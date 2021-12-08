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Финансы
Евгения Евсеева

Ozon запустил встроенный в маркетплейс онлайн-кошелёк «Ozon Счёт» Статьи редакции

Им можно оплачивать заказы только на Ozon, пользователям доступен кешбэк.

  • «Ozon Счёт» — это первый финансовый продукт компании, разработанный на основе банковских технологий после интеграции «Ozon банка» в инфраструктуру маркетплейса, объявил Ozon.
  • Открыть «Ozon Счёт» можно бесплатно. Маркетплейс не берёт деньги за обслуживание и комиссию за пополнение или переводы. Сервис встроен в Ozon — им можно оплачивать покупки только на маркетплейсе.
  • Пополнить кошелёк можно по номеру телефона с помощью СБП или картой через приложение или сайт Ozon. При отмене заказа деньги будут возвращаться обратно на «Ozon Счёт».
  • Завести счёт могут только зарегистрированные пользователи Ozon. Кроме оплаты покупок, им будет доступен кешбэк от 4% до 8%, для акций и спецпредложений — до 30%.
  • В апреле 2021 года Ozon выкупил банк «Оней» у «Совкомбанка» за 615 млн рублей. В июне компания переименовала бывший банк «Ашана» в «Ozon банк».

#новость #ozon

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30 комментариев
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Rezon Altos

Ага все побежали класть деньги туда где могут забанить аккаунт без повода

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6
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Dark Falcon

Вот мне это тоже непонятно. Не, ну только если будет возможно вывести деньги на карту даже в случае бана. Но думаю там в правилах мелким шрифтом будет написано, что в случае блокировки, деньги на счёте переходят Озон

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0
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Nikolay Ganin

Конечно всегда можно будет вывести деньги.
Да и ранее, если у покупателя по каким-то причинам был заблокирован кабинет, деньги из личного кабинета без проблем возвращали.

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1
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Михаил Цветков

Мне отказали в выпуске банковской карты озон, потому что 5 лет назад сделал заказ на адрес знакомой в Крыму. В итоге на мое имя их карту не впустить. Типа зашкварился. Обидно очень (обожаю кешбеки)

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5
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Юрий Белоножкин

Это где-то зафиксированная причина отказа? Или придумка? Если первое, то интересно тогда мнение регулятора по этому поводу.

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0
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Алексей Суслов

Про это и материал — как запустим Ozon Счёт, сможете открыть его и пользоваться теми же плюшками, что есть и у Ozon Card)

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0
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Владимир Гусев

Теперь конкуренция в подсайте Приемная обострится)

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4
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Мутный корабль

Подподсайты будут -)

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0
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Noname

Ozon блеванул от пива боярин

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3
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Сидор

.

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0
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キル ボルガリン

?

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0
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BLVCK SQUARE

Помним, тоже пробовал, та дичь еще..))

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Карен Кочарян

Теперь ещё премиум баллы можно тратить только при оплате за премиум товары:)

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2
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Сидор

Уже месяца три как так.

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1
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Никитка Хархардинов

Пока отменяют оплаченный заказы в одностороннем порядке и отвечают на претензии своим пунктом 4.1 прохожу мимо ozon.ru.

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0
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Юрий Белоножкин

Тоже книжки по 140 рублей не приехали?

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2
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Никитка Хархардинов

Да книжки обидно) но 1 ноября было веселее)

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Сидор

Отменяют они потому, что вы – если присмотреться к инфе в чеке – вносите им АВАНС, а не оплачиваете заказ.
Так же делает и Aliexpress/Tmall.
Насчет Я.Маркет и Диких ягод – не скажу, давно не покупал.

А раз вы вносите всего лишь аванс, Озон считает, что он может делать с заказом все, что хочет.

Один вопрос – насколько это законно?

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–1
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Никитка Хархардинов

Странный аванс в 100% вам так не кажется?))))

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Сидор

Мне кажется странным и не такое. Но пока это так и надо понять, насколько это законно.
Я не хочу авансировать Озон, я хочу оплатить товар по той цене, которую увидел. И чтобы никто не смог этот заказ отменить, кроме меня.

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0
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Jay Green

и в чём тут отличие от Ozon Card? тоже самое.

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1
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Майкл Секретарев

При отмене оплаты кредиткой будет тоже уходить в пользу озона? Пожалуй не буду там покупать ничего дороже пары тысяч

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0
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Nikolay Ganin

При отмене заказа оплаченного счётом — на счёт.
Оплачен картой — на карту.

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2
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Юрий Белоножкин

Не мешайте людям хейтить

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1
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Nikolay Ganin

Извините, я больше так не буду (но это не точно)

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0
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Сидор

.

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Денис Колокольцев

теперь у них целый зоопарк систем кешбэка и средств оплат. обычная карта, озоновская карта, озон-счет, кэшбек премиум баллами, кэшбэк за покупки вне озона, кэшбэк озон баллами по акциям. интересно прикроют ли 1% по озон картам с покупок за пределами озона.

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ivan krapivin

Кешбэк-программа «Счёт побери»

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sddfddff

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Anton Z.

пишите уж, что озон открыл лэндос для подписки... а не счет

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