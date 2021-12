{"items":[{"comment_id":3585106,"subsite_id":199119,"user_id":798,"type":"comment_add","id":3585106,"hash":"9d35a6c0fe70008f0d07fadb2372cd99","date":1638521934,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/328019-ozon-i-yandeks-uvelichili-kapitaly-sobstvennyh-bankov-v-1-6-2-raza-za-tri-mesyaca?comment=3585106","text":"\u044f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441 \u043a\u0440\u0435\u0434\u0438\u0442\u044b \u043d\u0435 \u0432\u044b\u0434\u0430\u0435\u0442 \u0438 \u0434\u0435\u043d\u044c\u0433\u0438 \u043f\u0435\u043d\u0441\u0438\u043e\u043d\u0435\u0440\u043e\u0432 \u043d\u0435 \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0430\u0435\u0442, \u0442\u0430\u043a \u0447\u0442\u043e \u0442\u0443\u0442 \u0441\u0431\u0435\u0440\u0431\u0430\u043d\u043a \u0435\u0433\u043e \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u043a\u0443\u043f\u0438\u0442\u044c \u043c\u043e\u0436\u0435\u0442","media":[{"type":"image","value":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/fb75435d-f771-518d-a682-eb4d42185f74\/"}],"donate":0,"vkPaySticker":"","pinnedFor":0,"user":{"id":798,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/798-hakhagmon","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/2c46eb8d-719a-3b43-8d33-474ee3779d7b\/","name":"hakhagmon","isVerified":false},"content":{"id":328019,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/328019-ozon-i-yandeks-uvelichili-kapitaly-sobstvennyh-bankov-v-1-6-2-raza-za-tri-mesyaca","title":"Ozon \u0438 \u00ab\u042f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441\u00bb \u0443\u0432\u0435\u043b\u0438\u0447\u0438\u043b\u0438 \u043a\u0430\u043f\u0438\u0442\u0430\u043b\u044b \u0441\u043e\u0431\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u044b\u0445 \u0431\u0430\u043d\u043a\u043e\u0432 \u0432 1,6\u20132 \u0440\u0430\u0437\u0430 \u0437\u0430 \u0442\u0440\u0438 \u043c\u0435\u0441\u044f\u0446\u0430"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3585104,"subsite_id":199115,"user_id":217591,"type":"comment_add","id":3585104,"hash":"f7c6c2ee200f80326baf634e28f29926","date":1638521932,"url":"https:\/\/vc.ru\/transport\/328534-takie-dela-zhaloba-na-yandeks-taksi-za-otkaz-perevozit-sobaku-povodyrya?comment=3585104","text":"\u0422\u0430\u043a\u0438\u0435 \u043c\u043e\u043c\u0435\u043d\u0442\u044b \u0443\u0436\u0435 \u043e\u0442\u0440\u0435\u0433\u0443\u043b\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u044b \u0433\u043e\u0441\u0443\u0434\u0430\u0440\u0441\u0442\u0432\u043e\u043c - \u0441\u043e\u0431\u0430\u043a\u0443-\u043f\u043e\u0432\u043e\u0434\u044b\u0440\u044f \u043f\u0440\u0438\u0440\u0430\u0432\u043d\u0438\u0432\u0430\u044e\u0442 \u043a \u0441\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0432\u0430\u043c \u0442\u0435\u0445\u043d\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u043e\u0439 \u0440\u0435\u0430\u0431\u0438\u043b\u0438\u0442\u0430\u0446\u0438\u0438, \u043f\u043e\u044d\u0442\u043e\u043c\u0443 \u0441 \u043d\u0435\u0439 \u0447\u0435\u043b\u043e\u0432\u0435\u043a \u043c\u043e\u0436\u0435\u0442 \u0432\u0445\u043e\u0434\u0438\u0442\u044c \u0432\u0435\u0437\u0434\u0435, \u043a\u0443\u0434\u0430 \u0437\u0430\u043f\u0440\u0435\u0449\u0435\u043d \u043f\u0440\u043e\u0445\u043e\u0434 \u0441 \u043e\u0431\u044b\u0447\u043d\u044b\u043c\u0438 \u0441\u043e\u0431\u0430\u043a\u0430\u043c\u0438, \u043d\u0430\u043f\u0440\u0438\u043c\u0435\u0440. \u0415\u0441\u043b\u0438 \u043c\u0430\u0433\u0430\u0437\u0438\u043d \u0412\u043a\u0443\u0441\u0432\u0438\u043b\u043b \u0441\u043d\u043e\u0432\u0430 \u043a\u043b\u0435\u0438\u0442 \u043d\u0430\u043a\u043b\u0435\u0439\u043a\u0443 \u00ab\u043a \u043d\u0430\u043c \u043e\u043f\u044f\u0442\u044c \u043d\u0435\u043b\u044c\u0437\u044f \u0441 \u0436\u0438\u0432\u043e\u0442\u043d\u044b\u043c\u0438 \u0440\u043e\u0441\u0442\u043e\u043c \u0432\u044b\u0448\u0435 5 \u043c\u043c\u00bb, \u0442\u043e \u0441 \u043f\u043e\u0432\u043e\u0434\u044b\u0440\u0435\u043c \u0447\u0435\u043b\u043e\u0432\u0435\u043a \u0441 \u043f\u0440\u043e\u0431\u043b\u0435\u043c\u0430\u043c\u0438 \u0441\u043e \u0437\u0440\u0435\u043d\u0438\u0435\u043c \u043c\u043e\u0436\u0435\u0442 \u0432\u0445\u043e\u0434\u0438\u0442\u044c \u0442\u0443\u0434\u0430 \u0431\u0435\u0437 \u043f\u0440\u043e\u0431\u043b\u0435\u043c. \u0418 \u0435\u0441\u043b\u0438 \u043e\u0445\u0440\u0430\u043d\u043d\u0438\u043a, \u0432\u0447\u0435\u0440\u0430 \u043a\u0440\u0443\u0442\u0438\u0432\u0448\u0438\u0439 \u0431\u0430\u0440\u0430\u043d\u043a\u0443 \u0432 \u042f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441.\u0422\u0430\u043a\u0441\u0438, \u0432\u0437\u0434\u0443\u043c\u0430\u0435\u0442 \u043d\u0435 \u043f\u0443\u0441\u0442\u0438\u0442\u044c \u043a\u043e\u0433\u043e-\u0442\u043e \u0441 \u0441\u043e\u0431\u0430\u043a\u043e\u0439-\u043f\u043e\u0432\u043e\u0434\u044b\u0440\u0435\u043c, \u0442\u043e \u043f\u043e\u043b\u0438\u0446\u0438\u044f \u043f\u0440\u0435\u043a\u0440\u0430\u0441\u043d\u043e \u0440\u0430\u0437\u044a\u044f\u0441\u043d\u0438\u0442 \u0435\u043c\u0443, \u0447\u0442\u043e \u0442\u0430\u043a\u043e\u0435 \u043f\u043e\u0432\u043e\u0434\u044b\u0440\u044c.

