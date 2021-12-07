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Финансы
Nazigul Jusupova

Intel выведет на биржу подразделение по разработке технологий для беспилотных автомобилей Mobileye в 2022 году Статьи редакции

В ходе IPO Mobileye может привлечь больше $50 млрд, пишет WSJ.

  • После IPO Intel сохранит контроль над Mobileye и не будет ничего менять в структуре разработчика — подразделение продолжит возглавлять Амнон Шашуа.
  • Кроме этого, в состав Mobileye войдёт разработчик маршрутов передвижения по городу Moovit, купленный Intel в 2020 году, а также команды Intel по разработке лидаров и радаров.
  • Mobileye может привлечь свыше $50 млрд в ходе IPO, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с вопросом. Компания решила вывести Mobileye на IPO из-за растущего интереса инвесторов к беспилотным автомобилям, рассказал изданию гендиректор Intel Пэт Гелсингер.
  • Mobileye основали Амнон Шашуа и Зив Авирам в 1999 году. Компания разрабатывает чипы и программное обеспечение для датчиков вождения. Для Mobileye это будет второе IPO — в первый раз разработчик вышел на биржу в 2014 году. В 2017 году компанию купила Intel примерно за $15 млрд, тогда Mobileye стала частной.

#новости #intel

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2 комментария
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Rudolf Boiars

$50 млрд.

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B. Kusov

И автопилот будет торговать своими акциями. В гололедицу будет торговать вниз, в сухую погоду верх )

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