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Финансы
Маша Цепелева

Сооснователь Qiwi купил 20% в сервисе Fitmost, который предлагает единый абонемент в разные фитнес-центры Статьи редакции

Кроме фитнес-клубов по абонементу можно ходить в салоны красоты и спортивные студии.

  • Солонин купил долю у нескольких частных инвесторов, объявила компания. Сумма сделки не раскрывается. В совет директоров вошел основатель инвесткомпании A.Partners Алексей Соловьев, представляющий интересы Солонина.
  • Сервис Fitmost запущен в 2016 году. Через него можно оформить единый абонемент на занятия более чем в 1500 фитнес-клубах, студиях и салонах красоты в 17 городах России. Например, в Москве, Петербурге, Краснодаре и Казани. Абонементы стоят от 2 690 рублей в месяц.
  • По данным «Контур.Фокуса», выручка ООО «Фитмост» в 2020 году выросла на 51% и составила 89,5 млн рублей, убыток сократился за год с 41,1 млн рублей до 660 тысяч рублей.
  • В компании связывают рост с совмещением в абонементе онлайн-курсов и занятий в фитнес-центрах. Среди корпоративных клиентов Fitmost — Ozon, «Яндекс», Bayer, Sony Music и другие.
  • В конце 2019 года Солонин купил 10,5% в организаторе бизнес-тренингов «Like Центр».
  • В сентябре 2021 года Солонин вместе с основателем компаний «Нетология-групп» и Digital Dolina Максимом Спиридоновым вложил $2 млн в сервис для беременных amma pregnancy tracker.

#новость #fitmost

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7 комментариев
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А А

Вижу qiwi и у меня какая-то агрессия, и зубы скрипят.

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Илья Попов

🤣 советую есть бананы. От бананов зубы не будут скрипеть.

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Лев Коптев

Один автор в свое время советовал есть ананасы и рябчиков

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Илья Попов

На рынке джигит продает киви. Покупательница: — Что за плод? Джигит: — Киви, ошен вкусний! Покупательница: — А какой вкус? " Джигит: — Памидор знаэшь? Вот такой же вкус, толко САВСЕМ ДРУГОЙ!

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Ivan Kulmyaev

Что то эта бальная система не очень выгодная.
Можно в одном месте, безлимит купить на год.
Или там уже другая система?

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Илья Попов

А как будут оплачиваться тренировки, опять баллами?

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Михаил

Насобирал с заблокированных кошельков?)

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