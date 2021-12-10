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Финансы
Nazigul Jusupova

Илон Маск продал акции Tesla ещё на $963 млн Статьи редакции

Чтобы избавиться от 10% акций Tesla для уплаты налогов, Маску осталось реализовать ещё 6 млн бумаг компании.

  • Предприниматель продал 934 091 акцию компании для уплаты налогов при исполнении 2,2 млн опционов, пишет Bloomberg.
  • Всего с начала ноября он продал почти 11 млн акций за $12 млрд. Чтобы продать весь пакет, Маску надо реализовать ещё 6 млн бумаг Tesla.
  • 6 ноября Маск запустил опрос в Twitter — стоит ли ему продать 10% своих акций Tesla, чтобы заплатить налоги. Почти 58% проголосовали за.
  • Доля в 10% от пакета акций Илона Маска оценивалась почти в $21 млрд, а налоги с продажи в $5 млрд. Сумма уменьшилась до $3 млрд из-за того, что цена акций Tesla упала на 10% за месяц после опроса в Twitter, посчитал WSJ.
  • Илон Маск отказался от зарплаты в Tesla в 2018 году, вместо этого он до 2028 года будет получать опционы на покупку акций компании.
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Илон Маск NBC News

#новости #илонмаск

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10 комментариев
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Aleksei Shtein

Найс пирамиду рушит, вовремя выводит денежку, ожидаем скам лохотрона

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Даниил Рыжков

Продаёт согласно заранее озвученному плану

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Alexandre Svergoun

Он купил больше чем продал. 10 млрд на фоне 1 трл. это копейки.

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xxx xxx

За Маском хотя б есть заводики, технологии, а в битки лярды вваливают и без этого, и никого не напрягает, что их бабки это теперь только кусок кода.

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Евгений Симутин

Похоже собирается отчалить на марс

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Basil

Илона продолжает выходить из лохотрона

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Бабка в засаде

Чот я не понял логики. Если он продал акции чтобы заплатить налоги. Но при этом спрашивал в Твиттере мол должен ли он продавать акции. Значит была опция где он бы вообще не платил налоги, если бы не продал акции? )) Надо Тинькову рассказать, что так можно было ))

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Денис Мамаев

Да.
Пока акции не проданы, прибыли нет и платить налоги не с чего.
У них там хайп, что богатые должны платить налоги на рост капитала.

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Бабка в засаде

Аааа вононочо

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Alex Suv

Сейчас цену собьёт, а потом подстрижет слабые руки. Классика.

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Микитко
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36
48
Финансы
Nazigul Jusupova
Илон Маск продал акции Tesla ещё на $963 млн Статьи редакции

Чтобы избавиться от 10% акций Tesla для уплаты налогов, Маску осталось реализовать ещё 6 млн бумаг компании.

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