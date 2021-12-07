Инвестиционное подразделение My.Games (входит в VK) получило миноритарную долю в студиях Square Triange и Talerock, а также опционы на контроль. В компании не уточнили, сколько средств получила каждая студия.

Команда Square Triangle работает с 2018 года, а в 2020 году её члены основали собственную игровую студию. В Square Triangle работают сотрудники со всего мира, до этого они участвовали в разработке спортивного симулятора Bowling by Jason Belmonte.

Сейчас студия работает над новым казуальным спортивным симулятором с динамикой конкурентного подвижного вида спорта. Релиз проекта запланирован на 2022 год.

Talerock работает в Москве с 2016 года. Команда студии состоит из 17 человек. Она работала над над компьютерной игрой Grimshade в жанре тактического RPG, а также создавала внутриигровой арт для крупных издателей.

Сейчас Talerock работает над мобильной игрой в жанре поиска предметов с сюжетом и дизайном из разных исторических периодов. Команда анонсирует проект в 2022 году.

С начала 2021 года инвестиционное подразделение My.Games MGVC закрыла 12 сделок. По данным InvestGame, сумма инвестиций за девять месяцев 2021 превысила $30 млн.