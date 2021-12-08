Ozon запустил встроенный в маркетплейс онлайн-кошелёк «Ozon Счёт» Статьи редакции
Им можно оплачивать заказы только на Ozon, пользователям доступен кешбэк.
- «Ozon Счёт» — это первый финансовый продукт компании, разработанный на основе банковских технологий после интеграции «Ozon банка» в инфраструктуру маркетплейса, объявил Ozon.
- Открыть «Ozon Счёт» можно бесплатно. Маркетплейс не берёт деньги за обслуживание и комиссию за пополнение или переводы. Сервис встроен в Ozon — им можно оплачивать покупки только на маркетплейсе.
- Пополнить кошелёк можно по номеру телефона с помощью СБП или картой через приложение или сайт Ozon. При отмене заказа деньги будут возвращаться обратно на «Ozon Счёт».
- Завести счёт могут только зарегистрированные пользователи Ozon. Кроме оплаты покупок, им будет доступен кешбэк от 4% до 8%, для акций и спецпредложений — до 30%.
- В апреле 2021 года Ozon выкупил банк «Оней» у «Совкомбанка» за 615 млн рублей. В июне компания переименовала бывший банк «Ашана» в «Ozon банк».
Ага все побежали класть деньги туда где могут забанить аккаунт без повода
Вот мне это тоже непонятно. Не, ну только если будет возможно вывести деньги на карту даже в случае бана. Но думаю там в правилах мелким шрифтом будет написано, что в случае блокировки, деньги на счёте переходят Озон
Конечно всегда можно будет вывести деньги.
Да и ранее, если у покупателя по каким-то причинам был заблокирован кабинет, деньги из личного кабинета без проблем возвращали.
Мне отказали в выпуске банковской карты озон, потому что 5 лет назад сделал заказ на адрес знакомой в Крыму. В итоге на мое имя их карту не впустить. Типа зашкварился. Обидно очень (обожаю кешбеки)
Это где-то зафиксированная причина отказа? Или придумка? Если первое, то интересно тогда мнение регулятора по этому поводу.
Про это и материал — как запустим Ozon Счёт, сможете открыть его и пользоваться теми же плюшками, что есть и у Ozon Card)
Теперь конкуренция в подсайте Приемная обострится)
Ozon блеванул от пива боярин
?
Помним, тоже пробовал, та дичь еще..))
Теперь ещё премиум баллы можно тратить только при оплате за премиум товары:)
Уже месяца три как так.
Пока отменяют оплаченный заказы в одностороннем порядке и отвечают на претензии своим пунктом 4.1 прохожу мимо ozon.ru.
Тоже книжки по 140 рублей не приехали?
Да книжки обидно) но 1 ноября было веселее)
Отменяют они потому, что вы – если присмотреться к инфе в чеке – вносите им АВАНС, а не оплачиваете заказ.
Так же делает и Aliexpress/Tmall.
Насчет Я.Маркет и Диких ягод – не скажу, давно не покупал.
А раз вы вносите всего лишь аванс, Озон считает, что он может делать с заказом все, что хочет.
Один вопрос – насколько это законно?
Странный аванс в 100% вам так не кажется?))))
Мне кажется странным и не такое. Но пока это так и надо понять, насколько это законно.
Я не хочу авансировать Озон, я хочу оплатить товар по той цене, которую увидел. И чтобы никто не смог этот заказ отменить, кроме меня.
и в чём тут отличие от Ozon Card? тоже самое.
При отмене оплаты кредиткой будет тоже уходить в пользу озона? Пожалуй не буду там покупать ничего дороже пары тысяч
При отмене заказа оплаченного счётом — на счёт.
Оплачен картой — на карту.
Не мешайте людям хейтить
Извините, я больше так не буду (но это не точно)
теперь у них целый зоопарк систем кешбэка и средств оплат. обычная карта, озоновская карта, озон-счет, кэшбек премиум баллами, кэшбэк за покупки вне озона, кэшбэк озон баллами по акциям. интересно прикроют ли 1% по озон картам с покупок за пределами озона.
Кешбэк-программа «Счёт побери»
пишите уж, что озон открыл лэндос для подписки... а не счет
Привет! Это Василий Черепанов, юрист организации по защите прав потребителей Пермского края. В этот раз печальная история с успешным завершением о том как страховая компания безосновательно отказалась выплачивать страховое возмещение в размере почти миллиона рублей и как мы через суд заставили ее это сделать.
Его представили 7 декабря на форуме «Открытые инновации» в Сколково.
Это удобный инструмент для планирования рекламных кампаний и коллабораций с тематическими блогерами на 10 мировых рынках.
Испытали новую волшебную таблетку «Яндекс.Директа» — «Мастер кампаний» в e-com, мебели и недвижимости. Дешевые лиды в три клика в сверхконкурентных нишах.
Хоть количество фрилансеров в России растет, на рынке все еще сложно создать продукт с F2B или P2P-моделью.
Предприниматель из Волгограда производит и продаёт по всему миру симуляторы дополненной реальности.
Редко удается получить сразу несколько наград, а ещё реже получается это сделать на двух премиях сразу. Тем не менее, у нас получилось: стали лауреатами Digital Leaders и «Время инноваций»!
7 декабря digital-агентство Go Mobile выпустило ежегодный отчет о мобильном банкинге в России. Эксперты оценили 35 банков и выявили основные тренды, в рамках которых развивались их мобильные приложения.
Пока их допрашивают в качестве подозреваемых.
Им можно оплачивать заказы только на Ozon, пользователям доступен кешбэк.