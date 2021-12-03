Стоимость акций Didi упала на 15% на фоне новости об уходе компании с Нью-Йоркской биржи Статьи редакции
Компания провела IPO в июне и привлекла $4 млрд.
- На 19:05 мск акции компании упали на 15,13% и стоят $6,62 за штуку. На максимуме стоимость опускалась до $6,53 за штуку.
- 3 декабря компания сообщила, что уходит с Нью-Йоркской биржи и будет готовиться к листингу в Гонконге.
- В июне 2021 года Didi провела IPO и привлекла $4 млрд. После этого власти Китая начали расследование в отношении Didi и потребовали удалить сервис из магазинов приложений в Китае, потому что после IPO компания «создала угрозу передачи данных китайских пользователей за границу».
- Компания хранит данные в Китае и передача их в США «абсолютно невозможна», комментировало руководство Didi в июле.
- В конце ноября власти Китая попросили Didi подготовить план ухода с американской биржи, сообщало Bloomberg со ссылкой на источники. Тогда обсуждалось два варианта — приватизация Didi и выкуп акций у действующих инвесторов по цене не ниже, чем на IPO, или делистинг в США и размещение акций в Гонконге.
То то я смотрю Яндекс понял что можно раскрыться по полной и стал рассылать уведомление об увеличении комиссии с заказов. Ну а что , в Сити сейчас будет треш ( точнее он усилится, так Ситимобил уже давно синоним треша), пока там менеджмент менять будут, Didi остановили на подступах к Москве, и Яндекс понимает что никто ему сейчас не мешает еще закрутить гайки с водителей. Ну а что в экономике стабильность, стабильно нет нормальных рабочих мест и все кто не удел, пытают счастье в такси, только по факту их пытает Яндекс, ахахха.
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