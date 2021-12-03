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Финансы
Nazigul Jusupova

Сеть медицинских лабораторий «Инвитро» проведёт IPO в 2022 году — компания рассчитывает на оценку в $1 млрд Статьи редакции

Компания планировала выйти на биржу ещё в 2014 году, но, по словам гендиректора, отложила IPO из-за кризиса.

  • «Инвитро» собирается на биржу осенью 2022-го или весной 2023 года, пишет Forbes со ссылкой на руководство компании.
  • Компания планирует получить двойной листинг — в России и на бирже в Лондоне или Нью-Йорке. Она разместит 25-40% капитала, «в зависимости от того, какой будет спрос». Организаторы размещения ещё неизвестны, но компания ведёт переговоры с инвестиционными банками.
  • Вырученные от IPO деньги получат акционеры компании, часть средств направят на развитие и модернизацию лабораторий, а также возможный выход на рынки Ближнего Востока или Юго-Восточной Азии, рассказал председатель комитета совета директоров по аудиту «Инвитро» Дмитрий Борисов.
  • Сеть медицинских лабораторий планировала IPO ещё в 2014 году и хотела получить оценку в $1 млрд, но компания отложила выход на биржу «из-за кризиса и санкций», рассказывал в 2018 году гендиректор компании Александр Островский в интервью Forbes.

#новости #инвитро

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18 комментариев
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Хозяин

одни из нажившихся на Короне

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11
Кирилл Баскус

Когда же уже Еврокебаб на IPO выйдет

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9
Игорь Крафт

Следующее на IPO выйдут бабушки с улиц , которые семечками торгуют по всему миру, оценка КВАДРИЛЛИАРД ЕВРО будет.

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0
Террористический месяц

Нормальная лаборатория же.

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3
Хозяин

и анализы интересные

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4
Дмитрий

не удивительно, на одних пцр тестах на ковид наверно неплохо поднялись. Правда скоро лавочку прикроют

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1
Dmitry No Name

Не скоро

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1
Дмитрий

до февраля осталось 2 месяца

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0
Pavel Loginov

Золотые времена для компании, каждый день дикие очереди сделать этот мазок

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0
Дмитрий

да что говорить, не далее как сегодня делал (не в инвитро), мало того что цена немаленькая, так еще и наше российское «программа висит», минут 30 отвисала, К - клиентоориентированность

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0
Феттучини с Креветкой
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1
Kesha Pazzy

За Инвитро и Хеликс будущее

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0
Владимир Писарев

Да, это очень конкурентный рынок. Я вот в прошлый раз ходил в ЛабКвест. Тоже самое что и в Хеликсе. Тот же уровень сервиса. Понял, что смысл имеет ходить туда, где дешевле?

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1
Alex Petrov

Чего? Единорог из анализов?

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0
Евгений Ларин

В струю попали.

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0

Комментарий удален

Чит Чат

"рассчитывает на оценку" - ржал 15 мин.

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0
Андрей Николаев

отложила IPO из-за кризиса.

А сейчас, конечно, кризис уже закончился)) судя по еженедельно меняющимся ценам в магазинах - кризис близится. У нас кризис сменяется кризисом.

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0

Комментарий удален

Ivan Kulmyaev

И опять ipo

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