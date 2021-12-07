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Финансы
Nazigul Jusupova

Игровое подразделение VK вложило $2 млн в две игровые студии — Square Triange и Talerock Статьи редакции

Одна занимается разработкой спортивных симуляторов, другая — мобильными играми.

  • Инвестиционное подразделение My.Games (входит в VK) получило миноритарную долю в студиях Square Triange и Talerock, а также опционы на контроль. В компании не уточнили, сколько средств получила каждая студия.

  • Команда Square Triangle работает с 2018 года, а в 2020 году её члены основали собственную игровую студию. В Square Triangle работают сотрудники со всего мира, до этого они участвовали в разработке спортивного симулятора Bowling by Jason Belmonte.
  • Сейчас студия работает над новым казуальным спортивным симулятором с динамикой конкурентного подвижного вида спорта. Релиз проекта запланирован на 2022 год.

  • Talerock работает в Москве с 2016 года. Команда студии состоит из 17 человек. Она работала над над компьютерной игрой Grimshade в жанре тактического RPG, а также создавала внутриигровой арт для крупных издателей.

  • Сейчас Talerock работает над мобильной игрой в жанре поиска предметов с сюжетом и дизайном из разных исторических периодов. Команда анонсирует проект в 2022 году.

  • С начала 2021 года инвестиционное подразделение My.Games MGVC закрыла 12 сделок. По данным InvestGame, сумма инвестиций за девять месяцев 2021 превысила $30 млн.

#новости #mygames

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6 комментариев
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Илья Шишкунов

Это шутка или они реально вложили деньги в разратчика симулятора боулинга?
Почему сразу не в карманный бильярд?

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Johnny Vorony

Ваш VK (Vladimir Kirienko)

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Сергей Ермилов

Скоро всё станет VK.Games

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Илья Шишкунов

Условный Михойо стоит дороже всего Мейл групп, о чём речь вообще

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unknown

переводят активы в более перспективные компании

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Чит Чат

Ну и молодцы, что рынок занимают. Только не вижу никакой стратегии у VK, пальцем в небо тычат

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