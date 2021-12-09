Стартап для совместной работы Miro с основателями из России запланировал привлечь инвестиции при оценке в $17 млрд — FT Статьи редакции
По словам источников, стартап получил предложения об инвестициях при оценке и в $20 млрд.
- Инвестиционная компания Iconiq Capital ведёт переговоры о привлечении $400 млн в Miro, пишет Financial Times со ссылкой на источники.
- Сделку могут закрыть «в ближайшие недели». Вместе с уже выпущенными акциями компании, которые купили другие инвесторы, сумма сделки может достигнуть $900 млн.
- Также Miro получила предложения от инвесторов, которые готовы оценить её в $20 млрд, рассказали изданию два источника, знакомые с переговорами. В Iconiq Capital и Miro отказались от комментариев.
- Miro основали в 2011 году Андрей Хусид и Олег Шардин. Платформа позволяет командам удалённо создавать холсты для визуализации и обсуждения идей. В сервис интегрированы Google Docs, Slack, Trello и другие приложения для совместной работы. На платформе можно рисовать эскизы, строить схемы и так далее.
- В апреле 2020 года стартап привлёк $50 млн от Iconiq Capital. Всего, по данным Crunchbase, Miro привлёк $76,3 млн с момента основания.
- Iconiq Capital управляет капиталом инвесторов, в том числе основателя Facebook Марка Цукерберга, сооснователя Napster Шона Паркера, бывшего главы Twitter Джека Дорси.
Ого, оказывается, Miro — российский стартап!
Пользовались, и не знали.
Кажется, там и русского языка-то нет (хотя язык там как раз и не нужен).
Причем из Перми
Это экс realtimeboard ещё
В Телеграм тоже в ранних версиях русского языка не было
В какой-то момент цифры оценки стали, кажется, вообще какие-то рандомные. 17 миллиардов долларов это, на секундочку, 1.25 триллиона рублей. Расходная часть бюджета Перми на 2021 год составляет 41,5 млрд рублей. То есть, если я правильно понимаю, то стоимости Миро хватит на обеспечение жизни Перми в течение примерно 30 лет?
У прости господи Норникеля, который, на секундочку, прям в прямом смысле владеет самыми большими в мире запасами никелевой руды (и еще всякой там платины и дальше по списку), капитализация ровно в три раза меньше. То есть, вот прям серьезно, Миро, штука для рисования диаграммок (которую я бесконечно люблю и собес с которыми уверенно входит в мой личный топ3 по интересности и профессионализму), стоит как треть крупнейших в мире запасов стратегического сырья?
В тред призываются биржевые кабанчики и финансовые воротилы.
Да это сюр какой-то.
Себестоимость добычи 1т. никеля?
Инфраструктурные затраты?
и т.д. и т.п.
Любой "реальный" бизнес предполагает, что существенная часть дохода тратиться на повторное "копирование" единиц продукции.
Любой IT бизнес от этого освобожден.
Накладные расходы минимальны. Получение еще одной "копии" (аккаунта) ни стоит компании практически ничего.
Поэтому если продукт становится популярным его масштабирование от условных 1000 пользователей до 10 000 000 не стоит ничего в сравнении с получаемой прибылью.
Если что-то пойдет не так. Проект может быть свернут без особых потерь за год-два.
Если условный норникель захочет нарастить добычу с 1000 тон до 1 000 000 тон, ему придется масштабировать всю свою инфраструктуру в 1000 раз.
Если цена на никель упадет, он останется с ненужной 1000 новых заводов.
На самом деле это главный экономический парадокс сегодняшнего дня.
Появление в продаже "виртуальных" товаров с себестоимостью воспроизводства 0 USD и продаваемых при этом за реальные деньги.
"дохода тратится на повторное"
ТСЯ
"ни стоит компании"
НЕ
Miro 🚀
Пермь моя - великая!
Воистину!
Не понимаю почему такая гигантская оценка? Если клиентов много и они платят, то зачем продавать? По мне всё это похоже что экстраполируется текущий прирост клиентов и как в приколе "мое хобби экстраполировать" не рассчитывайте на центральное отопление.
Иногда мне кажется, что ребята с деньгами весьма хищные и заносят, потому что могут (тем более им нужно осваивать деньги, которых дохеровато), приходят в стартапы и говорят, ну всё, вам ездец, видели что Figma делает?! Растите быстрее или умрите нах. А сами считают навар от вздутия конторы до состояния пузыря.
Или другая версия: прибыльность там уровня Телеграм.
да, у Фигмы похожий функционал весьма не плох. Они в этом году помоему запустили Фигджем и там комьюнити уже не хилое собралось.
Афигеть, какая-то доска для рисования стоит как Тинькофф и почти как весь Яндекс?
Я ничего не планировал 😑
Он сам переоборудовал грузовик Toyota Dyna и принимает заказы от владельцев автосервисов и знакомых автомобилистов.
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