Рыночная капитализация Apple превысила $3 трлн Статьи редакции
Она стала первой компанией с такой рыночной капитализацией.
- На 21:25 по мск акции компании стоят $175,51 за штуку, следует из данных биржи Nasdaq.
- Также в начале торгов акции компании выросли на 0,95%, до $176,75, и показали исторический максимум.
- Apple стала первой в истории компанией, чья капитализация превысила $3 трлн. В 2020 году Apple также стала первой, чья рыночная капитализация достигла $2 трлн. В июле 2020 года она стала самой дорогой компанией, обогнав по рыночной капитализации государственную нефтяную компанию Saudi Aramco.
- В октябре компания по итогам четвёртого квартала объявила о росте выручки на 29%. Это рекордное значение, но показатель впервые с 2018 года не оправдал ожиданий инвесторов в $85,1 млрд.
Видимо, когда появится 14 iPhone, станет 4 триллиона.
4трлн будет когда провод от зарядки станут продавать отдельно)
И когда аккумулятор будет отдельно продаваться, госдолг сша точно закроют по-братски.
Ну да, всё должно быть постепенно, но если брать в учёт наушники, ноуты и всё остальное, то может до 4.5 повысится))
Зря вы про наушники написали( Как бы отдельно друг от друга не стали бы продавать
Не люблю apple за ее цены и устаревшие технологии. Когда все мир уже далеко впереди, apple делает то, что уже 5 лет назад надо было сделать…
А какие тебе надо технологии в айфон? Заживление ран? Телепорт?
встроенный водник
Чтобы при прикладывании айфона к пояснице, он смазывал её фастумгелем, а потом разворачивался в пояс из собачей шерсти!
Причём шерсть должна быть от чихуахуа! Ну или на крайняк с шибы ину!
Больше ядер, больше мегагерцев и чтобы флешку можно было вставить
Купите акций Apple.
Когда они будут расти, будете получать финансовый доход.
А когда падать — моральное удовлетворение.
Да, стоит так делать и со ставками на соперников сборной России по футболу.
Альтернативы нет.
Вот по тому такие цены и такие технологии.
Не люблю андройды за рекламу и низкое качество + тормозит через 1-2 года.
айфон 6 - до сих пор пашет у родственников (сижу на 12).
За 6 лет на работе ведройды каждый год менять приходится.
Не люблю андройды за рекламу и низкое качество + тормозит через 1-2 года.
Какой-то список городских легенд, либо вы покупаете ультра-бюджетники.
Андроиды живут пока в труху не убьются или морально не устареют, это 5+ лет свободно. Никаких реклам (даже на xiaomi). И естественно никаких тормозов.
Более того, их специально со временем не затормаживает производитель, как это делают в apple.
сяоми 5 - покупал, через год уже не тянет софт. Это как называется?
"одногодный" ?
Без понятия, не сталкивался с таким, даже со средним ценовым сегментом у родственников ) Если берете в офис, и там мало памяти, слабый проц, то конечно он быстро устареет.
У меня второй вспомогательный аппарат 5 летний андроид (mi max первый). Отлично работает, не огонь конечно, надёжный, шустрый.
шустрый ? ))
у меня все телефоны Xiaomi через 2 года, после каждого обновления работали все хуже.
запланированное устаревание, и принудительное навязывание прошивок.
после каждого обновления работали все хуже.
запланированное устаревание
Тогда люди перестали бы покупать Xiaomi, не находите?
Ну тогда почему эпл все не перестают покупать при схожей ситуации
Потому что монополия на ОС.
И значит нет ничего критического, что выходило бы за рамки общей ситуации на рынке. О чем я в общем то и писал, все одинаковые уже много лет.
Покупал как-то Асус Зенфон, телефон средней ценовой категории на тот момент, ровно через год начал безбожно тормозить не помогла ни очистка памяти и полная переустановка системы. Покупать андроид по цене айфона не вижу никакого смысла.
