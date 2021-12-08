Татьяна Бакальчук стала лидером среди миллиардеров в мире по приросту состояния — оно увеличилось на 1000% за год Статьи редакции
Бакальчук — богатейшая женщина России по версии Forbes.
- В 2021 году миллиардеры мира стали богаче на $1,6 трлн, а их общее состояние оценивается в $13,6 трлн, подсчитал американский Forbes.
- Бакальчук возглавила список по приросту состояния в процентах. В августе 2021 года российский Forbes писал, что состояние основательницы Wildberries выросло на 1200% за год, до $13 млрд, и назвал Бакальчук богатейшей женщиной России.
- Предпринимательница владеет 99% ООО «Вайлдберриз», 1% принадлежит ее мужу Владиславу. На оценку компании и на состояние Бакальчук повлияло успешное IPO интернет-магазина Ozon — конкурента Wildberries — в ноябре 2020 года, писал Forbes.
- Также среди россиян в списке, чьё состояние выросло больше всего, оказался основатель Telegram Павел Дуров, который в 2021 году занял девятое место в рейтинге богатейших бизнесменов России по версии Forbes. По подсчётам издания, его состояние с 2020 года выросло на 400%, до $17,2 млрд.
- Состояние российских миллиардеров с начала 2021 года выросло на $145 млрд. Их общее состояние Forbes оценил в $630 млрд — это пятое место среди всех стран.
- Список миллиардеров по приросту состояния в деньгах возглавил гендиректор Tesla Илон Маск. По подсчётам Forbes, c начала 2021 года его состояние выросло на $110 млрд.
растём на дрожжах контрафактной одежды? или это после сокращения штата разработчиков?
Теперь ты знаешь секрет. Они ещё в серую работали.
Забыл про 2%
а походу и правда 300к в секунду джуны получают)))
Бакальчук и ее WIldberries это как Тельман Исмаилов со своим Черкизоном. Инновации 21 века.
А Амазон тогда что?
100 рублей не шутка :)
Желаю, чтобы не было такого же падения
Татьяна ~два процента~ Бакальчук
Рад что антимонопольное законодательство на них не распространяется, как и проверки роспотребнадзора. Эти защищены
100 рубликов за возврат и хоба! прирост.
На фоне обнищания населения, как то не очень эти достижения смотряться.
Тот случай, когда буду рад государственной пенетрации в онлайн сервис
растём на дрожжах контрафактной одежды? или это после сокращения штата разработчиков
http://www.kgolfleague.com/mevu/video-ze-c1.html
http://www.kgolfleague.com/mevu/video-ju-mal.html
http://www.kgolfleague.com/mevu/video-ju-v-ma-ita-x.html
Бакальчук и ее WIldberries это как Тельман Исмаилов со своим Черкизоном. Инновации 21 века.
Когда начнут раскулачивать норм с неё погудим
Вы полагаете она из кулаков? По мне дак явно не без связи с помещиками все это ;-)
Одно другому не мешает, и не подумайте я не злой на всех новокоммунист, просто у меня зуб, я как раз из тех айтишников кого в своё время обидели
Это та история, которая год назад была?
Таня! Усынови меня!)
Мяч UCL LGE J350 PS WHITE/SOLRED/SYELLO/ adidas
https://wildberries.ru/catalog/30294892/detail.aspx
Оригинал?
А есть сомнения?
Тогда почему Бастрыкин бездействует?
Они идут, кто?
Русские 🤪🗿
Капитализм, счастье, заебись)
Для 1% населения...
Комментарий удален
Так любой маркетплейс в год пандемии будет апаться. Другое дело что реально кантрофакт и низкое качество продукции - но ведь лох не мамонт, как говорится🙄
Предпринимательница владеет 99% ООО «Вайлдберриз», 1% принадлежит ее мужу Владиславу
жостко ))
Комментарий удален
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