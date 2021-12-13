Стартап c основательницей из России StudyFree, помогающий поступить в зарубежные вузы, привлёк $3 млн Статьи редакции
Сообщество студентов помогает абитуриентам получить стипендии или гранты.
- Раунд возглавили I2BF Global Ventures, TMT Investments и TechStars, также в нём участвовали гендиректор PandaDoc Никита Микадо и экс-директор по продуктам Google Андрей Дороничев, пишет TechCrunch. Оценка стартапа не раскрывается.
- Полученные средства компания направит на привлечение новых клиентов, выход на мировые рынки, маркетинг и развитие платформы.
- У стартапа есть сообщество студентов с опытом обучения за рубежом. Они помогают пользователям зарегистрироваться и подать документы на грант. Стартап зарабатывает за счёт модели подписки. Программа поддержки абитуриентов длится от одного года до трёх лет и стоит 3200-6000 рублей в месяц.
- StudyFree основала Дарья Крошкина в ноябре 2018 года. Платформа помогает студентам и выпускникам поступать в зарубежные университеты за счёт грантов.
- Компания предлагает более 300 тысяч стипендиальных программ. По собственным данным, платформой пользуются 90 тысяч студентов, компания помогла получить гранты и стипендии на $10,3 млн для обучения в вузах США, Канады, Европы и Азии.
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