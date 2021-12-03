Сеть медицинских лабораторий «Инвитро» проведёт IPO в 2022 году — компания рассчитывает на оценку в $1 млрд Статьи редакции
Компания планировала выйти на биржу ещё в 2014 году, но, по словам гендиректора, отложила IPO из-за кризиса.
- «Инвитро» собирается на биржу осенью 2022-го или весной 2023 года, пишет Forbes со ссылкой на руководство компании.
- Компания планирует получить двойной листинг — в России и на бирже в Лондоне или Нью-Йорке. Она разместит 25-40% капитала, «в зависимости от того, какой будет спрос». Организаторы размещения ещё неизвестны, но компания ведёт переговоры с инвестиционными банками.
- Вырученные от IPO деньги получат акционеры компании, часть средств направят на развитие и модернизацию лабораторий, а также возможный выход на рынки Ближнего Востока или Юго-Восточной Азии, рассказал председатель комитета совета директоров по аудиту «Инвитро» Дмитрий Борисов.
- Сеть медицинских лабораторий планировала IPO ещё в 2014 году и хотела получить оценку в $1 млрд, но компания отложила выход на биржу «из-за кризиса и санкций», рассказывал в 2018 году гендиректор компании Александр Островский в интервью Forbes.
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