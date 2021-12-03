Какие баги в играх самые бесячие? Рассказывают геймеры

Когда любимая игра виснет, изображение фризит, а герой умирает на ровном месте — это адски бесит. Особенно если ждал релиза долгие месяцы (а то и годы!) В тексте собрали истории геймеров, в жизнь которых ворвались баги и проблемы с сетью.