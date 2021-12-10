Реальная причина, почему Маск продает акции Tesla

Уже несколько недель Илон Маск активно сливает свои акции. Буквально на днях было реализовано еще на 963 млн долларов. Почитав комментарии к этой статье, я понял, что народ не совсем правильно осознает причину этих действий. Говорят о том, что он сливает на хаях, или у него есть выбор вообще ничего не продавать. Все не так...