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Финансы
Nazigul Jusupova

Стоимость акций Didi упала на 15% на фоне новости об уходе компании с Нью-Йоркской биржи Статьи редакции

Компания провела IPO в июне и привлекла $4 млрд.

  • На 19:05 мск акции компании упали на 15,13% и стоят $6,62 за штуку. На максимуме стоимость опускалась до $6,53 за штуку.
  • 3 декабря компания сообщила, что уходит с Нью-Йоркской биржи и будет готовиться к листингу в Гонконге.
  • В июне 2021 года Didi провела IPO и привлекла $4 млрд. После этого власти Китая начали расследование в отношении Didi и потребовали удалить сервис из магазинов приложений в Китае, потому что после IPO компания «создала угрозу передачи данных китайских пользователей за границу».
  • Компания хранит данные в Китае и передача их в США «абсолютно невозможна», комментировало руководство Didi в июле.
  • В конце ноября власти Китая попросили Didi подготовить план ухода с американской биржи, сообщало Bloomberg со ссылкой на источники. Тогда обсуждалось два варианта — приватизация Didi и выкуп акций у действующих инвесторов по цене не ниже, чем на IPO, или делистинг в США и размещение акций в Гонконге.
Акции Didi NYSE

#новости #didi

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15 комментариев
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Руслан Ніколаєнко

Вини пух разбушевался - версия 2.0

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8
Сергей Иванов

TAL - подержите мое пиво

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7
Sergey Grischyov

Соболезнования всем инвесторам в Китай, кто не успел переложиться в кэш.

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5
Евгений Бондин

Вы думаете, так со всеми будет?

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0
Руслан Ніколаєнко

со многими точно, особенно с технологичными акциями - Китай взял курс на сворачивание НЭПа

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6
Sergey Grischyov

Согласен с оратором выше - это негативный тренд на экономическую изоляцию, который вряд-ли закончится чем-то хорошим.

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0
Madegghead

ну такое всегда кончается одним: голодом и войной.

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0
Alex Petrov

То то я смотрю Яндекс понял что можно раскрыться по полной и стал рассылать уведомление об увеличении комиссии с заказов. Ну а что , в Сити сейчас будет треш ( точнее он усилится, так Ситимобил уже давно синоним треша), пока там менеджмент менять будут, Didi остановили на подступах к Москве, и Яндекс понимает что никто ему сейчас не мешает еще закрутить гайки с водителей. Ну а что в экономике стабильность, стабильно нет нормальных рабочих мест и все кто не удел, пытают счастье в такси, только по факту их пытает Яндекс, ахахха.

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3
Евгений Алиев

А что вот делать если на ff зависло 70 акций?

Спасибо ff за алокацию, то по крапалям, то насыпаешь гамно отдуши

Ответить
2
Джон Картошкин

приехали

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1
Шишмарев

Вот что значит не дружить с Волл-Стрит, сразу в минусах)

Ответить
0
Руслан Ніколаєнко

Вот что значит,когда китайский чиновник решает за бизнес вопросы, которые не в его компетенции

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2
Иван Иван

Кто-то шортил?)

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0
Дмитрий Филиппов

Я не нашел DIDI в Тинькофф Инвестициях, странно это.

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0
Koan

Тем временем российские новости такие

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0
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Читать все 15 комментариев
Приёмная
Alecs Proz
Сбербанк компрометирует код CVC при выдаче карты

Пришёл срок замены карты, по сроку действия. Стоит сразу сказать, что на низовом видимом варианте сотрудники Сбера работают отлично. Всегда помогут, подскажут, доброжелательно и в целом приятно. Но когда работает та невидимая часть Сбера к которой не приедешь, увы начинаются проблемы.

156 156 комментариев
91
SkillFactory
SkillFactory раздает подарки: повышенная ставка и новогодний марафон для вебмастеров

В преддверии Нового года мы решили порадовать своих настоящих и будущих партнеров — участников партнерской программы школ Skillfactory, Contented и Product LIVE. Это возможность получить денежный бонус и заодно увеличить прибыль от продажи наших курсов.

0 Обсудить
1
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Yota
И сотрудников тоже касается: кибербуллинг на рабочем месте
Design vector created by pikisuperstar - www.freepik.com
3 3 комментария
4
Сбер
Дайджест новостей Сбера: сайт Digital Пётр, сценарии для умного дома и платина от Forbes

Прошлый дайджест мы целиком посвятили 180-летию Сбера, поэтому новостей накопилось много. Среди них — запуск сайта по распознаванию рукописей Петра I, большое обновление на платформе умного дома Sber и другие. Рассказываем всё самое интересное.

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Обзор глобальных сделок: неделя от 29 ноября 2021

Традиционный недельный обзор глобальных сделок.

0 Обсудить
2
Офтоп
Евгений Морозов
Сайты в 2021 году
141 141 комментарий
402
eBay
Продавец eBay из Кургана стала победителем в финале Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России 2021»

27 ноября в Москве состоялся финал ежегодного конкурса «Молодой предприниматель России 2021». В нём приняли участие предприниматели и самозанятые в возрасте до 35 лет. Всего было подано более 300 заявок из 43 регионов страны.

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2
Устойчивые города: Москва
Откуда берут взрослые деревья для парков и улиц

А также сколько они стоят и почему выращивать их — неплохой бизнес.

9 9 комментариев
7
Маркетинг
Родной Мика
Продвигаем онлайн то что продвигаться не желает!

Как Вам задачка по продвижению в онлайн — оффлайн магазина который продвигаться не желает!?

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Про IPO от домашнего инвестора

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USM Усманова вышла из капитала VK. Что важно знать о сделке
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