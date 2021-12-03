Didi уйдёт с Нью-Йоркской биржи через полгода после IPO на фоне давления властей Статьи редакции
Компания планирует выйти на Гонконгскую биржу.
- Did приняла решение после «тщательного обсуждения» и начала готовиться к листингу в Гонконге, сообщила компания в своём аккаунте в Weibo.
- В конце ноября власти Китая попросили Didi подготовить план ухода с американской биржи, сообщало Bloomberg со ссылкой на источники. Тогда обсуждалось два варианта — приватизация Didi и выкуп акций у действующих инвесторов по цене не ниже, чем на IPO. Или делистинг в США и размещение акций в Гонконге.
- В июне 2021 года Didi провела IPO и привлекла $4 млрд. После этого власти Китая начали расследование в отношении Didi и потребовали удалить сервис из магазинов приложений в Китае, потому что после IPO компания «создала угрозу передачи данных китайских пользователей за границу».
- Компания хранит данные в Китае и передача их в США «абсолютно невозможна», комментировало руководство Didi в июле.
- В августе 2021 года в Китае вступил в силу закон, ужесточающий требования к обработке персональных данных компаниями. Власти обвинили WeChat и ещё 42 приложения в незаконной передаче информации о пользователях.
- Рыночная капитализация Didi составляет $37,6 млрд, по данным на 3 декабря. Цена акций упала на 44% c момента IPO, с $14,14 до $7,8 за штуку.
зачем инвестировать в компании из стран, где нет защиты частной собственности?! мой мозг не понимает этого.
https://coub.com/view/2w6d0m
На счет священного права собственности спросите у https://ru.wikipedia.org/wiki/Химейер,_Марвин_Джон
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