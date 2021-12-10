Агент «Аэрофлота» рассказывает, как защитить себя от мошенников при грузоперевозках на авиа

Грузоперевозки, это всегда риск и количество мошенников в этой сфере, несмотря на усилия органов безопасности, с каждым годом не становится меньше. Я Андрей Матризаев из Sky Cargo Service и для всех тех, кто связан с миром ВЭД, мы подготовили небольшую статью о том, как можно обезопасить себя и свой груз.