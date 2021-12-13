Как яндекс.такси пытались избавиться от меня и всё таки сделали это

В общем 1.5 года спокойно работал по тарифу курьер у данного агрегатора, но с осени 2021 начали с их стороны твориться чудеса , как будто они реально настроены против меня , хотя я ничего плохого то и не сделал , только прибыль приносил.