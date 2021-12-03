«Первый канал», «Известия», банк «Россия»: что ещё есть у новых владельцев VK Статьи редакции
«МФ Технологии», которая контролирует 57% голосов в группе, поделят «Согаз» и «Газпром-медиа».
2 декабря USM Алишера Усманова объявила о продаже 45% в «МФ Технологии» группе «Согаз». МФТ контролирует 57% голосов VK (бывшая Mail.ru Group). Сумма сделки не раскрывается.
Речь идёт о продаже 45-процентой доли «Мегафона», который принадлежит USM. Ещё 9% холдинг владел в «МФ Технологии» напрямую. В USM сообщили РБК, что этот пакет «находится в сделке с Газпромбанком», но не уточнили, завершена ли она.
Кто теперь владеет VK
«МФ Технологии» контролирует 57,3% голосующих акций (и 4,8% обыкновенных), ещё 12,3% голосующих акций принадлежат Prosus (25,7%), 4,5% — Alibaba (9,5%) и 3,3% — Tencent (7%). Оставшиеся 22,6% принадлежат другим миноритариям.
При этом с октября 2018 года долями «Мегафона» и USM в МФТ управлял гендиректор VK Борис Добродеев.
Сама «МФ Технологии» была создана в 2018 году «Мегафоном», «Газпромбанком», «Ростехом» и USM. Осенью 2019 года «Сбер» купил 35% этой компании у «Газпромбанка» и 1% у «Ростеха», а в ноябре 2021-го продал всю свою долю обратно «Газпромбанку».
В результате после закрытия всех сделок доли в «МФ Технологии» распределятся так:
- 45% у «Согаза».
- 45% у «Газпромбанка».
- 10% у «Ростеха»
Председатель совета директоров «Согаза», глава «Газпрома» Алексей Миллер отметил, что «в результате между акционерами “МФ Технологии” не возникает одного контролирующего юрлица, все действия нового акционера будут осуществляться на сугубо рыночных принципах».
Какие медиаактивы есть у «Согаза» и «Газпромбанка»
Группа «Согаз» — один из крупнейших страховщиков в России. Кроме основного бизнеса у компании есть доли в нескольких медиаактивах:
- В марте правительство сообщило, что группа станет акционером «Первого канала» с долей 13,42%.
- У компании есть 21,22% в «Национальной медиа группе» (НМГ). Это один из крупнейших медиахолдингов в России. Он был создан в 2008 году после объединения медиаактивов банка «Россия», «Северстали», «Сургутнефтегаза» и «Согаза». Среди активов — «Пятый канал», «Рен ТВ», «78», «НМГ Студия», «Известия» и другие. Сама НМГ в свою очередь владеет 19,46% «Первого канала».
- «Согазу» напрямую также принадлежит 18% «Рен ТВ» и 3% «Пятого канала».
«Газпромбанк» владеет долей в «Газпром-медиа холдинг». Среди активов холдинга — каналы НТВ, ТНТ, «Матч ТВ», 32 тематических канала, видеосервисы Premier и Rutube, 11 радиостанций и другие.
Владельцы «Согаза» и «Газпромбанка»
На начало 2021 года крупнейшие акционеры «Согаза» — ООО «Аквила» с долей 32,3% (половина в этом юрлице принадлежит совладельцу банка «Россия» Юрию Ковальчуку и его семье) и «Газпром» (21,2%). Ещё 12% в «Согазе» контролирует Михаил Шеломов — двоюродный племянник Владимира Путина, отмечает BBC.
Шеломов по состоянию на 2019 год также был акционером банка «Россия», сейчас компания не раскрывает своих владельцев. То есть структурам, связанным с банком, принадлежат около 44% «Согаза», пишет издание.
Среди владельцев «Газпромбанка»:
- «Газпром» (компании принадлежит около 28% обыкновенных акций).
- «Газпром капитал» (21,9%).
- Негосударственный пенсионный фонд «Газфонд» (40,9%).
При этом сам «Газфонд» на 33,3% принадлежит «Согазу» и его дочерней «Регионгарант». Таким образом, доля Ковальчука и близких к нему структур в VK может оказаться ещё выше, чем 45%, пишет BBC.
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