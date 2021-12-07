Платформа для обучения сотрудников Learnerbly привлекла $10 млн от Digital Horizon и других Статьи редакции
Работодатель может оплатить обучение и отслеживать, какие курсы проходит сотрудник и заканчивает ли их.
- Лид-инвестором раунда стал фонд Beringea при участии FJ Labs, объявил Digital Horizon. Деньги британская Learnerbly потратит на развитие на рынке США.
- Learnerbly — это платформа с курсами по развитию сотрудников. На сайте также доступны образовательные статьи, книги и вебинары.
- Платформа помогает компаниям курировать развитие собственных сотрудников — фирма оплачивает курсы, а работник сам выбирает, чему ему обучаться. При этом работодатель видит, какие курсы проходит сотрудник и заканчивает ли он их.
- Около 40% контента на Learnerbly доступны бесплатно. У сервиса есть два тарифа за $8,5 и $10,5 на одного человека в месяц, либо настраиваемый — для крупных компаний.
- На Learnerbly доступны уже собранные материалы, куда входят курсы разных образовательных платформ, книги, статьи, подкасты, видео, участие в конференциях и другое. Также компании могут создавать собственные подборки.
- По собственным данным, Learnerbly используют более 100 компаний из более 50 стран. Среди клиентов — WeTransfer, Curve, goCardless, Busuu и другие технологические компании.
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