\u042f \u0431\u044b\u043b \u0441\u0432\u0438\u0434\u0435\u0442\u0435\u043b\u0435\u043c, \u043a\u0430\u043a \u043f\u043e\u043b\u0438\u0446\u0438\u044f \u0432 \u041c\u0430\u0433\u043d\u0438\u0442\u0435 \u043d\u0435\u0441\u043a\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u043b\u0435\u0442 \u043d\u0430\u0437\u0430\u0434 \u0440\u0430\u0437\u044a\u044f\u0441\u043d\u044f\u043b\u0430 \u044d\u0442\u043e \u0442\u0443\u043f\u043e\u0432\u0430\u0442\u043e\u043c\u0443 \u043e\u0445\u0440\u0430\u043d\u043d\u0438\u043a\u0443.","media":[],"donate":0,"vkPaySticker":"","pinnedFor":0,"user":{"id":217591,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/217591-akshan","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/9c1e0030-688d-a768-22bf-74edda9a27e8\/","name":"Akshan","isVerified":false},"content":{"id":328534,"url":"https:\/\/vc.ru\/transport\/328534-takie-dela-zhaloba-na-yandeks-taksi-za-otkaz-perevozit-sobaku-povodyrya","title":"\u0422\u0430\u043a\u0438\u0435 \u0434\u0435\u043b\u0430: \u0436\u0430\u043b\u043e\u0431\u0430 \u043d\u0430 \u00ab\u042f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441.\u0422\u0430\u043a\u0441\u0438\u00bb \u0437\u0430 \u043e\u0442\u043a\u0430\u0437 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0432\u043e\u0437\u0438\u0442\u044c \u0441\u043e\u0431\u0430\u043a\u0443-\u043f\u043e\u0432\u043e\u0434\u044b\u0440\u044f"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3585105,"subsite_id":199129,"user_id":723588,"type":"comment_add","id":3585105,"hash":"78f65e6e24cfb528bfc86b40e0e44f0f","date":1638521933,"url":"https:\/\/vc.ru\/social\/328658-novye-vladelcy-vk-smenyat-rukovodstvo-kompanii-v-blizhayshee-vremya-the-bell?comment=3585105","text":"\u0414\u0430 \u0442\u0430\u043c \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0435 \u043c\u0430\u0439\u043b \u0440\u0430\u0437\u0432\u0438\u0432\u0430\u0442\u044c \u0431\u0443\u0434\u0443\u0442 \u0447\u0435\u043c \u0432\u043a, \u0432\u043a \u0438 \u0442\u0430\u043a \u043f\u0440\u0438\u0431\u044b\u043b\u044c \u043f\u0440\u0438\u043d\u043e\u0441\u0438\u0442","media":[],"donate":0,"vkPaySticker":"","pinnedFor":0,"user":{"id":723588,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/723588-ivan-shemetov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/679e4074-97d6-52b7-adc9-902102408b7c\/","name":"\u0418\u0432\u0430\u043d \u0428\u0435\u043c\u0435\u0442\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":328658,"url":"https:\/\/vc.ru\/social\/328658-novye-vladelcy-vk-smenyat-rukovodstvo-kompanii-v-blizhayshee-vremya-the-bell","title":"\u041d\u043e\u0432\u044b\u0435 \u0432\u043b\u0430\u0434\u0435\u043b\u044c\u0446\u044b VK \u0441\u043c\u0435\u043d\u044f\u0442 \u0440\u0443\u043a\u043e\u0432\u043e\u0434\u0441\u0442\u0432\u043e \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0438 \u00ab\u0432 \u0431\u043b\u0438\u0436\u0430\u0439\u0448\u0435\u0435 \u0432\u0440\u0435\u043c\u044f\u00bb \u2014 The Bell"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3585107,"subsite_id":199124,"user_id":673026,"type":"comment_add","id":3585107,"hash":"0e47845605a7ad5068bc1d7d5b573e90","date":1638521942,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/326042-mts-ne-udalila-privyazannye-k-nomeru-personalnye-dannye-vladelca-posle-perehoda-nomera-k-drugomu-cheloveku?comment=3585107","text":"\u0415\u0441\u043b\u0438 \u0447\u0435\u0440\u0435\u0437 \u043a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u044b \u0432\u044b\u0448\u0435 \u0440\u0435\u0448\u0438\u0442\u044c \u043d\u0435 \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u0441\u044f, \u0442\u043e \u0435\u0441\u0442\u044c \u0435\u0449\u0435 \u0432\u044b\u0434\u0435\u043b\u0435\u043d\u043d\u0430\u044f \u043f\u043e\u0447\u0442\u0430 \u043f\u043e \u0432\u043e\u043f\u0440\u043e\u0441\u0430\u043c \u043f\u043e \u043e\u0431\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u043a\u0435 \u041f\u0414: privacy@mts.ru .



\u041b\u0438\u0431\u043e \u0447\u0435\u0440\u0435\u0437 \u043e\u0431\u044b\u0447\u043d\u0443\u044e \u043f\u043e\u0447\u0442\u0443 \u043f\u043e \u0430\u0434\u0440\u0435\u0441\u0443: 109147, \u041c\u043e\u0441\u043a\u0432\u0430, \u0443\u043b. \u041c\u0430\u0440\u043a\u0441\u0438\u0441\u0442\u0441\u043a\u0430\u044f, \u0434. 4 \"\u0412 \u0434\u0435\u043f\u0430\u0440\u0442\u0430\u043c\u0435\u043d\u0442 \u0438\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u0446\u0438\u043e\u043d\u043d\u043e\u0439 \u0431\u0435\u0437\u043e\u043f\u0430\u0441\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u041f\u0410\u041e \u041c\u0422\u0421\".","media":[],"donate":0,"vkPaySticker":"","pinnedFor":0,"user":{"id":673026,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/673026-nikolay-sorokin","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/f03e7b1c-6742-5e8c-b49d-2f42f85a7208\/","name":"\u041d\u0438\u043a\u043e\u043b\u0430\u0439 \u0421\u043e\u0440\u043e\u043a\u0438\u043d","isVerified":false},"content":{"id":326042,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/326042-mts-ne-udalila-privyazannye-k-nomeru-personalnye-dannye-vladelca-posle-perehoda-nomera-k-drugomu-cheloveku","title":"\u041c\u0422\u0421 \u043d\u0435 \u0443\u0434\u0430\u043b\u0438\u043b\u0430 \u043f\u0440\u0438\u0432\u044f\u0437\u0430\u043d\u043d\u044b\u0435 \u043a \u043d\u043e\u043c\u0435\u0440\u0443 \u043f\u0435\u0440\u0441\u043e\u043d\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0435 \u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u0435 \u0432\u043b\u0430\u0434\u0435\u043b\u044c\u0446\u0430 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0445\u043e\u0434\u0430 \u043d\u043e\u043c\u0435\u0440\u0430 \u043a \u0434\u0440\u0443\u0433\u043e\u043c\u0443 \u0447\u0435\u043b\u043e\u0432\u0435\u043a\u0443"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3585110,"subsite_id":199129,"user_id":70842,"type":"comment_add","id":3585110,"hash":"7ab8c816fe875685c017e9bc29289d0c","date":1638522017,"url":"https:\/\/vc.ru\/social\/328658-novye-vladelcy-vk-smenyat-rukovodstvo-kompanii-v-blizhayshee-vremya-the-bell?comment=3585110","text":"VK \u0442\u0435\u043f\u0435\u0440\u044c \u043d\u0435 \u0441\u043e\u0446.\u0441\u0435\u0442\u044c, \u0430 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u044f. \u0411\u044b\u0432\u0448\u0430\u044f Mail.ru. \u0414\u0435\u043b\u0438\u0432\u0435\u0440\u0438-\u043a\u043b\u0430\u0431, \u043d\u0430\u043f\u0440\u0438\u043c\u0435\u0440, \u0442\u043e\u0436\u0435 \u0442\u0435\u043f\u0435\u0440\u044c \u0432\u043d\u0443\u0442\u0440\u0438 VK.","media":[],"donate":0,"vkPaySticker":"","pinnedFor":0,"user":{"id":70842,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/70842-spiker-spunreal","avatar":"https:\/\/png.cmtt.space\/user-userpic\/e8\/42\/75\/8b56c631928fe4.jpg","name":"Spiker Spunreal","isVerified":false},"content":{"id":328658,"url":"https:\/\/vc.ru\/social\/328658-novye-vladelcy-vk-smenyat-rukovodstvo-kompanii-v-blizhayshee-vremya-the-bell","title":"\u041d\u043e\u0432\u044b\u0435 \u0432\u043b\u0430\u0434\u0435\u043b\u044c\u0446\u044b VK \u0441\u043c\u0435\u043d\u044f\u0442 \u0440\u0443\u043a\u043e\u0432\u043e\u0434\u0441\u0442\u0432\u043e \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0438 \u00ab\u0432 \u0431\u043b\u0438\u0436\u0430\u0439\u0448\u0435\u0435 \u0432\u0440\u0435\u043c\u044f\u00bb \u2014 The Bell"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3585112,"subsite_id":199115,"user_id":225213,"type":"comment_add","id":3585112,"hash":"471c7832e90bd1ee14301fd97a220ff2","date":1638522038,"url":"https:\/\/vc.ru\/transport\/328534-takie-dela-zhaloba-na-yandeks-taksi-za-otkaz-perevozit-sobaku-povodyrya?comment=3585112","text":"\u0422\u044b \u0437\u0430 \u0441\u0432\u043e\u0439 \u0441\u0447\u0435\u0442 \u0431\u0443\u0434\u0435\u0448\u044c \u0441\u043f\u0435\u0446\u0438\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0435 \u043d\u0430\u043a\u0438\u0434\u043a\u0438 \u043f\u043e\u043a\u0443\u043f\u0430\u0442\u044c? \u0410 \u0442\u044b \u043e\u043f\u043b\u0430\u0442\u0438\u0448\u044c \u0442\u0430\u043a\u0441\u0438\u0441\u0442\u0443 \u0432\u0440\u0435\u043c\u044f, \u0447\u0442\u043e\u0431\u044b \u0432 \u043e\u0434\u043d\u043e\u043c \u0441\u043b\u0443\u0447\u0430\u0435 \u0431\u0435\u0433\u043e\u043c \u043d\u0430\u043a\u0438\u0434\u043a\u0443 \u043e\u0434\u0435\u0442\u044c, \u0432 \u0434\u0440\u0443\u0433\u043e\u043c - \u0441\u043d\u044f\u0442\u044c, \u043f\u043e\u0442\u043e\u043c \u0441\u043d\u043e\u0432\u0430 \u043d\u0430\u0434\u0435\u0442\u044c? \u0415\u0449\u0435 \u043e\u0434\u0438\u043d, \u0441\u043e\u0432\u0435\u0442\u043e\u0432 \u043c\u0430\u0441\u0441\u0430, \u0434\u0435\u043b 0, \u0432\u0435\u0434\u044c \u0442\u0435\u0431\u044f \u0436\u0435 \u044d\u0442\u043e \u043d\u0435 \u043a\u043e\u0441\u043d\u0435\u0442\u0441\u044f.



