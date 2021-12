{"items":[{"comment_id":3630540,"subsite_id":199114,"user_id":297134,"type":"comment_add","id":3630540,"hash":"c4a8ace8ee77bf5b5c4c71e3ce54ddfd","date":1639458429,"url":"https:\/\/vc.ru\/design\/332385-kak-embacy-sozdaet-dizayn-dlya-klientov-iz-xxv-stran-chast-ii-prodazha-proekta?comment=3630540","text":"\u041d\u0430 \u043f\u0435\u0440\u0432\u044b\u0439 \u0432\u0437\u0433\u043b\u044f\u0434 \u2014 \u043f\u043e\u043b\u0431\u0443\u0442\u044b\u043b\u043a\u0438 \u0438 \u0441\u0432\u043e\u0431\u043e\u0434\u043d\u044b\u0439 \u0432\u0435\u0447\u0435\u0440. \u041d\u0443 \u0438 \u043f\u0430\u0440\u0443 \u0434\u043d\u0435\u0439 \u043d\u0430 \u0437\u0430\u043f\u043e\u043b\u043d\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043a\u043e\u043d\u0442\u0435\u043d\u0442\u043e\u043c.



\u0422\u0430\u043c \u0431\u0443\u043a\u0432\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e \u043d\u0435\u0442 \u043d\u0438\u0447\u0435\u0433\u043e \u0442\u0430\u043a\u043e\u0433\u043e, \u0447\u0442\u043e \u043c\u043e\u0436\u0435\u0442 \u0431\u044b\u0442\u044c \u0434\u043e\u0440\u043e\u0433\u0438\u043c.","media":[],"donate":0,"vkPaySticker":"","pinnedFor":0,"user":{"id":297134,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/297134-roman-trifonov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/25146aea-5369-ed4a-83fa-4f8ed568b2d0\/","name":"Roman Trifonov","isVerified":false},"content":{"id":332385,"url":"https:\/\/vc.ru\/design\/332385-kak-embacy-sozdaet-dizayn-dlya-klientov-iz-xxv-stran-chast-ii-prodazha-proekta","title":"\u041a\u0430\u043a Embacy \u0441\u043e\u0437\u0434\u0430\u0435\u0442 \u0434\u0438\u0437\u0430\u0439\u043d \u0434\u043b\u044f \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u043e\u0432 \u0438\u0437\u00a0XXV\u00a0\u0441\u0442\u0440\u0430\u043d. \u0427\u0430\u0441\u0442\u044c\u00a0II: \u041f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0436\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0435\u043a\u0442\u0430"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3630541,"subsite_id":199119,"user_id":72827,"type":"comment_add","id":3630541,"hash":"3f963d77101053c61c2d5ea46e4b25e2","date":1639458446,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/333754-startap-c-osnovatelnicey-iz-rossii-studyfree-pomogayushchiy-postupit-v-zarubezhnye-vuzy-privlek-3-mln?comment=3630541","text":"\u0418\u043c\u0435\u0435\u0442\u0441\u044f \u0432 \u0432\u0438\u0434\u0443, \u0447\u0442\u043e \u0438\u043d\u0442\u0435\u043b\u043b\u0435\u043a\u0442\u0443\u0430\u043b\u0430\u043c \u0441\u0438\u043b\u044c\u043d\u043e \u043d\u0435 \u043d\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u0441\u044f \u0443\u0449\u0435\u043c\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0433\u043e\u0441\u0443\u0434\u0430\u0440\u0441\u0442\u0432\u043e\u043c \u0433\u0440\u0430\u0436\u0434\u0430\u043d\u0441\u043a\u0438\u0445 \u043f\u0440\u0430\u0432 \u0438 \u043e\u043d\u0438 \u0431\u0435\u0433\u0443\u0442 \u043a\u0442\u043e \u043a\u0443\u0434\u0430.

\u0414\u0440\u0443\u0433\u0438\u043c\u0438 \u0441\u043b\u043e\u0432\u0430\u043c\u0438, \u0448\u0432\u0430\u0431\u0440\u044b \u043e\u043d\u0438 \u0438\u0441\u043f\u0443\u0433\u0430\u043b\u0438\u0441\u044c \u043a\u0430\u043a \u0433\u043b\u0430\u0432\u043d\u043e\u0433\u043e \u0438\u043d\u0441\u0442\u0440\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430 \u0433\u043e\u0441\u0443\u0434\u0430\u0440\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u043e\u0439 \u043f\u043e\u043b\u0438\u0442\u0438\u043a\u0438.","media":[],"donate":0,"vkPaySticker":"","pinnedFor":0,"user":{"id":72827,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/72827-denis-mamaev","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/ebdf7099-4b2a-5926-8607-2708d153349e\/","name":"\u0414\u0435\u043d\u0438\u0441 \u041c\u0430\u043c\u0430\u0435\u0432","isVerified":false},"content":{"id":333754,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/333754-startap-c-osnovatelnicey-iz-rossii-studyfree-pomogayushchiy-postupit-v-zarubezhnye-vuzy-privlek-3-mln","title":"\u0421\u0442\u0430\u0440\u0442\u0430\u043f c \u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u0438\u0446\u0435\u0439 \u0438\u0437 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438 StudyFree, \u043f\u043e\u043c\u043e\u0433\u0430\u044e\u0449\u0438\u0439 \u043f\u043e\u0441\u0442\u0443\u043f\u0438\u0442\u044c \u0432 \u0437\u0430\u0440\u0443\u0431\u0435\u0436\u043d\u044b\u0435 \u0432\u0443\u0437\u044b, \u043f\u0440\u0438\u0432\u043b\u0451\u043a $3 \u043c\u043b\u043d"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3630542,"subsite_id":199119,"user_id":37375,"type":"comment_add","id":3630542,"hash":"a2e56e216e4cf8b9989e8e082d311826","date":1639458467,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/331988-rynochnaya-kapitalizaciya-apple-prevysila-3-trln?comment=3630542","text":"\u041d\u0435 \u0437\u0430\u0433\u043e\u043d\u044f\u0439\u0441\u044f \u0434\u0430\u0432\u0430\u0439, \u0433\u0435\u043d\u0435\u0442\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0439 \u044d\u043a\u0441\u043f\u0435\u0440\u0438\u043c\u0435\u043d\u0442 \u0441 \u0442\u043e\u0431\u043e\u0439 \u043d\u0435 \u0443\u0434\u0430\u043b\u0441\u044f, \u0432\u0441\u044f\u043a\u043e\u0435 \u0431\u044b\u0432\u0430\u0435\u0442.","media":[],"donate":0,"vkPaySticker":"","pinnedFor":0,"user":{"id":37375,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/37375-igor-chimbur","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/432708a9-3f8d-fb69-8dcf-da7d6e4e6947\/","name":"Igor Chimbur","isVerified":false},"content":{"id":331988,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/331988-rynochnaya-kapitalizaciya-apple-prevysila-3-trln","title":"\u0420\u044b\u043d\u043e\u0447\u043d\u0430\u044f \u043a\u0430\u043f\u0438\u0442\u0430\u043b\u0438\u0437\u0430\u0446\u0438\u044f Apple \u043f\u0440\u0435\u0432\u044b\u0441\u0438\u043b\u0430 $3 \u0442\u0440\u043b\u043d"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3630543,"subsite_id":199120,"user_id":505511,"type":"comment_add","id":3630543,"hash":"e24ece5b9863ce57f73bd5692e61a0f9","date":1639458483,"url":"https:\/\/vc.ru\/legal\/333563-sovet-gosdumy-snyal-s-rassmotreniya-zakonoproekt-o-qr-kodah-na-transporte?comment=3630543","text":">>\u043d\u0435\u0432\u0435\u0436\u0435\u0441\u0442\u0432\u043e \u0432\u0430\u0442\u0446\u0430\u043f \u044d\u043a\u0441\u043f\u0435\u0440\u0442\u043e\u0432 \u043e\u0447\u0435\u043d\u044c \u0441\u0438\u043b\u044c\u043d\u043e \u0442\u043e\u0440\u043c\u043e\u0437\u0438\u0442 \u0432\u0430\u043a\u0446\u0438\u043d\u0430\u0446\u0438\u044e





\u041f\u0444\u0444. \u041a\u0430\u043a \u0431\u0443\u0434\u0442\u043e \u0432 \u0448\u0442\u0430\u0442\u0430\u0445 \u0442\u0430\u043a\u043e\u0433\u043e \u043d\u0435\u0442.","media":[],"donate":0,"vkPaySticker":"","pinnedFor":0,"user":{"id":505511,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/505511-michael-pupkin","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/790246cf-db1d-1b8b-4f0a-002fc78550ea\/","name":"Michael Pupkin","isVerified":false},"content":{"id":333563,"url":"https:\/\/vc.ru\/legal\/333563-sovet-gosdumy-snyal-s-rassmotreniya-zakonoproekt-o-qr-kodah-na-transporte","title":"\u0421\u043e\u0432\u0435\u0442 \u0413\u043e\u0441\u0434\u0443\u043c\u044b \u0441\u043d\u044f\u043b \u0441 \u0440\u0430\u0441\u0441\u043c\u043e\u0442\u0440\u0435\u043d\u0438\u044f \u0437\u0430\u043a\u043e\u043d\u043e\u043f\u0440\u043e\u0435\u043a\u0442 \u043e QR-\u043a\u043e\u0434\u0430\u0445 \u043d\u0430 \u0442\u0440\u0430\u043d\u0441\u043f\u043e\u0440\u0442\u0435"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3630544,"subsite_id":200396,"user_id":801340,"type":"comment_add","id":3630544,"hash":"48cd2d28f32b61d70ab69b36cff44025","date":1639458499,"url":"https:\/\/vc.ru\/services\/332813-prirozhdennyy-predprinimatel-kak-rabotaet-obrazovatelnyy-kurs-po-biznesu-dlya-detey?comment=3630544","text":"\u041d\u0435, \u044d\u0442\u043e \u0443\u0434\u0435\u043b \u0440\u0430\u0437\u0443\u043c\u043d\u044b\u0445 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432. \u0418 \u0435\u0441\u043b\u0438 \u043f\u0440\u043e\u0444\u0441\u043e\u044e\u0437 \u043d\u043e\u0440\u043c\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u0435\u0442, \u0442\u043e \u0438 \u043d\u0435\u0434\u043e\u0432\u043e\u043b\u044c\u043d\u044b\u0445 \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u043c\u0438\u043d\u0438\u043c\u0443\u043c","media":[],"donate":0,"vkPaySticker":"","pinnedFor":0,"user":{"id":801340,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/801340-lexx-sky","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/70603158-d82e-572e-922c-5d9f923c1d2f\/","name":"Lexx Sky","isVerified":false},"content":{"id":332813,"url":"https:\/\/vc.ru\/services\/332813-prirozhdennyy-predprinimatel-kak-rabotaet-obrazovatelnyy-kurs-po-biznesu-dlya-detey","title":"\u041f\u0440\u0438\u0440\u043e\u0436\u0434\u0435\u043d\u043d\u044b\u0439 \u043f\u0440\u0435\u0434\u043f\u0440\u0438\u043d\u0438\u043c\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c: \u043a\u0430\u043a \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u0435\u0442 \u043e\u0431\u0440\u0430\u0437\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u0439 \u043a\u0443\u0440\u0441 \u043f\u043e \u0431\u0438\u0437\u043d\u0435\u0441\u0443 \u0434\u043b\u044f \u0434\u0435\u0442\u0435\u0439"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3630545,"subsite_id":199124,"user_id":365439,"type":"comment_add","id":3630545,"hash":"cefa70c63430059349d178a58a0f6fec","date":1639458523,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/333555-bankomat-tinkoff-zazheval-kupyuru?comment=3630545","text":"\u0432\u0437\u044f\u043b \u0434\u043e\u043c\u0430 \u0438\u0437 \u043e\u0442\u043b\u043e\u0436\u0435\u043d\u043d\u044b\u0445 \u043d\u0430\u043b\u0438\u0447\u043d\u044b\u0445

