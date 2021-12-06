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Финансы
Софья Мещанинова

Получить 5% от доходов будущего Илона Маска: зачем компании инвестируют в конкретных людей Статьи редакции

Венчурная компания Slow Ventures в ноябре 2021 года вложила $1,7 млн в YouTube-блогера из России Марину Могилко. Всего инвесткомпания выделила $20 млн для поддержки создателей контента — её генеральный партнёр Сэм Лессин рассказал The Information об условиях таких сделок и своих ожиданиях от них.

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Какие цели преследуют инвесторы

Slow Ventures стала вкладывать не только в компании и проекты, но и в талантливых предпринимателей и создателей контента. Фирма планирует получать процент от их будущих доходов, в том числе от интеллектуальной собственности, объясняет генеральный партнёр Сэм Лессин.

Просто представьте, что вы покупаете 5% будущих доходов Джеффа Безоса и Илона Маска в начале их карьеры.

Сэм Лессин
партнёр Slow Ventures

Такие инвестиции должны помочь будущим звёздам на старте карьеры и повлиять на общество в целом, считает Лессин. По его словам, у молодого поколения есть потенциал, который не реализуется из-за недостатка денег. В итоге молодёжь берёт кредиты и влезает в долги.

Когда молодым людям доступны только займы, всем заправляют старики с толстыми кошельками.

Сэм Лессин
партнёр Slow Ventures

Но для будущих предпринимателей, творцов и новаторов такие инвестиции создадут более выгодные условия — они смогут идти на риски, реализовывать больше возможностей с лучшей защитой от убытков. Пока что Slow Ventures делает акцент на свободе и комфортных условиях:

  • Авторы контента и создатели проектов самостоятельно распоряжаются деньгами, их не нужно возвращать в случае провала.
  • Инвесторы получают проценты только по достижении высокой прибыли.

Венчурное инвестирование позволяет использовать прибыль от самых успешных проектов для компенсации неудачных — в этом его преимущество. Лессин на двух примерах показывает, как Slow Ventures реализует такие вложения.

Модель №1: инвестиции в серийного предпринимателя

Slow Ventures инвестировала несколько миллионов долларов в основателей холдинга Liberman Company — семью предпринимателей с большим опытом создания фирм.

Либерманы согласились следующие 30 лет вести предпринимательство только через холдинг, которому будет принадлежать весь акционерный капитал и доход новых предприятий. Большую часть корпорации контролирует сама семья, и лишь маленький процент — инвесторы.

Slow Ventures не хочет, чтобы семья тратила время на мелкие и более безопасные идеи в ущерб масштабным. При этом компания готова инвестировать в одну из фирм Либерманов, если они направят все усилия только на неё. Но в перспективе Slow Ventures предпочла бы владеть меньшей частью всех проектов, чем большей частью только одного из них, отмечает Лессин.

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По его мнению, предприниматели и сами могут найти деньги для любого начинания, но сотрудничество со Slow Ventures всё равно выгодно им:

  • Акционерный капитал Liberman Company намного больше, чем у её последнего стартапа. Это означает, что Либерманы могут привлечь больше денег, если продадут акции холдинга, а не отдельной компании, и в конечном итоге — пропускать первые этапы финансирования и переходить сразу к финансированию серии A, при этом владея 100% акций своих фирм.
  • Инвесторы заинтересованы не только в успехе отдельного проекта, но и всей Liberman Company в целом.

Модель №2: инвестиции в отдельную личность

В Slow Ventures считают, что в будущем компании будут инвестировать в людей так, как они вложились в Марину Могилко — создательницу нескольких каналов об английском языке и жизни в США на YouTube. Её финансировали через специальное инвестиционное ООО, которое она может использовать по своему усмотрению.

Марина Могилко с наградами за миллион подписчиков на Youtube marinamogilko.co

Могилко создаёт каналы, устанавливает партнёрские отношения с рекламодателями, использует свой имидж и идеи в коммерческих проектах — Slow Ventures не стала менять существующую бизнес-структуру или вмешиваться в неё.

В обмен на инвестиции фирма будет получать 5% от всех денег, которые предпринимательница будет зарабатывать в течение следующих 30 лет. Если Могилко оформит интеллектуальную собственность в течение этого времени, Slow Ventures получит процент и от неё.

При этом, как отмечает Лессин, они ничего не заработают, пока Могилко не начнёт получать шестизначные суммы каждый год. Сделка связана только с её творческой деятельностью — если она устроится на обычную работу, например, юристом, врачом или официанткой, это будет выходить за рамки договора.

Компания делает ставку на то, что звезда YouTube оправдает все вложения в течение своей долгой карьеры. По мнению Лессина, чем больше будет талантливых людей в этой «экономике творцов», тем более важную роль будут играть прямые инвестиции в них.

Выводы Slow Ventures

  • Вкладываться в человека стоит только в том случае, если он точно знает, что будет делать с деньгами. Поиск тех, у кого есть конкретный план, имеет решающее значение.
  • Работать с отдельными людьми сложнее, так как их финансовые операции индивидуальны и не вписываются в традиционные правовые и договорные рамки. Поэтому для развития отрасли важно создавать новые стандарты и шаблоны — этим занимаются в Slow Ventures.
  • Ценообразование — самая острая проблема и ещё одна причина, по которой потребуется время для развития этого типа инвестиций. Без достаточного количества достоверных данных невозможно увидеть реальные финансовые результаты инвестиционной деятельности.
  • На решение юридических вопросов также уйдёт время — предстоит разобраться, как отражать сделки в бухгалтерском учёте и какие существуют механизмы для их обеспечения.
  • Модель венчурного финансирования — лучший подход к спонсированию молодых талантов. Но чтобы вкладывать в них большие деньги, нужно иметь возможность отбить самыми успешными проектами затраты на неудачные.

#инвестиции

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