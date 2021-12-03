Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Финансы
Маша Цепелева

«Газпром-медиа» заберёт у «Газпромбанка» долю в компании, контролирующей группу VK Статьи редакции

«Газпромбанк» решил внести 45% уставного капитала АО «МФ Технологии» в имущество «Газпром-медиа».

  • После вклада «Газпром-медиа Холдинг» станет акционером «МФ Технологии» и будет владеть долей в компании, контролирующей 57,3% голосующих акций VK.
  • VK продолжит развивать собственную экосистему и сохранит статус независимой компании, рассказал представитель «Газпром-Медиа».
  • 2 декабря 2021 года холдинг Алишера Усманова продал «Согазу» долю в 45% «МФ Технологии». 21,2% «Согаза» принадлежит «Газпрому», совет директоров страховой компании возглавляет Алексей Миллер.
  • В ноябре 2021 года «Сбер» продал «Газпромбанку» 36% в «МФ технологиях» за 12,8 млрд рублей.
  • «Газпром-медиа» владеет телеканалами НТВ, «Матч ТВ», ТНТ, ТВ-3, «Пятница!», «2х2» и другими, студией Comedy Club Production, «Авторадио», «Эхо Москвы», онлайн-кинотеатром Premier, платформой RuTube и другими СМИ.
  • VK принадлежат социальные сети «ВКонтакте», «Одноклассники», образовательные платформы Skillbox, GeekBrains и другие, доли в «Самокате», Delivery Club и других сервисах.
Либо от VK мало денег для USM, либо политика…
Мнение о сделке от основателя Roem.ru Юрия Синодова.
vc.ru

#новость #газпром #vk #газпроммедиа

1529 просмотров
21 21 комментарий
6
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
21 комментарий
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
S. v.S

Независимой😄

Ответить
10
Дмитрий Стрельцов

Сохранит😄

Ответить
2
Цкуро Бесцветный

Даешь Канделаки гендиром!

Ответить
4
Администратор Аккаунта

Вот так поворот.
ВК, который создал Дуров, теперь переходит в ГПМ, которым руководит Жаров. Тот самый Жаров, который в Роскомнадзоре занимался блокировкой телеграма.

Ответить
3
Андрей Прокофьев

Это оксюморон какой-то ред.

Ответить
0
Sergei Timofeyev

Как продать скам

Ответить
1
Alex Konin

из интересного в деятельности Газпром-медиа - они купили rutube и сделал недавно "аналог tictok". Кажется ребята с кучей денег из сырьевой промышленности потихоньку диверсифицируют себя и хотят свой маленький google.

Ответить
1
Igor Shkarin

Интересно, что они так убого не рекламятся как Мейл.ру. Плавно идут, хороший признак , если считать терпение , как фактор.

Ответить
0
Террористический месяц

Только чтобы сделать маленький Google недостаточно иметь нефтяные деньги. 🤷‍♂️

Но, в принципе, желание диверсифицироваться похвальной.

Ответить
0
Борис Васильев

А как и почему они облажались с СИТИ-ФМ (в коммерческом смысле)?

Ответить
0
Никита Ташев

Это же отлично. Если будет создана адекватная конкуренция для Яндекса, то и развитие последнего будет эффективней, не говоря уже о развитии самого ВК, не только как соц. сети.

Ответить
0
Arty Cool

ГазмЯс

Ответить
1
Олег Меликян

Яндекс следующий на очереди😂

Ответить
0
Семен Переделкин

Похуй.

Ответить
0
Georgiy Tibua

gvk

Ответить
0
Константин Жирков

Независимой от кого или чего?)))

Ответить
0
Андрей Криулин

Гаспром заберёт у Гаспрома долю акций и сделает VK независимой от Гаспрома…

Ответить
0
Konstantin_Andreevich

10 лет назад это стало бы самой обсуждаемой новостью, а сейчас всем пофиг, ибо уже не удивляет.

Ответить
0
Stas Kokin

Да все равно никто не сидит в вк уже давно)

Ответить
0
Иван Шеметов

Молодёжь там сидит, да и вк прибыль приносит, будут майлру оживлять

Ответить
0
Иван Шеметов

Надеюсь они добавят ретро версию в вк, из бума сделают хоть немного конкурента спотифаю, марусю умнее алисы, ну и закроют яндекс

Ответить
–1
Написать комментарий...
Читать все 21 комментарий
Сервисы
Маша Цепелева
Разработчик разговорных ИИ-технологий Just AI запустил сервис Aimyvoice для покупки и создания синтезированных голосов Статьи редакции

Голоса можно использовать для озвучивания книг, видеоигр, ассистентов, ботов, служб поддержки и другого.

3 3 комментария
5
Финансы
Маша Цепелева
«Газпром-медиа» заберёт у «Газпромбанка» долю в компании, контролирующей группу VK Статьи редакции

«Газпромбанк» решил внести 45% уставного капитала АО «МФ Технологии» в имущество «Газпром-медиа».

21 21 комментарий
6
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Маркетинг
Маша Цепелева
«Сбер» запустит агентство для продажи рекламы на всех площадках экосистемы Статьи редакции

Обсуждается использование банкоматов, как дополнительного места для объявлений, сообщают близкие к запуску источники.

42 42 комментария
13
Green Grey
Запустить игру и не прогореть: зачем нужны маркетинговые исследования в гейминге и как их проводить

Маркетинговое исследование помогает экономить сотни тысяч долларов и выпускать продукты, которые приносят миллионы.

1 1 комментарий
7
Evrone
Наводим порядок и изучаем rocket sience. Доклады Go meetup

На прошедшем Go meetup спикеры из Evrone, «Ситимобил» и «Авито» учили правильной организации кода микросервиса, рассказывали, как вырастить MVP в полноценную масштабируемую архитектуру, и разобраться с мусором и алгоритмами управления памятью. Все доклады записаны в студии и доступны для просмотра.

0 Обсудить
1
ЛибоЛибо
Питч-дейтинг выпуск третий: комбайнеры

Рассказываем историю продакта «Яндекса», который решил помочь фермерам, а также составляем свой словарик стартапера.

0 Обсудить
1
O2 Consulting
Удаленное трудоустройство - плюсы и минусы. Юридический взгляд
0 Обсудить
0
Маркетинг
Vladimir Davydov
Люди выбирают сами, что хотят носить. Как сделать мерч лидером «продаж» во внутреннем магазине «ВсеИнструменты.ру»

Мы полагали, что корпоративный мерч сотрудникам можно только подарить, но оказывается, «продажа» мерча за внутрекорпоративную валюту более эффективна.

10 10 комментариев
9
Сервисы
humex
Как улучшить жизнь людей на районе, Ч2. Тестирование и итоговые концепции продукта

humex и ADG group рассказывают, как отказались от идеи создания классической программы лояльности, а вместо этого спроектировали экосистему полезных сервисов на стыке офлайна и онлайна.

6 6 комментариев
6
Право
Маша Цепелева
Антимонопольный регулятор США потребовал через суд заблокировать слияние Nvidia и Arm Статьи редакции

Комиссия считает, что после сделки Nvidia будет контролировать нужные конкурентам технологиями, повысит цены и сократит предложение на рынке.

45 45 комментариев
15
Транспорт
Гарри Поттер-Лорд
Такие дела: жалоба на «Яндекс.Такси» за отказ перевозить собаку-поводыря

Девушка с нарушением зрения подала жалобу в прокуратуру из-за того, что водители популярного сервиса такси «Яндекс Go» слишком часто отказываются возить ее с собакой-поводырем.

294 294 комментария
104
Больше статей
null