>\u0412\u044b \u0435\u0449\u0435 \u043e\u0442 \u0434\u0435\u0442\u0435\u0439 \u0445\u0438\u043c\u0447\u0438\u0441\u0442\u043a\u0443 \u0442\u0440\u0435\u0431\u0443\u0439\u0442\u0435. \u0422\u0430\u043a \u0442\u043e \u043e\u043d\u0438 \u0442\u043e\u0436\u0435 \u043b\u044e\u0431\u044f\u0442 \u0432\u0441\u0435 \u0438\u0437\u0432\u0430\u0437\u044e\u043a\u0430\u0442\u044c \u0438 \u0438\u0445 \u043c\u0430\u043c\u0430\u0448\u0438 \u043d\u0430\u0441\u0440\u0430\u0442\u044c \u0432 \u0441\u0430\u043b\u043e\u043d\u0435.

\u0414\u0435\u0442\u0441\u043a\u0438\u0439 \u0442\u0430\u0440\u0438\u0444 \u0434\u043e\u0440\u043e\u0436\u0435 \u043e\u0431\u044b\u0447\u043d\u043e\u0433\u043e, \u0430\u043b\u0451. \u0422\u0430\u043c \u0434\u0430\u0436\u0435 \u043a\u0440\u0435\u0441\u043b\u043e \u0437\u0430\u0447\u0430\u0441\u0442\u0443\u044e \u043f\u0440\u0435\u0434\u0443\u0441\u043c\u043e\u0442\u0440\u0435\u043d\u043e. \u0412\u043e\u0442 \u0441\u0434\u0435\u043b\u0430\u044e\u0442 \u0441\u043e\u0431\u0430\u0447\u043d\u044b\u0439 \u0442\u0430\u0440\u0438\u0444, \u0433\u0434\u0435 \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u0443\u0447\u0442\u0435\u043d\u044b \u0442\u0440\u0430\u0442\u044b \u043d\u0430 \u0432\u043e\u0437\u043c\u043e\u0436\u043d\u044b\u0439 \u0443\u0449\u0435\u0440\u0431 \u043c\u0430\u0448\u0438\u043d\u0435, \u0438 \u043d\u0430\u043a\u0438\u0434\u043a\u0430 \u0433\u0434\u0435 \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442, \u0438 \u0432\u043e\u0434\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c, \u0433\u043e\u0442\u043e\u0432\u044b\u0439 \u043a \u043f\u0435\u0440\u0435\u0432\u043e\u0437\u0443 \u0441\u043e\u0431\u0430\u043a - \u0432\u043e\u0442 \u0438 \u043f\u043e\u0436\u0430\u043b\u0443\u0439\u0441\u0442\u0430, \u0445\u043e\u0442\u044c \u043e\u0431\u0432\u043e\u0437\u0438\u0442\u0435\u0441\u044c. \u041d\u043e \u0432 \u043e\u0431\u044b\u0447\u043d\u043e\u043c \u0442\u0430\u0440\u0438\u0444\u0435 \u0443\u0436 \u0431\u0443\u0434\u044c\u0442\u0435 \u0434\u043e\u0431\u0440\u044b \u043d\u0435 \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u043e \u0441\u0432\u043e\u0435\u0439 \u0436\u043e\u043f\u0435 \u0434\u0443\u043c\u0430\u0442\u044c, \u043d\u043e \u0438 \u0432\u043e\u0434\u0438\u0442\u0435\u043b\u044f \u0441\u043f\u0440\u0430\u0448\u0438\u0432\u0430\u0442\u044c, \u0433\u043e\u0442\u043e\u0432 \u043b\u0438 \u043e\u043d \u0432 \u0441\u0432\u043e\u044e \u043c\u0430\u0448\u0438\u043d\u0443 \u043f\u043e\u043c\u0435\u0441\u0442\u0438\u0442\u044c \u043f\u0441\u0438\u043d\u0443 \u0438\u043b\u0438 \u043d\u0435\u0442. \u0410 \u0442\u043e \u0442\u0430\u043a\u0438\u043c \u043c\u0430\u043a\u0430\u0440\u043e\u043c \u0434\u0430\u0432\u0430\u0439\u0442\u0435 \u0437\u0430\u043a\u043e\u043d \u043f\u0440\u0438\u043c\u0435\u043c, \u0447\u0442\u043e\u0431\u044b \u0438\u043d\u0432\u0430\u043b\u0438\u0434\u043e\u0432 \u0441 \u043f\u0441\u0430\u043c\u0438 \u0443 \u0432\u0430\u0441 \u0432 \u043a\u0432\u0430\u0440\u0442\u0438\u0440\u0435 \u043f\u0440\u043e\u043f\u0438\u0441\u044b\u0432\u0430\u043b\u0438 \u0445\u043e\u0442\u044f \u0431\u044b \u043d\u0430 \u043d\u0435\u0434\u0435\u043b\u044c\u043a\u0443? \u0410 \u0447\u0435 \u0432\u044b \u043f\u0440\u043e\u0442\u0438\u0432? \u041f\u0441\u0438\u043d\u044b \u043d\u0438\u0447\u0435 \u043d\u0435 \u0441\u0434\u0435\u043b\u0430\u044e\u0442 \u0436\u0435! \u0410 \u0438\u043d\u0432\u0430\u043b\u0438\u0434\u0430\u043c \u043d\u0430\u0434\u043e \u043f\u043e\u043c\u043e\u0433\u0430\u0442\u044c! \u0418\u043b\u0438 \u0432\u044b \u043f\u0440\u043e\u043a\u043b\u044f\u0442\u044b\u0439 \u043a\u0430\u043f\u0438\u0442\u0430\u043b\u0438\u0441\u0442, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0439 \u043f\u0440\u0435\u0434\u043b\u0430\u0433\u0430\u0435\u0442 \u043d\u0435 \u0434\u0443\u043c\u0430\u0442\u044c \u043e \u0431\u0435\u0434\u043d\u044b\u0445 \u0438\u043d\u0432\u0430\u043b\u0438\u0434\u0430\u0445?!!!!","media":[],"donate":0,"vkPaySticker":"","pinnedFor":0,"user":{"id":225213,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/225213-andrey-nikolaev","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/5eecc5ac-c7a4-cbc5-2848-38f907ac0b3c\/","name":"\u0410\u043d\u0434\u0440\u0435\u0439 \u041d\u0438\u043a\u043e\u043b\u0430\u0435\u0432","isVerified":false},"content":{"id":328534,"url":"https:\/\/vc.ru\/transport\/328534-takie-dela-zhaloba-na-yandeks-taksi-za-otkaz-perevozit-sobaku-povodyrya","title":"\u0422\u0430\u043a\u0438\u0435 \u0434\u0435\u043b\u0430: \u0436\u0430\u043b\u043e\u0431\u0430 \u043d\u0430 \u00ab\u042f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441.\u0422\u0430\u043a\u0441\u0438\u00bb \u0437\u0430 \u043e\u0442\u043a\u0430\u0437 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0432\u043e\u0437\u0438\u0442\u044c \u0441\u043e\u0431\u0430\u043a\u0443-\u043f\u043e\u0432\u043e\u0434\u044b\u0440\u044f"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3585113,"subsite_id":199124,"user_id":771930,"type":"comment_add","id":3585113,"hash":"68c844f952d43fdd3cbbf0927b26c5c2","date":1638522048,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/318663-prodavec-prislal-polovinu-stola-a-aliexpress-russia-podderzhivaet-prodavca-v-spore?comment=3585113","text":"\u0410\u0445\u0430\u0445,\u0432\u0438\u0434\u0438\u043c\u043e \u0440\u0435\u0448\u0438\u043b\u0438 \u0437\u0430\u0447\u0435\u043c \u0434\u043e\u0431\u0440\u0443 \u043d\u0430 \u0441\u043a\u043b\u0430\u0434\u0435 \u043f\u0440\u043e\u043f\u0430\u0434\u0430\u0442\u044c \u0438 \u0440\u0435\u0448\u0438\u043b\u0438 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0430\u0442\u044c \u0432\u0430\u043c, \u0430 \u0432\u0434\u0440\u0443\u0433 \u043f\u0440\u043e\u043a\u0430\u0442\u0438\u0442)))","media":[],"donate":0,"vkPaySticker":"","pinnedFor":0,"user":{"id":771930,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/771930-viktor-dremukov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/b0fde5a3-ea65-5209-8f72-fd4d9e022207\/","name":"\u0412\u0438\u043a\u0442\u043e\u0440 \u0414\u0440\u0435\u043c\u0443\u043a\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":318663,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/318663-prodavec-prislal-polovinu-stola-a-aliexpress-russia-podderzhivaet-prodavca-v-spore","title":"\u041f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u0435\u0446 \u043f\u0440\u0438\u0441\u043b\u0430\u043b \u043f\u043e\u043b\u043e\u0432\u0438\u043d\u0443 \u0441\u0442\u043e\u043b\u0430, \u0430 AliExpress Russia \u043f\u043e\u0434\u0434\u0435\u0440\u0436\u0438\u0432\u0430\u0435\u0442 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u0446\u0430 \u0432 \u0441\u043f\u043e\u0440\u0435"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3585114,"subsite_id":199114,"user_id":542882,"type":"comment_add","id":3585114,"hash":"00c7cc3f8b4e59a43b3606166c0d852d","date":1638522053,"url":"https:\/\/vc.ru\/design\/328365-3-filma-o-geniyah-dizayna-i-arhitektury?comment=3585114","text":"\u041c\u043d\u043e\u0433\u043e\u0441\u0435\u0440\u0438\u0439\u043d\u044b\u0435 \u0434\u043e\u043a\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0435 \u0444\u0438\u043b\u044c\u043c\u044b \u043e\u0442 Arte \u0435\u0449\u0435.