\u041f\u043e\u0442\u043e\u043c \u0432 \u043a\u0430\u0441\u0441\u0435 \u043f\u043e\u0434 \u0440\u0430\u0441\u0447\u0451\u0442, \u0434\u0430 \u0443\u0436...","media":[],"donate":0,"vkPaySticker":"","pinnedFor":0,"user":{"id":365439,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/365439-kuskus-kuskus","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/cbcbe93d-4102-61d2-a2b6-0732ffc554cd\/","name":"kuskus kuskus","isVerified":false},"content":{"id":333555,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/333555-bankomat-tinkoff-zazheval-kupyuru","title":"\u0411\u0430\u043d\u043a\u043e\u043c\u0430\u0442 \u0422\u0438\u043d\u044c\u043a\u043e\u0444\u0444 \u0437\u0430\u0436\u0435\u0432\u0430\u043b \u043a\u0443\u043f\u044e\u0440\u0443"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3630546,"subsite_id":199119,"user_id":72827,"type":"comment_add","id":3630546,"hash":"19840d435a76d4c37b9309b956a65796","date":1639458546,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/333754-startap-c-osnovatelnicey-iz-rossii-studyfree-pomogayushchiy-postupit-v-zarubezhnye-vuzy-privlek-3-mln?comment=3630546","text":"\u0438 \u0441 \u044f\u0439\u043a\u0430\u043c\u0438.","media":[],"donate":0,"vkPaySticker":"","pinnedFor":0,"user":{"id":72827,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/72827-denis-mamaev","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/ebdf7099-4b2a-5926-8607-2708d153349e\/","name":"\u0414\u0435\u043d\u0438\u0441 \u041c\u0430\u043c\u0430\u0435\u0432","isVerified":false},"content":{"id":333754,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/333754-startap-c-osnovatelnicey-iz-rossii-studyfree-pomogayushchiy-postupit-v-zarubezhnye-vuzy-privlek-3-mln","title":"\u0421\u0442\u0430\u0440\u0442\u0430\u043f c \u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u0438\u0446\u0435\u0439 \u0438\u0437 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438 StudyFree, \u043f\u043e\u043c\u043e\u0433\u0430\u044e\u0449\u0438\u0439 \u043f\u043e\u0441\u0442\u0443\u043f\u0438\u0442\u044c \u0432 \u0437\u0430\u0440\u0443\u0431\u0435\u0436\u043d\u044b\u0435 \u0432\u0443\u0437\u044b, \u043f\u0440\u0438\u0432\u043b\u0451\u043a $3 \u043c\u043b\u043d"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3630547,"subsite_id":199124,"user_id":267442,"type":"comment_add","id":3630547,"hash":"d5ffe35efb358190abd182e75a75deaf","date":1639458637,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/333484-tinkoff-bank-zaprosil-dokumenty-posle-proverki-zablokiroval-perevody-rekomenduet-zakryt-schet?comment=3630547","text":"\u041a\u0430\u043a\u0430\u044f \u0440\u0430\u0437\u043d\u0438\u0446\u0430 \u0441\u043a\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0432\u044b \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u043b\u0438?)

\u0421\u0435\u043d\u0442\u044f\u0431\u0440\u044c\u0441\u043a\u0430\u044f 16-\u041c\u0420 \u043a\u0430\u0441\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f \u0440\u0430\u0441\u0447\u0435\u0442\u043e\u0432 \u043c\u0435\u0436\u0434\u0443 \u0444\u0438\u0437\u0438\u043a\u0430\u043c\u0438. \u0415\u0441\u043b\u0438 \u0443 \u0432\u0430\u0441 \u0431\u043e\u043b\u0435\u0435 50 \u043a\u043e\u043d\u0442\u0440\u0430\u0433\u0435\u043d\u0442\u043e\u0432 \u0432 \u043c\u0435\u0441\u044f\u0446, \u0441\u0443\u043c\u043c\u0430 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0432\u043e\u0434\u043e\u0432 \u0431\u043e\u043b\u0435\u0435 1 \u043c\u043b\u043d \u0440\u0443\u0431\u043b\u0435\u0439, \u043e\u0441\u0442\u0430\u0442\u043a\u0438 \u043c\u0435\u043d\u0435\u0435 10% \u043e\u0442 \u043e\u0431\u043e\u0440\u043e\u0442\u0430, \u0438 \u043e\u043f\u0435\u0440\u0430\u0446\u0438\u0438 \u043f\u043e \u0442\u0440\u0430\u043d\u0437\u0438\u0442\u0443 \u043f\u0440\u043e\u0432\u043e\u0434\u044f\u0442\u0441\u044f \u0432 \u0442\u0435\u0447\u0435\u043d\u0438\u0438 12 \u0447\u0430\u0441\u043e\u0432 \u043e\u0442 \u043f\u043e\u0441\u0442\u0443\u043f\u043b\u0435\u043d\u0438\u044f - \u0441\u0447\u0435\u0442\u0443 \u0445\u0430\u043d\u0430. \u0427\u0442\u043e \u0438 \u0441\u0434\u0435\u043b\u0430\u043b \u0422\u0438\u043d\u044c\u043a\u043e\u0444\u0444. \u0418 \u043a\u043e\u043b\u043b\u0435\u0433\u0435 \u0432\u0430\u0448\u0435\u043c\u0443 \u0442\u0430\u043a\u0436\u0435 \u043f\u043e \u0441\u0447\u0435\u0442\u0443 \u043f\u0440\u0438\u0434\u0435\u0442, \u043e\u043d \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u044f\u043b\u0441\u044f \u0434\u043e \u043d\u043e\u0432\u044b\u0445 \u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u043b.