Когда был этот скандал с Эпл про замедление процессоров я помню у меня был уже старенький Айфон, кажется седьмой, и я подумал, хм, если он так шустро работает замедленным, то мне как-то пофигу что они его замедляют.
Ну не знаю куча людей пользуется Андроидами, типа Билла Гейтса и так далее. Да, к сожалению флагманы уже стоят как айфоны, что у Samsung, что у Xiaomi, но это топовые машины по характеристикам.
Передавайте привет Биллу :)
и спросите куда дел винос. ?
Более того, их специально со временем не затормаживает производитель, как это делают в apple
Как там в 2016-м?
В Британии пожизненно осужден маньяк, изнасиловавший в 2016 году десятки мужчин
Как там в 2016-м?
Это так работает? В 2021 уже не считается? Хороший человек и вообще "всегда здоровался"?
Их не надо специально затормаживать. Они сами затормозятся))
То есть, чтобы чувствовать себя человеком на андроиде (5+ лет) — надо покупать супер топовые андроиды за хуилион денег дороже айфона. ))
Про нет рекламы даже на сяоми, ты конечно сильно привираешь.
Замедление на убитых батареях, в целом логично. Меняешь батарею и ходи радуйся.
Nokia 3 за 10 тыщ прожила 5 лет и жива до сих пор. Онор 20 pro за 25 тыщ проработал без нареканий 2 года, потом я его за 20 тыщ продал.
Мои коллеги по работе со старыми онорами и самсунгами ходят по нескольку лет.
Я не знаю откуда все эти сказочники в обсуждениях берут байки про один год службы.
Если телефоном орехи не колоть, то он будет работать долго, если конечно ноунейм китайцев с Алика за 3 тыщи не заказывать.
Теперь посчитаем на пальцах: топовый айфон со 128гб памяти стоит 100 тыщ(округлил до меньшего). Средний андроид смартфон со 128гб памяти стоит 20 тыщ.
Даже если предположить, что айфон откатает 5 лет без проблем, а андроид будет рассыпаться в труху каждый год и надо будет брать новый, то по мне так лучше всё же андроид. Мне как-то не хочется с одним телефоном больше двух лет ходить, надоедает.
Блин, нет, надо покупать индийский смартфон за $50 и думать, что он будет таким же как топы.
Про нет рекламы даже на сяоми, ты конечно сильно привираешь.
Серьезно? Рекомендации отключают один раз и навсегда, и есть они в двух трех сервисных приложениях, которыми обычно никто не пользуется.
Это аргумент.
5+ лет, но обновляться перестают через год?
Ну по разному. Pixel дольше. Флагманы других производителей тоже дольше.
А вообще да, ОС и ОС, железо если хорошее, то что... это надо очень старую трубку иметь, чтобы приложения перестали устанавливаться ввиду версии Андроида.
Цены и устаревшие технологии? Например?
Весь мир это кто? Самсунг? 😂
Ну если не устаревшие, то явно не прорывные.
Xiaomi с их флагманами уже несколько лет ничем не уступают Apple, Samsung, то есть тут явный застой в индустрии.
Мобильный это коммодити уже.
Любой может начать собирать свои телефоны, не осталось ноу-хау.
Цены? У них почти всегда одинаковые цены на айфоны, это рубль падает дружище
Вы про убийцу айфона от Ростеха?
А знаешь, почему все так?
У РФ ВВП где то 1,5 триллион долларов, получается апл стоит два раза больше экономики России, вот итог правления пукина.
Вы сравнили цену актива с производительностью, размерности разные)) Садитесь, вам 2
блин значит нельзя россию на эппл поменять с доплатой?
Зато легко можно поменять комент на статью и лопату)
пропущу одну
Поздно, статья 275 УК РФ, лопата в сарае. Сами возьмёте?
у меня с прошлого раза осталась
Не с ценой, а с рыночной капитализацией. Это вообще величина эфемерная.
ну, ВВП тоже так себе метрика)
Шутки про ВВП России еще в ходу?
Неустаревающая классика
А госдолг США 27 триллионов и тоже никогда такого не было. И о чем это всё должно говорить?
