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Финансы
Nazigul Jusupova

Татьяна Бакальчук стала лидером среди миллиардеров в мире по приросту состояния — оно увеличилось на 1000% за год Статьи редакции

Бакальчук — богатейшая женщина России по версии Forbes.

  • В 2021 году миллиардеры мира стали богаче на $1,6 трлн, а их общее состояние оценивается в $13,6 трлн, подсчитал американский Forbes.
  • Бакальчук возглавила список по приросту состояния в процентах. В августе 2021 года российский Forbes писал, что состояние основательницы Wildberries выросло на 1200% за год, до $13 млрд, и назвал Бакальчук богатейшей женщиной России.
  • Предпринимательница владеет 99% ООО «Вайлдберриз», 1% принадлежит ее мужу Владиславу. На оценку компании и на состояние Бакальчук повлияло успешное IPO интернет-магазина Ozon — конкурента Wildberries — в ноябре 2020 года, писал Forbes.
  • Также среди россиян в списке, чьё состояние выросло больше всего, оказался основатель Telegram Павел Дуров, который в 2021 году занял девятое место в рейтинге богатейших бизнесменов России по версии Forbes. По подсчётам издания, его состояние с 2020 года выросло на 400%, до $17,2 млрд.
  • Состояние российских миллиардеров с начала 2021 года выросло на $145 млрд. Их общее состояние Forbes оценил в $630 млрд — это пятое место среди всех стран.
Рейтинг прироста состояния миллиардеров по странам Forbes USA
  • Список миллиардеров по приросту состояния в деньгах возглавил гендиректор Tesla Илон Маск. По подсчётам Forbes, c начала 2021 года его состояние выросло на $110 млрд.

#новости #forbes

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26 комментариев
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unknown

растём на дрожжах контрафактной одежды? или это после сокращения штата разработчиков?

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20
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Sergei Timofeyev

Теперь ты знаешь секрет. Они ещё в серую работали.

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5
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ЯжПрограммист

Забыл про 2%

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2
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BLVCK SQUARE

а походу и правда 300к в секунду джуны получают)))

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1
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Алёна Слепушкина

Бакальчук и ее WIldberries это как Тельман Исмаилов со своим Черкизоном. Инновации 21 века.

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10
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роман алиференко

А Амазон тогда что?

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0
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Антон Агальцов

100 рублей не шутка :)

Желаю, чтобы не было такого же падения

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8
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Максим Першин

Татьяна ~два процента~ Бакальчук

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6
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Михаил Похеров

Рад что антимонопольное законодательство на них не распространяется, как и проверки роспотребнадзора. Эти защищены

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4
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Маришка

100 рубликов за возврат и хоба! прирост.

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3
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Alexandr Brovin

На фоне обнищания населения, как то не очень эти достижения смотряться.

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1
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Артем Смирнов

Тот случай, когда буду рад государственной пенетрации в онлайн сервис

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0
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pncea csaca

растём на дрожжах контрафактной одежды? или это после сокращения штата разработчиков
http://www.kgolfleague.com/mevu/video-ze-c1.html
http://www.kgolfleague.com/mevu/video-ju-mal.html
http://www.kgolfleague.com/mevu/video-ju-v-ma-ita-x.html
Бакальчук и ее WIldberries это как Тельман Исмаилов со своим Черкизоном. Инновации 21 века.

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0
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Mikhail Denisov

Когда начнут раскулачивать норм с неё погудим

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–3
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Александр Палкин

Вы полагаете она из кулаков? По мне дак явно не без связи с помещиками все это ;-)

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2
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Mikhail Denisov

Одно другому не мешает, и не подумайте я не злой на всех новокоммунист, просто у меня зуб, я как раз из тех айтишников кого в своё время обидели

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Шизоидная обезьяна

Это та история, которая год назад была?

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Александр Крот

Таня! Усынови меня!)

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Sergey Vasiliev

Мяч UCL LGE J350 PS WHITE/SOLRED/SYELLO/ adidas
https://wildberries.ru/catalog/30294892/detail.aspx

Оригинал?

Мяч UCL LGE J350 PS WHITE/SOLRED/SYELLO/, adidas
В пылу соревнований рождаются звезды. Повторяя динамичный дизайн официального мяча крупнейшего…
wildberries.ru
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Администратор Аккаунта

А есть сомнения?

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Sergey Vasiliev

Тогда почему Бастрыкин бездействует?

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Dmitry No Name

Они идут, кто?
Русские 🤪🗿

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Мутный корабль

Все сама, все сама (с)

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Arty Cool

Капитализм, счастье, заебись)
Для 1% населения...

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Fred Han

Так любой маркетплейс в год пандемии будет апаться. Другое дело что реально кантрофакт и низкое качество продукции - но ведь лох не мамонт, как говорится🙄

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Ivan Off

Предпринимательница владеет 99% ООО «Вайлдберриз», 1% принадлежит ее мужу Владиславу
 жостко ))

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