\u041a\u0430\u043a \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u0442\u044c \u0441 \u0431\u0438\u0442\u043a\u043e\u0438\u043d\u0430\u043c\u0438 \u043d\u0430\u043f\u0440\u044f\u043c\u0443\u044e \u0441 \u043a\u0430\u0440\u0442 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438 \u0447\u0435\u0440\u0435\u0437 p2p \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441 \u0438 \u0434\u0443\u043c\u0430\u0442\u044c \u0447\u0442\u043e \u0432\u0441\u0435 \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u043d\u043e\u0440\u043c\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e?)))) \u0422\u044b \u0436\u0435 \u043a\u043e\u043d\u0442\u0440\u0430\u0433\u0435\u043d\u0442\u043e\u0432 \u0441\u0432\u043e\u0438\u0445 \u043d\u0435 \u0438\u0437\u0443\u0447\u0430\u0435\u0448\u044c. \u0417\u043d\u0430\u043a\u043e\u043c\u044b\u0439 \u0435\u0449\u0451 \u0432 19 \u0433\u043e\u0434\u0443 \u0442\u0430\u043a \u0437\u0430\u043b\u0435\u0442\u0435\u043b - \u0447\u0442\u043e \u043f\u0440\u0435\u0434\u043f\u043e\u0447\u0435\u043b \u0441 20 \u043c\u043b\u043d \u0440\u0430\u0441\u0441\u0442\u0430\u0442\u044c\u0441\u044f \u0447\u0435\u043c \u043f\u043e\u043f\u0430\u0441\u0442\u044c \u043f\u043e\u0434 \u0444\u0438\u043d\u0430\u043d\u0441\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435 \u0431\u043b\u0438\u0436\u043d\u0435\u0432\u043e\u0441\u0442\u043e\u0447\u043d\u044b\u0445 \u0444\u043e\u0440\u043c\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0439. ","media":[],"donate":0,"vkPaySticker":"","pinnedFor":0,"user":{"id":267442,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/267442-evgeniy-anoshin","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/7430bb7f-8b7b-723a-6efd-f715ebbca2d2\/","name":"\u0435\u0432\u0433\u0435\u043d\u0438\u0439 \u0430\u043d\u043e\u0448\u0438\u043d","isVerified":false},"content":{"id":333484,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/333484-tinkoff-bank-zaprosil-dokumenty-posle-proverki-zablokiroval-perevody-rekomenduet-zakryt-schet","title":"\u0422\u0438\u043d\u044c\u043a\u043e\u0444\u0444 \u0431\u0430\u043d\u043a \u0437\u0430\u043f\u0440\u043e\u0441\u0438\u043b \u0434\u043e\u043a\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442\u044b , \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u043a\u0438 \u0437\u0430\u0431\u043b\u043e\u043a\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043b \"\u043f\u0435\u0440\u0435\u0432\u043e\u0434\u044b\". \u0420\u0435\u043a\u043e\u043c\u0435\u043d\u0434\u0443\u0435\u0442 \u0437\u0430\u043a\u0440\u044b\u0442\u044c \u0441\u0447\u0435\u0442"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3630548,"subsite_id":199124,"user_id":673503,"type":"comment_add","id":3630548,"hash":"a554445f64e068998473d32a18c3a187","date":1639458642,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/333717-zhaloba-na-avito-neobosnovannaya-blokirovka-profilya?comment=3630548","text":"\u042d\u0442\u043e \u043d\u0435 \u043d\u0443\u0436\u043d\u043e\u0435 \u0431\u0430\u0440\u0430\u0445\u043b\u043e. \u0411\/\u0443 \u0432\u0435\u0449\u0438. \u041a\u0430\u043a\u043e\u0439 \u044d\u0442\u043e \u0447\u0430\u0441\u0442\u043d\u044b\u0439 \u0431\u0438\u0437\u043d\u0435\u0441? \u0410\u043a\u0441\u0442\u0438\u0441\u044c. \u0418\u043b\u0438 \u0442\u0440\u0443\u0441\u044b \u0441\u0432\u043e\u0438 \u0431\u0443\u0434\u0435\u0448\u044c \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u0430\u0442\u044c, \u043d\u043e \u0437\u0430\u0448\u044c\u0435\u0448\u044c \u0438\u0445, \u043f\u043e\u043d\u043e\u0448\u0435\u043d\u043d\u044b\u0435 \u0442\u043e\u0436\u0435 \u0431\u0438\u0437\u043d\u0435\u0441\u043e\u043c \u043d\u0430\u0437\u043e\u0432\u0435\u0448\u044c\u0441\u044f?","media":[],"donate":0,"vkPaySticker":"","pinnedFor":0,"user":{"id":673503,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/673503-vladimir-novikov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/600877bb-db30-5bee-b6c9-970808d75649\/","name":"\u0412\u043b\u0430\u0434\u0438\u043c\u0438\u0440 \u041d\u043e\u0432\u0438\u043a\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":333717,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/333717-zhaloba-na-avito-neobosnovannaya-blokirovka-profilya","title":"\u0416\u0430\u043b\u043e\u0431\u0430 \u043d\u0430 \u0430\u0432\u0438\u0442\u043e: \u043d\u0435\u043e\u0431\u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u0430\u043d\u043d\u0430\u044f \u0431\u043b\u043e\u043a\u0438\u0440\u043e\u0432\u043a\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0444\u0438\u043b\u044f"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3630549,"subsite_id":199123,"user_id":432433,"type":"comment_add","id":3630549,"hash":"e88f74241b707d9a24d5e43a59df57d7","date":1639458647,"url":"https:\/\/vc.ru\/life\/333288-za-5-let-my-investirovali-v-proizvodstvo-desertov-primerno-20-mln-ne-poluchaya-pri-etom-dohoda?comment=3630549","text":"\u0425\u043e\u0440\u043e\u0448\u0438\u0439 \u043f\u0440\u0438\u043c\u0435\u0440, \u043a\u043e\u0433\u0434\u0430 \"\u043f\u0440\u0435\u0434\u043f\u0440\u0438\u043d\u0438\u043c\u0430\u0442\u0435\u043b\u0438\" \u0442\u0430\u043a\u0438\u0435 \u043f\u0440\u0435\u0434\u043f\u0440\u0438\u043d\u0438\u043c\u0430\u0442\u0435\u043b\u0438, \u0447\u0442\u043e \u043d\u0435 \u043f\u043e\u043d\u0438\u043c\u0430\u044e\u0442 \u0440\u0430\u0437\u043d\u0438\u0446\u0443 \u043c\u0435\u0436\u0434\u0443 \u0434\u043e\u0445\u043e\u0434\u043e\u043c \u0438 \u043f\u0440\u0438\u0431\u044b\u043b\u044c\u044e","media":[],"donate":0,"vkPaySticker":"","pinnedFor":0,"user":{"id":432433,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/432433-andrey-vasilev","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/dffb4276-94b8-bf51-a0c0-b4f2fa3473b8\/","name":"\u0410\u043d\u0434\u0440\u0435\u0439 \u0412\u0430\u0441\u0438\u043b\u044c\u0435\u0432","isVerified":false},"content":{"id":333288,"url":"https:\/\/vc.ru\/life\/333288-za-5-let-my-investirovali-v-proizvodstvo-desertov-primerno-20-mln-ne-poluchaya-pri-etom-dohoda","title":"\u0417\u0430 5 \u043b\u0435\u0442 \u043c\u044b \u0438\u043d\u0432\u0435\u0441\u0442\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043b\u0438 \u0432 \u043f\u0440\u043e\u0438\u0437\u0432\u043e\u0434\u0441\u0442\u0432\u043e \u0434\u0435\u0441\u0435\u0440\u0442\u043e\u0432 \u043f\u0440\u0438\u043c\u0435\u0440\u043d\u043e \u20bd20 \u043c\u043b\u043d, \u043d\u0435 \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0430\u044f \u043f\u0440\u0438 \u044d\u0442\u043e\u043c \u0434\u043e\u0445\u043e\u0434\u0430"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3630550,"subsite_id":199113,"user_id":685052,"type":"comment_add","id":3630550,"hash":"471b7ae9805a1a1c04df62acb3ffb568","date":1639458654,"url":"https:\/\/vc.ru\/marketing\/333819-kak-vyyti-na-reklamnuyu-platformu-telegrama-4-sposoba-byudzhety-i-osobennosti?comment=3630550","text":"\u0421\u043a\u043b\u0430\u0434\u0447\u0438\u043d\u0430 \u043d\u0435 \u0443\u043c\u0440\u0435\u0442 \u043d\u0438 \u043a\u043e\u0433\u0434\u0430. \u041a\u043e\u0433\u0434\u0430 \u044d\u0442\u0438\u043c \u0437\u0430\u043d\u0438\u043c\u0430\u044e\u0442\u0441\u044f \u0447\u0430\u0441\u0442\u043d\u0438\u043a\u0438, \u044d\u0442\u043e \u0438\u0445 \u0432\u044b\u0431\u043e\u0440. \u0410 \u043a\u043e\u0433\u0434\u0430 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u044f, \u044d\u0442\u043e \u0443\u0436\u0435 \u043a\u043e\u0440\u043f\u043e\u0440\u0430\u0442\u0438\u0432\u043d\u0430\u044f \u043a\u0443\u043b\u044c\u0442\u0443\u0440\u0430. \u0421\u0442\u0430\u0440\u0430\u044e\u0441\u044c \u043d\u0435 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u0442\u044c \u0441 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u044f\u043c\u0438 \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u043f\u044b\u0442\u0430\u044e\u0442\u0441\u044f \u043a\u043e\u0433\u043e \u0442\u043e \u043d\u0430\u0435.....\u0414\u0430\u0436\u0435 \u0435\u0441\u043b\u0438 \u044d\u0442\u043e\u0442 \u043a\u0442\u043e-\u0442\u043e \u0441\u0442\u0430\u0440\u0438\u043d\u0430 \u0411\u0438\u043b\u043b \u0413\u0435\u0439\u0442\u0441.

\u0416\u0438\u0437\u043d\u044c \u043d\u0430\u0443\u0447\u0438\u043b\u0430 \u0447\u0442\u043e \u043d\u0430 \u043a\u0430\u0436\u0434\u0443\u044e \u0445\u0438\u0442\u0440\u0443\u044e \u0445\u043e\u043f\u0443, \u0432\u0441\u0435\u0433\u0434\u0430 \u043d\u0430\u0445\u043e\u0434\u0438\u0442\u0441\u044f \u0438\u0437\u0434\u0435\u043b\u0438\u0435 \u0441 \u0438\u0437\u043e\u0431\u0440\u0435\u0442\u0435\u043d\u0438\u0435\u043c \u0410\u0440\u0445\u0438\u043c\u0435\u0434\u0430","media":[],"donate":0,"vkPaySticker":"","pinnedFor":0,"user":{"id":685052,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/685052-sasha-step","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/705e9745-0317-543e-a900-3933b49828ca\/","name":"Sasha Step","isVerified":false},"content":{"id":333819,"url":"https:\/\/vc.ru\/marketing\/333819-kak-vyyti-na-reklamnuyu-platformu-telegrama-4-sposoba-byudzhety-i-osobennosti","title":"\u041a\u0430\u043a \u0432\u044b\u0439\u0442\u0438 \u043d\u0430 \u0440\u0435\u043a\u043b\u0430\u043c\u043d\u0443\u044e \u043f\u043b\u0430\u0442\u0444\u043e\u0440\u043c\u0443 \u0422\u0435\u043b\u0435\u0433\u0440\u0430\u043c\u0430? (4 \u0441\u043f\u043e\u0441\u043e\u0431\u0430, \u0431\u044e\u0434\u0436\u0435\u0442\u044b \u0438 \u043e\u0441\u043e\u0431\u0435\u043d\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438)"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3630551,"subsite_id":199119,"user_id":498128,"type":"comment_add","id":3630551,"hash":"3551d0f726a8e594928afeb0207c98af","date":1639458710,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/333754-startap-c-osnovatelnicey-iz-rossii-studyfree-pomogayushchiy-postupit-v-zarubezhnye-vuzy-privlek-3-mln?comment=3630551","text":"\u0433\u0434\u0435 \u043d\u0430\u043f\u0438\u0441\u0430\u043d\u043e, \u0447\u0442\u043e 90 000 \u043f\u043b\u0430\u0442\u044f\u0449\u0438\u0445 \u0441\u0442\u0443\u0434\u0435\u043d\u0442\u043e\u0432? \u041f\u043b\u0430\u0442\u0444\u043e\u0440\u043c\u043e\u0439 \u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u0443\u044e\u0442\u0441\u044f \u0438 \u043f\u043b\u0430\u0442\u044f\u0442 - \u0434\u0432\u0430 \u0440\u0430\u0437\u043d\u044b\u0445 \u043c\u043e\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430.","media":[],"donate":0,"vkPaySticker":"","pinnedFor":0,"user":{"id":498128,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/498128-bob-sinclar","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/c74943cd-9e0e-f043-a71f-2a1051875133\/","name":"Bob