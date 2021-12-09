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Финансы
Nazigul Jusupova

Рыночная капитализация Apple превысила $3 трлн Статьи редакции

Она стала первой компанией с такой рыночной капитализацией.

  • На 21:25 по мск акции компании стоят $175,51 за штуку, следует из данных биржи Nasdaq.
Данные Apple на Nasdaq Данные Apple на Nasdaq
  • Также в начале торгов акции компании выросли на 0,95%, до $176,75, и показали исторический максимум.
  • Apple стала первой в истории компанией, чья капитализация превысила $3 трлн. В 2020 году Apple также стала первой, чья рыночная капитализация достигла $2 трлн. В июле 2020 года она стала самой дорогой компанией, обогнав по рыночной капитализации государственную нефтяную компанию Saudi Aramco.
  • В октябре компания по итогам четвёртого квартала объявила о росте выручки на 29%. Это рекордное значение, но показатель впервые с 2018 года не оправдал ожиданий инвесторов в $85,1 млрд.

#новости #apple

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74 комментария
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Даниил Борзенко

Видимо, когда появится 14 iPhone, станет 4 триллиона.

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10
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Svyaztozavr 799

4трлн будет когда провод от зарядки станут продавать отдельно)

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6
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Даниил Борзенко

И когда аккумулятор будет отдельно продаваться, госдолг сша точно закроют по-братски.

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2
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Светлана Коновалова

Ну да, всё должно быть постепенно, но если брать в учёт наушники, ноуты и всё остальное, то может до 4.5 повысится))

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1
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Svyaztozavr 799

Зря вы про наушники написали( Как бы отдельно друг от друга не стали бы продавать

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Евгений Кузнецов

Не люблю apple за ее цены и устаревшие технологии. Когда все мир уже далеко впереди, apple делает то, что уже 5 лет назад надо было сделать…

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–9
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Эдуард Миниахметов

А какие тебе надо технологии в айфон? Заживление ран? Телепорт?

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25
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Сергей Лукьянчиков

встроенный водник

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8
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ИгорьOK

Чтобы при прикладывании айфона к пояснице, он смазывал её фастумгелем, а потом разворачивался в пояс из собачей шерсти!
Причём шерсть должна быть от чихуахуа! Ну или на крайняк с шибы ину!

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2
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Mark Borisov

Больше ядер, больше мегагерцев и чтобы флешку можно было вставить

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0
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Denis Bystruev

Купите акций Apple.

Когда они будут расти, будете получать финансовый доход.

А когда падать — моральное удовлетворение.

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25
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Артём Палённый

Да, стоит так делать и со ставками на соперников сборной России по футболу.

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1
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Ivan

Альтернативы нет.
Вот по тому такие цены и такие технологии.
Не люблю андройды за рекламу и низкое качество + тормозит через 1-2 года.
айфон 6 - до сих пор пашет у родственников (сижу на 12).
За 6 лет на работе ведройды каждый год менять приходится.

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7
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Ware Wow

Не люблю андройды за рекламу и низкое качество + тормозит через 1-2 года.
Какой-то список городских легенд, либо вы покупаете ультра-бюджетники.
Андроиды живут пока в труху не убьются или морально не устареют, это 5+ лет свободно. Никаких реклам (даже на xiaomi). И естественно никаких тормозов.

Более того, их специально со временем не затормаживает производитель, как это делают в apple.

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4
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Ivan

сяоми 5 - покупал, через год уже не тянет софт. Это как называется?

"одногодный" ?

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2
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Ware Wow

Без понятия, не сталкивался с таким, даже со средним ценовым сегментом у родственников ) Если берете в офис, и там мало памяти, слабый проц, то конечно он быстро устареет.

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0
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Arthur Niazyan

У меня второй вспомогательный аппарат 5 летний андроид (mi max первый). Отлично работает, не огонь конечно, надёжный, шустрый.

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1
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Artemida Svet

шустрый ? ))
у меня все телефоны Xiaomi через 2 года, после каждого обновления работали все хуже.
запланированное устаревание, и принудительное навязывание прошивок.

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1
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Ware Wow

после каждого обновления работали все хуже.
 запланированное устаревание

Тогда люди перестали бы покупать Xiaomi, не находите?

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1
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Даниил Пискурёв

Ну тогда почему эпл все не перестают покупать при схожей ситуации

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0
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Ware Wow

Потому что монополия на ОС.
И значит нет ничего критического, что выходило бы за рамки общей ситуации на рынке. О чем я в общем то и писал, все одинаковые уже много лет.

