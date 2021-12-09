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Финансы
Евгения Евсеева

Белорусский сервис для борьбы со стрессом Moodmate привлёк $200 тысяч от сооснователя PandaDoc и других Статьи редакции

Инвестиции направят на выход в США.

  • Кроме сооснователя PandaDoc Микиты Микадо в сервис вложились основатель Appodeal Павел Голубев и украинский венчурный фонд Digital Future, объявила компания.
  • Инвестиции направят на экспансию на рынке США, повышение эффективности собственного метода улучшения настроения и привлечение в команду продакт-менеджера и директора по маркетингу.
  • Moodmate — это бесплатный сервис по улучшению настроения и борьбе со стрессом. Он предлагает каждый день проходить короткие упражнения и разборы поведения в разных жизненных ситуациях, которые должны помочь наладить ментальное здоровье.
  • У Moodmate есть приложения для iOS и Android и бот в Telegram и Facebook. Стартап планирует запустить веб-версию и бота в Instagram, Twitter и в корпоративных мессенджерах, таких, как Slack.
  • Сервис запустила в конце 2020 года команда психологов и программистов из Белоруссии. Сейчас, по собственным данным, у Moodmate уже 50 тысяч активных пользователей. Для них работает международная команда из десяти человек.
  • Moodmate планирует выйти на рынок США и уже запустил англоязычную версию.
Пример работы бота Moodmate в Telegram

#новость #стартапы #инвестиции #moodmate

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5 комментариев
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Сергей Иваница

Положили приложение

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Семен Переделкин

Раз картошка, два картошка, три картошка...

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Дмитрий Беговатов

Кто там до сих пор считает, что бот в телеграме – это не стартап?)))

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Степан Позняк

Ну такой ещё может быть, но ведь не с игральными костями

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Алексей Винокуров

Ну докатились. Скоро телеграмм бот цитатник Макса Фрая уже можно будет называть стартапом и выходить на IPO.

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