Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Финансы
Nazigul Jusupova

«Дочка» Harley-Davidson по производству электромотоциклов LiveWire выйдет на биржу путём слияния с компанией-«пустышкой» Статьи редакции

По итогам публичного размещения компания планирует получить оценку в $1,77 млрд.

  • Закрытие сделки со SPAC AEA-Bridges Impact Corp. ожидается в первом полугодии 2022 года. В новой компании Harley-Davidson получит долю в 74%. Акции LiveWire будут торговаться на Нью-Йоркской бирже под тикером LVW. Компания планирует получить оценку в $1,77 млрд.
  • В рамках сделки стартап получит $400 млн, которые принадлежат компании-«пустышке». Также сама Harley-Davidson и тайваньский производитель скутеров, мотоциклов и квадроциклов KYMCO внесут ещё по $100 млн в качестве инвестиций в акционерный капитал компании (PIPE).
  • Полученные средства стартап направит на разработку новых продуктов, развитие производства и выход на другие рынки мира.
  • Harley-Davidson запустила подразделение по разработке электрических мотоциклов в 2019 году. В мае 2021 года компания начала выпускать электромотоциклы под отдельным брендом LiveWire.

#новости #harleydavidson

547 просмотров
2
3
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
2 комментария
Популярные
По порядку
Алексей Винокуров

Что-то навеяло...

Ответить
2
Развернуть ветку
Дед Велосипед

“…В рамках сделки стартап получит $400 млн, которые принадлежат компании-«пустышке»…”

Не корректный перевод, в сделках со SPAC компаниями капитал будет принадлежать уже не пустышке, а компании с новым акционером, влившим этот капитал (купившем пустышку).

Смысл покупки SPAC компаний, быстрый выход на рынок акций, вследствие того, что
SPAC компании (через механизм их покупки), позволяет компаниям быстро стать публичными в обход процедур IPO

Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 2 комментария
Тинькофф
Как ускорить оформление самозанятых и сэкономить: кейс клиента Тинькофф Бизнеса

Группа компаний «Профрезерв» помогает бизнесу находить исполнителей под свои задачи, например официантов или грузчиков. Часть из них работает как самозанятые.

0
7
Устойчивые города: Москва
Какие инновации представлены на «Экспо-2020» в Дубае

Висячий сад, интегрированная климатическая система и лаборатория биоразнообразия. Рассказываем, какими проектами удивляют гостей Всемирной универсальной выставки и что на ней представила Россия.

7
3
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Приёмная
Нарек Беджанян
Как Делимобиль хочет необоснованно оштрафовать меня на 106 318 рублей

Обычно в моих блогах смех и позитив, но этим постом хочу выразить свой дизлайк сервису каршеринга #делимобиль.

114
68
Транспорт
Nazigul Jusupova
Московское метро, ВТБ и «Яндекс Go» начали тестировать подписку на общественный транспорт и поездки на такси Статьи редакции

В будущем в сервис добавят каршеринг, прокат самокатов и велосипедов.

64
22
Яндекс для бизнеса
Большинство россиян планируют покупать новогодние подарки онлайн, а для их поиска чаще всего используют смартфон

По данным аналитиков Яндекс.Рекламы, люди предпочитают получать практичные подарки: например, деньги, электронику или бытовую технику. Одни из самых популярных категорий подарков, которыми интересуются пользователи Яндекса, по итогам 2019 и 2020 года — это подписки и онлайн-сертификаты. Уже сейчас каждый второй из них планирует покупать…

0
1
Дизайн
Yury Vetrov
Цветовые тренды 2022 года и лучшие иконки приложений для iOS: 20 самых важных материалов в продуктовом дизайне за ноябрь

Традиционный дайджест директора по бренду и дизайну «Райффайзенбанка» Юрия Ветрова.

7
43
Медиа
TJ
Журнал Time присвоил звание «Человек года» Илону Маску Статьи редакции

«Человек, который стремится спасти нашу планету».

Обложка журнала Time от 27 декабря 2021 года
253
49
Право
Nazigul Jusupova
Совет Госдумы снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах на транспорте Статьи редакции

Законопроект решили снять с учётом мнения регионов и обращения граждан.

45
12
MobileUp
Есть ли у дизайнера будущее без Xсode

Мы долго думали, поставить в конце названия точку или вопросительный знак. В итоге оставили пустоту, пусть читатель сам решит, что там должно быть. Со своей стороны считаем нужным поднять эту тему и начать строить большой мост между разработкой и дизайном. Делимся своим опытом и рассказываем, как удалось наладить коммуникацию между отделами.

0
2
Карьера
Дарья Протасевич
«Собеседование в Google не экзамен, однозначно правильных ответов нет. Главное — обосновать свою точку зрения» Статьи редакции

Чтобы успешно пройти интервью на должность разработчика, нужно знать основы программирования, не стесняться мыслить вслух и отвечать на поставленные вопросы, а не проговаривать заученный ответ. Пересказ материала Insider.

Картер Де Лео
31
22
Сервисы
Ольга Ганская
Медицина будущего: 5 разработок на базе искусственного интеллекта из «Сколково»

Использование искусственного интеллекта (ИИ) в медицине – ведущий тренд мирового здравоохранения. Технологии ИИ не только упрощают жизнь пациентов и врачей, выполняя задачи быстрее и дешевле, но и подчас качественнее и точнее ставят диагноз. Рассказываем о пяти медицинских разработках из «Сколково», в которых применяются алгоритмы ИИ.

1
6
Больше статей
null