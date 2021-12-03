Точка показала новогодний ролик об исчезнувшем предпринимателе

Банк для предпринимателей и предприятий Точка выпустил новогодний рекламный ролик, в котором главный герой из-за водоворота задач пропадает из собственной же жизни. Авторы хотели показать, как часто предпринимателям приходится отказываться от того, что они любят, чтобы их бизнес не стоял на месте.