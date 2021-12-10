«Сбер» запустил сервис для займов друзьям — он будет присылать напоминания о возврате долга Статьи редакции
Больше не придётся напоминать об этом самим.
- «Сбер» добавил в приложение «Сбербанк Онлайн» сервис «Дать в долг». Он позволит одолжить деньги друзьям и знакомым.
- Чтобы воспользоваться сервисом, нужно зайти в раздел «Диалоги» и выбрать чат с человеком, которому пользователь планирует перевести деньги. После этого нужно нажать на знак «плюс» и выбрать категорию «дать в долг».
- Затем нужно указать сумму и срок возврата. После перевода получатель получит push-уведомление, а в приложении можно будет отслеживать долг.
- Когда приблизится дата возврата, приложение пришлёт напоминание получателю. Сам «Сбер» деньги списывать не будет. Кроме того, одолжить деньги можно бессрочно.
- «Пользователю больше не понадобится напоминать знакомым и друзьям, кто и сколько ему должен. Это сделают уведомления от “Сбербанк Онлайн”», — говорится в сообщении.
Что это за друзья такие ,которым надо напоминать ?:))
Хочешь по потерять друга - дай ему взаймы!
Есть друзья, которые не друзья, напоминающее о себе, когда им что-то нужно.
Это потенциально бывшие друзья))
запустили бы сервис передачи долгов друзьям коллекторам сбера, типа на аутсорс. делаешь перевод другу в долг, ставишь пометку когда обещал вернуть, если обратного платежа нет, сначала звонки от робота сбера, потом добрую бригаду высылают, можно биты раздать доставщикам деливери клаб, им же удобнее, едут по маршруту, кому то битой по шее, кому то пиццу доставить, опять таки, упоротых должников можно вывозить за город на ситимобиле, а в дороге ставить шансон через сберзвук, а если лицо отремонтировать потом - сбераптека... че они там еще с рынка напылесосили в свою экосистему? p.s.: я лично когда/если даю в долг, мысленно списываю деньги с баланса, мне трудно представить что я бультерьером буду висеть на друге и требовать возврата долга.
Это лучший способ избавится от надоевшего человека-занять ему немного денег
Вот если бы коллекторы подключались к процессу и выбивали долги, раскрашивая подъезды словами: «Вася очень х… друг», — вот это был бы сервис. А так…
Это будет по подписке СберПрайм++
А чо, Сбер и так ассоциируется негативом и говном, ёще один повод будет свалить в другой банк. Ждём сервис расставания со второй половинкой. Сбер пришлет мерзкое сообщение о вашей несовместимости, а потом будет слать по ночам гневные письма.
одолжить деньги можно бессрочно
Чтобы он бессрочно напоминал? А платное отключение будет у подписчиков СберПрайм?
Тут даже сказать что то сложно, трудно подобрать нужные слова
Уведомления всегда можно отключить :)
лучше бы сделали приложение, которое напоминает НЕ ДАВАТЬ в долг
и да, Стёпа, с*ка, верни деньги
Дашь в долг, а потом начинают теряться: то связь херовая, то работы много, то заболел, то что-то случилось и т.д. Сколько раз такое было уже. Я теперь таким "друзьям" предлагаю кредитную карту открыть.
По вашей рефералке? ;)
А то))
На VC пора запускать сервис, который в каждой теме по Сберу будет напоминать про то, как Сбер отобрал безлимит по доставке
Кстати, а почему бы и нет, не вижу ничего криминального. Под каждой новостью стыдить, стыдить, стыдить...
А вообще ЦБ говорил, что закредитованность населения большая. Увеличивается процент невозвратных кредитов. Так что тема дачи в долг - это по факту перекладывание небольших кредитов (займов) с банка на физлиц.
А сам Сбер не хочет вернуть людям деньги с книжек 90-х годов?
Вот бы Сбер добавил страницу для активных подписок к картам (Netflix, Яндекс Плюс т.д.) с датой платежа, суммой платежа.
Но потребители могут вернуть товары и напрямую продавцу, если это будет дешевле и быстрее.
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