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Финансы
Маша Цепелева

Акции Peloton упали на 17% после перезапуска «Секса в большом городе», где тренажёр связан с поворотом в сюжете Статьи редакции

Peloton встала на защиту своих устройств и заявила, что это не они плохо влияют на здоровье.

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После выхода первой серии сериала HBO «И просто так», продолжения «Секса в большом городе», акции производителя тренажёров Peloton упали на 17% — с $45,21 на открытии биржи 9 декабря, до $38,54 10 декабря, сообщает CNBC.

10 декабря падение продолжилось из-за того, что банк Credit Suisse снизил целевую цену на акции компании c $112 до $50 и изменил рейтинг бумаг с «выше рынка» на «нейтральный», приводит данные издание.

Ниже в тексте указаны спойлеры о сюжете сериала.

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В первой серии «Мистер Биг» — муж главной героини Кэрри Брэдшоу — умирает после тренировки на тренажёре Peloton. Представитель компании выступила в защиту велотренажеров.

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«"Мистер Биг" умер от сердечного приступа. Он вел образ жизни, который многие назвали бы экстравагантным — коктейли, сигары и большие стейки — и был подвержен серьезному риску, поскольку в шестом сезоне у него уже был сердечный приступ», — заявила профилактический кардиолог и член консультативного совета Peloton по вопросам здоровья доктор Сюзанна Стейнбаум.

В 2020 году популярность компании выросла из-за ограничений на фоне пандемии и росте популярности домашних тренировок. Но за последний год акции Peloton упали почти на 70%.

Издание связывает падение с замедлением продаж из-за улучшения ситуации с Covid-19, снижением цены на тренажёры, проверкой со стороны регулирующих органов и отзыве беговых дорожек в мае после сообщений об одной смерти и нескольких случаях травм.

Котировки Peloton за год

#новость #peloton

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21 комментарий
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Nikolay Vavilov

Все что вам нужно знать о ваших пользователях (любого продукта)

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10
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Andrey Gordeev

Скорее, о хомяках-акционерах и о современном фондовом рынке

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26
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Nikolay Skidanov

ну да, сериал виноват. а не то что убыточная компания масштабирует убытки, а людям надоело взаперти сидеть, и они возвращаются в том числе в спортзалы

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6
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Sergey L.

Это такой фейл, что даже комментирыоать нечего. Что значит влияние толпы 🤣🤣🤣

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3
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Алексей Ткачук

Забавно, что спойлеры в заголовке есть, а в тексте типа скрыты) Прочитав заголовок в первые 5 минут серии ты поймёшь, что произойдёт (да, я знаю о чём первая серия).

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2
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Eugene Sanberg

Сценарист в шорте сидел, значит 😅

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2
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Дима Анонимный

Шортим?

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Илья Попов

Возможно, что цена развернется от 36 или 35. Лучше найти возможность на Лонг. Дальше по вашему усмотрению.🙂

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Роман Морозов

Что за масштаб на графике у вас? Почему показаны только 3 дня??

Открыл динамику за 5 лет - там продолжительное падение и между 9-10 числом падение вообще не заметно. Вижу в ноябре падение только заметное

Какая-то новость из пальца высосанная

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1
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J J

Написать что-то нужно было, к тому же и повод есть🤔

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Илья Попов

Абсолютно согласен с вами. Видно, что хорошо разбираетесь.🙂👍

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ilia

Лишнее подтверждение что:

а) на бирже много дураков, которые то названия компаний путают, то просто по хайпу делают, причем все - спекулятивно;

б) смотрят "вот это" дурочки. Ну и дурачки - я гендерно-нейтрально, толерантно)

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Анна K

Спасибо за спойлер 😅👌🏻

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Илья Орлов
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Илья Попов

Так тоже бывает.😊

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eugene

опять многоуважаемые журналисты натянули сову на глобус в попытке разродиться хайповым заголовком

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Михаил

А шо не так?

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Михаил

Заголовок неверный. Герой известного сериала умер в результате секс-пелотона.

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Грядущий ящик

Это как с истериками илона

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Вячеслав Калинин
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Грядущий ящик

Вообще интересная ситуация.
Вроде как и вправду после серии все случилось.
А вроде как и после Credit Suisse.
Я бы склонялся к тому, что "виной" резкого обвала был-таки Credit Suisse - все-таки такие конторы пересматривают рейтинги (скорее всего) не за один день и точно не после просмотра серии посредственного сериала ))

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