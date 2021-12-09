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Финансы
Евгения Евсеева

«Яндекс» вошёл в индекс устойчивого развития Dow Jones Статьи редакции

Эксперты отметили корпоративное управление, защиту пользовательских данных, программы мотивации сотрудников, социальные проекты и другое.

  • По общему баллу «Яндекс» вошёл в 5% лучших компаний индекса в индустрии цифровых сервисов и медиа, а по баллу в социальном направлении — в 1% лучших, объявила компания.

  • «Яндекс» получил высокий рейтинг в блоке экономических вопросов и корпоративного управления ― эксперты выделили системы информационной безопасности, защита пользовательских данных и направление проектов с открытым кодом.
  • Эксперты S&P Global отметили HR-практики, программы мотивации и развития сотрудников, поддержки партнёров «Яндекса» — в том числе поддержку бизнеса в пандемию и соцпроект «Помощь рядом».
  • Также эксперты оценили энергоменеджмент «Яндекса» и меры по повышению энергоэффективности дата-центров выше, чем у 94% компаний в отрасли цифровых сервисов и медиа.
  • В индекс устойчивого развития Dow Jones ежегодно включают 10% компаний из индекса S&P Global BMI: их оценивают по ESG-принципам — экологии, социальной политике и корпоративному управлению. В 2021 году эксперты S&P Global оценили более 1800 кандидатов.

#новость #яндекс #dowjones

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12 комментариев
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Alexey Orlov

Акции вверх плз

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5
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Sergey Ontime

И?

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Константин Ященко

горь

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8
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Александр Сорокин

зажигай!

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1
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Gedevan

Идрак

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0
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Fred Han

Ну когда свои ребята в ФАС сидят то можно и в DJIA залететь временно, никто ж не спорит👍

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2
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Sergey Ontime

Что там с рейтингом величины оплаты труда?

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0
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Константин Ященко

"— Чё с деньгами?
— Какими деньгами?

— Ну которые я внес в капитал.

— Куда?

— В капитал прожиточного минимума"

Странные у вас вопросы, ей-богу

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3
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Павел Морозов

Стабильно недоплачивают

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2
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Alex Miller

Dow Jones это же индекс крупнейших американских компаний.

Давайте начнем с того, хорошо, придумали индекс "устойчивого развития", а кто в него не вошел? там же вроде более 10к компаний и по общим мировым меркам у яндекс мизерная капитализация.

Насчет того, что акции поползут вверх, что-то очень сомнительно, за последние несколько дней акции сильно просели. А прирост стоимости яндекс за последние 5 лет составил всего 235%. В Пятерочке некоторые продукты больше стали стоить:))) с каким-нибудь Тинкофф даже не сравнится, более чем в 1000%

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0
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Фиктивный Аккаунт

Недавно санкции ввели против МФТИ.

Когда-то и из Гугл Маркета почистят все русские приложения.

Борітеся та поборите.

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–4
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3216q114

Яндекс он не русский и никогда им не был.
Гугли проблему смертного Воложа, которую пришлось решать через угрозы ограничения на владения иностранцами сервисов работающих в России.
По действующему уставу Яндекса, если акции Воложа поменяют владельца по любой причине (продажа, подарок, наследование, передача пакета в дар государству), окажется, что иностранцы, которым принадлежит сегодня 42% голосующей доли, автоматически нарастят её практически до 90%.
 У владельцев акций зарегистрированной в Нидерландах Yandex N.V. доли их экономического интереса не равны доли их голосов за счёт разделения акций на простые «класса А» (1 голос на каждую), и «класса B» (10 голосов). За счёт деления на классы сооснователь Яндекса Аркадий Волож сегодня владеет 10,01% экономического, но одновременно и 48% голосующего интереса в компании. Важно, что акция «класса B», при смене владельца, конвертируется в акцию «класса А», то есть теряет 9 голосов из 10. За счёт этого правила, с одной стороны, Аркадий Волож (+ Владимир Иванов и несколько других ближайших партнёров Аркадия по Яндексу с небольшим числом голосов) контролирует деятельность значимого ресурса в Рунете.
https://roem.ru/15-10-2019/279947/burzhui-pridumali/

Merrill Lynch разработал схему решения проблемы…
Кремль боится, что после смены владельца у акций YNDX, принадлежащих сегодня Аркадию Воложу…
roem.ru
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