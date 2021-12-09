«Яндекс» вошёл в индекс устойчивого развития Dow Jones Статьи редакции
Эксперты отметили корпоративное управление, защиту пользовательских данных, программы мотивации сотрудников, социальные проекты и другое.
По общему баллу «Яндекс» вошёл в 5% лучших компаний индекса в индустрии цифровых сервисов и медиа, а по баллу в социальном направлении — в 1% лучших, объявила компания.
- «Яндекс» получил высокий рейтинг в блоке экономических вопросов и корпоративного управления ― эксперты выделили системы информационной безопасности, защита пользовательских данных и направление проектов с открытым кодом.
- Эксперты S&P Global отметили HR-практики, программы мотивации и развития сотрудников, поддержки партнёров «Яндекса» — в том числе поддержку бизнеса в пандемию и соцпроект «Помощь рядом».
- Также эксперты оценили энергоменеджмент «Яндекса» и меры по повышению энергоэффективности дата-центров выше, чем у 94% компаний в отрасли цифровых сервисов и медиа.
- В индекс устойчивого развития Dow Jones ежегодно включают 10% компаний из индекса S&P Global BMI: их оценивают по ESG-принципам — экологии, социальной политике и корпоративному управлению. В 2021 году эксперты S&P Global оценили более 1800 кандидатов.
Акции вверх плз
И?
горь
зажигай!
Идрак
Ну когда свои ребята в ФАС сидят то можно и в DJIA залететь временно, никто ж не спорит👍
Что там с рейтингом величины оплаты труда?
"— Чё с деньгами?
— Какими деньгами?
— Ну которые я внес в капитал.
— Куда?
— В капитал прожиточного минимума"
Странные у вас вопросы, ей-богу
Стабильно недоплачивают
Dow Jones это же индекс крупнейших американских компаний.
Давайте начнем с того, хорошо, придумали индекс "устойчивого развития", а кто в него не вошел? там же вроде более 10к компаний и по общим мировым меркам у яндекс мизерная капитализация.
Насчет того, что акции поползут вверх, что-то очень сомнительно, за последние несколько дней акции сильно просели. А прирост стоимости яндекс за последние 5 лет составил всего 235%. В Пятерочке некоторые продукты больше стали стоить:))) с каким-нибудь Тинкофф даже не сравнится, более чем в 1000%
Недавно санкции ввели против МФТИ.
Когда-то и из Гугл Маркета почистят все русские приложения.
Борітеся та поборите.
Яндекс он не русский и никогда им не был.
Гугли проблему смертного Воложа, которую пришлось решать через угрозы ограничения на владения иностранцами сервисов работающих в России.
По действующему уставу Яндекса, если акции Воложа поменяют владельца по любой причине (продажа, подарок, наследование, передача пакета в дар государству), окажется, что иностранцы, которым принадлежит сегодня 42% голосующей доли, автоматически нарастят её практически до 90%.
У владельцев акций зарегистрированной в Нидерландах Yandex N.V. доли их экономического интереса не равны доли их голосов за счёт разделения акций на простые «класса А» (1 голос на каждую), и «класса B» (10 голосов). За счёт деления на классы сооснователь Яндекса Аркадий Волож сегодня владеет 10,01% экономического, но одновременно и 48% голосующего интереса в компании. Важно, что акция «класса B», при смене владельца, конвертируется в акцию «класса А», то есть теряет 9 голосов из 10. За счёт этого правила, с одной стороны, Аркадий Волож (+ Владимир Иванов и несколько других ближайших партнёров Аркадия по Яндексу с небольшим числом голосов) контролирует деятельность значимого ресурса в Рунете.
https://roem.ru/15-10-2019/279947/burzhui-pridumali/
Нейросеть месяц училась общаться в комментариях под постами.
По словам источников, стартап получил предложения об инвестициях при оценке и в $20 млрд.
Люди из рекламной сферы помогают авторам с SEO, пересмотром цен на подписку и выбором целевой аудитории. О новой профессии рассказывает The Hustle.
Приветствую! Мой первый пост на vc, не пинайте сильно. Постараюсь кратко и по факту.
Победу в двух номинациях принесли образовательный и технологический проекты
Наш мозг потребляет уйму энергии, но мы почему-то часто игнорируем, продолжая нагружать его новыми задачами. Как следствие — возникает умственное переутомление, и мы печально и бессильно глядим в пустоту в конце дня. Разбираемся, почему такое состояние возникает и как с ним бороться.
Это первый опыт цифровизации компании на территории СНГ.
Он сам переоборудовал грузовик Toyota Dyna и принимает заказы от владельцев автосервисов и знакомых автомобилистов.
Представим такую историю: ты живёшь в России, но работаешь с иностранными заказчиками и получаешь оплату в долларах или евро. Звучит неплохо и очень денежно. У нас в стране много крутых специалистов, которые находят себе заказы за границей.