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Финансы
Nazigul Jusupova

Стартап c основательницей из России StudyFree, помогающий поступить в зарубежные вузы, привлёк $3 млн Статьи редакции

Сообщество студентов помогает абитуриентам получить стипендии или гранты.

  • Раунд возглавили I2BF Global Ventures, TMT Investments и TechStars, также в нём участвовали гендиректор PandaDoc Никита Микадо и экс-директор по продуктам Google Андрей Дороничев, пишет TechCrunch. Оценка стартапа не раскрывается.
  • Полученные средства компания направит на привлечение новых клиентов, выход на мировые рынки, маркетинг и развитие платформы.
  • У стартапа есть сообщество студентов с опытом обучения за рубежом. Они помогают пользователям зарегистрироваться и подать документы на грант. Стартап зарабатывает за счёт модели подписки. Программа поддержки абитуриентов длится от одного года до трёх лет и стоит 3200-6000 рублей в месяц.
  • StudyFree основала Дарья Крошкина в ноябре 2018 года. Платформа помогает студентам и выпускникам поступать в зарубежные университеты за счёт грантов.
  • Компания предлагает более 300 тысяч стипендиальных программ. По собственным данным, платформой пользуются 90 тысяч студентов, компания помогла получить гранты и стипендии на $10,3 млн для обучения в вузах США, Канады, Европы и Азии.

#новости #studyfree

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4 комментария
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John Fima

Я уж подумал что М. Могилко опять что то сделала...

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Gen Tech

Одна херь

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Типун Понос

Гринкарты может еще помогают делать?

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Алексей Винокуров

Поросёнок Пётр одобряет

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Приёмная
Нарек Беджанян
Как Делимобиль хочет необоснованно оштрафовать меня на 106 318 рублей

Обычно в моих блогах смех и позитив, но этим постом хочу выразить свой дизлайк сервису каршеринга #делимобиль.

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Приёмная
Lenid Chernyadyev
МТС - тариф днищщще

Решил перед Новым годом порадовать себя красивым номером - копией моего номера Билайна, только с кодом МТС, т.к. в городе куда я часто езжу по работе у меня проблемы с сигналом билайна, но отлично ловит МТС.

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