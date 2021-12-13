Автодиллер «Рольф» на фоне уголовного дела о выводе 4 млрд рублей за рубеж продаст бизнес краснодарскому «Ключавто» Статьи редакции
Сделку планируют закрыть в первом квартале 2022 года.
100% акций АО «Рольф» получит группа компаний «Ключавто», объявил «Альфа-банк».
«Альфа-банк» стал эксклюзивным финансовым консультантом и предоставил «Ключавто» долгосрочный кредит для покупки и «рефинансирования части текущих финансовых обязательства объединенной компании», говорится в сообщении.
Действующие контракты «Рольфа» с автопроизводителями, поставщиками, клиентами и кредиторами сохранятся.
После объединения компании планируют увеличить продажи, оптимизировать логистику, увеличить операционную эффективность. Объединённая компания планирует провести IPO в течение трёх лет с даты закрытия сделки. В декабре глава «Рольфа» говорила о планах компании выйти на биржу в 2022 году.
ГК «Ключавто» основана в 2001 году в Краснодарском крае. В 2021 году дилеру принадлежит 108 салонов в 19 городах России. Среди них — Краснодар, Ростов-на-Дон, Новосибирск, Екатеринбург, Пермь, Сочи, Москва, Санкт-Петербург и другие.
- В ноябре 2021 года прокуратура подала иск о взыскании 12,85 млрд рублей с «Рольфа» и его основателя Сергея Петрова. Это связано с уголовным делом, которое СК возбудил в июне 2019 года.
- Следствие считает, что в 2014 году Петров вступил в сговор с топ-менеджментом автодилера и кипрской Panabel Limited и вывел 4 млрд рублей. В ноябре 2019 года Петров уже выставлял бизнес на продажу, но в январе 2021 года передумал.
Вместе с Петровым по делу проходят бывший член совета директоров «Рольфа» Анатолий Кайро, бывшая гендиректор Татьяна Луковецкая и глава Panabel Ltd Георгий Кафкалия. Большинство из них арестованы заочно и находятся за границей. Кайро заменили домашний арест на запрет определённых действий.
- В первом полугодии 2021 года «Рольф» стал лидером по выручке среди автодилеров в России. Она выросла на 81% год к году, до 173,7 млрд рублей. Дилерская сеть «Рольф» включает 59 салонов в Москве и Петербурге.
Отжим или нет?
А есть какие-то сомнения? Тут скорее надо копнуть, под кем ходит Ключ, если вам интересная эта кухня.
Про Сергеев что то говорили в свое время когда он площадки Genser забирал
Прост пацаны к успеху шли, не фартануло)
А потом Рольф возглавит какая-нибудь Кириенка
РОЛЬФ, та ещё цыганская помойка!
Относительно ключ авто они образцовые ребята.
Кубаноиды вообще мочат безбожно.
Мне однажды кубанские дилеры на ТО (завидев москаля) разъединили шнуры в дверной подсветке из расчета, что вернусь к ним и вкрутят смену проводки.
Благо, что москальские дилеры это нашли и поправили бесплатно.
Какое отношение имеет ваш частный случай нечистоплотности отдельно взятых сотрудников ко всей Ключ Авто?
Т.е. сотрудники в обход руководства решили внезапно и, что главное, безвозмездно, нагрузить себя доп работой, принести дополнительную прибыль компании за счет нечистоплотных действий? Серьезно?
У работяг в цеху, видимо, есть установка "ломать всё, что можно дешево починить, но дорого продать клиенту".
Уже не говоря, что когда в ходе ТО ломается подсветка в двери, шансов получить потерю клиента и исключительно положительный отзыв больше, чем доп бабки. За такую инициативу со стороны работника можно увольнение получить.
Может они бы проведут вашу оплату мимо кассы Ключ Авто и положили бы себе в карман, способов очень много, даже если вы оплачиваете в кассу безналичным способом, после вашего ухода они вписывают в ваш заказ-наряд дополнительные позиции и забирают их со склада и продают. У вас нет оснований обвинять все Ключ авто.
