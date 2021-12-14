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Финансы
Nazigul Jusupova

Илон Маск продал акции Tesla на $906,5 млн Статьи редакции

Ему осталось продать 5 млн ценных бумаг.

  • Предприниматель продал 934 091 акцию, как и за последние шесть продаж, пишет Bloomberg.
  • Всего с начала ноября он продал почти 12 млн акций за $12,7 млрд. Чтобы продать весь пакет, Маску надо реализовать ещё 5 млн бумаг Tesla.
  • 6 ноября Маск запустил опрос в Twitter — стоит ли ему продать 10% своих акций Tesla, чтобы заплатить налоги. Почти 58% проголосовали за.
  • Доля в 10% от пакета акций Илона Маска оценивалась почти в $21 млрд, а налоги с продажи в $5 млрд. Сумма уменьшилась до $3 млрд из-за того, что цена акций Tesla упала на 10% за месяц после опроса в Twitter, посчитал WSJ.
  • По данным Bloomberg Billionaires Index, Маск в 2021 году увеличил своё состояние почти на $98 млрд и сейчас его состояние оценивается в $253,6 млрд. 13 декабря журнал Time назвал Маска «Человеком года».

#новости #илонмаск

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7 комментариев
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Тепловой будильник

статья ради статьи?
ведь давно известно что это не подписчики соцсетей дали отмашку, а продавай.
еще в сентябре он об этом предупреждал акционеров (было планом)
а твит это для успокоить "хомячков" = получить больше кэша

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Naysayer

Состояние маска вызывает вопросы у одного моего знакомого психолога.

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Павел

В его ситуации я поступил бы точно так же

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Andrew Stepanov

На его месте должен быть я (с)

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Георгий Михнов

Пускай держит в курсе, очень интересно

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Мухаммед Эмомалиев

Ладно так уж и быть, продам все 0 акций )

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Семен Переделкин

Шоб я так жил!

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