«Делобанк» и «Альфа-банк» возглавили рейтинг лучших интернет-банков для предпринимателей по версии Markswebb Статьи редакции
«Делобанк» подходит для ИП без сотрудников, «Альфа-банк» — для малого бизнеса.
- Агентство Markswebb представило ежегодный рейтинг лучших интернет-банков для бизнеса (есть у vc.ru). Для ИП на УСН лучшие банки — «Делобанк», «Альфа-банк» и «Тинькофф», для малого бизнеса — «Альфа-банк», «Делобанк» и «Точка».
- Сейчас, по мнению агентства, на рынке восемь цифровых лидеров — «Делобанк», «Альфа-банк», «Тинькофф», «Точка», «Сбербанк», «Ак Барс», «Открытие» и «Модульбанк».
- В банках активно встраивают чат-ботов — они есть в девяти из 16 банков, участвовавших в рейтинге. При этом, отмечает Markswebb, ими неудобно пользоваться — операторы уточняют данные, которые уже есть у банка, либо предлагают в качестве ответа позвонить в колл-центр.
- С точки зрения удобства расчётно-кассового оборудования лидер рынка — «Делобанк» и ещё четыре банка. В них предприниматель может увидеть статистику по обороту на графиках, экспортировать реквизиты в виде QR-кода, отправить платеж по номеру карты или через СБП и сразу в форме увидеть комиссию.
- Кроме платёжных инструментов, банки помогают предпринимателям с оформлением документов и подачей отчётности с помощью встроенных по white label облачных сервисов. Среди них агенство также считает лидером «Делобанк». «Тинькофф» подходит для выплат зарплат, для кредитов и ВЭД — «Альфа-банк», для депозитов — «Сбербанк».
- В 2020-м лидером для ИП на УСН был банк «Точка», для торгово-сервисных предприятий — «Делобанк», для компаний с внешнеэкономической деятельностью — «Альфа-банк».
По версии VC.RU, Альфа-банк возглавляет антирейтинг.
По правде, не видел много жалоб именно на Альфа-Банк Бизнес, потому что им никто не пользуется, очевидно.
Да уж, спасибо. Редкий пользователь добрался до нужного ему функционала, и тот не работает. Эту пропустил...
Альфа-банк ? Чегооооооо??
Так рейтинг не для тех, кто в приёмной vc сидит, а для предпринимателей
Видимо, и не для вас тогда...
У меня бух горел от того, что альфа добавила поле кода в разделе выплат зп только через полгода как начало работать требование от налоговой.
Агенство Markswebb... Какой рейтинг такое и агенТство)
На самом деле выбор расчетного счета для бизнеса зависит от того, что ищет предприниматель. Экономию? Удобное приложение? Или адекватный финмониторинг?
Для каждого предпринимателя ответ будет свой. Чтобы узнать где дешевле расчетный счет можно воспользоваться калькулятором РКО:
https://tarify-rko.ru/calculator-rko
Выбор по критериям банков.
Где к примеру можно выбрать: для ИП, с онлайн бухгалтерией и выгодным снятием наличных. А все эти рейтинги все же отражают среднюю температуру по больнице, что не всегда пересекается с запросом конкретного ИП.
Выбрать по критериям можно здесь: : https://tarify-rko.ru/otkryt-raschetnyi-schet
Судя по вашему калькулятру у ВТБ для ИП можно без комиссии снимать хоть 10 миллионов. Это так? Или как обычно есть куча отлагательных условий?
Не только для ИП, но и у ООО по дивидендам.
Как таковых "отлагательных" условий там нет, перевод должен идти на вашу же карту физ. лица (ФИО ваше и ИП совпадать, причем карта может быть хоть Тинокофф, хоть Сбер) и указать в назначении платежа: «вывод на свою карту дохода, полученного от предпринимательской деятельности». Тогда все Ок и комиссия действительно не удерживается. Другое дело, что вы еще ждете от банка? Если сравнивать их обновленное приложение с тем же Тиньковым, ну им еще расти и расти...
Это рейтинг удобства интернет-банка.
От вида деятельности больше зависит. Калькулятор классный.
Спасибо. Если я вас правильно понял, то по виду деятельности имеете ввиду "Для автомастерской", "для тендеров". В этом плане мы видим, что некоторые банки уходят в специализации. Например, Модульбанк запустил опцию для всех, кто работает с маркетплейсами, они предлагают в рамках опции фотографировать товары, доступ к метрике (которая позволяет анализировать товары на маркетплейсах и предоставлять сводную информацию), анонсировали, что даже будут переводить деньги, которые только ожидаются от маркетплейса, без ожидания пока они дойдут.
Фотографирует сколько угодно? Сколько стоит?
в этом году пока бесплатно, на след. год обещают держать в районе 5 000 ₽ в месяц. Не факт, что сумеют.
Тож почитал ее. Но смысл наезда не понял. У них есть свой рейтинг?
Советы от экспертов, которые сами банком не пользуются...
как обычно
Как можно серьезно воспринимать рейтинг, в котором есть интернет-банк Авангарда для бизнеса на 14 месте и который выклядит так, как будто с 2007 года, когда его запустили, в мире ничего не менялось)
Надо было добрать до нужного количества! В свое время Авангард активно работал с бизнесом. Это отголосок...
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