Акции Peloton упали на 17% после перезапуска «Секса в большом городе», где тренажёр связан с поворотом в сюжете Статьи редакции
Peloton встала на защиту своих устройств и заявила, что это не они плохо влияют на здоровье.
После выхода первой серии сериала HBO «И просто так», продолжения «Секса в большом городе», акции производителя тренажёров Peloton упали на 17% — с $45,21 на открытии биржи 9 декабря, до $38,54 10 декабря, сообщает CNBC.
10 декабря падение продолжилось из-за того, что банк Credit Suisse снизил целевую цену на акции компании c $112 до $50 и изменил рейтинг бумаг с «выше рынка» на «нейтральный», приводит данные издание.
Ниже в тексте указаны спойлеры о сюжете сериала.
В первой серии «Мистер Биг» — муж главной героини Кэрри Брэдшоу — умирает после тренировки на тренажёре Peloton. Представитель компании выступила в защиту велотренажеров.
«"Мистер Биг" умер от сердечного приступа. Он вел образ жизни, который многие назвали бы экстравагантным — коктейли, сигары и большие стейки — и был подвержен серьезному риску, поскольку в шестом сезоне у него уже был сердечный приступ», — заявила профилактический кардиолог и член консультативного совета Peloton по вопросам здоровья доктор Сюзанна Стейнбаум.
В 2020 году популярность компании выросла из-за ограничений на фоне пандемии и росте популярности домашних тренировок. Но за последний год акции Peloton упали почти на 70%.
Издание связывает падение с замедлением продаж из-за улучшения ситуации с Covid-19, снижением цены на тренажёры, проверкой со стороны регулирующих органов и отзыве беговых дорожек в мае после сообщений об одной смерти и нескольких случаях травм.
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Скорее, о хомяках-акционерах и о современном фондовом рынке
ну да, сериал виноват. а не то что убыточная компания масштабирует убытки, а людям надоело взаперти сидеть, и они возвращаются в том числе в спортзалы
Это такой фейл, что даже комментирыоать нечего. Что значит влияние толпы 🤣🤣🤣
Забавно, что спойлеры в заголовке есть, а в тексте типа скрыты) Прочитав заголовок в первые 5 минут серии ты поймёшь, что произойдёт (да, я знаю о чём первая серия).
Сценарист в шорте сидел, значит 😅
Шортим?
Возможно, что цена развернется от 36 или 35. Лучше найти возможность на Лонг. Дальше по вашему усмотрению.🙂
Что за масштаб на графике у вас? Почему показаны только 3 дня??
Открыл динамику за 5 лет - там продолжительное падение и между 9-10 числом падение вообще не заметно. Вижу в ноябре падение только заметное
Какая-то новость из пальца высосанная
Написать что-то нужно было, к тому же и повод есть🤔
Абсолютно согласен с вами. Видно, что хорошо разбираетесь.🙂👍
Лишнее подтверждение что:
а) на бирже много дураков, которые то названия компаний путают, то просто по хайпу делают, причем все - спекулятивно;
б) смотрят "вот это" дурочки. Ну и дурачки - я гендерно-нейтрально, толерантно)
Спасибо за спойлер 😅👌🏻
Так тоже бывает.😊
опять многоуважаемые журналисты натянули сову на глобус в попытке разродиться хайповым заголовком
А шо не так?
Заголовок неверный. Герой известного сериала умер в результате секс-пелотона.
Вообще интересная ситуация.
Вроде как и вправду после серии все случилось.
А вроде как и после Credit Suisse.
Я бы склонялся к тому, что "виной" резкого обвала был-таки Credit Suisse - все-таки такие конторы пересматривают рейтинги (скорее всего) не за один день и точно не после просмотра серии посредственного сериала ))
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