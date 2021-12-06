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Финансы
Маша Цепелева

ЦБ определит фиксированную сумму для возврата после кражи денег мошенниками Статьи редакции

За квартал банки вернули жертвам около 8% от украденных денег.

  • ЦБ предупредил банки о будущих изменениях в законе о национальной платежной системе, сообщает РБК. Изменения нужны из-за малой доли возвратов жертвам мошенников, объяснял на форуме AntiFraud Russia

    директор департамента информбезопасности регулятора Вадим Уваров.

  • В третьем квартале 2021 года мошенники похитили 3,2 млрд рублей, при этом банки вернули клиентам 7,7%, около 250 млн рублей.
  • По проекту, пострадавший должен сообщить банку о мошенничестве не позднее следующего после факта дня. Фиксированную сумму возврата определит ЦБ, методику расчёта не называет.
  • Возврат будет обязательным. Банки с низким уровнем защиты должны будут вернуть всю похищенную сумму — например, когда не могут найти транзакции без согласия клиента, даже при получении информации о них от ЦБ. Пока по закону банки должны возвращать деньги, только если они украдены не по вине клиента.
  • ЦБ также предложил дать жертвам мошенников два дня на отмену операции. Проверять переводы на признаки мошенничества, должен и банк-получатель. Регулятор считает, что при возбуждении уголовных дел банк должен блокировать на пять дней счета получателя, если в пользу него были переводы без согласия отправителя.
  • Законопроект прошёл первый этап обсуждений, готовится новая редакция, рассказал изданию представитель Банка России.

#новость #мошенничество #банки #законы

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32 32 комментария
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32 комментария
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Царь Преисподни

Ну хоть что то хорошее) ред.

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6
Андрей Кустов

что выльется в рост стоимости банковских услуг

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1
Абстрактный дебаркадер

Думаю, идея в том, что банкам будет дешелве самим мониторить мошеннические транзакции, нежели платить штрафы. Но это на бумаге

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0
Sam Beckett

На словах да, хорошее, а как это будет на деле - будем посмотреть

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0
Абстрактный дебаркадер

Уже и смс защита есть на 24 часа, при перевыпуске карты. Отовсюду, даже из "стиралки" говорят, не переводите/отдавайте деньги никому.
Нет маразм продолжается в гигантских объёмах.
Единственное что можно требовать от банка, запрета выдачи онлайн кредита и его физической выдачи с карты (запрет на перевод).
Что минимизирует количество афер.
Что дальше ждать допропорядочным гражданам?
Запрет на перевод более 10 т руб?
Запрет сделок онлайн с квартирами и тп?

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3
Sergei Timofeyev

На самом деле правильным путём будет наличие периода, в течение которого можно отменить данный платёж, но тогда СБП умрёт. )

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1
Абстрактный дебаркадер

Тогда мы увидим мошенничество в другом ракурсе. Ничего покупать онлайн нельзя будет.
Только повышение грамотности населения. Другого пути нет

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3
Sergei Timofeyev

У юридических лиц - будет можно, а у физиков - нет. Хотя некоторые юрики тоже кидают, но их процент ничтожно мал.

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0
Aleksei Shtein

Я думаю нужно дать клиентам всех банков возможность прийти в отделение, после идентификации с паспортом и лицом давать анкету с сотней пунктов типо - запрещаю эту операцию, разрешаю эту, выдавать это нельзя,лимит на эту категорию такой и в итоге кому надо - обезопасят себя

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1
Артем Баранов

может разобраться с источниками этих телефонных мошенников?))

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3
Graf De Lotarev

Уже во всю занимаются

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0
Вячеслав

То есть государство само ничего не делает для защиты граждан, но перекладывает на бизнес вопросы возмещения их потерь. Где посадки за незаконные колл-центры в колониях? ФСИН там что-то планирует только https://www.gazeta.ru/social/2020/10/01/13275109.shtml.
Где аресты, посадки директоров этих колоний?

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1
Sergei Timofeyev

Да хватит чепуху нести про ФСИН. Это байка больше, чем правда. Центры на Украине находятся и под прикрытием здесь, но точки выхода трафика тоже не здесь.

Ответить
–1
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Это Вам Малахов так сказал про Украину?

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1
Sergei Timofeyev

Это давным-давно известно. Деньги через дропов и курьеров идут.

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0
Андрей Кустов

скорее характерный акцент "сотрудников службы безопасности"

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0
Никита

ну посадят, а дальше что? на их место другие придут. тут образовывать людей надо, улучшать защиту и все, сейчас эту задачу и хотят на банки переложить

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0
Sam Beckett

Как ты посадишь тех, кто уже сидит?

Ответить
0
Дмитрий Кузнецов

Ждём кучу подставных украденных денег с карт.

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1
Влад

Кэшбэк

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1
ALEH ator

Главное чтобы сумма возврата (предлагаемая в законопроекте) оказалась не ниже нынешней

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0
Sergei Timofeyev

Не больше МРОТ

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0
ALEH ator

Смешно

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0
Johnny Vorony

Банки с низким уровнем защиты должны будут вернуть всю похищенную сумму

Теперь Тинькофф точно разорится 😁

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0
Эзиз Ибрагимов

Тинькофф точно надежный банк.

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0
Robert Mkhitaryan

3,3 миллиарда за 3 месяца

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0
Василий Степанофф

Непорядок. Срочно надо обложить сумму возврата НДФЛ.

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0
Правильный Взгляд

"По проекту, пострадавший должен сообщить банку о мошенничестве не позднее следующего после факта дня." Эта норма присутствует и в действующем законе.
Закон о национальной платежной системе не работает.

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0
Sergei Timofeyev

Закон о национальной платежной системе не работает.

Очень даже работает. Просто вы не сталкивались. И если это мошенничество, то это обязательно через полицию.

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0
Любовь Бадеева

Тупость людей будут оплачивать банки.

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0
Семен Переделкин

Банки явно напряглись, и это хорошо.

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0
Дмитрий Филиппов

Тут может пострадать торговля с переводом на карту, заплатившая сторона сможет отменить покупку. Но в целом политика ЦБ, больше радует.

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0
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За квартал банки вернули жертвам около 8% от украденных денег.

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