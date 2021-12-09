Белорусский сервис для борьбы со стрессом Moodmate привлёк $200 тысяч от сооснователя PandaDoc и других Статьи редакции
Инвестиции направят на выход в США.
- Кроме сооснователя PandaDoc Микиты Микадо в сервис вложились основатель Appodeal Павел Голубев и украинский венчурный фонд Digital Future, объявила компания.
- Инвестиции направят на экспансию на рынке США, повышение эффективности собственного метода улучшения настроения и привлечение в команду продакт-менеджера и директора по маркетингу.
- Moodmate — это бесплатный сервис по улучшению настроения и борьбе со стрессом. Он предлагает каждый день проходить короткие упражнения и разборы поведения в разных жизненных ситуациях, которые должны помочь наладить ментальное здоровье.
- У Moodmate есть приложения для iOS и Android и бот в Telegram и Facebook. Стартап планирует запустить веб-версию и бота в Instagram, Twitter и в корпоративных мессенджерах, таких, как Slack.
- Сервис запустила в конце 2020 года команда психологов и программистов из Белоруссии. Сейчас, по собственным данным, у Moodmate уже 50 тысяч активных пользователей. Для них работает международная команда из десяти человек.
- Moodmate планирует выйти на рынок США и уже запустил англоязычную версию.
Положили приложение
Раз картошка, два картошка, три картошка...
Кто там до сих пор считает, что бот в телеграме – это не стартап?)))
Ну такой ещё может быть, но ведь не с игральными костями
Ну докатились. Скоро телеграмм бот цитатник Макса Фрая уже можно будет называть стартапом и выходить на IPO.
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