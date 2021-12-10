Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Финансы
Евгения Евсеева

Getty Images выйдет на биржу путём слияния с компанией-«пустышкой» при оценке в $4,8 млрд Статьи редакции

Фотоагентству принадлежит один из крупнейших фотобанков в мире.

  • Getty Images объединится со специальной SPAC-компанией CC Neuberger Principal Holdings II, созданной для вывода других на биржу, пишет Bloomberg.
  • Сделка оценивается примерно в $4,8 млрд, включая долги. Она предполагает общие инвестиции в размере $1,2 млрд в акционерный капитал.
  • Часть вырученных от сделки денег пойдёт на погашение долгов компании, остальные — на инвестиции в рост сервиса. Крейг Питерс, который присоединился к Getty Images в 2007 году и стал гендиректором в 2019 году, продолжит руководить компанией.
  • Акции объединённой компании будут торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером GETY. Точную дату размещения стороны не называют.
  • В 2008 году Getty Images купил инвестфонд Hellman & Friedman за $2,4 млрд, а в 2012-м он продал контрольный пакет компании Carlyle Group за $3,3 млрд. В 2018 году долю Carlyle Group выкупила семья Гетти, основавшая фотоагентство в 1995 году.
  • Getty Images — американское фотоагентство, которому принадлежит один из крупнейших банков изображений. Всего в его коллекции более 425 млн изображений и видео. В 2021 году Getty Images приобрело платформу бесплатных стоковых фотографий Unsplash.

#новость #gettyimages

78 просмотров
0
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
0 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Читать все 0 комментариев
БКС Мир инвестиций
Кто выигрывает, а кто в проигрыше от роста инфляции
0
0
Транспорт
Лиана Липанова
Производитель майонеза «Слобода» показал первый полёт прототипа своего беспилотного аэротакси Статьи редакции

Компания создала аппарат с нуля и вложила в разработку более 1 млрд рублей.

Hi-Fly Taxi ГК «Эфко»
146
56
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Авито
Сборы полным ходом: в ноябре спрос на услуги мастеров красоты вырос в 2 раза

Россиянки знают: чтобы блистать на новогоднем корпоративе, записываться к мастерам нужно еще в ноябре. Возвращение оффлайн-мероприятий стало стимулом для активной подготовки, причем ищут парикмахеров, специалистов по массажу, маникюру, спа-процедурам на онлайн-платформах — так, спрос на СПА-процедуры на Авито Услугах, сервисе №1 для мастеров и их…

0
NPLaw
Госдума утвердила антиотмывочную платформу ЦБ РФ

Госдума РФ приняла в третьем чтении законопроект о введении в России антиотмывочной платформы «Знай своего клиента» (Know Your Customer) на базе Банка России.

0
0
М.Видео-Эльдорадо
Вишлист 2022: новогодние подарки для айтишника
1
–1
Финансы
Nazigul Jusupova
Илон Маск продал акции Tesla ещё на $963 млн Статьи редакции

Чтобы избавиться от 10% акций Tesla для уплаты налогов, Маску осталось реализовать ещё 6 млн бумаг компании.

34
24
Личный опыт
ВсеИнструменты
Медитация в сварочной маске: как сертификат сварщика помогает учителю информатики растить новое поколение IT-шников

Когда интернет ещё подавался в квартиры с помощью скрипящего модема, отец нашей героини, Ольги Антиповой, прочитал небольшую заметку в газете про IT. Оценил, что в будущем сфера станет максимально популярной и отговорил дочь от поступления на госуправление. А вот к сварочному аппарату отец запретил подходить ближе, чем на 2 метра. Но здесь Ольга…

24
27
Офтоп
Work Solutions
Подробный конспект выступлений спикеров конференции Стратоконф / XIV Digiweek

7-8 октября в Краснодаре состоялась конференция Стратоконф / XIV Digiweek, которую совместно с Tagline организовала компания Стратосфера. Для всех, кто пропустил мероприятие и не смотрел трансляцию, мы законспектировали доклады, добавили навигацию и таймкоды. Материал охватывает девять выступлений и один круглый стол на 324 минуты суммарно.

0
11
Торговля
Nazigul Jusupova
Wildberries имеет право брать плату за возврат, если товар качественный — Роспотребнадзор Статьи редакции

Но потребители могут вернуть товары и напрямую продавцу, если это будет дешевле и быстрее.

13
Сервисы
Евгения Евсеева
«Тинькофф» представил сервис для аналитики и прогнозирования бизнес-процессов ETNA Статьи редакции

В банке сервис используют для планирования набора сотрудников, трат клиентов и другого.

11
35
Madanes
Международный страховой провайдер Madanes запустил в России онлайн-портал

Это первый опыт цифровизации компании на территории СНГ.

0
2
Больше статей
null