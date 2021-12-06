ЦБ определит фиксированную сумму для возврата после кражи денег мошенниками Статьи редакции
За квартал банки вернули жертвам около 8% от украденных денег.
- ЦБ предупредил банки о будущих изменениях в законе о национальной платежной системе, сообщает РБК. Изменения нужны из-за малой доли возвратов жертвам мошенников, объяснял на форуме AntiFraud Russia
директор департамента информбезопасности регулятора Вадим Уваров.
- В третьем квартале 2021 года мошенники похитили 3,2 млрд рублей, при этом банки вернули клиентам 7,7%, около 250 млн рублей.
- По проекту, пострадавший должен сообщить банку о мошенничестве не позднее следующего после факта дня. Фиксированную сумму возврата определит ЦБ, методику расчёта не называет.
- Возврат будет обязательным. Банки с низким уровнем защиты должны будут вернуть всю похищенную сумму — например, когда не могут найти транзакции без согласия клиента, даже при получении информации о них от ЦБ. Пока по закону банки должны возвращать деньги, только если они украдены не по вине клиента.
- ЦБ также предложил дать жертвам мошенников два дня на отмену операции. Проверять переводы на признаки мошенничества, должен и банк-получатель. Регулятор считает, что при возбуждении уголовных дел банк должен блокировать на пять дней счета получателя, если в пользу него были переводы без согласия отправителя.
- Законопроект прошёл первый этап обсуждений, готовится новая редакция, рассказал изданию представитель Банка России.
Уже и смс защита есть на 24 часа, при перевыпуске карты. Отовсюду, даже из "стиралки" говорят, не переводите/отдавайте деньги никому.
Нет маразм продолжается в гигантских объёмах.
Единственное что можно требовать от банка, запрета выдачи онлайн кредита и его физической выдачи с карты (запрет на перевод).
Что минимизирует количество афер.
Что дальше ждать допропорядочным гражданам?
Запрет на перевод более 10 т руб?
Запрет сделок онлайн с квартирами и тп?
То есть государство само ничего не делает для защиты граждан, но перекладывает на бизнес вопросы возмещения их потерь. Где посадки за незаконные колл-центры в колониях? ФСИН там что-то планирует только https://www.gazeta.ru/social/2020/10/01/13275109.shtml.
Где аресты, посадки директоров этих колоний?
А также сколько они стоят и почему выращивать их — неплохой бизнес.
Решил я значит проверить свою кредитную историю на одном из известных ресурсах. И что я обнаружил? Действующий долг в #хоум_кредит с 2009 года и как следствие краснющую историю! Я конечно же позвонил в эту контору, говорю каким образом банк забыл про меня? - а вы знаете? Мы вам звонили звонили... но не дозвонились ... Так же как и вашим…
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За квартал банки вернули жертвам около 8% от украденных денег.
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