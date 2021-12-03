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Финансы
Маша Цепелева

Илон Маск с начала ноября продал акции Tesla на $11 млрд Статьи редакции

Он начал продавать их для уплаты налогов после опроса в Twitter.

  • 2 декабря Илон Маск реализовал опционы на покупку 2,1 млн акций Tesla по $6,24 за бумагу и продал более чем 934 тысячи бумаг по цене от $1058 до $1112. Это принесло ему около $1,01 млрд.
  • С 8 ноября Маск продал 10,1 млн своих акций на $11 млрд, у него осталось около 6,9 млн ценных бумаг компании. С 8 ноября Маск исполнил опционы на покупку 10,7 млн акций и может купить ещё 10 млн по $6,24 за бумагу. Опционы действуют до августа 2022 года, посчитало Reuters.
  • 6 ноября Маск запустил опрос в Twitter — стоит ли ему продать 10% своих акций Tesla, чтобы заплатить налоги. Почти 58% проголосовали за.
  • Доля в 10% от пакета акций Илона Маска оценивалась почти в $21 млрд, а налоги с продажи — в $5 млрд. Сумма уменьшилась до $3 млрд из-за того, что цена акций Tesla упала на 10% за месяц после опроса в Twitter, посчитал WSJ.
  • Илон Маск отказался от зарплаты в Tesla в 2018 году, вместо этого он до 2028 года будет получать опционы на покупку акций компании.
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В США два налоговых кодекса — традиционный и негласный. Первый для обывателей, отдающих процент с…
vc.ru

#новость #илонмаск

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Basil

Илона продолжает выходить из лохотрона

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7
Маркетологов к стенке

Мне вот интересно, реально ли есть такие, кто верит, что он что-то изобретал? Все его компании без помощи государства - это пшик.

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2
Alexandre Svergoun

Это GM без государства пшик. А Тесла спокойно существует без помощи государства.

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6
Маркетологов к стенке

Тесла уже десять раз должен был загнуться, если бы не помощь государства и сильных мира сего.
Про спейс х и речи не идет, там на 99% идет отмыв бабла через наса, посредника государства.

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1
Илья Попов

Они думают, что унизить Маска их патрон будет доволен. По моему он не только отличный инженер, но гениальный игрок на финансовом рынке.

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0
Alexandre Svergoun

Где ты видишь выход? Он продал 10.1 млн акций и исполнил опционы (выкупил 10.7 млн акций). Теперь у него ещё больше акций. А до августа он выкупит ещё 10млн акций.

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5
Джон Картошкин

А что это? Как выйти из опционов, например? Вам не хватило бы 11 ярдов на жизнь? Или продать сразу всё приведёт в восторг остальных инвесторов?

Как ещё продают скам? Скажите мне.

P.S. Если ты догадался что тебя наебали, значит наебали плохо.

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0
Террористический месяц

Что значит "выйти из опционов"?

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0
Джон Картошкин

вот хочешь ты слить скамный именной опцион, не биржевой. единственный способ, сначала получить то, что за него дают.

учитывая что Маск наконец-то смог его исполнить только подтверждает, что пришло время и он стелит соломку.

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0
Илья Попов

Он, как раз будет е*ать таких кто верит, что Маск обонкротится. Это, игра для умных и нам простым не понять.

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0
Denis Bystruev

Вроде бы не выходит, а наоборот, входит:

— 2 декабря купил 2,11 млн акций по $6,24, продал 0,9 млн по $1100
— всего с 8 ноября купил 10,7 млн, продал 10,1 млн на $11 млрд
— наверняка купит ещё 10 млн акций по $6,24 (а кто бы не купил?)

Так что его доля увеличивается.

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3
Джон Картошкин

где она увеличивается? вы опцион не считаете что-ли? это бабло уже его, очнитесь

исполнить опцион, это не купить акции на рынке. это спиздить с доп эмиссии, размывающей долю остальных говнюков

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0
Илья Попов

Вы самый сообразительный кого я встречал в жизни. Супер!

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0
Veleren Murzin

А зачем Маск продаёт на такие суммы? Не понимаю применимость таких объёмов денег в плоскости единичного человека.

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0
Террористический месяц

Потому что там опционы по смешной цене стоят.
Продал по косарю 10кк акций, потом реализовал опцион по 7 баксов.
Итог: больше акций + ещё кэша вагон

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2
Илья Попов

Если я скажу зачем боюсь, вам не понять( без обид). Если перевести простыми словами, это означает к отступлению перед атакой.

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0
Veleren Murzin

Полилапидарные свинаритетные мультибулочные свалиленды Кукоцкого так же рассуждали перед кораблекрушенческо-мистралефобными буранами Вяземского, идя на распил свинизма. Но чем это отличается от вашего транквилитрона?

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0
Илья Попов

Во первых мне не понятно ваше выражение, во вторых я сказал - вам не понять, в-третьих скоро узнаете, что он задумал. Это, как шахматы, которым играют знатоки этого дела

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0
Denis Bystruev

3 млрд на налоги.

6 млрд на программу ООН по борьбе с голодом (если поведётся).

Остальное вбухает в SpaceX, там проблема с производством Raptor'ов.

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0
Юрий Другач

Всё чужие деньги считаем? Для учета можно пометить, что я пока ни одной не продал за неимением

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0
Sergey Freedman

Чужие деньги как раз Маск считает, с чем его можно поздравить, а другим пособолезновать. Норм хомяков состригли конечно. Лярды из пустоты, такие деньги тесла лет через 10 только принесет, если другие автопроизводители не выдавят.

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6
Вася Пражкин

я пока ни одной не продал за неимением

Можно продать даже не имея акции, в чем проблема?

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3
Антон Храмченко

Дальше можем спокойно расти теперь. Только продажи Маска и сдерживали бумаги. До НГ должны обновить максимум

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3
Игорь Кайнов

Что то там с космической его программой проблемы, и конкуренты электромобили развивают активно- думаю - куй железо пока горячо, скоро обвалятся.

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0
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