Intel выведет на биржу подразделение по разработке технологий для беспилотных автомобилей Mobileye в 2022 году Статьи редакции
В ходе IPO Mobileye может привлечь больше $50 млрд, пишет WSJ.
- После IPO Intel сохранит контроль над Mobileye и не будет ничего менять в структуре разработчика — подразделение продолжит возглавлять Амнон Шашуа.
- Кроме этого, в состав Mobileye войдёт разработчик маршрутов передвижения по городу Moovit, купленный Intel в 2020 году, а также команды Intel по разработке лидаров и радаров.
- Mobileye может привлечь свыше $50 млрд в ходе IPO, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с вопросом. Компания решила вывести Mobileye на IPO из-за растущего интереса инвесторов к беспилотным автомобилям, рассказал изданию гендиректор Intel Пэт Гелсингер.
- Mobileye основали Амнон Шашуа и Зив Авирам в 1999 году. Компания разрабатывает чипы и программное обеспечение для датчиков вождения. Для Mobileye это будет второе IPO — в первый раз разработчик вышел на биржу в 2014 году. В 2017 году компанию купила Intel примерно за $15 млрд, тогда Mobileye стала частной.
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