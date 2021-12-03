«Газпром-медиа» заберёт у «Газпромбанка» долю в компании, контролирующей группу VK Статьи редакции
«Газпромбанк» решил внести 45% уставного капитала АО «МФ Технологии» в имущество «Газпром-медиа».
- После вклада «Газпром-медиа Холдинг» станет акционером «МФ Технологии» и будет владеть долей в компании, контролирующей 57,3% голосующих акций VK.
- VK продолжит развивать собственную экосистему и сохранит статус независимой компании, рассказал представитель «Газпром-Медиа».
- 2 декабря 2021 года холдинг Алишера Усманова продал «Согазу» долю в 45% «МФ Технологии». 21,2% «Согаза» принадлежит «Газпрому», совет директоров страховой компании возглавляет Алексей Миллер.
- В ноябре 2021 года «Сбер» продал «Газпромбанку» 36% в «МФ технологиях» за 12,8 млрд рублей.
- «Газпром-медиа» владеет телеканалами НТВ, «Матч ТВ», ТНТ, ТВ-3, «Пятница!», «2х2» и другими, студией Comedy Club Production, «Авторадио», «Эхо Москвы», онлайн-кинотеатром Premier, платформой RuTube и другими СМИ.
- VK принадлежат социальные сети «ВКонтакте», «Одноклассники», образовательные платформы Skillbox, GeekBrains и другие, доли в «Самокате», Delivery Club и других сервисах.
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«Газпромбанк» решил внести 45% уставного капитала АО «МФ Технологии» в имущество «Газпром-медиа».
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