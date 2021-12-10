Сооснователь Qiwi купил 20% в сервисе Fitmost, который предлагает единый абонемент в разные фитнес-центры Статьи редакции
Кроме фитнес-клубов по абонементу можно ходить в салоны красоты и спортивные студии.
- Солонин купил долю у нескольких частных инвесторов, объявила компания. Сумма сделки не раскрывается. В совет директоров вошел основатель инвесткомпании A.Partners Алексей Соловьев, представляющий интересы Солонина.
- Сервис Fitmost запущен в 2016 году. Через него можно оформить единый абонемент на занятия более чем в 1500 фитнес-клубах, студиях и салонах красоты в 17 городах России. Например, в Москве, Петербурге, Краснодаре и Казани. Абонементы стоят от 2 690 рублей в месяц.
- По данным «Контур.Фокуса», выручка ООО «Фитмост» в 2020 году выросла на 51% и составила 89,5 млн рублей, убыток сократился за год с 41,1 млн рублей до 660 тысяч рублей.
- В компании связывают рост с совмещением в абонементе онлайн-курсов и занятий в фитнес-центрах. Среди корпоративных клиентов Fitmost — Ozon, «Яндекс», Bayer, Sony Music и другие.
- В конце 2019 года Солонин купил 10,5% в организаторе бизнес-тренингов «Like Центр».
- В сентябре 2021 года Солонин вместе с основателем компаний «Нетология-групп» и Digital Dolina Максимом Спиридоновым вложил $2 млн в сервис для беременных amma pregnancy tracker.
Вижу qiwi и у меня какая-то агрессия, и зубы скрипят.
🤣 советую есть бананы. От бананов зубы не будут скрипеть.
Один автор в свое время советовал есть ананасы и рябчиков
На рынке джигит продает киви. Покупательница: — Что за плод? Джигит: — Киви, ошен вкусний! Покупательница: — А какой вкус? " Джигит: — Памидор знаэшь? Вот такой же вкус, толко САВСЕМ ДРУГОЙ!
Что то эта бальная система не очень выгодная.
Можно в одном месте, безлимит купить на год.
Или там уже другая система?
А как будут оплачиваться тренировки, опять баллами?
Насобирал с заблокированных кошельков?)
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