\u0425\u0432\u0430\u0442\u0438\u0442 \u043d\u0430 \u0432\u0441\u044e \u0437\u0438\u043c\u0443 B-)","media":[],"donate":0,"vkPaySticker":"","pinnedFor":0,"user":{"id":542882,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/542882-ogurec-molodec","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/77c200bf-7b21-5c18-812e-752beb4edff7\/","name":"\u041e\u0433\u0443\u0440\u0435\u0446 \u041c\u043e\u043b\u043e\u0434\u0435\u0446","isVerified":false},"content":{"id":328365,"url":"https:\/\/vc.ru\/design\/328365-3-filma-o-geniyah-dizayna-i-arhitektury","title":"3 \u0444\u0438\u043b\u044c\u043c\u0430 \u043e \u0433\u0435\u043d\u0438\u044f\u0445 \u0434\u0438\u0437\u0430\u0439\u043d\u0430 \u0438 \u0430\u0440\u0445\u0438\u0442\u0435\u043a\u0442\u0443\u0440\u044b"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3585117,"subsite_id":199119,"user_id":723588,"type":"comment_add","id":3585117,"hash":"32dc83c8546c5f749b08ddad9649f4f7","date":1638522127,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/328664-gazprom-media-zaberet-u-gazprombanka-dolyu-v-kompanii-kontroliruyushchey-gruppu-vk?comment=3585117","text":"\u041c\u043e\u043b\u043e\u0434\u0451\u0436\u044c \u0442\u0430\u043c \u0441\u0438\u0434\u0438\u0442, \u0434\u0430 \u0438 \u0432\u043a \u043f\u0440\u0438\u0431\u044b\u043b\u044c \u043f\u0440\u0438\u043d\u043e\u0441\u0438\u0442, \u0431\u0443\u0434\u0443\u0442 \u043c\u0430\u0439\u043b\u0440\u0443 \u043e\u0436\u0438\u0432\u043b\u044f\u0442\u044c","media":[],"donate":0,"vkPaySticker":"","pinnedFor":0,"user":{"id":723588,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/723588-ivan-shemetov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/679e4074-97d6-52b7-adc9-902102408b7c\/","name":"\u0418\u0432\u0430\u043d \u0428\u0435\u043c\u0435\u0442\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":328664,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/328664-gazprom-media-zaberet-u-gazprombanka-dolyu-v-kompanii-kontroliruyushchey-gruppu-vk","title":"\u00ab\u0413\u0430\u0437\u043f\u0440\u043e\u043c-\u043c\u0435\u0434\u0438\u0430\u00bb \u0437\u0430\u0431\u0435\u0440\u0451\u0442 \u0443 \u00ab\u0413\u0430\u0437\u043f\u0440\u043e\u043c\u0431\u0430\u043d\u043a\u0430\u00bb \u0434\u043e\u043b\u044e \u0432 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0438, \u043a\u043e\u043d\u0442\u0440\u043e\u043b\u0438\u0440\u0443\u044e\u0449\u0435\u0439 \u0433\u0440\u0443\u043f\u043f\u0443 VK"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3585118,"subsite_id":199129,"user_id":946124,"type":"comment_add","id":3585118,"hash":"f6121c1897358966ed9c33ab6bda5fab","date":1638522135,"url":"https:\/\/vc.ru\/social\/328658-novye-vladelcy-vk-smenyat-rukovodstvo-kompanii-v-blizhayshee-vremya-the-bell?comment=3585118","text":"","media":[{"type":"image","value":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/7c274805-a965-56f3-99e5-aad382522717\/"}],"donate":0,"vkPaySticker":"","pinnedFor":0,"user":{"id":946124,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/946124-oleg-kalinin","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/bc570a72-9085-5d51-83e0-695ed6eef731\/","name":"\u041e\u043b\u0435\u0433 \u041a\u0430\u043b\u0438\u043d\u0438\u043d","isVerified":false},"content":{"id":328658,"url":"https:\/\/vc.ru\/social\/328658-novye-vladelcy-vk-smenyat-rukovodstvo-kompanii-v-blizhayshee-vremya-the-bell","title":"\u041d\u043e\u0432\u044b\u0435 \u0432\u043b\u0430\u0434\u0435\u043b\u044c\u0446\u044b VK \u0441\u043c\u0435\u043d\u044f\u0442 \u0440\u0443\u043a\u043e\u0432\u043e\u0434\u0441\u0442\u0432\u043e \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0438 \u00ab\u0432 \u0431\u043b\u0438\u0436\u0430\u0439\u0448\u0435\u0435 \u0432\u0440\u0435\u043c\u044f\u00bb \u2014 The Bell"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3585119,"subsite_id":199115,"user_id":669651,"type":"comment_add","id":3585119,"hash":"2f732bd8450722c8fe6773f79dac7eeb","date":1638522138,"url":"https:\/\/vc.ru\/transport\/328534-takie-dela-zhaloba-na-yandeks-taksi-za-otkaz-perevozit-sobaku-povodyrya?comment=3585119","text":"\u042d\u0442\u043e \u043d\u0435 \u043e\u0442\u043c\u0435\u043d\u044f\u0435\u0442 \u0433\u0440\u044f\u0437\u044c \u043e\u0442 \u0441\u043e\u0431\u0430\u043a\u0438 \u0432 \u0441\u0430\u043b\u043e\u043d\u0435 \u0438 \u0432\u043e\u043d\u044c.