Окей, конкретная группа сотрудников (заказ наряд составляет мастер приемщик, а работы проводит механик, деньги принимает кассир по определенной бумаге, где проставлены все работы) осуществляла финансовые махинации, но дилер точно не при делах.
Он просто нанял этих сотрудников и выпустил их работать с клиентами.
Кажется, что это уже тянет на срок для половины всей цепочки взаимодействия с клиентом.
Но юр лицо, конечно же, не виновато в сложившейся ситуации.
У Ключ авто более 2х тысяч сотрудников, естественно, как в любых компаниях и обществах, есть % нечистоплотных сотрудников. Более того владельцам Ключ Авто совершенно не выгодно, чтобы у них работали нечистоплотные сотрудники.
Почему не выгодно, если конкуренции всё равно нет?
Может их рынок накажет?
Или прикормленный местный ОБЭП?
Может сотрудники и чистоплотные, но они живут в регионе, где на город может приходиться 1-2 дилера. Их просто не возьмут больше никуда, если они откажутся от "корп стандартов".
Потому что это портит имидж компании, один такой недовольный клиент будет 20 лет везде писать какие ключ авто плохие, что вы и делаете. Ключ Авто серьезная большая компания с оборотом в 110 миллиардов рублей, у руководства такой огромной компании даже мысли не возникнет обманывать заезжих москвичей на 20-50 тысяч рублей. А вот у конкретных нечистоплотных исполнителей такая мысль возникнуть могла.
А что изменится?
На одного недовольного найдутся десяток ботов или не особо разбирающихся людей, которые напишут, что все идеально.
Достаточно пообещать бесплатные работы по замене масла за отзыв.
Лояльность клиентов к фирме это очень важная штука. Дальше спорить не вижу смысла, вы будете отрицать любые здравые аргументы в жалкой попытке защищать свою позицию) Удачи вам.
Количество плюсов на постах говорит, что моя жалкая позиция не совсем жалкая.
Живите и дальше в прекрасном и справедливом мире, где кого-то деньги волнуют меньше репутации, Марат. :)
При этом сам Петров один из немногих депутатов, кто голосовал против пакета Яровой и закона Димы Яковлева.
Рыночная экономика в действии. Тут даже никакой ФАС не возразит.
Забавно, но ни разу ни один из моих знакомых за 20 лет не покупал в ключавто. Но это так, только мои личные наблюдения :) Сам я из Краснодара
Вон тебе и арест счетов и ipo в следующем году))
Думаю в Рольфе был потенциал вот и отжали
даже уже не оправдываются :( в открытую отнимают бизнес
После института много в Рольф шло автомехами, набирали они с высшим образованием тогда только. Работа сложная, трудная, но обучали и платили достойно, кормили, обучали, полный соцпакет. Если и были жалобы, то только на крайне медленный рост, т.к. до инженера обязательно надо было отпахать автомехом.
Кубаноидавто получится.
диЛЛер? Вы серьезно?
Редкий пример, когда регионалы покупают москвичей. Порадуемся за Ключи. Жаль только, что не по собственной воле Рольф решил продаться. Основатель Рольфа пошел в политику и был в оппозиции к власти, в итоге власть нашла к чему придраться. Хотя эта история про вывод денег за границу по поддельным документам - чистая казуистика.
Какой оппозиции ,он в "Справедливой России" был))
Они же на IPO собирались выходить
Бизнес по-русски. Нельзя просто взять и вырасти в гиганта, не делясь с сильными дядями
Этопиздец
Если бы Рольф умел так умело втюхивать дополнительное оборудование, как Ключ Авто, то поглощение могло быть в обратном порядке 😎 Хотя в прошло году я покупал там Шкоду для леди и взял по хорошей цене до подорожания, но помогли люди, а так будь готов грузись на коврики «из золотой резины» и «платиновую керамику»
Ключавто умеет что-то впаривать только из-за отсутствия конкуренции в регионе.
В столице сделать что-то подобное в разы сложнее.
Согласен! Я только рад буду, если в Москве их «спустят с небес на землю».
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