23
Denis Ramzaev

у них стабильный рост ботов, каждый Вася регает их тысячами. Реальные пользователи закрывают аккаунты наглухо.

Ответить
9
Вадим Омелин

Я не закрывал)

Ответить
0
Old Nick

за 2021 я получил от них пушей на телефон больше чем за всю прошлую жизнь.

Ответить
1
Андрей

Вы не поняли, видать. Продали не ВКонтакте как сайт, а бывшую Mail.Ru Group. С кучей активов: Деливери Клаб, Почта, Самокат, Ситимобил, Одноклассники и прочее.

Ответить
8
Михаил Стерлин

Кто пользуется, а кто развивает.

Ответить
3
Dima

"...на пике показателей"

Ответить
16
Nikita Zhukov

А если так?

Ответить
16
Alexander Steblina

все равно сверху вниз идет

Ответить
24
Nikita Zhukov

А если так?

Ответить
15
Arthur Niazyan

Вот теперь можно брать 😀

Ответить
14
Andrew Stepanov

Вот так пойдёт?

Ответить
11
Alexey QuQu

Я бы сказал "на пиках точеных"

Ответить
3
A.A. Rayskiy

Надо было выбрать период - последняя неделя. Там вроде пик :)

Ответить
0
Пётр Сдобин

на пике отрицательного роста

Ответить
0
Тарас Шабанов

Не на, а в

Ответить
0
Всвиторе

На графике видно что произошёл отскок и цена снова пошла в рост. Внимательней надо быть.

Ответить
0
Андрей Геращенко

на бутылке

Ответить
0
Philipp Novikov
Ответить
18
Виртуальный дым

Впечатляет. Не подумываете продавать?

Ответить
9
Green Base

Даже Усманов понял, что вк капздец

Ответить
7
Nesterov Igor

Ну вот, вк вернулся питерским, только не тем :) Пашка, они все просрали

Ответить
7
Павел Корчагин

Поздравляю всех пользователей ВК. Теперь страховщики будут спамить Вам и во время просмотра порнухи. Найс.

Ответить
5
Семен Переделкин

А ты застраховал свои ладошки, юзернейм?

Ответить
5
ИгорьOK

Застрахуй хуй хуй

Ответить
5
Илья Петраков

«ломаем жору, еб альбатрос»

Ответить
1
Denis Ramzaev

в очередь!

Ответить
0
Denis Ramzaev

Рассылку по "Павел Корчагин" запустить!

Ответить
0
Arthur Niazyan

Це зрада чi перемога?

Ответить
6
Alex Shokhin

Бегут с тонущего корабля? Или это много ходов очка? Ждём с нетерпением комментарии местных экспертов.

Ответить
5
Raimond Vladimirov

Новое название не понравилось

Ответить
–1
Цкуро Бесцветный

Газпром начал строить свою экосистему?

Ответить
1
Роман Александров

Метавселенную

Ответить
10
Виртуальный дым

Газовую туманность )

Ответить
11
Роман Александров
Ответить
0
Дед Велосипед

Анекдот:

Приходит как-то один подданый к луноликому владыке и спрашивает:

-Слышал, Ваше сиятельство, Вы интернет закрывать собираетесь, правда?

-Брешут, но вк продавай ред.

Ответить
3
роман долгополов

Курилы это российская земля,мы территориями не торгуем,так и передайте японцам!Кстати,сколько они там предлагают?

Ответить
2
Дед Велосипед

Даже не знаю, лайкать или нет, опааасно, стало…

Ответить
3
Kesha Pazzy

Вконтакте приплыл в озеро)))
В кооператив Озеро.
Ковальчук основной владелец Согаз. ред.

Ответить
3
Shoxruz Elboev

Они хотят продать VK чтобы купить Telegram ?)

Ответить
3
Alexey Belov

а план хорош! 😁

Ответить
0
Pixel Lens

это политическое самоубийство для телеги)

Ответить
0
Яся Зайцев

надеюсь статья дополняется суммой актива млр$

Ответить
3
ivan krapivin

По крайней мере в экосистеме VK теперь можно будет платить за газ без комиссии.

Ответить
3
Виртуальный дым

Ну все, теперь контактик официально принадлежит конторе. Упрощают логистику.

Ответить
2
Blackrock

Это получается Усманов больше не лоббирует АлиЭкспресс?)

Ответить
2
Arthur Niazyan

Через структуры Мегафона. Аж лобок весь отбил, как лоббирует.

Ответить
0
Матяс

*очень смешная шутка, что в вк только боты, а все давно в тг и инсте смотрят рилсы*

Ответить
1
Чит Чат

Кому вообще нужно это м.говно? Это венчурный фонд который удачно вложился в несколько проектов, но выйти из них не может. И интегрировать их не во что. Ходячии зомби!

Акции Mail.ru пробили историческое дно — Финансы…
С выхода на Московскую биржу, акции Mail.ru стремительно катятся вниз и уже просели на 36…
vc.ru
Ответить
0
fffggg gggfff

Не надо паники, просто IT отдел товарища майора передали другой конторке для финансирования, предыдущая похоже сдулась.

Ответить
0
p0st

с чего бы, операторы связи, активы в металлургии и ИТ.гос компании, в которые теперь вливает весь бизнес страны. Нормально там всё, было бы иначе, основной держатель акций бы не дал.

Ответить
0
Константин Яломов

Вк популярен?

Ответить
0
ϏϙηαϟϮ

дык VK это ж Mail.ru весь

Ответить
0
Gen Tech

Конечно, лучше в биток вложиться, зачем нужен мертвый актив

Ответить
0
nomed

глава центробанка же сказала что биток это пирамида ! ред.

