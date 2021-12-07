Игровое подразделение VK вложило $2 млн в две игровые студии — Square Triange и Talerock Статьи редакции
Одна занимается разработкой спортивных симуляторов, другая — мобильными играми.
Инвестиционное подразделение My.Games (входит в VK) получило миноритарную долю в студиях Square Triange и Talerock, а также опционы на контроль. В компании не уточнили, сколько средств получила каждая студия.
- Команда Square Triangle работает с 2018 года, а в 2020 году её члены основали собственную игровую студию. В Square Triangle работают сотрудники со всего мира, до этого они участвовали в разработке спортивного симулятора Bowling by Jason Belmonte.
- Сейчас студия работает над новым казуальным спортивным симулятором с динамикой конкурентного подвижного вида спорта. Релиз проекта запланирован на 2022 год.
Talerock работает в Москве с 2016 года. Команда студии состоит из 17 человек. Она работала над над компьютерной игрой Grimshade в жанре тактического RPG, а также создавала внутриигровой арт для крупных издателей.
Сейчас Talerock работает над мобильной игрой в жанре поиска предметов с сюжетом и дизайном из разных исторических периодов. Команда анонсирует проект в 2022 году.
- С начала 2021 года инвестиционное подразделение My.Games MGVC закрыла 12 сделок. По данным InvestGame, сумма инвестиций за девять месяцев 2021 превысила $30 млн.
Это шутка или они реально вложили деньги в разратчика симулятора боулинга?
Почему сразу не в карманный бильярд?
Ваш VK (Vladimir Kirienko)
Скоро всё станет VK.Games
Условный Михойо стоит дороже всего Мейл групп, о чём речь вообще
переводят активы в более перспективные компании
Ну и молодцы, что рынок занимают. Только не вижу никакой стратегии у VK, пальцем в небо тычат
Комментарий удален
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