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Финансы
Nazigul Jusupova

Гендиректор GVA Замир Шухов с предпринимателем Кириллом Тимофеевым запустили венчурный фонд Vibranium на $10 млн Статьи редакции

Он будет инвестировать в быстрорастущие российские стартапы в сфере электронной коммерции.

  • Фонд запускается на восемь лет с инвестиционным периодом в четыре года. Компания будет поддерживать быстрорастущие ИТ-стартапы из России и помогать им выйти на зарубежные рынки, сообщили в компании.
  • На поддержку фонда могут претендовать российские стартапы, которые разрабатывают сервисы для электронной коммерции на основе передовых технологий.

  • За два года Vibranium VC планирует поддержать 20 проектов и вложить в каждый примерно по $200 тысяч. До конца 2021 года компания рассчитывает закрыть первую сделку.

  • Венчурный фонд основали гендиректор и партнёр GVA Замир Шухов и предприниматель Кирилл Тимофеев, имена других инвесторов компания не раскрывает. Также к руководству компании присоединились бывший операционный директор Global Venture Alliance (GVA) Ольга Сокурова, ex-скаут в MTS StartupHub и ex-директор проектов в GVA Валентина Подгайная и другие.

#новости #vibranium

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4 комментария
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Artem Bobtsov

ФРИИшники все?)

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Илья Шишкунов

Как отделение в СПб прикрыли, так могилу уже можно было копать, а жаль, ФРИИ в СПб ламповым был и уютным

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Egor Larichkin

Желаю успехов новому фонду! Проекты всех стадий будете рассматривать?

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Nikitinz

Название венчурного фонда очень похоже на Vibrator. Совпадение? Не думаю)

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