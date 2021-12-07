Гендиректор GVA Замир Шухов с предпринимателем Кириллом Тимофеевым запустили венчурный фонд Vibranium на $10 млн Статьи редакции
Он будет инвестировать в быстрорастущие российские стартапы в сфере электронной коммерции.
- Фонд запускается на восемь лет с инвестиционным периодом в четыре года. Компания будет поддерживать быстрорастущие ИТ-стартапы из России и помогать им выйти на зарубежные рынки, сообщили в компании.
- На поддержку фонда могут претендовать российские стартапы, которые разрабатывают сервисы для электронной коммерции на основе передовых технологий.
За два года Vibranium VC планирует поддержать 20 проектов и вложить в каждый примерно по $200 тысяч. До конца 2021 года компания рассчитывает закрыть первую сделку.
Венчурный фонд основали гендиректор и партнёр GVA Замир Шухов и предприниматель Кирилл Тимофеев, имена других инвесторов компания не раскрывает. Также к руководству компании присоединились бывший операционный директор Global Venture Alliance (GVA) Ольга Сокурова, ex-скаут в MTS StartupHub и ex-директор проектов в GVA Валентина Подгайная и другие.
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