Владельцы платёжного сервиса Robokassa решили продать бизнес — «Ъ» Статьи редакции
Сервису стало сложнее зарабатывать из-за запрета на «серые» платежи, связанные с игорным бизнесом, считают эксперты.
- Владельцы Robokassa предлагали купить сервис ВТБ, «Альфа-банку», «Тинькофф банку» и «МТС-банку» сообщает «Ъ» со ссылкой на трёх источников на рынке.
- «Совкомбанк» объявлял о комплексной экспертизе (due diligence) неназванного обработчика платежей в начале ноября. «Промсвязьбанк» в ноябре также опубликовал закупку на проведение due diligence. Это может указывать на интерес банков к сервису, считает издание. В банках и Robokassa не ответили на вопросы «Ъ».
- Один из собственников сервиса — Абдулжелил Абдулкеримов, который владел «Русславбанком», сообщили источники издания. ЦБ отозвал лицензию банка в 2015 году, в том числе из-за «вовлечение в проведение сомнительных транзитных операций в крупных объемах».
- Собственник принял решение о продаже из-за ограничений ЦБ, который борется с проведением платежей нелегальным казино и букмекерам, считает один из источников «Ъ». Также Банк России активно развивает свои платёжные сервисы с низкими комиссиями.
- Через Robokassa компании могут принимать платежи банковской картой, Apple Pay, Samsung Pay, GooglePay, через сотовых операторов, а также через мессенджеры. Выручка за 2020 год превысила 1 млрд рублей, в 2019 году была 752,6 млн рублей. Чистая прибыль за тот же период выросла в два раза, до 55,4 млн рублей, по данным «Контур.Фокуса».
- В апреле 2021 года Robokassa временно приостановила расчёты с физлицами из-за отзыва лицензии у партнёра. Глава компании отметила, что некоторые клиенты-физлица вели предпринимательскую деятельность, это запрещено.
Конечно существуют, и лично мне очень нравится сервис. Чтобы соблюдать ФЗ 54 при нужно заплатить за фискальный накопитель, подключить онлайн кассу и заплатить ещё за эквайринг, а робокасса просто удерживает 2,7% от платежа, и нет никаких заморочек. Очень удобно для старта бизнеса, когда не уверен, выстрелит торговля, или нет.
Есть у них, на первый взгляд, хороший сервис - робочеки. Детально не изучал. Работа с интернет платежами в интернет без кассы
Многие агрегаторы предоставляют агентскую кассу, это не что то вау.
А накиньте, пожалуйста, 2-3 альтернативных варианта с комиссией до 2,7%?
А можно поинтересоваться кто предоставляет на таких же условиях? Ну или хотя бы просто кто
Печально всё это
Хороший сервис, один из первых
Купит Сбер и переименуют в Робосберкассу.
У сбера уже есть Юмани
Если и продадут, то очень дешево.
У них нет конкурентных преимуществ
Сервису стало сложнее зарабатывать из-за запрета на «серые» платежи, связанные с игорным бизнесом, считают эксперты.
Какие то странные "эксперты", робокасса никогда не работала с гемблингом и букмекерами. Причина продажи проста - ЦБ последнее время лютует и винтит гайки с перегибом и в скором времени вести такой бизнес будет крайне сложно. Многие агрегаторы уже сливаются и выживают из последних сил.
Сервису стало сложнее зарабатывать из-за запрета на «серые» платежи, связанные с игорным бизнесом, считают эксперты.
Компаниям, занимающимся финансовыми технологиями, необходимо обрабатывать и хранить различные сложные базы данных своих клиентов. Наличие человеческого фактора вызывает риски, связанные с конфиденциальностью этих данных. Вместо того, чтобы затрачивать время на обучение сотрудников, направьте чат-бота с искусственным интеллектом решать эти задачи.
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За историей, которую я хочу Вам поведать, стоит реальный человек, с личным, пусть и негативным, опытом. Если данный опыт поможет Вам избежать подобных ситуаций в будущем — для меня это будет уже победа. Любое высказывание в данной публикации является моим личным субъективным мнением и оценочным суждением о людях, ситуациях, фактах.
В общем 1.5 года спокойно работал по тарифу курьер у данного агрегатора, но с осени 2021 начали с их стороны твориться чудеса , как будто они реально настроены против меня , хотя я ничего плохого то и не сделал , только прибыль приносил.