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Финансы
Nazigul Jusupova

Сервис для любителей баскетбола Level Up Basket Евгения Лисовского привлёк $350 тысяч Статьи редакции

До конца 2021 года стартап планирует привлечь $1 млн для расширения проекта и выхода на мировой рынок.

  • В раунде участвовали инвестиционные фонды Flyer One Ventures и Quantum A. Полученные средства направят на расширение команды, усиление продаж в Нью-Йорке и улучшение приложения, объявили в стартапе.
  • Приложение Level Up Basket объединяет в одно сообщество баскетбольных игроков и тренеров. На платформе спортсмены могу делиться результатами с сообществом, отслеживать свой прогресс и оценивать эффективность тренировок. Также приложением могут пользоваться тренеры, скауты и другие.

  • В приложении нет трекера или других инструментов для определения спортивных данных. Результаты вводит сам спортсмен или его тренер, но только информация от тренера считается проверенной и участвует в рейтингах. В будущем разработчики хотят добавить поддержку любого трекера через API, чтобы улучшить сбор данных.

  • Level Up Basket основали в США бывший глава сервиса Maps.me Евгений Лисовский и гендиректор «Межрегиональной любительской баскетбольной лиги» Антон Зимин. В 2020 году команда выпустила прототип приложения и собирала отзывы тренеров США, России и Китая. В 2021 году началась работа над полноценным продуктом.
  • Сейчас в компании работают пять человек. До конца 2021 года Level Up Basket планирует привлечь $1 млн для расширения проекта и выхода на мировой рынок.
  • Создатели стартапа сравнивают свою идею с сервисом Strava, который помогает любителям бега и езды на велосипедах отслеживать свою активность и общаться друг с другом. Сервис предлагает услугу поиска персонального тренера, а также платные программы тренировок за $19 и $29 в год.
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«Strava, но для баскетбола»: глава Maps.me Евгений Лисовский анонсировал приложение Level Up Basket Статьи редакции

Оно объединит игроков по всему миру, а тренерам позволит составлять спортсменам индивидуальные программы тренировок.

Приложение Level Up Basket

#новости #levelupbasket

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5 комментариев
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Михаил Дмитриев

А токены будут? А то как-то не солидно.

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Лев Коптев

Если только 'модерн токены'

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Михаил Дмитриев

Я почти серьезно, сейчас не раскрутишь платформу без своей крипты или хотя бы NFT с фотками звезд баскетбола.

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Eugene Lisovskiy

Отличный вопрос :) NFT в будущем будут конечно, как минимум для вещей и прочих предметов. В целом то что мы делаем - это оцифровка реального игрового опыта и формирование твоей цифровой копии игрока в виртуальном мире. Таким образом, в будущем можно будет не просто смотреть на свой цифровой профиль в приложении, а подключать его к вселенной Meta и играть своим виртуальным персонажем, обладающим твоими скилами из реального мира. Получается чтобы прокачать такого персонажа в виртуальном мире - надо будет качать реальными скилы в офлайн мире :)

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Антон Штадлер

Что на 350К можно сделать, смм-щиков нанять в СНГ?

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