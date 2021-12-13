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Финансы
Маша Цепелева

Владельцы платёжного сервиса Robokassa решили продать бизнес — «Ъ» Статьи редакции

Сервису стало сложнее зарабатывать из-за запрета на «серые» платежи, связанные с игорным бизнесом, считают эксперты.

  • Владельцы Robokassa предлагали купить сервис ВТБ, «Альфа-банку», «Тинькофф банку» и «МТС-банку» сообщает «Ъ» со ссылкой на трёх источников на рынке.
  • «Совкомбанк» объявлял о комплексной экспертизе (due diligence) неназванного обработчика платежей в начале ноября. «Промсвязьбанк» в ноябре также опубликовал закупку на проведение due diligence. Это может указывать на интерес банков к сервису, считает издание. В банках и Robokassa не ответили на вопросы «Ъ».
  • Один из собственников сервиса — Абдулжелил Абдулкеримов, который владел «Русславбанком», сообщили источники издания. ЦБ отозвал лицензию банка в 2015 году, в том числе из-за «вовлечение в проведение сомнительных транзитных операций в крупных объемах».
  • Собственник принял решение о продаже из-за ограничений ЦБ, который борется с проведением платежей нелегальным казино и букмекерам, считает один из источников «Ъ». Также Банк России активно развивает свои платёжные сервисы с низкими комиссиями.
  • Через Robokassa компании могут принимать платежи банковской картой, Apple Pay, Samsung Pay, GooglePay, через сотовых операторов, а также через мессенджеры. Выручка за 2020 год превысила 1 млрд рублей, в 2019 году была 752,6 млн рублей. Чистая прибыль за тот же период выросла в два раза, до 55,4 млн рублей, по данным «Контур.Фокуса».
  • В апреле 2021 года Robokassa временно приостановила расчёты с физлицами из-за отзыва лицензии у партнёра. Глава компании отметила, что некоторые клиенты-физлица вели предпринимательскую деятельность, это запрещено.

#новость #robokassa

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Провинциальный кавалер

Што? Они ещё существуют? И во сколько WMZ они оценивают свой бизнес? Жду ответа в аську))

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14
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Александр У

Конечно существуют, и лично мне очень нравится сервис. Чтобы соблюдать ФЗ 54 при нужно заплатить за фискальный накопитель, подключить онлайн кассу и заплатить ещё за эквайринг, а робокасса просто удерживает 2,7% от платежа, и нет никаких заморочек. Очень удобно для старта бизнеса, когда не уверен, выстрелит торговля, или нет.

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Bonus

Есть у них, на первый взгляд, хороший сервис - робочеки. Детально не изучал. Работа с интернет платежами в интернет без кассы

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3
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Влад Борщ

Многие агрегаторы предоставляют агентскую кассу, это не что то вау.

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Александр Хруслов

А накиньте, пожалуйста, 2-3 альтернативных варианта с комиссией до 2,7%?

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2
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Angel Vivaldi

А можно поинтересоваться кто предоставляет на таких же условиях? Ну или хотя бы просто кто

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Илья Шишкунов

Печально всё это

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2
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Алиса Фомина

Хороший сервис, один из первых

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1
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Andrew Muralov

Купит Сбер и переименуют в Робосберкассу.

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1
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Сергей Яровенко

У сбера уже есть Юмани

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Alexey QuQu

Если и продадут, то очень дешево.
У них нет конкурентных преимуществ

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0
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Влад Борщ

Сервису стало сложнее зарабатывать из-за запрета на «серые» платежи, связанные с игорным бизнесом, считают эксперты.
 Какие то странные "эксперты", робокасса никогда не работала с гемблингом и букмекерами. Причина продажи проста - ЦБ последнее время лютует и винтит гайки с перегибом и в скором времени вести такой бизнес будет крайне сложно. Многие агрегаторы уже сливаются и выживают из последних сил.

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Финансы
Маша Цепелева
Владельцы платёжного сервиса Robokassa решили продать бизнес — «Ъ» Статьи редакции

Сервису стало сложнее зарабатывать из-за запрета на «серые» платежи, связанные с игорным бизнесом, считают эксперты.

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