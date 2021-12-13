«Дочка» Harley-Davidson по производству электромотоциклов LiveWire выйдет на биржу путём слияния с компанией-«пустышкой» Статьи редакции
По итогам публичного размещения компания планирует получить оценку в $1,77 млрд.
- Закрытие сделки со SPAC AEA-Bridges Impact Corp. ожидается в первом полугодии 2022 года. В новой компании Harley-Davidson получит долю в 74%. Акции LiveWire будут торговаться на Нью-Йоркской бирже под тикером LVW. Компания планирует получить оценку в $1,77 млрд.
- В рамках сделки стартап получит $400 млн, которые принадлежат компании-«пустышке». Также сама Harley-Davidson и тайваньский производитель скутеров, мотоциклов и квадроциклов KYMCO внесут ещё по $100 млн в качестве инвестиций в акционерный капитал компании (PIPE).
- Полученные средства стартап направит на разработку новых продуктов, развитие производства и выход на другие рынки мира.
- Harley-Davidson запустила подразделение по разработке электрических мотоциклов в 2019 году. В мае 2021 года компания начала выпускать электромотоциклы под отдельным брендом LiveWire.
Что-то навеяло...
“…В рамках сделки стартап получит $400 млн, которые принадлежат компании-«пустышке»…”
Не корректный перевод, в сделках со SPAC компаниями капитал будет принадлежать уже не пустышке, а компании с новым акционером, влившим этот капитал (купившем пустышку).
Смысл покупки SPAC компаний, быстрый выход на рынок акций, вследствие того, что
SPAC компании (через механизм их покупки), позволяет компаниям быстро стать публичными в обход процедур IPO
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