Apple копит, чтобы долг закрыть по-братски.
Жаль только долг растёт быстрее.
Они всем фаангом скинутся, как накопят
О доверии инвесторов, по крайней мере, на следующие 30 лет.
Так как бюджетное управление Конгресса уже озвучило:
— сейчас госдолг — 108% ВВП
— план к 2051 году — 202% ВВП
"У тебя нет денег, чтобы я могла перезанять, чтобы переотдать"
22,7 трлн публичный долг, из них 7,5 трлн у иностранных держателей. Неясно о чем это должно говорить. Но вы скажете?
Почему я должен об этом что-то говорить? Это же не я печатаю фантики в долг, которые потом стерилизуются в виде невероятных капитализаций.
Фантики?)) Это вы о долларах?) Вы кто? Илон Маск?) Подпольный Хранитель "Бассейна" с его триллионами? Для которых доллары не деньги))
или как обычно - строго наоборот, человек без денег и отсюда отрицающий их ценность...
А вы, собственно, кто — мой налоговый инспектор, чтобы я отчитывался о своих доходах? Хотите, покупайте доллары, я отговариваю что-ли? Только вот полыхнуло не у меня.
Ни один бизнесмен, инвестор, предприниматель - доллары фантиками не называет. Это прерогатива людей без денег или пропагандонов...
С 2000 по 2020 год - объем мировой торговли вырос в 3 раза (с 8,1 трлн долларов до 23 трлн). Доля долларов в оплате торговли - 80%. Отсюда спрос, ставки.
Ничего плохого нет в том что государство стимулирует внутреннюю экономику занимая деньги под 0.
Уж это всяко лучше чем покупать на якобы лишние доходы и займы в рублях - по 45 млрд долларов в год и складывать их в фнб как это делает правительство России. Лишь бы курс не упал и денежки в экономику не упали.
Мне кажется вы в своих претензиях меня спутали с Антоном Силуановым.
А кстати не подскажете, как инвесторы называют доллары? По сути ничем не обеспеченная бумага фантиком и является. Однако, инвесторам нравится копить фантики, это их успокаивает. Три триллиона цифр, которые никогда не будут обналичены, каково?! Просто дух захватывает.
Интересно только, почему все так стремятся хранить свою заначку в трежерис, а не в стабильных не-фантиках?)
Сам удивляюсь. Возможно просто некуда девать, все действительно ценное уже кому-то принадлежит. Но думаю есть и некий социальный эффект "не спрашивай, тут так принято".
От всего Барнаула поздравляем!!!
Так вот зачем включали станок, а я то думаю, чтоб Эппл получил новую красивую цифру по выручке? ))
почему так не удивительно
Эмэйзинг
Эмэйзинг ?
Чуть-чуть до нашего бюджета не дотянул)
Пфффф, всего в четыре с лишним раза выше капитализации индекса ММВБ
заслужено, такого ажиотажа покупки техники эппл (айфоны, макбуки, эйрподсы, часы) ещё не видел, знакомые заказывают доставку макбуков и часов из России в Казахстан, лишь бы купить, так как у нас дефицит моделей.
Люди из рекламной сферы помогают авторам с SEO, пересмотром цен на подписку и выбором целевой аудитории. О новой профессии рассказывает The Hustle.
Учусь на одной из онлайн-программ на менеджера проектов. Удалось, наконец, получить список рекомендованных ресурсов: каналы, лекции, книги и это все. Как вам?
Это первый опыт цифровизации компании на территории СНГ.
Нейросеть месяц училась общаться в комментариях под постами.
Торговые онлайн-площадки готовы сотрудничать с бизнесом любого размера.
Представим такую историю: ты живёшь в России, но работаешь с иностранными заказчиками и получаешь оплату в долларах или евро. Звучит неплохо и очень денежно. У нас в стране много крутых специалистов, которые находят себе заказы за границей.
Она стала первой компанией с такой рыночной капитализацией.
По словам источников, стартап получил предложения об инвестициях при оценке и в $20 млрд.
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