Илон Маск с начала ноября продал акции Tesla на $11 млрд Статьи редакции
Он начал продавать их для уплаты налогов после опроса в Twitter.
- 2 декабря Илон Маск реализовал опционы на покупку 2,1 млн акций Tesla по $6,24 за бумагу и продал более чем 934 тысячи бумаг по цене от $1058 до $1112. Это принесло ему около $1,01 млрд.
- С 8 ноября Маск продал 10,1 млн своих акций на $11 млрд, у него осталось около 6,9 млн ценных бумаг компании. С 8 ноября Маск исполнил опционы на покупку 10,7 млн акций и может купить ещё 10 млн по $6,24 за бумагу. Опционы действуют до августа 2022 года, посчитало Reuters.
- 6 ноября Маск запустил опрос в Twitter — стоит ли ему продать 10% своих акций Tesla, чтобы заплатить налоги. Почти 58% проголосовали за.
- Доля в 10% от пакета акций Илона Маска оценивалась почти в $21 млрд, а налоги с продажи — в $5 млрд. Сумма уменьшилась до $3 млрд из-за того, что цена акций Tesla упала на 10% за месяц после опроса в Twitter, посчитал WSJ.
- Илон Маск отказался от зарплаты в Tesla в 2018 году, вместо этого он до 2028 года будет получать опционы на покупку акций компании.
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