\u0412\u0441\u0435 \u0441\u043e\u0431\u0430\u0447\u043d\u0438\u043a\u0438 \u0447\u0443\u0432\u0441\u0442\u0432\u0443\u044e\u0442 \u0441\u0435\u0431\u044f \u043f\u0440\u0435\u0432\u043e\u0441\u0445\u043e\u0434\u043d\u043e \u0432 \u0441\u0432\u043e\u0438\u0445 \u043a\u0432\u0430\u0440\u0442\u0438\u0440\u0430\u0445, \u0441\u0442\u0435\u043d\u044b, \u0443\u0433\u043b\u044b \u0438 \u043c\u0435\u0431\u0435\u043b\u044c \u0432 \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0445 \u043e\u0431\u0433\u043b\u043e\u0434\u0430\u043d\u044b \u0438 \u043e\u0431\u043e\u0441\u0441\u0430\u043d\u044b \u0441\u043e\u0431\u0430\u043a\u0430\u043c\u0438.

\u041d\u043e \u0435\u0441\u043b\u0438 \u0432 \u0442\u0430\u043a\u0443\u044e \u043a\u0432\u0430\u0440\u0442\u0438\u0440\u0443 \u043f\u043e\u043f\u0430\u0434\u0430\u0435\u0442 \u0447\u0435\u043b\u043e\u0432\u0435\u043a, \u0443 \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u043e\u0433\u043e \u043d\u0435\u0442 \u0434\u043e\u043c\u0430 \u0436\u0438\u0432\u043e\u0442\u043d\u044b\u0445 \u2014 \u0435\u043c\u0443 \u043f\u0440\u043e\u0442\u0438\u0432\u043d\u043e \u0434\u043e \u0431\u043b\u0435\u0432\u043e\u0442\u044b \u0432 \u0442\u0430\u043a\u0438\u0445 \u043f\u043e\u043c\u0435\u0449\u0435\u043d\u0438\u044f\u0445.



\u0422\u0430\u043a \u043f\u043e\u0447\u0435\u043c\u0443 \u0436\u0435 \u0432\u044b \u0440\u0435\u0448\u0438\u043b\u0438, \u0447\u0442\u043e \u0441\u043e\u0431\u0430\u0447\u043d\u0438\u043a\u0438 \u0438\u043c\u0435\u044e\u0442 \u043f\u0440\u0438\u043e\u0440\u0438\u0442\u0435\u0442\u044b \u043d\u0430\u0434 \u0442\u0435\u043c\u0438, \u0443 \u043a\u043e\u0433\u043e \u0436\u0438\u0432\u043e\u0442\u043d\u044b\u0445 \u0434\u043e\u043c\u0430 \u043d\u0435\u0442 \u0438\u043b\u0438 \u0430\u043b\u043b\u0435\u0440\u0433\u0438\u044f \u043d\u0430 \u043d\u0438\u0445? \u0421 \u0447\u0435\u0433\u043e \u0440\u0430\u0434\u0438 \u043b\u044e\u0434\u044f\u043c \u0441\u0442\u0440\u0430\u0434\u0430\u0442\u044c \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u043f\u043e\u0442\u043e\u043c\u0443, \u0447\u0442\u043e \u0441\u043e\u0431\u0430\u0447\u043d\u0438\u043a\u0438 \u043e\u0442\u043a\u0430\u0437\u044b\u0432\u0430\u044e\u0442\u0441\u044f \u0432\u044b\u0437\u044b\u0432\u0430\u0442\u044c \u0442\u0430\u043a\u0441\u0438 \u0441 \u0443\u0441\u043b\u0443\u0433\u043e\u0439 \"\u043f\u0435\u0440\u0435\u0432\u043e\u0437\u043a\u0430 \u0436\u0438\u0432\u043e\u0442\u043d\u044b\u0445\" \u0438\u043b\u0438 \u0437\u043e\u043e\u0442\u0430\u043a\u0441\u0438?","media":[],"donate":0,"vkPaySticker":"","pinnedFor":0,"user":{"id":669651,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/669651-s8das","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/a3361f11-0761-5a9a-be2d-237f3f6ee13d\/","name":"S8dAS","isVerified":false},"content":{"id":328534,"url":"https:\/\/vc.ru\/transport\/328534-takie-dela-zhaloba-na-yandeks-taksi-za-otkaz-perevozit-sobaku-povodyrya","title":"\u0422\u0430\u043a\u0438\u0435 \u0434\u0435\u043b\u0430: \u0436\u0430\u043b\u043e\u0431\u0430 \u043d\u0430 \u00ab\u042f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441.\u0422\u0430\u043a\u0441\u0438\u00bb \u0437\u0430 \u043e\u0442\u043a\u0430\u0437 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0432\u043e\u0437\u0438\u0442\u044c \u0441\u043e\u0431\u0430\u043a\u0443-\u043f\u043e\u0432\u043e\u0434\u044b\u0440\u044f"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3585123,"subsite_id":199115,"user_id":225213,"type":"comment_add","id":3585123,"hash":"52933af8432d648b3478eb083727e73c","date":1638522204,"url":"https:\/\/vc.ru\/transport\/328534-takie-dela-zhaloba-na-yandeks-taksi-za-otkaz-perevozit-sobaku-povodyrya?comment=3585123","text":">\u0430 \u043a\u0442\u043e \u0442\u043e \u0432 \u0433\u0430\u0437\u0430 \u0434\u043e\u043b\u0431\u0438\u0442\u0441\u044f \u0438 \u0441\u0442\u0430\u0442\u044c\u044e \u043d\u0435 \u0447\u0438\u0442\u0430\u0435\u0442, \u0438 \u043d\u0435 \u0432\u0438\u0434\u0438\u0442 \u044d\u0442\u043e\u0433\u043e \u043c\u043e\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430.