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Gedevan

Покупал как-то Асус Зенфон, телефон средней ценовой категории на тот момент, ровно через год начал безбожно тормозить не помогла ни очистка памяти и полная переустановка системы. Покупать андроид по цене айфона не вижу никакого смысла.

Когда был этот скандал с Эпл про замедление процессоров я помню у меня был уже старенький Айфон, кажется седьмой, и я подумал, хм, если он так шустро работает замедленным, то мне как-то пофигу что они его замедляют.

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1
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Ware Wow

Ну не знаю куча людей пользуется Андроидами, типа Билла Гейтса и так далее. Да, к сожалению флагманы уже стоят как айфоны, что у Samsung, что у Xiaomi, но это топовые машины по характеристикам.

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Ivan

Передавайте привет Биллу :)
и спросите куда дел винос. ?

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Павел

Более того, их специально со временем не затормаживает производитель, как это делают в apple
 Как там в 2016-м?

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1
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Ware Wow

В Британии пожизненно осужден маньяк, изнасиловавший в 2016 году десятки мужчин
Как там в 2016-м?
Это так работает? В 2021 уже не считается? Хороший человек и вообще "всегда здоровался"?

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0
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Aleksandr A

Их не надо специально затормаживать. Они сами затормозятся))

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1
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Интимный франт

То есть, чтобы чувствовать себя человеком на андроиде (5+ лет) — надо покупать супер топовые андроиды за хуилион денег дороже айфона. ))

Про нет рекламы даже на сяоми, ты конечно сильно привираешь.

Замедление на убитых батареях, в целом логично. Меняешь батарею и ходи радуйся.

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0
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Интимный франт

Nokia 3 за 10 тыщ прожила 5 лет и жива до сих пор. Онор 20 pro за 25 тыщ проработал без нареканий 2 года, потом я его за 20 тыщ продал.

Мои коллеги по работе со старыми онорами и самсунгами ходят по нескольку лет.

Я не знаю откуда все эти сказочники в обсуждениях берут байки про один год службы.

Если телефоном орехи не колоть, то он будет работать долго, если конечно ноунейм китайцев с Алика за 3 тыщи не заказывать.

Теперь посчитаем на пальцах: топовый айфон со 128гб памяти стоит 100 тыщ(округлил до меньшего). Средний андроид смартфон со 128гб памяти стоит 20 тыщ.

Даже если предположить, что айфон откатает 5 лет без проблем, а андроид будет рассыпаться в труху каждый год и надо будет брать новый, то по мне так лучше всё же андроид. Мне как-то не хочется с одним телефоном больше двух лет ходить, надоедает.

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1
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Ware Wow

Блин, нет, надо покупать индийский смартфон за $50 и думать, что он будет таким же как топы.

Про нет рекламы даже на сяоми, ты конечно сильно привираешь.
Серьезно? Рекомендации отключают один раз и навсегда, и есть они в двух трех сервисных приложениях, которыми обычно никто не пользуется.

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0
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Интимный франт
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0
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Ware Wow

Это аргумент.

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0
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Io Eau

5+ лет, но обновляться перестают через год?

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0
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Ware Wow

Ну по разному. Pixel дольше. Флагманы других производителей тоже дольше.

А вообще да, ОС и ОС, железо если хорошее, то что... это надо очень старую трубку иметь, чтобы приложения перестали устанавливаться ввиду версии Андроида.

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0
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Malik Yantizhanov

Цены и устаревшие технологии? Например?

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8
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Get Money

Весь мир это кто? Самсунг? 😂

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4
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Интимный франт

сяоми жи))

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0
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Ware Wow

Ну если не устаревшие, то явно не прорывные.
Xiaomi с их флагманами уже несколько лет ничем не уступают Apple, Samsung, то есть тут явный застой в индустрии.

Мобильный это коммодити уже.
Любой может начать собирать свои телефоны, не осталось ноу-хау.

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0
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Nadir Abdullaev

Цены? У них почти всегда одинаковые цены на айфоны, это рубль падает дружище

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2
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Murat Oshroev

Вы про убийцу айфона от Ростеха?

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0
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Самир Алиев

А знаешь, почему все так?

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0
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Not Name

У РФ ВВП где то 1,5 триллион долларов, получается апл стоит два раза больше экономики России, вот итог правления пукина.

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0
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Artem Ilchenko

Вы сравнили цену актива с производительностью, размерности разные)) Садитесь, вам 2

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11
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Martin Prestone

блин значит нельзя россию на эппл поменять с доплатой?

