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Стартап Inrupt создателя WWW Тима Бернерса-Ли привлёк $30 млн — TechCrunch Статьи редакции

Он разработал платформу для хранения данных на личном сервере, к которому можно подключить нужные сервисы.

  • Раунд возглавил инвестиционный фонд Forte Ventures, пишет TechCrunch со ссылкой на источники.
  • Также в раунде участвовали «все существующие инвесторы», включая Akamai Technologies и Glasswing Ventures, и новые инвесторы, среди которых были Allstate и Minderoo Foundation's Frontier Technology Initiative.
  • Тим Бернерс-Ли основал Inrupt в 2017 году вместе с технологом Джоном Брюсом. Также в их команде есть эксперт по криптографии Брюс Шнайер.
  • Платформа с помощью технологии Solid предлагает хранить личные данные на личном сервере пользователя, к которому подключаются нужные сервисы. Пользователь может закрыть доступ к своим данным, когда пожелает.
  • Среди клиентов Inrupt есть не только предприятия, но и правительства Швеции и Аргентины. В 2020 году выручка компании составила $225 тысяч, отмечает TechCrunch.
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3 комментария
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Joshkun Guseinov

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Грядущий ящик

Ну в целом идея хорошая, но он все ближе к Mastodont-у по идее и это печалит.

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Asic Company

Inrupt позволяет пользователям хранить свои личные данные в так называемом POD (Personal Online Datastore). Эти POD совместимы с децентрализованными приложениями и могут быть отключены пользователем в любое время.

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