\u0412\u043e\u0442 \u0438 \u043d\u0435 \u0434\u043e\u043b\u0431\u0438\u0441\u044c. \u0412 \u0441\u0442\u0430\u0442\u044c\u0435 \u0442\u0430\u043a \u0436\u0435 \u0441\u043a\u0430\u0437\u0430\u043d\u043e, \u0447\u0442\u043e \u0432\u043e\u0434\u0438\u0442\u0435\u043b\u0438 \u0443\u0442\u043e\u0447\u043d\u044f\u044e\u0442, \u0447\u0442\u043e \u043a\u043e\u043c\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430\u0440\u0438\u044f \u043d\u0435 \u0432\u0438\u0434\u043d\u043e. \u0417\u043d\u0430\u0447\u0438\u0442 \u0432\u0441\u0435 \u0432\u043e\u043f\u0440\u043e\u0441\u044b \u043a \u044f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441 \u0442\u0430\u043a\u0441\u0438, \u0430 \u043d\u0435 \u043e\u0442\u0434\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u043c \u0442\u0430\u043a\u0441\u0438\u0441\u0442\u0430\u043c, \u044d\u0442\u043e \u0440\u0430\u0437. \u0412\u043e-\u0432\u0442\u043e\u0440\u044b\u0445, \u0432\u044b \u043f\u0438\u0448\u0435\u0442\u0435 \u0432 \u0441\u0440\u0430\u0447\u0435, \u043f\u043e\u0441\u0432\u044f\u0449\u0435\u043d\u043d\u043e\u043c \u0442\u043e\u043c\u0443, \u043d\u043e\u0440\u043c\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e \u043b\u0438 \u043f\u0443\u0441\u043a\u0430\u0442\u044c \u043f\u0441\u0438\u043d \u0432 \u043b\u044e\u0431\u044b\u0435 \u0442\u0430\u043a\u0441\u0438, \u0438\u043b\u0438 \u0432\u0441\u0435 \u0442\u0430\u043a\u0438 \u043d\u0435 \u0441\u0442\u043e\u0438\u0442. \u0422\u0430\u043a \u0447\u0442\u043e \u043d\u0435 \u043d\u0430\u0434\u043e \u043f\u0435\u0440\u0435\u043a\u0438\u0434\u044b\u0432\u0430\u0442\u044c\u0441\u044f \u0438 \u0432\u043e\u0437\u0432\u0440\u0430\u0449\u0430\u0442\u044c\u0441\u044f \u043a \u0441\u0442\u0430\u0442\u044c\u0435 \u0441 \u043a\u043e\u043c\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430\u043c\u0438.","media":[],"donate":0,"vkPaySticker":"","pinnedFor":0,"user":{"id":225213,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/225213-andrey-nikolaev","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/5eecc5ac-c7a4-cbc5-2848-38f907ac0b3c\/","name":"\u0410\u043d\u0434\u0440\u0435\u0439 \u041d\u0438\u043a\u043e\u043b\u0430\u0435\u0432","isVerified":false},"content":{"id":328534,"url":"https:\/\/vc.ru\/transport\/328534-takie-dela-zhaloba-na-yandeks-taksi-za-otkaz-perevozit-sobaku-povodyrya","title":"\u0422\u0430\u043a\u0438\u0435 \u0434\u0435\u043b\u0430: \u0436\u0430\u043b\u043e\u0431\u0430 \u043d\u0430 \u00ab\u042f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441.\u0422\u0430\u043a\u0441\u0438\u00bb \u0437\u0430 \u043e\u0442\u043a\u0430\u0437 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0432\u043e\u0437\u0438\u0442\u044c \u0441\u043e\u0431\u0430\u043a\u0443-\u043f\u043e\u0432\u043e\u0434\u044b\u0440\u044f"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3585125,"subsite_id":199129,"user_id":24940,"type":"comment_add","id":3585125,"hash":"f4886875cd7ec695e9ddc8b89eac8210","date":1638522229,"url":"https:\/\/vc.ru\/social\/328658-novye-vladelcy-vk-smenyat-rukovodstvo-kompanii-v-blizhayshee-vremya-the-bell?comment=3585125","text":"\u041f\u043e\u043b\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c\u044e \u0441\u0442\u0430\u0442\u044c \u0422\u0438\u043a\u0422\u043e\u043a\u043e\u043c","media":[],"donate":0,"vkPaySticker":"","pinnedFor":0,"user":{"id":24940,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/24940-yury-kotov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/c3369bb2-121f-78c1-34c5-4f4ce53742e9\/","name":"Yury Kotov","isVerified":false},"content":{"id":328658,"url":"https:\/\/vc.ru\/social\/328658-novye-vladelcy-vk-smenyat-rukovodstvo-kompanii-v-blizhayshee-vremya-the-bell","title":"\u041d\u043e\u0432\u044b\u0435 \u0432\u043b\u0430\u0434\u0435\u043b\u044c\u0446\u044b VK \u0441\u043c\u0435\u043d\u044f\u0442 \u0440\u0443\u043a\u043e\u0432\u043e\u0434\u0441\u0442\u0432\u043e \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0438 \u00ab\u0432 \u0431\u043b\u0438\u0436\u0430\u0439\u0448\u0435\u0435 \u0432\u0440\u0435\u043c\u044f\u00bb \u2014 The Bell"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3585126,"subsite_id":199115,"user_id":501415,"type":"comment_add","id":3585126,"hash":"89a791f70c63b5f3418c702a97767849","date":1638522247,"url":"https:\/\/vc.ru\/transport\/328534-takie-dela-zhaloba-na-yandeks-taksi-za-otkaz-perevozit-sobaku-povodyrya?comment=3585126","text":">\u043f\u043e\u043c\u043e\u0449\u044c \u043c\u043d\u043e\u0433\u043e\u0434\u0435\u0442\u043d\u044b\u043c \u0441\u0435\u043c\u044c\u044f-\u044f-\u044f\u043c

