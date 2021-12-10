Медитация в сварочной маске: как сертификат сварщика помогает учителю информатики растить новое поколение IT-шников

Когда интернет ещё подавался в квартиры с помощью скрипящего модема, отец нашей героини, Ольги Антиповой, прочитал небольшую заметку в газете про IT. Оценил, что в будущем сфера станет максимально популярной и отговорил дочь от поступления на госуправление. А вот к сварочному аппарату отец запретил подходить ближе, чем на 2 метра. Но здесь Ольга…