Илон Маск продал акции Tesla ещё на $963 млн Статьи редакции
Чтобы избавиться от 10% акций Tesla для уплаты налогов, Маску осталось реализовать ещё 6 млн бумаг компании.
- Предприниматель продал 934 091 акцию компании для уплаты налогов при исполнении 2,2 млн опционов, пишет Bloomberg.
- Всего с начала ноября он продал почти 11 млн акций за $12 млрд. Чтобы продать весь пакет, Маску надо реализовать ещё 6 млн бумаг Tesla.
- 6 ноября Маск запустил опрос в Twitter — стоит ли ему продать 10% своих акций Tesla, чтобы заплатить налоги. Почти 58% проголосовали за.
- Доля в 10% от пакета акций Илона Маска оценивалась почти в $21 млрд, а налоги с продажи в $5 млрд. Сумма уменьшилась до $3 млрд из-за того, что цена акций Tesla упала на 10% за месяц после опроса в Twitter, посчитал WSJ.
- Илон Маск отказался от зарплаты в Tesla в 2018 году, вместо этого он до 2028 года будет получать опционы на покупку акций компании.
Найс пирамиду рушит, вовремя выводит денежку, ожидаем скам лохотрона
Продаёт согласно заранее озвученному плану
Он купил больше чем продал. 10 млрд на фоне 1 трл. это копейки.
За Маском хотя б есть заводики, технологии, а в битки лярды вваливают и без этого, и никого не напрягает, что их бабки это теперь только кусок кода.
Похоже собирается отчалить на марс
Илона продолжает выходить из лохотрона
Чот я не понял логики. Если он продал акции чтобы заплатить налоги. Но при этом спрашивал в Твиттере мол должен ли он продавать акции. Значит была опция где он бы вообще не платил налоги, если бы не продал акции? )) Надо Тинькову рассказать, что так можно было ))
Да.
Пока акции не проданы, прибыли нет и платить налоги не с чего.
У них там хайп, что богатые должны платить налоги на рост капитала.
Аааа вононочо
Сейчас цену собьёт, а потом подстрижет слабые руки. Классика.
Чтобы избавиться от 10% акций Tesla для уплаты налогов, Маску осталось реализовать ещё 6 млн бумаг компании.
Грузоперевозки, это всегда риск и количество мошенников в этой сфере, несмотря на усилия органов безопасности, с каждым годом не становится меньше. Я Андрей Матризаев из Sky Cargo Service и для всех тех, кто связан с миром ВЭД, мы подготовили небольшую статью о том, как можно обезопасить себя и свой груз.
Представим такую историю: ты живёшь в России, но работаешь с иностранными заказчиками и получаешь оплату в долларах или евро. Звучит неплохо и очень денежно. У нас в стране много крутых специалистов, которые находят себе заказы за границей.
Нейросеть месяц училась общаться в комментариях под постами.
Им не нужно получать специальное приглашение для участия в тестировании виртуальной вселенной.
Торговые онлайн-площадки готовы сотрудничать с бизнесом любого размера.
Победу в двух номинациях принесли образовательный и технологический проекты
Это первый опыт цифровизации компании на территории СНГ.
В сети есть пара сервисов для мониторинга конкурентов продавцов ОЗОН. Все о них знают. МП статс и ШОП стат. Разница только в том, что Питерские парни из МП статс берут за это баблишко. В команде МП статс молодые, амбициозные парни. Разумеется сервисы обоих компаний живут и это круто. Верить конечно же нельзя обоим. От слова совсем. Оба…
Наглядно и максимально простыми словами расскажу о WhatsApp Business API.