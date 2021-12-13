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Финансы
Евгения Евсеева

«Дочка» МТС купит разработчика систем распознавания лиц VisionLabs за 7 млрд рублей Статьи редакции

Компания подписала обязывающие документы и ждёт одобрений регуляторов.

  • МТС AI («дочка» оператора) купит 100% акций VisionLabs через свою дочернюю структуру Intema – бренд, нацеленный на развитие рыночных ИИ-продуктов и работу на международных рынках, объявила компания.
  • Оператор выкупит доли у основателей VisionLabs, которым до сделки принадлежало 51,77% акций, «Сбера» — 25,07% и венчурного фонда АФК «Системы» Sistema VC — 23,16%. Сумма сделки — 7 млрд рублей, но она может измениться по итогам выполнения целевых показателей VisionLabs в течение трёх лет.
  • Председателем совета директоров VisionLabs останется один из ссоснователей компании Александр Ханин. Вместе с другим сооснователем Иваном Лаптевым он планирует конвертировать собственные акции VisionLabs в долю владения структурами МТС AI.

  • После сделки VisionLabs продолжит работать самостоятельно и сохранит прежнюю бизнес-стратегию и команду. По словам президента МТС Вячеслава Николаева, покупка поможет МТС раскрыть потенциал собственной экосистемы.

  • В «Сбере» сообщили, что продолжат сотрудничать с VisionLabs для развития, например, биометрической платформы для SmartBio, распознавании лиц и жестов для SberPortal, а также сохранят текущие контракты и работу с компаниями экосистемы и партнёрами «Сбера».
  • Фонд Sistema VC инвестировал в VisionLabs 350 млн рублей в 2016 году, «Сбер» — в 2017 году. В 2021-м источники Reuters сообщили, что «Сбер» продаст свою долю, так как хочет развивать собственный сервис распознавания лиц и речи. По собственным данным банка, стоимость доли «Сбера» в компании с момента инвестиций выросла в 3,7 раза.

#новость #visionlabs

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Jack Hammer

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