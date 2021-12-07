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Финансы
Евгения Евсеева

Платформа для обучения сотрудников Learnerbly привлекла $10 млн от Digital Horizon и других Статьи редакции

Работодатель может оплатить обучение и отслеживать, какие курсы проходит сотрудник и заканчивает ли их.

  • Лид-инвестором раунда стал фонд Beringea при участии FJ Labs, объявил Digital Horizon. Деньги британская Learnerbly потратит на развитие на рынке США.
  • Learnerbly — это платформа с курсами по развитию сотрудников. На сайте также доступны образовательные статьи, книги и вебинары.
  • Платформа помогает компаниям курировать развитие собственных сотрудников — фирма оплачивает курсы, а работник сам выбирает, чему ему обучаться. При этом работодатель видит, какие курсы проходит сотрудник и заканчивает ли он их.
  • Около 40% контента на Learnerbly доступны бесплатно. У сервиса есть два тарифа за $8,5 и $10,5 на одного человека в месяц, либо настраиваемый — для крупных компаний.
  • На Learnerbly доступны уже собранные материалы, куда входят курсы разных образовательных платформ, книги, статьи, подкасты, видео, участие в конференциях и другое. Также компании могут создавать собственные подборки.
  • По собственным данным, Learnerbly используют более 100 компаний из более 50 стран. Среди клиентов — WeTransfer, Curve, goCardless, Busuu и другие технологические компании.

#новость #стартапы #инвестиции

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Илья Шишкунов

А что так мало?

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Илья Шишкунов

Это только годовой бюджет на смузи в офис окупит

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1
Илья Шишкунов

Кстати, сайт ужаснейший, а ещё язык только английский, даже китайский не потрудились добавить с испанским.

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0
Илья Шишкунов

Хотя что взять с компании, которая находится на cheapside

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0
Илья Шишкунов

Они сделали ползунки, но реализовали их джипег картинкой, зачем? Это прикол какой-то? Сайт дизайнили видимо индийские фрилансеры

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0
Илья Шишкунов

Ещё вот эта гадость на каждой странице, как и форма имейл рассылки, фу такими быть в 2021

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0
Kondukov Sergey

Так вы сделайте сайт лучше и привлеките $20М ;)

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0
Илья Шишкунов

Ладно, пойду изучать WordPress

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0
Сергей Таинкин

А знает кто российские аналоги этого проекта?

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0
Семен Васильев

Лёрнербля :))

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