\u041d\u0443, \u0437\u0434\u0435\u0441\u044c \u043e\u0441\u043e\u0437\u043d\u0430\u043d\u043d\u044b\u0439 \u0432\u044b\u0431\u043e\u0440.","media":[],"donate":0,"vkPaySticker":"","pinnedFor":0,"user":{"id":501415,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/501415-vasya-stark","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/b26b235b-8ad8-8d87-bfbf-cd85029b2f17\/","name":"Vasya Stark","isVerified":false},"content":{"id":328534,"url":"https:\/\/vc.ru\/transport\/328534-takie-dela-zhaloba-na-yandeks-taksi-za-otkaz-perevozit-sobaku-povodyrya","title":"\u0422\u0430\u043a\u0438\u0435 \u0434\u0435\u043b\u0430: \u0436\u0430\u043b\u043e\u0431\u0430 \u043d\u0430 \u00ab\u042f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441.\u0422\u0430\u043a\u0441\u0438\u00bb \u0437\u0430 \u043e\u0442\u043a\u0430\u0437 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0432\u043e\u0437\u0438\u0442\u044c \u0441\u043e\u0431\u0430\u043a\u0443-\u043f\u043e\u0432\u043e\u0434\u044b\u0440\u044f"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3585127,"subsite_id":199124,"user_id":995000,"type":"comment_add","id":3585127,"hash":"ce95bd632368466dc3e559bd5ebc54dd","date":1638522275,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/322151-minuty-za-xiaomi-ot-tele2-kompaniya-ne-mozhet-dostavit-telefon?comment=3585127","text":"@Xiaomi - \u0430 \u0432\u0430\u0448\u0430 \u043a\u0430\u043a\u0430\u044f \u043f\u043e\u0437\u0438\u0446\u0438\u044f?","media":[],"donate":0,"vkPaySticker":"","pinnedFor":0,"user":{"id":995000,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/995000-vlad-chikilev","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/0d2452c8-285d-5f11-a0f5-eff7865d57a8\/","name":"\u0412\u043b\u0430\u0434 \u0427\u0438\u043a\u0438\u043b\u0435\u0432","isVerified":false},"content":{"id":322151,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/322151-minuty-za-xiaomi-ot-tele2-kompaniya-ne-mozhet-dostavit-telefon","title":"\u00ab\u041c\u0438\u043d\u0443\u0442\u044b \u0437\u0430 Xiaomi\u00bb\u043e\u0442 Tele2. \u041a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u044f \u043d\u0435 \u043c\u043e\u0436\u0435\u0442 \u0434\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u0442\u0435\u043b\u0435\u0444\u043e\u043d"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3585128,"subsite_id":199129,"user_id":214345,"type":"comment_add","id":3585128,"hash":"d8ddf0ec11d03d8e28af332a030901ed","date":1638522279,"url":"https:\/\/vc.ru\/social\/328658-novye-vladelcy-vk-smenyat-rukovodstvo-kompanii-v-blizhayshee-vremya-the-bell?comment=3585128","text":"\u0412\u0432\u0435\u0440\u043d\u0443\u0442\u044c \u0441\u0442\u0435\u043d\u0443?","media":[],"donate":0,"vkPaySticker":"","pinnedFor":0,"user":{"id":214345,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/214345-arthur-niazyan","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/3478a90c-a407-a6bd-bc3a-79b035ba3a83\/","name":"Arthur Niazyan","isVerified":false},"content":{"id":328658,"url":"https:\/\/vc.ru\/social\/328658-novye-vladelcy-vk-smenyat-rukovodstvo-kompanii-v-blizhayshee-vremya-the-bell","title":"\u041d\u043e\u0432\u044b\u0435 \u0432\u043b\u0430\u0434\u0435\u043b\u044c\u0446\u044b VK \u0441\u043c\u0435\u043d\u044f\u0442 \u0440\u0443\u043a\u043e\u0432\u043e\u0434\u0441\u0442\u0432\u043e \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0438 \u00ab\u0432 \u0431\u043b\u0438\u0436\u0430\u0439\u0448\u0435\u0435 \u0432\u0440\u0435\u043c\u044f\u00bb \u2014 The Bell"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3585129,"subsite_id":199119,"user_id":115646,"type":"comment_add","id":3585129,"hash":"e98832d724b5a8b710f8661587004271","date":1638522325,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/327993-u-nas-est-volozh-kotoryy-nam-mozg-klyuet-tinkov-poschital-chto-v-yandekse-ispugalis-pokupat-tinkoff?comment=3585129","text":"\u041d\u0430 \u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0438 \u0447\u0435\u0433\u043e \u0432\u044b \u0440\u0435\u0448\u0438\u043b\u0438 \u0447\u0442\u043e \u0442\u043d \u044d\u043a\u043e\u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u0430 \u0441\u0431\u0435\u0440\u0430 \u043a\u0443\u0434\u0430-\u0442\u043e \u043f\u0435\u0440\u0435\u0445\u043e\u0434\u0438\u0442?



\u0411\u041e\u043b\u044c\u0448\u0443\u044e \u0438\u043d\u0442\u0435\u0433\u0440\u0430\u0446\u0438\u044e? \u0427\u0442\u043e\u0431\u044b \u0447\u0435\u0440\u0435\u0437 \u0441\u0431\u0435\u0440 \u043e\u043d\u043b\u0430\u0439\u043d \u0441\u043b\u0443\u0448\u0430\u0442\u044c \u0441\u0431\u0435\u0440 \u0437\u0432\u0443\u043a \u0438 \u0437\u0430\u043a\u0430\u0437\u044b\u0432\u0430\u0442\u044c \u0442\u0430\u043a\u0441\u0438?

\u041f\u043e\u0442\u043e\u043c\u0443 \u0432\u0441\u0435 \u0438 \u0445\u043e\u0445\u043e\u0447\u0443\u0442 \u043d\u0430\u0434 \u0442\u0435\u043c \u043a\u0430\u043a \u0441\u0431\u0435\u0440 \u0441\u0432\u043e\u0438 \u043f\u043e\u043a\u0443\u043f\u043a\u0438 \u043f\u044b\u0436\u0438\u0438\u0441\u044f \u043d\u0430\u0437\u0432\u0430\u0442\u044c \u044d\u043a\u043e\u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u043e\u0439, \u043f\u043e\u0442\u043e\u043c\u0443 \u0447\u0442\u043e \u043d\u0438\u0445\u0435\u0440\u0430 \u044d\u0442\u043e \u043d\u0438\u043a\u0430\u043a\u0430\u044f \u043d\u0435 \u044d\u043a\u043e\u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u0430.



\u0423 \u0442\u0438\u043d\u044c\u043a\u0430 \u0432\u0441\u0435 \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441\u044b \u0447\u0435\u0440\u0435\u0437 \u043e\u0434\u043d\u0443 \u043f\u0440\u0438\u043b\u043e\u0436\u043a\u0443 \u0432\u0438\u0434\u043d\u044b \u0438 \u0432\u0441\u0435 \u043b\u043e\u0433\u0438\u0447\u043d\u043e \u043f\u0435\u0440\u0435\u0441\u0435\u043a\u0430\u044e\u0442\u0441\u044f \u0434\u0440\u0443\u0433 \u0441 \u0434\u0440\u0443\u0433\u043e\u043c.

\u041d\u0443 \u0438 \u043f\u043e\u0441\u043c\u043e\u0442\u0440\u0438\u0442\u0435 \u043d\u0430 \u0440\u043e\u0441\u0442\u044b \u0432\u044b\u0440\u0443\u0447\u043a\u0438, \u0447\u0438\u0441\u0442\u043e\u0439 \u043f\u0440\u0438\u0431\u044b\u043b\u0438, \u0441\u043d\u0438\u0436\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0434\u043e\u0445\u043e\u0434\u043e\u0432 \u043e\u0442 \u043a\u0440\u0435\u0434\u0438\u0442\u043d\u043e\u0433\u043e (\u0431\u0430\u0437\u043e\u0432\u043e\u0433\u043e) \u043d\u0430\u043f\u0440\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u044f, \u0443\u0436\u0435 \u043c\u0435\u043d\u0435\u0435 50%.



