Getty Images выйдет на биржу путём слияния с компанией-«пустышкой» при оценке в $4,8 млрд Статьи редакции
Фотоагентству принадлежит один из крупнейших фотобанков в мире.
- Getty Images объединится со специальной SPAC-компанией CC Neuberger Principal Holdings II, созданной для вывода других на биржу, пишет Bloomberg.
- Сделка оценивается примерно в $4,8 млрд, включая долги. Она предполагает общие инвестиции в размере $1,2 млрд в акционерный капитал.
- Часть вырученных от сделки денег пойдёт на погашение долгов компании, остальные — на инвестиции в рост сервиса. Крейг Питерс, который присоединился к Getty Images в 2007 году и стал гендиректором в 2019 году, продолжит руководить компанией.
- Акции объединённой компании будут торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером GETY. Точную дату размещения стороны не называют.
- В 2008 году Getty Images купил инвестфонд Hellman & Friedman за $2,4 млрд, а в 2012-м он продал контрольный пакет компании Carlyle Group за $3,3 млрд. В 2018 году долю Carlyle Group выкупила семья Гетти, основавшая фотоагентство в 1995 году.
- Getty Images — американское фотоагентство, которому принадлежит один из крупнейших банков изображений. Всего в его коллекции более 425 млн изображений и видео. В 2021 году Getty Images приобрело платформу бесплатных стоковых фотографий Unsplash.
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