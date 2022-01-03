Насколько оправдана покупка квартиры для сдачи в аренду, какого брокера выбрать, в чём суть движения сторонников пенсии в 35 лет и другие.

{"id":329186} 67 просмотров

Выйти на пенсию в 35 лет

Популярное в США движение FIRE (Financial Independence Retire Early) предлагает участникам откладывать 50–75% от зарплаты на протяжении нескольких лет и отказываться от дорогих покупок, чтобы выйти на пенсию через 10–15 лет и жить на пассивный доход от инвестиций.

Как рассчитать, сколько работать и откладывать, чтобы потом год отдыхать, какие есть методы FIRE и что говорят о движении идеологи и скептики в России — в материале.

FinIndie

Telegram-канал «Движение FIRE. Финансовая независимость» пересказал текст из блога Living A FI — его автор достиг финансовой независимости в 2015 году и после этого перестал рассказывать о себе. В 2021-м он выпустил новый пост, в котором рассказал о последних шести годах своей жизни.

После выхода на «пенсию» он путешествовал, читал книги и проводил время с семьёй. Но вскоре отношения с друзьями стали портиться, поскольку те продолжали работать, с женой он развёлся — она не чувствовала «прогресса» в жизни без работы. После автор вернулся на работу, но не считает все трудности неудачей.

Инвестировать в недвижимость и акции

Одна из популярных в России инвестидей — покупка квартиры для сдачи её в аренду. Пользователь «Мой финансовый консультант» разбирается на примере квартиры в спальном районе в Москвы: станет ли жильё «золотой жилой», если сдавать его за 35–40 тысяч рублей в месяц.

С точки зрения доходности такая инвестиция не лучшая идея, считает автор. В комментариях согласны не все: всё очень индивидуально, а инвестиции в недвижимость в отличие от акций — простые и понятные.

{ "osnovaUnitId": null, "url": "https://booster.osnova.io/a/relevant?site=vc&v=2", "place": "between_entry_blocks", "site": "vc", "settings": {"modes":{"externalLink":{"buttonLabels":["\u0423\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c","\u0427\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c","\u041d\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u0417\u0430\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c","\u041a\u0443\u043f\u0438\u0442\u044c","\u041f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c","\u0421\u043a\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u041f\u0435\u0440\u0435\u0439\u0442\u0438"]}},"deviceList":{"desktop":"\u0414\u0435\u0441\u043a\u0442\u043e\u043f","smartphone":"\u0421\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d\u044b","tablet":"\u041f\u043b\u0430\u043d\u0448\u0435\u0442\u044b"}} }

Максим Ильин выбрал шесть крупнейших брокеров по количеству активных клиентов в России: от «Тинькофф», «Сбера», ВТБ, БКС, «Финама» и «Открытия». Коротко описывает возможности каждого, тарифы, а также для кого брокер больше подходит — новичка или опытного трейдера.

Ещё один текст с рейтингом пяти популярных российских брокеров сделал автор Telegram-канала ETP Trading Дмитрий Семёнов. Он сравнивал компании по размеру комиссий, оплате за депозитарий, доступности иностранных бумаг и торговли фьючерсами и опционами и другим показателям.

Инвестору нужно заполнить декларацию 3-НДФЛ, рассчитать сумму налога и подать документ в налоговую до 30 апреля года, следующего за тем, в котором были получены дивиденды. Пошаговую инструкцию для отчётности по акциям американских компаний опубликовал инвестор Тимур Гайнетьянов.

В подборке Дмитрий Семёнов собрал сайты для помощи инвестору — есть карта настроений на рынке, календарь с финансовыми событиями вроде выступлений ФРС, аналитика по акциям и другие. Большинство бесплатные.

Динамика бумаг компаний из S&P 500 за год Finviz

Избежать неприятностей

Сооснователь сервиса для поиска недвижимости The Meters Данила Тривайло начал инвестировать в 2016 году, тогда брокерские приложения ещё не были так распространены. Он уверен: сейчас, когда инвестировать можно начать, просто скачав приложение, большинство неквалифицированных инвесторов потеряет свои деньги.

Причина в завышенных ожиданиях, эмоциональной неустойчивости и отсутствии базовой финансовой грамотности. Но на любых инвестициях можно зарабатывать, главное — делать это с умом, заключает Тривайло.

Кадр из фильма «Волк с Уолл-стрит»

Оценки компаний оторвались от фундаментального анализа, мультипликаторы находятся на исторических максимумах, скорость эмиссии ценных бумаг зашкаливает, рассуждает автор Telegram-канала Groks Илья Пестов. Всё это на фоне спекуляций инвесторов. В материале он подробно объясняет, почему на рынке сформировался пузырь.

С момента публикации статьи пузырь раздулся ещё больше, несмотря на недавнюю коррекцию, рассказал vc.ru Пестов. «Текущие оценки не имеют ничего общего с фундаментальным анализом, и пока реальные ставки по гособлигациям США отрицательные, вакханалия на фондовым рынке может продолжаться и дальше. Важно только то, как быстро ФРС будет сворачивать печатный станок и когда будут подниматься ставки», — добавил он.

Сравнение капитализации и выручки автопроизводителей. Как пример переоценённой компании автор приводит Tesla

Создать капитал и упростить жизнь

Reminder подготовило список советов и подходов для решения больших и маленьких проблем, с которыми многие сталкиваются ежедневно. Есть и часть про инвестиции и накопления: например, издание советует установить дату в календаре и раз в месяц переводить определённую сумму на брокерский счёт.

Вместо того чтобы инвестировать последние деньги в акции, лучше сначала сконцентрироваться на увеличении дохода, считает пользователь vc.ru Александр Дунаев. Он перечислил простые истины: не упускать шанс пробовать новое, получать и монетизировать знания, начать откладывать как можно раньше и постараться не растратить деньги на полпути.