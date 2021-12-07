Местные финтех-стартапы могут развиваться только после одобрения представителей исламского духовенства. Какие сложности преодолевают предприниматели, чтобы создать приложение по законам шариата, — в пересказе Rest of World.

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Сертификат соответствия законам шариата

В Индонезии 220 млн мусульман и ежегодно они тратят $224 млрд, пишет издание. Чтобы охватить потенциальных пользователей, финтех-стартапам нужно пройти сертификацию по шариату, которую проводит Совет улемов Индонезии (Majelis Ulama Indonesia или MUI).

Он состоит из богословов и священнослужителей со всей страны и влияет на повседневную жизнь индонезийцев. Например, организация проводила халяльный аудит продуктов: проверяла соответствие молока и лапши быстрого приготовления религиозным критериям.

Представители MUI

MUI проверяет сервисы p2p-переводов денег, приложения мобильных банков и биржевые сайты, а его подразделение Dewan Syariah Nasional (DSN) выдаёт платформам сертификаты, подтверждающие их соответствие шариату. Председатель DSN — вице-президент Индонезии Мааруф Амин, который в ноябре 2019 года объявил «шариатизацию» экономики приоритетом для развития страны.

Для получения сертификата стартапы должны соблюсти 154 фетвы из свода правил.

Фетва — решение по какому-либо вопросу, которое выносит муфтий или другой религиозный авторитет, на основе принципов ислама и прецедентов мусульманской юридической практики.

Каждый год туда добавляются новые фетвы относительно цифровых банков — там есть положения о криптовалюте и онлайн-операциях на товарно-сырьевых рынках. Так MUI влияет на ранние этапы разработки цифровых продуктов, применяя знания традиций и учений ислама.

Кредиты без процентов

Шариат запрещает риба — взимание процентов. Проценты, гарантированная прибыль и ростовщичество в исламе считаются несправедливыми по своей сути, поэтому вместо традиционной модели применяется мудараба.

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Мудараба — депозит, когда клиент передаёт деньги в банк. Тот действует как управляющий и вкладывает средства в различные проекты, а пользователь получает не фиксированный процент, а долю прибыли от участия в инвестировании.

Прибыль, полученная в проекте, делится между банком и клиентов в заранее оговоренном размере. Банк не даёт гарантий возврата вложенной суммы в случае неудачи проекта, но и не берёт комиссию за управление деньгами пользователя.

Продажа акций по шариату тоже имеет особенности — согласно фетве №80, трейдеры могут инвестировать только в халяльные компании. Такие онлайн-платформы для торговли акциями, как MNC Trade Syariah, проверяют биржевые списки и удаляют ценные бумаги алкогольных компаний или производителей продуктов из свинины.

Сайт MNC Trade Syariah

Цифровой кошелек LinkAja

Некоторым компаниям бывает непросто выполнить требования совета. Запущенный в июне 2019 года индонезийский сервис LinkAja обслуживал 45 млн зарегистрированных пользователей в 2020-м. В приложении клиенты могут отправлять, хранить или получать электронные деньги.

В конце 2019-го компания анонсировала цифровой кошелёк для мусульманских пользователей — LinkAja Sharia Services. Пользователи стандартного приложения в настройках могут переключиться на версию, созданную по законам шариата. Ещё до разработки прототипа команда LinkAja понимала, что им нужно проконсультироваться с MUI.

Мусульманские финтех-компании нанимают специального сотрудника, который консультируется с советом, следит за соблюдением их требований и помогает компаниям пройти сертификацию. В LinkAja им стал Виджаянто Дженудин. До этого у него не было опыта в шариатских технологиях — он работал в крупнейшем телекоммуникационном операторе Индонезии Telkomsel.

Некоторые священнослужители утверждали, что цифровые кошельки — форма харама, то есть запрещенная практика. Цифровой кэшбек и скидки в магазинах-партнёрах рассматриваются как один из способов выплаты процентов между компаниями — замаскированная риба. MUI постановил: отправлять и хранить деньги в цифровых кошельках можно, но при соблюдении строгих условий.

После того как MUI проанализировал приложение LinkAja, он назначил наблюдательный совет из трёх человек в команду Дженудина. Они погрузились в нюансы работы над продуктом и давали консультации и рекомендации. С ноября 2019 года Дженудин ежемесячно информировал совет об исследованиях рынка, тестировании продукта и тонкостях разработки.

Учесть в архитектуре приложения фетву №116 оказалась особенно сложно, пишет издание. Она начинается со стихов из Корана: «О верующие! Если вы даете в долг на определённый срок, то записывайте его, и пусть писарь запишет всё по справедливости». Дальше идут строки из высказываний Пророка Мухаммеда: «Не продавайте золото за золото и не продавайте серебро за серебро, кроме как в случае равного к равному».

Фетва №116

В контексте современной цифровой экономики это трактуется так, пишет Rest of World:

Оборотные средства должны размещаться в сертифицированных исламских банках.

Договоры между пользователями, банком и самим приложением должны быть основаны на праве шариата.



Рекламная кампания не может включать риба.



Наблюдательный совет также предложил добавить в приложение функцию выплаты закята — формы благотворительных пожертвований, которые обычно составляют 2,5% от общей суммы сбережений. LinkAja начала сотрудничество с 240 благотворительными организациями и 1000 мечетями по всей стране, чтобы запустить функцию. Совет одобрил все благотворительные организации и полностью проверил деятельность LinkAja в штаб-квартире в Джакарте.

Приложение LinkAja

По словам Дженудина, LinkAja заплатила MUI комиссию $300 (4,3 млн индонезийских рупий) за сертификат соответствия законам шариата, включая $20 за транспортировку специалиста. Срок действия сертификата — три года.

LinkAja Sharia Services запустился 14 апреля 2020 года и за первый месяц в приложении зарегистрировались 100 тысяч пользователей. Дженудин считает, что первая волна клиентов пришла благодаря сертификату MUI Sharia. Большинство индонезийцев предпочитают пользоваться услугами под маркой шариата, даже если немногие понимают особенности риба или мудараба.

С точки зрения клиентов, если они видят халяльный логотип или сертификат соответствия законам шариата от MUI, это дает им спокойствие и уверенность в продукте. Виджаянто Дженудин

Другие интересы MUI

Большинство индонезийских финтех-стартапов стремятся получить сертификаты MUI не только из-за коммерческой выгоды: документы требуются по закону Управлением по финансовому регулированию и надзору Индонезии. Другие области цифровой экономики, такие как халяльная торговля через интернет или платформы бронирования путешествий для паломничеств, не требуют этого сертификата.

MUI участвует в разработке новых приложений пассивно — совет ждёт, пока компании заручатся его одобрением, и не навязывают фетвы. При этом с конца 2010-х годов священнослужители стали интересоваться другими формами технологий. После террористических атак в мечети в Новой Зеландии в 2019 году комиссия MUI расследует, харам ли игра PlayerUnknown’s Battlegrounds, которая могла вдохновить террориста.

При этом у совета мало технических знаний, пишет издание. В январе 2020 года появились сообщения о том, что MUI рассматривает возможность запрета Netflix Indonesia, нарушающего религиозные законы о порнографии. Один из священнослужителей Аббас, который помогал сертифицировать LinkAja, спросил местное издание «Что такое Netflix?».

MUI часто приглашает экспертов и учёных из государственных университетов присоединиться к обсуждению новых фетв. «Священнослужители не хотят вкладывать много энергии в разговоры о технологиях», — отмечает представитель MUI Сяфик Хасим.