Sinclar","isVerified":false},"content":{"id":333754,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/333754-startap-c-osnovatelnicey-iz-rossii-studyfree-pomogayushchiy-postupit-v-zarubezhnye-vuzy-privlek-3-mln","title":"\u0421\u0442\u0430\u0440\u0442\u0430\u043f c \u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u0438\u0446\u0435\u0439 \u0438\u0437 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438 StudyFree, \u043f\u043e\u043c\u043e\u0433\u0430\u044e\u0449\u0438\u0439 \u043f\u043e\u0441\u0442\u0443\u043f\u0438\u0442\u044c \u0432 \u0437\u0430\u0440\u0443\u0431\u0435\u0436\u043d\u044b\u0435 \u0432\u0443\u0437\u044b, \u043f\u0440\u0438\u0432\u043b\u0451\u043a $3 \u043c\u043b\u043d"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3630552,"subsite_id":199124,"user_id":432433,"type":"comment_add","id":3630552,"hash":"e8d9d2d24d055eb787a7f0781941af6e","date":1639458723,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/333573-kak-delimobil-hochet-neobosnovanno-oshtrafovat-menya-na-106-318-rubley?comment=3630552","text":"\u0417\u0430\u0441\u0443\u0434\u0438 \u044d\u0442\u0438\u0445 \u043d\u0435\u0433\u043e\u0434\u044f\u0435\u0432, \u0430\u0444\u0442\u0430\u0440, \u0443\u0434\u0430\u0447\u0438","media":[],"donate":0,"vkPaySticker":"","pinnedFor":0,"user":{"id":432433,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/432433-andrey-vasilev","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/dffb4276-94b8-bf51-a0c0-b4f2fa3473b8\/","name":"\u0410\u043d\u0434\u0440\u0435\u0439 \u0412\u0430\u0441\u0438\u043b\u044c\u0435\u0432","isVerified":false},"content":{"id":333573,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/333573-kak-delimobil-hochet-neobosnovanno-oshtrafovat-menya-na-106-318-rubley","title":"\u041a\u0430\u043a \u0414\u0435\u043b\u0438\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u044c \u0445\u043e\u0447\u0435\u0442 \u043d\u0435\u043e\u0431\u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u0430\u043d\u043d\u043e \u043e\u0448\u0442\u0440\u0430\u0444\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u043c\u0435\u043d\u044f \u043d\u0430 106 318 \u0440\u0443\u0431\u043b\u0435\u0439"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3630553,"subsite_id":199124,"user_id":876700,"type":"comment_add","id":3630553,"hash":"f7940dd7c14870cbbd9f7166e7005828","date":1639458837,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/333112-leroy-merlen-pokryvaet-prestupnikov-vozmozhno-svoih-zhe-sotrudnikov?comment=3630553","text":"\u0417\u0430\u044f\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0443\u0447\u0438\u0442\u0435\u043b\u044e \u0440\u0443\u0441\u0441\u043a\u043e\u0433\u043e \u044f\u0437\u044b\u043a\u0430, \u043d\u0430 \u0412\u0430\u0441 \u043d\u0430\u043f\u0438\u0441\u0430\u043d\u043e, \u043d\u0430\u0434\u0435\u044e\u0441\u044c \u0432\u0430\u0441 \u043d\u0430\u043a\u0430\u0436\u0443\u0442 \u043f\u043e \u0432\u0441\u0435\u0439 \u0441\u0442\u0440\u043e\u0433\u043e\u0441\u0442\u0438 \u0431\u0443\u043a\u0432\u0430\u0440\u0451\u043c \u043f\u0440\u044f\u043c\u043e \u043f\u043e \u043b\u0438\u0446\u0443.","media":[],"donate":0,"vkPaySticker":"","pinnedFor":0,"user":{"id":876700,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/876700-dmitriy-stalin","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/0b721554-59b8-5b03-83ea-687ee36ceae0\/","name":"\u0414\u043c\u0438\u0442\u0440\u0438\u0439 \u0421\u0442\u0430\u043b\u0438\u043d","isVerified":false},"content":{"id":333112,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/333112-leroy-merlen-pokryvaet-prestupnikov-vozmozhno-svoih-zhe-sotrudnikov","title":"\u041b\u0435\u0440\u043e\u0439 \u041c\u0435\u0440\u043b\u0435\u043d \u043f\u043e\u043a\u0440\u044b\u0432\u0430\u0435\u0442 \u043f\u0440\u0435\u0441\u0442\u0443\u043f\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432, \u0432\u043e\u0437\u043c\u043e\u0436\u043d\u043e, \u0441\u0432\u043e\u0438\u0445 \u0436\u0435 \u0441\u043e\u0442\u0440\u0443\u0434\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3630554,"subsite_id":370106,"user_id":637104,"type":"comment_add","id":3630554,"hash":"aba477a072a1fa04e2a039759ce900f8","date":1639458875,"url":"https:\/\/vc.ru\/migrate\/333168-posledniy-shans-poluchit-pasport-chernogorii-sohraniv-svoe-grazhdanstvo?comment=3630554","text":"\u0414\u0430 \u0431\u043b\u044f, \u043a\u0430\u043a\u0430\u044f \u043a \u0447\u0435\u0440\u0442\u0443 \u0440\u0430\u0437\u043d\u0438\u0446\u0430 (\u0437\u0430\u0434\u043e\u043b\u0431\u0430\u043b\u0438 \u043f\u043e\u0432\u0442\u043e\u0440\u044f\u0442\u044c) \u0432 \u0444\u043e\u0440\u043c\u0443\u043b\u0438\u0440\u043e\u0432\u043a\u0430\u0445, \u0435\u0441\u043b\u0438 \u0441\u043c\u044b\u0441\u043b \u043e\u0434\u0438\u043d \u2014 \u0438\u043c\u0435\u044f \u043e\u0434\u043d\u043e \u0433\u0440\u0430\u0436\u0434\u0430\u043d\u0441\u0442\u0432\u0430, \u0432\u0442\u043e\u0440\u043e\u0435 \u043d\u0435\u0434\u043e\u043f\u0443\u0441\u0442\u0438\u043c\u043e, \u0435\u0441\u043b\u0438 \u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u0430 \u0433\u0440\u0430\u0436\u0434\u0430\u043d\u0438\u043d\u0430 \u043d\u0435 \u0440\u0430\u0442\u0438\u0444\u0438\u0446\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043b\u0430 \u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u0439 \u0434\u043e\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440.