Ответить
1
Эдуард Лиринг

А между прочем Набиуллина неплохо выполняет свою работу, просто материал ей не очень попался, но даже с ним она неплохо работает.

Ответить
3
nomed

А я и неговорил что плохо выполняет свою работу , я про то что как можно высказываться публично, то о чем незнаешь .

Ответить
0
Эдуард Лиринг

Ну Вы просто её так обозвали. А насчёт биткоина, может она всё таки знает больше чем обычные люди, которые судят по важности биткоина только из-за его роста?

Ответить
0
nomed

Поправил обращение. Все же исходя из ее высказываний , она считает обычных граждан дебилами , малыми необразованными олигофренами . Как подругому интерпретировать такое высказывание ?

Ответить
0
Эдуард Лиринг

Насчёт высказывания про биток я уже написал, время рассудит как говорится. А другие её высказывания, тем более где она считает граждан дебилами я не слышал. Тут уж каждый сам интерпретирует её слова как посчитает нужным.

Ответить
1
Superposition

Вместо денег заплатил голосами вк?

Ответить
0
Цкуро Бесцветный

«45-процентное участие в капитале АО „МФ Технологии“, контролирующего 57,3 процента голосов VK»
—--—--—--—--—-
в переводе с финансового на русский получаем 25% пакета VK под контролем.

Ответить
0
Sasha Bor

Я верю в чудеса, слышу все голоса... давно в этой помойке не был. Они как музыку ограничили со сматрфонов по странам вообще бесполезным стал. Там «голос» это токен какой-то? ред.

Ответить
0
Виртуальный дым

то что usm продает активы vk это хорошая новость по мне, но то что это согаз - ну такое себе))

Ответить
0
Товарищ

С тонущего кораблика кто-то побежал первым...

Переживаю за смузи школьников-сотрудников из ВК. Будет ли хватать... или на водичку придется перейти.

Ответить
0
Александр Курбатов

Пустили по кругу ВК...

Ответить
0
Pavel Loginov

Акции Мейлру в поисках второго дна...

Ответить
0
Игорь Бадибилдер

блин, я рассчитывал, что на vc-то уж объяснят смысл этой сделки

Ответить
0
Написать комментарий...
Читать все 69 комментариев
Финансы
Евгения Евсеева
Холдинг Алишера Усманова выйдет из VK — продаст «Согазу» 57% голосов в группе Статьи редакции

Теперь структурам «Газпрома» принадлежит большая часть голосов в компании.

69 69 комментариев
21
Сервисы
Маша Цепелева
Редактор видео, сервис «смешного» прогноза погоды и другие: Apple выбрала лучшие приложения и игры 2021 года Статьи редакции

Трендом года компания назвала «связь» и наградила приложение для знакомств, симулятор совместной работы и другие.

6 6 комментариев
9
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Личный опыт
Анна
Просто напомнить клиентам о себе — важнее скидок и акций: как бизнес теряет продажи на «ровном месте»

Всем привет! В этой статье поделюсь небольшим исследованием о том как бизнесы повторно взаимодействуют с клиентами и почему важно напоминать о себе.

4 4 комментария
14
Трибуна
Julia Markhadaeva
to Stories – приложение для создания сторис из ссылки, текста, фото или видео

В 2020 году командой из 3 человек буквально за пару выходных мы запустили свой сайд проект. За год проект эволюционировал, аудитория подросла, мы получили интересный опыт и наши первые почти-что инвестиции.

10 10 комментариев
36
Личный опыт
Сергей Крупник
Как я всё бросил и стал Тиктокером

От учёбы в топовом вузе и сеньорской позиции в IT до кривляния на камеру и заработка на рекламе.

37 37 комментариев
15
IPQuorum
Первый канал выплатит возмещение Константину Никольскому

30 ноября второй кассационный суд общей юрисдикции оставил без изменения решение Московского городского суда в пользу певца и автора песен Константина Никольского. Напомним, что в июле текущего года Судебная коллегия по гражданским делам Мосгорсуда удовлетворила требования музыканта Константина Никольского в части взыскания с АО «Первый канал»…

0 Обсудить
0
Финансы
Маша Цепелева
«У нас есть Волож, который нам мозг клюет»: Тиньков посчитал, что в «Яндексе» испугались покупать «Тинькофф» Статьи редакции

В «Яндексе» не захотели, чтобы после сделки Олег Тиньков остался консультировать бизнес, рассказал основатель «Тинькофф банка» в документальном фильме.

187 187 комментариев
73
МойСклад
Маркировка молочной продукции

В 2021 году в России начала действовать маркировка молочной продукции. У нее есть особенности: в процессе участвуют типографии и предприятия общепита. Разбираемся, что нужно знать о работе по новым правилам и кого они затронут.

0 Обсудить
0
Маркетинг
Команда Advertalyze
Как устроен контент-маркетинг и почему он, скорее всего, вам не нужен

«Каждому бизнесу нужны соцсети!», «контент — король», «пиши статьи и будет вал клиентов» — Digital-мир помешался на контенте. В этой статье разберёмся, как устроен нормальный контент-маркетинг, зачем он нужен и какому бизнесу подойдёт. Без непрошеных советов. С пруфами и реальными примерами.

0 Обсудить
16
Evrone
Наводим порядок и изучаем rocket sience. Доклады Go meetup

На прошедшем Go meetup спикеры из Evrone, «Ситимобил» и «Авито» учили правильной организации кода микросервиса, рассказывали, как вырастить MVP в полноценную масштабируемую архитектуру, и разобраться с мусором и алгоритмами управления памятью. Все доклады записаны в студии и доступны для просмотра.

0 Обсудить
O2 Consulting
Удаленное трудоустройство - плюсы и минусы. Юридический взгляд
0 Обсудить
0
Больше статей
null