WSJ: BuzzFeed привлечёт $16 млн вместо $288 млн при выходе на биржу — инвесторы вывели 94% акций из компании-«пустышки» Статьи редакции
Компания планировала получить оценку в $1,5 млрд и купить медиаплатформу Complex Networks.
- Инвесторы начали массово выводить деньги из 890 5th Avenue Partners, с которой BuzzFeed собиралась выйти на биржу, пишет издание The Wall Street Journals со ссылкой на отчёт о ценных бумагах и людей, знакомых с ситуацией.
- Компания планировала привлечь около $288 млн, хранящихся на трастовом счете 890 Fifth Avenue Partners, но из-за вывода средств получит всего $16 млн.
- В июне BuzzFeed объявила о планах выйти на биржу путём слияния с компанией-«пустышкой» и рассчитывала на оценку в $1,5 млрд. В рамках сделки компания планировала приобрести Complex Networks — несколько американских медиа, специализирующихся на уличной одежде, музыке и культуре. Дополнительно в рамках сделки BuzzFeed получила $150 млн в виде конвертируемых облигаций.
- Из-за того, что компания привлечёт меньше запланированного, изменится и её бюджет, отмечает издание. Инвесторы уже одобрили слияние со SPAC-компанией, BuzzFeed начнёт торговаться на бирже под тикером BZFD с 6 декабря.
- BuzzFeed основана в 2006 году и включает в себя медиа BuzzFeed, HuffPost News, Nifty, Goodful, As/Is и Tasty. В ноябре 2020 года компания купила новостной сайт HuffPost у Verizon Media за нераскрытую сумму.
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