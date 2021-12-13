Сервис автозаймов CarMoney запланировал выйти на биржу и привлечь 2 млрд рублей Статьи редакции
CarMoney хочет стать первой публичной микрофинансовой организацией в России.
- «У нас высокая степень готовности. Вносим необходимые изменения в юридическую структуру, у есть предварительные договоренности с инвестиционным банком по условиям выпуска и организации IPO», — рассказал РБК основатель CarMoney Антон Зиновьев.
- Компания рассчитывает получить финансирование через pre-IPO, а потом провести первичное размещение акций на одной из российских бирж и привлечь около 2–2,5 млрд рублей.
- CarMoney предлагает кредиты до 1 млн рублей под залог ПТС машины, при этом самим авто можно пользоваться дальше. По данным «Эксперт РА», ООО МФК «КарМани» занимает седьмое место по объему портфеля займов среди российских МФО (3,9 млрд рублей на 1 июля 2021 года), компания — лидер в сегменте залоговых займов для физлиц.
- Антон Зиновьев назвал свою организацию «инновационным финтех-сервисом, который ближе к банковскому сегменту». Так компания хочет получить более высокие оценки инвесторов, считает аналитик «Атона» Михаил Ганелин.
- Ганелин уточнил, что инвесторы относятся к МФО сдержанно, потому что несмотря на высокие ставки, компании могут столкнуться с большими кредитными рисками в случае кризиса. Также МФО находятся под пристальным вниманием ЦБ, и есть риск ужесточения регулирования в этой сфере.
- Мосбиржа включает долговые бумаги микрофинансовых организаций в сектор повышенного инвестиционного риска (ПИР).
Редакция, спасибо за правки :-) Из конфетки сделали не пойми что... Надеюсь, хоть в новости она попадет.
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