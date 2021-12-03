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Финансы
Маша Цепелева

Didi уйдёт с Нью-Йоркской биржи через полгода после IPO на фоне давления властей Статьи редакции

Компания планирует выйти на Гонконгскую биржу.

  • Did приняла решение после «тщательного обсуждения» и начала готовиться к листингу в Гонконге, сообщила компания в своём аккаунте в Weibo.
  • В конце ноября власти Китая попросили Didi подготовить план ухода с американской биржи, сообщало Bloomberg со ссылкой на источники. Тогда обсуждалось два варианта — приватизация Didi и выкуп акций у действующих инвесторов по цене не ниже, чем на IPO. Или делистинг в США и размещение акций в Гонконге.
  • В июне 2021 года Didi провела IPO и привлекла $4 млрд. После этого власти Китая начали расследование в отношении Didi и потребовали удалить сервис из магазинов приложений в Китае, потому что после IPO компания «создала угрозу передачи данных китайских пользователей за границу».
  • Компания хранит данные в Китае и передача их в США «абсолютно невозможна», комментировало руководство Didi в июле.
  • В августе 2021 года в Китае вступил в силу закон, ужесточающий требования к обработке персональных данных компаниями. Власти обвинили WeChat и ещё 42 приложения в незаконной передаче информации о пользователях.
  • Рыночная капитализация Didi составляет $37,6 млрд, по данным на 3 декабря. Цена акций упала на 44% c момента IPO, с $14,14 до $7,8 за штуку.
Котировки Didi за полгода

#новость #didi

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БАБКА В ЗАСАДЕ

Мне кажется китайцы чота знают... мб хотят больше изолировать свою экономику от влияния сша, а данные пользователей просто предлог

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–4
Леонид Бережной

Мне кажется Си сходит с ума и превращается в аналог бункерного деда.

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8
Даниил Шеремет

А мне кажется китайское правительство хочет держать за жопу владельцев ценных компаний, вот и все

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3
юрий с

И сильный лидер России, Белороссии, Туркмении имеет хитрый план как вывести свою страну в лидеры. Пока Запад морально загнивает и разлагается мы накапливаем силы на решительный рывок. ред.

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0
Nikolay Pomeschenko

зачем инвестировать в компании из стран, где нет защиты частной собственности?! мой мозг не понимает этого.
https://coub.com/view/2w6d0m

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1
юрий с

Потому что высокий риск часто даёт и высокую прибыль. Например, крипта, которая ничем не обеспечена и крайне волатильна при этом очень любима инвесторами ред.

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3
Yuriy Klinkov

На счет священного права собственности спросите у https://ru.wikipedia.org/wiki/Химейер,_Марвин_Джон

Химейер, Марвин Джон
Марвин Джон Химейер (Химайер, англ. Marvin John Heemeyer; 28 октября 1951 — 4 июня 2004…
ru.wikipedia.org
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0

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Комментарий удален

Семен Переделкин

Ну и ладно.

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0
ajig edan

https://www.ttautoguide.com/advert/ver-juzni-vetar-2-ubrzanje-2021-pelicula-completa-en-espanol-latino-2/

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0
jianku13

Так и до переименования в Xixi недалеко

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0
B. Kusov

Пойди кто-то другой сунется на китайский рынок не отдав долю и все ноухау. Противодействие порождает противодействие

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0
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