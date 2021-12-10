Сервис для встраивания подписок в приложения Qonversion с основателями из России привлёк $2 млн Статьи редакции
Стартап потратит деньги на открытие штаб-квартиры в Лондоне, усиление команды и выход на новые рынки.
- В компанию вложились фонды Visionaries Club и Flashpoint VC при участии основателя Blinkist Хольгера Cейма и S16VC.
- Qonversion предлагает разработчикам инструменты для запуска, анализа и развития подписок в приложениях. Например, A/B тестирование, автоматизацию уведомлений и интеграцию с разными платформами для получения дохода.
- Сервисы Qonversion бесплатны для бизнеса с выручкой до $10 тысяч в месяц, если выше, то стоят от 99$ в месяц.
- За год количество приложений, которые работают с платформой, выросло со 160 до тысячи. Разработчики-партнёры получили $250 млн выручки от подписок в своих приложениях, которыми пользуются 150 млн человек в месяц.
- Стартап основали в 2019 году Михаил Стысин, Сэм Меджлумян и Евгений Вирник. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, офис есть в Москве. В августе 2020 года компания привлекла первые инвестиции в $850 тысяч от LVL1 и AddVenture.
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