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2
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Artem Ilchenko

Зато легко можно поменять комент на статью и лопату)

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0
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Martin Prestone

пропущу одну

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0
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Artem Ilchenko

Поздно, статья 275 УК РФ, лопата в сарае. Сами возьмёте?

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0
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Martin Prestone

у меня с прошлого раза осталась

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0
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Andrey Gordeev

Не с ценой, а с рыночной капитализацией. Это вообще величина эфемерная.

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0
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Artem Ilchenko

ну, ВВП тоже так себе метрика)

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0
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Silanser

Шутки про ВВП России еще в ходу?

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4
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Сергей Лукьянчиков

Неустаревающая классика

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3
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Алексей Винокуров

А госдолг США 27 триллионов и тоже никогда такого не было. И о чем это всё должно говорить?

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0
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Даниил Борзенко

Apple копит, чтобы долг закрыть по-братски.

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12
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Алексей Винокуров

Жаль только долг растёт быстрее.

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–1
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Балкон.Ру

Они всем фаангом скинутся, как накопят

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0
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Denis Bystruev

О доверии инвесторов, по крайней мере, на следующие 30 лет.

Так как бюджетное управление Конгресса уже озвучило:

— сейчас госдолг — 108% ВВП
— план к 2051 году — 202% ВВП

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1
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Алексей Винокуров

"У тебя нет денег, чтобы я могла перезанять, чтобы переотдать"

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0
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евгений аношин

22,7 трлн публичный долг, из них 7,5 трлн у иностранных держателей. Неясно о чем это должно говорить. Но вы скажете?

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0
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Алексей Винокуров

Почему я должен об этом что-то говорить? Это же не я печатаю фантики в долг, которые потом стерилизуются в виде невероятных капитализаций.

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1
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евгений аношин

Фантики?)) Это вы о долларах?) Вы кто? Илон Маск?) Подпольный Хранитель "Бассейна" с его триллионами? Для которых доллары не деньги))
или как обычно - строго наоборот, человек без денег и отсюда отрицающий их ценность...

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0
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Алексей Винокуров

А вы, собственно, кто — мой налоговый инспектор, чтобы я отчитывался о своих доходах? Хотите, покупайте доллары, я отговариваю что-ли? Только вот полыхнуло не у меня.

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0
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евгений аношин

Ни один бизнесмен, инвестор, предприниматель - доллары фантиками не называет. Это прерогатива людей без денег или пропагандонов...
С 2000 по 2020 год - объем мировой торговли вырос в 3 раза (с 8,1 трлн долларов до 23 трлн). Доля долларов в оплате торговли - 80%. Отсюда спрос, ставки.
Ничего плохого нет в том что государство стимулирует внутреннюю экономику занимая деньги под 0.
Уж это всяко лучше чем покупать на якобы лишние доходы и займы в рублях - по 45 млрд долларов в год и складывать их в фнб как это делает правительство России. Лишь бы курс не упал и денежки в экономику не упали.

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1
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Алексей Винокуров

Мне кажется вы в своих претензиях меня спутали с Антоном Силуановым.

А кстати не подскажете, как инвесторы называют доллары? По сути ничем не обеспеченная бумага фантиком и является. Однако, инвесторам нравится копить фантики, это их успокаивает. Три триллиона цифр, которые никогда не будут обналичены, каково?! Просто дух захватывает.

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0
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Кирилл Фотькин

Интересно только, почему все так стремятся хранить свою заначку в трежерис, а не в стабильных не-фантиках?)

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0
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Алексей Винокуров

Сам удивляюсь. Возможно просто некуда девать, все действительно ценное уже кому-то принадлежит. Но думаю есть и некий социальный эффект "не спрашивай, тут так принято".

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0
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Павел Морозов

От всего Барнаула поздравляем!!!

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2
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Дмитрий Дронов

Так вот зачем включали станок, а я то думаю, чтоб Эппл получил новую красивую цифру по выручке? ))

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1
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Влада Белякова

почему так не удивительно

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0
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Andre Macareno

Эмэйзинг

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0
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Basil

Эмэйзинг ?

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0
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Igor Mashkov

Чуть-чуть до нашего бюджета не дотянул)

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0
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Путачок

Пфффф, всего в четыре с лишним раза выше капитализации индекса ММВБ

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0
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Эдуард Лиринг

заслужено, такого ажиотажа покупки техники эппл (айфоны, макбуки, эйрподсы, часы) ещё не видел, знакомые заказывают доставку макбуков и часов из России в Казахстан, лишь бы купить, так как у нас дефицит моделей.

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0
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