\u041a\u043e\u0433\u0434\u0430 \u0441\u0431\u0435\u0440 \u043f\u043e\u0445\u0432\u0430\u0441\u0442\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f \u0441\u043d\u0438\u0436\u0435\u043d\u0438\u0435\u043c \u0434\u043e\u043b\u0438 \u043f\u0440\u0438\u0431\u044b\u043b\u0438 \u043e\u0442 \u0441\u0431\u0435\u0440 \u0431\u0430\u043d\u043a\u0430 \u0432 \u043f\u043e\u0434\u043e\u0431\u043d\u044b\u0445 \u0437\u043d\u0430\u0447\u0435\u043d\u0438\u044f\u0445, \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u0447\u0442\u043e-\u0442\u043e \u0442\u0430\u043a\u043e\u0435 \u043e\u0431\u0441\u0443\u0436\u0434\u0430\u0442\u044c, \u0441\u0435\u0439\u0447\u0430\u0441 \u044d\u0442\u043e \u0433\u043e\u0441 \u0431\u0430\u043d\u043a\/\u043c\u043e\u043d\u043e\u043f\u043e\u043b\u0438\u0441\u0442 \u0438 \u043a\u0443\u0447\u0430 \u0435\u0433\u043e \u043f\u043e\u043a\u0443\u043f\u043e\u043a, \u043a\u0443\u0434\u0430 \u043e\u043d \u0432\u043a\u0430\u0447\u0438\u0432\u0430\u0435\u0442 \u0431\u0430\u0431\u043b\u0438\u0449\u0438 \u0438 \u043f\u0435\u0440\u0435\u043a\u0430\u0448\u0438\u0432\u0430\u0435\u0442 \u0440\u044b\u043d\u043e\u043a","media":[],"donate":0,"vkPaySticker":"","pinnedFor":0,"user":{"id":115646,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/115646-ilya-grigorev","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/3b5782b2-efb3-cddc-8f96-160b1b4d137d\/","name":"Ilya Grigorev","isVerified":false},"content":{"id":327993,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/327993-u-nas-est-volozh-kotoryy-nam-mozg-klyuet-tinkov-poschital-chto-v-yandekse-ispugalis-pokupat-tinkoff","title":"\u00ab\u0423 \u043d\u0430\u0441 \u0435\u0441\u0442\u044c \u0412\u043e\u043b\u043e\u0436, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0439 \u043d\u0430\u043c \u043c\u043e\u0437\u0433 \u043a\u043b\u044e\u0435\u0442\u00bb: \u0422\u0438\u043d\u044c\u043a\u043e\u0432 \u043f\u043e\u0441\u0447\u0438\u0442\u0430\u043b, \u0447\u0442\u043e \u0432 \u00ab\u042f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441\u0435\u00bb \u0438\u0441\u043f\u0443\u0433\u0430\u043b\u0438\u0441\u044c \u043f\u043e\u043a\u0443\u043f\u0430\u0442\u044c \u00ab\u0422\u0438\u043d\u044c\u043a\u043e\u0444\u0444\u00bb"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3585130,"subsite_id":200396,"user_id":743291,"type":"comment_add","id":3585130,"hash":"0f92eb699e3485355975833b7fc4c52f","date":1638522326,"url":"https:\/\/vc.ru\/services\/328662-kak-uluchshit-zhizn-lyudey-na-rayone-ch2-testirovanie-i-itogovye-koncepcii-produkta?comment=3585130","text":"\u043d\u0443 \u0442\u0430\u043a \u043d\u0430\u0444\u0438\u0433 \u043e\u0447\u0435\u0440\u0435\u0434\u043d\u043e\u0435 \u043f\u0440\u0438\u043b\u043e\u0436\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0432 \u0442\u0435\u043b\u0435\u0444\u043e\u043d, \u043d\u0430 \u0440\u0430\u0439\u043e\u043d\u0435 \u0434\u043e\u043b\u0436\u043d\u044b \u0431\u044b\u0442\u044c \u043a\u043e\u043c\u0444\u043e\u0440\u0442\u043d\u044b\u0435 \u043c\u0435\u0441\u0442\u0430 \u0432\u044b\u0433\u0443\u043b\u0430 \u0434\u0435\u0442\u0435\u0439, \u0448\u043a\u043e\u043b\u044b \u0438 \u0441\u0430\u0434\u044b, \u0442\u043e\u0440\u0433\u043e\u0432\u043b\u044f, \u043c\u0435\u0434\u0438\u0446\u0438\u043d\u0430 \u0438 \u0440\u0430\u0437\u0432\u043b\u0435\u0447\u0435\u043d\u0438\u044f.



\u0430 \u043f\u0440\u0438\u043b\u043e\u0436\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0436\u0438\u0437\u043d\u044c \u043b\u044e\u0434\u0435\u0439 \u043d\u0438\u043a\u0430\u043a \u043d\u0435 \u0443\u043b\u0443\u0447\u0448\u0430\u0435\u0442.","media":[],"donate":0,"vkPaySticker":"","pinnedFor":0,"user":{"id":743291,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/743291-old-nick","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/c9db581f-dd41-5f19-aa42-793d086e80c9\/","name":"Old Nick","isVerified":false},"content":{"id":328662,"url":"https:\/\/vc.ru\/services\/328662-kak-uluchshit-zhizn-lyudey-na-rayone-ch2-testirovanie-i-itogovye-koncepcii-produkta","title":"\u041a\u0430\u043a \u0443\u043b\u0443\u0447\u0448\u0438\u0442\u044c \u0436\u0438\u0437\u043d\u044c \u043b\u044e\u0434\u0435\u0439 \u043d\u0430 \u0440\u0430\u0439\u043e\u043d\u0435, \u04272. \u0422\u0435\u0441\u0442\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435 \u0438 \u0438\u0442\u043e\u0433\u043e\u0432\u044b\u0435 \u043a\u043e\u043d\u0446\u0435\u043f\u0446\u0438\u0438 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0443\u043a\u0442\u0430"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3585131,"subsite_id":199121,"user_id":1014563,"type":"comment_add","id":3585131,"hash":"899309852dd2fb2b92f4120cb935509d","date":1638522364,"url":"https:\/\/vc.ru\/hr\/328211-kuda-katyatsya-zarplaty-razrabotchikov-v-it?comment=3585131","text":"\u0422\u0430\u043a \u0443 \u043d\u0430\u0441 \u0441\u0435\u0439\u0447\u0430\u0441 \u043d\u0430 \u0432\u0441\u0435 \"\u0440\u0435\u0437\u0443\u043b\u044c\u0442\u0430\u0442 \u0434\u0435\u0444\u0438\u0446\u0438\u0442\u0430\". \u041e\u0442 \u0433\u0432\u043e\u0437\u0434\u043e\u0434\u0435\u0440\u0430 \u0434\u043e \u043c\u0443\u043a\u0438.","media":[],"donate":0,"vkPaySticker":"","pinnedFor":0,"user":{"id":1014563,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/1014563-shchukin-dmitriy","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/ff938357-791f-926b-f68e-981e3c9b4f6e\/","name":"\u0429\u0443\u043a\u0438\u043d \u0414\u043c\u0438\u0442\u0440\u0438\u0439","isVerified":false},"content":{"id":328211,"url":"https:\/\/vc.ru\/hr\/328211-kuda-katyatsya-zarplaty-razrabotchikov-v-it","title":"\u041a\u0443\u0434\u0430 \u043a\u0430\u0442\u044f\u0442\u0441\u044f \u0437\u0430\u0440\u043f\u043b\u0430\u0442\u044b \u0440\u0430\u0437\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0447\u0438\u043a\u043e\u0432 \u0432 IT?"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3585133,"subsite_id":199115,"user_id":217591,"type":"comment_add","id":3585133,"hash":"d91f43ef9ca2aeca00cdd2753dadd841","date":1638522383,"url":"https:\/\/vc.ru\/transport\/328534-takie-dela-zhaloba-na-yandeks-taksi-za-otkaz-perevozit-sobaku-povodyrya?comment=3585133","text":"\u041d\u0430\u0434\u0435\u044e\u0441\u044c, \u0432\u044b \u043f\u043e\u043d\u0438\u043c\u0430\u0435\u0442\u0435, \u043a\u0430\u043a\u0430\u044f \u0444\u0443\u043d\u043a\u0446\u0438\u044f \u0443 \u043f\u043e\u0432\u043e\u0434\u044b\u0440\u044f? \u0418 \u0447\u0442\u043e \u044d\u0442\u043e \u043d\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e \u043f\u0440\u043e\u0433\u0443\u043b\u043a\u0430 \u0441 \u0441\u043e\u0431\u0430\u0447\u043a\u043e\u0439?","media":[],"donate":0,"vkPaySticker":"","pinnedFor":0,"user":{"id":217591,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/217591-akshan","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/9c1e0030-688d-a768-22bf-74edda9a27e8\/","name":"Akshan","isVerified":false},"content":{"id":328534,"url":"https:\/\/vc.ru\/transport\/328534-takie-dela-zhaloba-na-yandeks-taksi-za-otkaz-perevozit-sobaku-povodyrya","title":"\u0422\u0430\u043a\u0438\u0435 \u0434\u0435\u043b\u0430: \u0436\u0430\u043b\u043e\u0431\u0430 \u043d\u0430 \u00ab\u042f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441.\u0422\u0430\u043a\u0441\u0438\u00bb \u0437\u0430 \u043e\u0442\u043a\u0430\u0437 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0432\u043e\u0437\u0438\u0442\u044c \u0441\u043e\u0431\u0430\u043a\u0443-\u043f\u043e\u0432\u043e\u0434\u044b\u0440\u044f"},"isAnonymous":false}]}