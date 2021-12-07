За два года Vibranium VC планирует поддержать 20 проектов и вложить в каждый примерно по $200 тысяч. До конца 2021 года компания рассчитывает закрыть первую сделку.

Венчурный фонд основали гендиректор и партнёр GVA Замир Шухов и предприниматель Кирилл Тимофеев, имена других инвесторов компания не раскрывает. Также к руководству компании присоединились бывший операционный директор Global Venture Alliance (GVA) Ольга Сокурова, ex-скаут в MTS StartupHub и ex-директор проектов в GVA Валентина Подгайная и другие.