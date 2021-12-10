Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Финансы
Маша Цепелева

Сервис для встраивания подписок в приложения Qonversion с основателями из России привлёк $2 млн Статьи редакции

Стартап потратит деньги на открытие штаб-квартиры в Лондоне, усиление команды и выход на новые рынки.

  • В компанию вложились фонды Visionaries Club и Flashpoint VC при участии основателя Blinkist Хольгера Cейма и S16VC.
  • Qonversion предлагает разработчикам инструменты для запуска, анализа и развития подписок в приложениях. Например, A/B тестирование, автоматизацию уведомлений и интеграцию с разными платформами для получения дохода.
  • Сервисы Qonversion бесплатны для бизнеса с выручкой до $10 тысяч в месяц, если выше, то стоят от 99$ в месяц.
  • За год количество приложений, которые работают с платформой, выросло со 160 до тысячи. Разработчики-партнёры получили $250 млн выручки от подписок в своих приложениях, которыми пользуются 150 млн человек в месяц.
  • Стартап основали в 2019 году Михаил Стысин, Сэм Меджлумян и Евгений Вирник. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, офис есть в Москве. В августе 2020 года компания привлекла первые инвестиции в $850 тысяч от LVL1 и AddVenture.

#новость #qonversion

239 просмотров
0
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
0 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Читать все 0 комментариев
Транспорт
Лиана Липанова
Производитель майонеза «Слобода» показал первый полёт прототипа своего беспилотного аэротакси Статьи редакции

Компания создала аппарат с нуля и вложила в разработку более 1 млрд рублей.

Hi-Fly Taxi ГК «Эфко»
326
159
Сервисы
Евгения Евсеева
Пользователи пожаловались на сбой в работе приложений «Тинькофф» и «Тинькофф.Инвестиций» Статьи редакции

В банке говорят, что работают над устранением проблем.

Обновлено в 18:25. В «Тинькофф» сообщили vc.ru, что восстановили работу приложения. У некоторых пользователей ещё могут наблюдаться проблемы с работой чата в приложении.
108
13
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Veles.finance
Как работает стратегия Мартингейл?
0
Дизайн
Design by redmadrobot
Дизайн-джем#45: моушн-фестиваль Demo, айдентика от COLLINS и другие находки в области визуальных концепций и брендинга

А также лекция с нашего дизайн-челленджа, в дайджесте от дизайн-команды red_mad_robot.

1
26
IBS
Он улетел, но обещал вернуться: почему сотрудники уходят, а потом возвращаются?

Возвращались ли вы работать в компанию, из которой когда-то уволились? По данным опроса Superjob, сегодня порядка 26% специалистов готовы вернуться в компанию, где однажды работали. Среди работодателей прослеживаются похожие настроения: если раньше больше половины опрошенных HR-менеджеров утверждали, что принимать обратно бывших сотрудников они…

0
6
СканТур
Из Москвы в Карелию... за полтора часа!

Мечтали улететь отдыхать на новогодние праздники или январские каникулы? Всего за полтора часа вы можете перенестись из Москвы в настоящую зимнюю сказку - Республику Карелию. Карельский Дед Мороз Талвиукко уже готов отвезти вас в живописный край водопадов, лесов и колоритных народных традиций. Присоединяйтесь к приключению!

0
0
Мнения
Nikolay Belousov
Что не так с VK

С вами рубрика «Следствие ведёт Белоусов». Разберёмся, что не так с компанией Mail.ru Group, она же VK.

10
22
Трибуна
Сергей Владимиров
Как мы придумали Google для тех, кто выбирает обувь — история сервиса Shoegle

Всем привет! На связи Сергей Владимиров, CEO сервиса для подбора обуви онлайн Shoegle. Я хочу рассказать, как вместе с Александром Кимбер (COO проекта) и Денисом Волковым (CTO) мы придумали технологию, которая помогает интернет-магазинам снижать процент возвратов, а покупателям — выбирать товары со всего мира, подходящие именно им. А еще покажу…

Примерная 3D-визуализация прибора SizeDevice
11
22
Финансы
Вадим Курило
Реальная причина, почему Маск продает акции Tesla

Уже несколько недель Илон Маск активно сливает свои акции. Буквально на днях было реализовано еще на 963 млн долларов. Почитав комментарии к этой статье, я понял, что народ не совсем правильно осознает причину этих действий. Говорят о том, что он сливает на хаях, или у него есть выбор вообще ничего не продавать. Все не так...

28
115
Открытие Инвестиции
К новому году — новый iPhone!

Согласитесь, неплохой такой подарок!

0
0
Tele2
Как малому бизнесу найти клиентов в узких нишах

Владельцы компаний сталкиваются со сложными задачами – это в том числе поиск клиентов. Специальный сервис помогает владельцам малого бизнеса выйти на свою аудиторию. С помощью таргетированных сообщений можно находить желающих записаться в школу танцев, постояльцев в гостиницу, персонал для предприятий.

0
1
Больше статей
null