\u0414\u0432\u043e\u0439\u043d\u043e\u0439 \u043d\u043e\u0441 \u0438\u043b\u0438 \u0434\u0432\u0430 \u043d\u043e\u0441\u0430 \u2014 \u0432\u0441\u0435 \u0440\u0430\u0432\u043d\u043e \u043d\u0430 \u043e\u0434\u043d\u043e\u043c \u043b\u0438\u0446\u0435 4 \u043d\u043e\u0437\u0434\u0440\u0438!","media":[],"donate":0,"vkPaySticker":"","pinnedFor":0,"user":{"id":637104,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/637104-aleh-ator","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/4e58ff33-9ef6-5ee9-bd13-16a77b28d1e9\/","name":"ALEH ator","isVerified":false},"content":{"id":333168,"url":"https:\/\/vc.ru\/migrate\/333168-posledniy-shans-poluchit-pasport-chernogorii-sohraniv-svoe-grazhdanstvo","title":"\u041f\u043e\u0441\u043b\u0435\u0434\u043d\u0438\u0439 \u0448\u0430\u043d\u0441 \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c \u043f\u0430\u0441\u043f\u043e\u0440\u0442 \u0427\u0435\u0440\u043d\u043e\u0433\u043e\u0440\u0438\u0438, \u0441\u043e\u0445\u0440\u0430\u043d\u0438\u0432 \u0441\u0432\u043e\u0435 \u0433\u0440\u0430\u0436\u0434\u0430\u043d\u0441\u0442\u0432\u043e"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3630555,"subsite_id":199134,"user_id":635322,"type":"comment_add","id":3630555,"hash":"fd75497c7aabe27bb8391c58e10341ce","date":1639458885,"url":"https:\/\/vc.ru\/promo\/329864-korotko-chasy-huawei-watch-gt-3-dlya-teh-kto-ne-gotov-vybirat-mezhdu-sportom-i-rabotoy?comment=3630555","text":"\u041d\u0443 \u0442\u043e\u0433\u0434\u0430 \u0440\u0430\u0441\u0441\u0447\u0438\u0442\u044b\u0432\u0430\u0442\u044c \u043d\u0430 \u0442\u043e\u0447\u043d\u044b\u0435 \u043f\u043e\u043a\u0430\u0437\u0430\u043d\u0438\u044f \u043d\u0435 \u0441\u0442\u043e\u0438\u0442. \u0414\u043b\u044f \u0447\u0435\u0433\u043e \u043d\u0443\u0436\u0435\u043d \u043e\u043f\u0442\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0439 \u0434\u0430\u0442\u0447\u0438\u043a \u044f \u0443\u043a\u0430\u0437\u0430\u043b \u0432\u044b\u0448\u0435","media":[],"donate":0,"vkPaySticker":"","pinnedFor":0,"user":{"id":635322,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/635322-alex-d","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/b3caa902-eb6d-3d54-a42f-85c8adacbcd9\/","name":"Alex D","isVerified":false},"content":{"id":329864,"url":"https:\/\/vc.ru\/promo\/329864-korotko-chasy-huawei-watch-gt-3-dlya-teh-kto-ne-gotov-vybirat-mezhdu-sportom-i-rabotoy","title":"\u041a\u043e\u0440\u043e\u0442\u043a\u043e: \u0447\u0430\u0441\u044b Huawei Watch GT 3 \u0434\u043b\u044f \u0442\u0435\u0445, \u043a\u0442\u043e \u043d\u0435 \u0433\u043e\u0442\u043e\u0432 \u0432\u044b\u0431\u0438\u0440\u0430\u0442\u044c \u043c\u0435\u0436\u0434\u0443 \u0441\u043f\u043e\u0440\u0442\u043e\u043c \u0438 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u043e\u0439"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3630556,"subsite_id":199119,"user_id":854571,"type":"comment_add","id":3630556,"hash":"605bccd450b7fb07246c7bbd409c66c8","date":1639458906,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/333834-meta-cukerberga-kupila-tovarnyy-znak-odnoimennogo-amerikanskogo-banka-za-60-mln?comment=3630556","text":"","media":[{"type":"image","value":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/d5194c4f-5228-5e15-a253-011785f1559a\/"}],"donate":0,"vkPaySticker":"","pinnedFor":0,"user":{"id":854571,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/854571-grigvik-fake","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/51221239-aae8-5d00-bcf3-97e931ab1bbc\/","name":"Grigvik Fake","isVerified":false},"content":{"id":333834,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/333834-meta-cukerberga-kupila-tovarnyy-znak-odnoimennogo-amerikanskogo-banka-za-60-mln","title":"Meta \u0426\u0443\u043a\u0435\u0440\u0431\u0435\u0440\u0433\u0430 \u043a\u0443\u043f\u0438\u043b\u0430 \u0442\u043e\u0432\u0430\u0440\u043d\u044b\u0439 \u0437\u043d\u0430\u043a \u043e\u0434\u043d\u043e\u0438\u043c\u0451\u043d\u043d\u043e\u0433\u043e \u0430\u043c\u0435\u0440\u0438\u043a\u0430\u043d\u0441\u043a\u043e\u0433\u043e \u0431\u0430\u043d\u043a\u0430 \u0437\u0430 $60 \u043c\u043b\u043d"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3630558,"subsite_id":199113,"user_id":329214,"type":"comment_add","id":3630558,"hash":"ad9ba7c5eb5946be8accb486d648c451","date":1639458936,"url":"https:\/\/vc.ru\/marketing\/333819-kak-vyyti-na-reklamnuyu-platformu-telegrama-4-sposoba-byudzhety-i-osobennosti?comment=3630558","text":"\u0442\u0430\u043a \u0432\u0430\u043c \u043d\u0443\u0436\u043d\u043e \u043d\u0435 2 \u043c\u0438\u043b\u043b\u0438\u043e\u043d\u0430, \u0430 10, \u0435\u0441\u043b\u0438 \u043d\u0435 \u0445\u043e\u0442\u0438\u0442\u0435 \u043c\u0438\u043b\u043b\u0438\u043e\u043d \u0432 \u0442\u0440\u0443\u0431\u0443 \u0432\u044b\u043a\u0438\u043d\u0443\u0442\u044c

\u043f\u043b\u044e\u0441 \u043e\u0447\u0435\u0432\u0438\u0434\u043d\u044b\u0435 \u0440\u0438\u0441\u043a\u0438

