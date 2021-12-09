6 валют, выгодный курс и бесплатный валютный контроль: валютные потоки в Бланке

Представим такую историю: ты живёшь в России, но работаешь с иностранными заказчиками и получаешь оплату в долларах или евро. Звучит неплохо и очень денежно. У нас в стране много крутых специалистов, которые находят себе заказы за границей.