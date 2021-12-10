Стартап Inrupt создателя WWW Тима Бернерса-Ли привлёк $30 млн — TechCrunch Статьи редакции
Он разработал платформу для хранения данных на личном сервере, к которому можно подключить нужные сервисы.
- Раунд возглавил инвестиционный фонд Forte Ventures, пишет TechCrunch со ссылкой на источники.
- Также в раунде участвовали «все существующие инвесторы», включая Akamai Technologies и Glasswing Ventures, и новые инвесторы, среди которых были Allstate и Minderoo Foundation's Frontier Technology Initiative.
- Тим Бернерс-Ли основал Inrupt в 2017 году вместе с технологом Джоном Брюсом. Также в их команде есть эксперт по криптографии Брюс Шнайер.
- Платформа с помощью технологии Solid предлагает хранить личные данные на личном сервере пользователя, к которому подключаются нужные сервисы. Пользователь может закрыть доступ к своим данным, когда пожелает.
- Среди клиентов Inrupt есть не только предприятия, но и правительства Швеции и Аргентины. В 2020 году выручка компании составила $225 тысяч, отмечает TechCrunch.
…
Inrupt позволяет пользователям хранить свои личные данные в так называемом POD (Personal Online Datastore). Эти POD совместимы с децентрализованными приложениями и могут быть отключены пользователем в любое время.
Чтобы избавиться от 10% акций Tesla для уплаты налогов, Маску осталось реализовать ещё 6 млн бумаг компании.
Наглядно и максимально простыми словами расскажу о WhatsApp Business API.
Это первый опыт цифровизации компании на территории СНГ.
Это позволит ей стать децентрализованной.
Госдума РФ приняла в третьем чтении законопроект о введении в России антиотмывочной платформы «Знай своего клиента» (Know Your Customer) на базе Банка России.
7-8 октября в Краснодаре состоялась конференция Стратоконф / XIV Digiweek, которую совместно с Tagline организовала компания Стратосфера. Для всех, кто пропустил мероприятие и не смотрел трансляцию, мы законспектировали доклады, добавили навигацию и таймкоды. Материал охватывает девять выступлений и один круглый стол на 324 минуты суммарно.
В банке сервис используют для планирования набора сотрудников, трат клиентов и другого.
Когда интернет ещё подавался в квартиры с помощью скрипящего модема, отец нашей героини, Ольги Антиповой, прочитал небольшую заметку в газете про IT. Оценил, что в будущем сфера станет максимально популярной и отговорил дочь от поступления на госуправление. А вот к сварочному аппарату отец запретил подходить ближе, чем на 2 метра. Но здесь Ольга…