\u043d\u0443 \u0438 \u043a\u0441\u0442\u0430\u0442\u0438 \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u043e\u0440\u0433\u0430\u043d\u0438\u0437\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u0441\u0438\u043d\u0434\u0438\u043a\u0430\u0442 \u0432\u043d\u0443\u0442\u0440\u0438 \u0441\u0438\u043d\u0434\u0438\u043a\u0430\u0442\u0430, \u0432\u043e\u0439\u0442\u0438 \u0432 \u0441\u0438\u043d\u0434\u0438\u043a\u0430\u0442 \u0438 \u0441\u043e\u0431\u0440\u0430\u0442\u044c 10-20 \u043b\u044e\u0434\u0435\u0439 \u0443 \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0445 \u0431\u044e\u0434\u0436\u0435\u0442\u044b 5-10 \u0442\u044b\u0441\u044f\u0447 \u0438 \u0431\u0440\u0430\u0442\u044c \u0443 \u043d\u0438\u0445 \u043a\u043e\u043c\u0438\u0441\u0441\u0438\u044e \u0441\u0432\u0435\u0440\u0445\u0443","media":[],"donate":0,"vkPaySticker":"","pinnedFor":0,"user":{"id":329214,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/329214-mikhail-che","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/4f542222-c604-0202-2401-6a71845bf899\/","name":"Mikhail Che","isVerified":false},"content":{"id":333819,"url":"https:\/\/vc.ru\/marketing\/333819-kak-vyyti-na-reklamnuyu-platformu-telegrama-4-sposoba-byudzhety-i-osobennosti","title":"\u041a\u0430\u043a \u0432\u044b\u0439\u0442\u0438 \u043d\u0430 \u0440\u0435\u043a\u043b\u0430\u043c\u043d\u0443\u044e \u043f\u043b\u0430\u0442\u0444\u043e\u0440\u043c\u0443 \u0422\u0435\u043b\u0435\u0433\u0440\u0430\u043c\u0430? (4 \u0441\u043f\u043e\u0441\u043e\u0431\u0430, \u0431\u044e\u0434\u0436\u0435\u0442\u044b \u0438 \u043e\u0441\u043e\u0431\u0435\u043d\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438)"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3630559,"subsite_id":199124,"user_id":190968,"type":"comment_add","id":3630559,"hash":"7796384f33137622b0bdedcfe8764875","date":1639458950,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/333555-bankomat-tinkoff-zazheval-kupyuru?comment=3630559","text":"\u0417\u0430 \u0432\u043d\u0435\u0441\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043d\u0430\u043b\u0430 \u0447\u0435\u0440\u0435\u0437 \u0431\u0430\u043d\u043a\u043e\u043c\u0430\u0442 \u0422\u0438\u043d\u044c\u043a\u043e\u0444\u0444 \u0437\u0430\u0441\u0442\u0430\u0432\u0438\u0442 \u043f\u0440\u0435\u0434\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u0434\u043e\u043a\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0435 \u043f\u043e\u0434\u0442\u0432\u0435\u0440\u0436\u0434\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0438\u0441\u0445\u043e\u0436\u0434\u0435\u043d\u0438\u044f \u044d\u0442\u0438\u0445 \u0434\u0435\u043d\u0435\u0433, \u043f\u043e 115-\u0424\u0417","media":[],"donate":0,"vkPaySticker":"","pinnedFor":0,"user":{"id":190968,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/190968-egor-chusov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/7a802447-b962-e0a8-0a45-2b346bb161b8\/","name":"Egor Chusov","isVerified":false},"content":{"id":333555,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/333555-bankomat-tinkoff-zazheval-kupyuru","title":"\u0411\u0430\u043d\u043a\u043e\u043c\u0430\u0442 \u0422\u0438\u043d\u044c\u043a\u043e\u0444\u0444 \u0437\u0430\u0436\u0435\u0432\u0430\u043b \u043a\u0443\u043f\u044e\u0440\u0443"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3630560,"subsite_id":199131,"user_id":1023145,"type":"comment_add","id":3630560,"hash":"ed51e2e35cc481d0a715a52a2a9d7684","date":1639458959,"url":"https:\/\/vc.ru\/story\/330034-mne-nuzhny-byli-priklyucheniya-seriynyy-obmanshchik-dzhozef-ueyl-zanimalsya-moshennichestvom-70-let-i-40-raz-sidel-v-tyurme?comment=3630560","text":"\u0414\u0430\u0436\u0435 \u043f\u0440\u0438 \u0442\u0430\u043a\u0438\u0445 \u043e\u0442\u0440\u0438\u0446\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u0445 \u043f\u043e\u0441\u0442\u0443\u043f\u043a\u0430\u0445 , \u043f\u0440\u043e\u0436\u0438\u043b \u0436\u0438\u0437\u043d\u044c \u0432 \u043a\u0430\u0439\u0444.\u044d\u0442\u043e \u0441\u0438\u043b\u044c\u043d\u043e","media":[],"donate":0,"vkPaySticker":"","pinnedFor":0,"user":{"id":1023145,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/1023145-evgeniy-makarov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/a0f4dc1a-34d1-5e3e-a575-ae2136dfdc02\/","name":"\u0415\u0432\u0433\u0435\u043d\u0438\u0439 \u041c\u0430\u043a\u0430\u0440\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":330034,"url":"https:\/\/vc.ru\/story\/330034-mne-nuzhny-byli-priklyucheniya-seriynyy-obmanshchik-dzhozef-ueyl-zanimalsya-moshennichestvom-70-let-i-40-raz-sidel-v-tyurme","title":"\u00ab\u041c\u043d\u0435 \u043d\u0443\u0436\u043d\u044b \u0431\u044b\u043b\u0438 \u043f\u0440\u0438\u043a\u043b\u044e\u0447\u0435\u043d\u0438\u044f\u00bb: \u0441\u0435\u0440\u0438\u0439\u043d\u044b\u0439 \u043e\u0431\u043c\u0430\u043d\u0449\u0438\u043a \u0414\u0436\u043e\u0437\u0435\u0444 \u0423\u044d\u0439\u043b \u0437\u0430\u043d\u0438\u043c\u0430\u043b\u0441\u044f \u043c\u043e\u0448\u0435\u043d\u043d\u0438\u0447\u0435\u0441\u0442\u0432\u043e\u043c 70 \u043b\u0435\u0442 \u0438 40 \u0440\u0430\u0437 \u0441\u0438\u0434\u0435\u043b \u0432 \u0442\u044e\u0440\u044c\u043c\u0435"},"isAnonymous":false}]}