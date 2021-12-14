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Финансы
Nazigul Jusupova

Meta Цукерберга купила товарный знак одноимённого американского банка за $60 млн Статьи редакции

Переговоры с банком велись ещё до официального переименования компании, сообщили в Meta.

  • От лица Meta Platforms, бывшей Facebook, сделку оформила компания Beige Key из штата Делавэр, пишет Reuters со ссылкой на Meta Financial Group, материнской компании MetaBank.
  • В MetaBank подтвердили, что в сделке участвовала Meta Platforms. В последней тоже подтвердили покупку активов торговой марки и добавили, что Beige Key является аффилированной компанией. Также в компании отметили, что вели переговоры с банком ещё до того, как было объявлено о смене названия Facebook.
  • Facebook сменила название на Meta в октябре 2021 года. Компания объявила, что будет развивать метавселенную — виртуальный мир, в котором объединятся все имеющиеся технологии и устройства.

#новости #meta

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Grigvik Fake
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умный человек
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Artemy

МЕТАллоинвест пусть ещё прикупит.

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Семен Переделкин

Слишком сложные телодвижения - проще было бы купить сам банк.

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Евгений Кашуба

Ожидайте: MetaPhone, MetaCar, MetaChlen...

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KINCH

Был у нас в детстве во дворе один парень по имени Марк, мы ему в трусы песка и щебня насыпали. Вон оно как повернулось...

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–3
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Nadir Abdullaev

Что то на гоповском

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Евгений Макаров

И понеслась моча по трубам

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Сергей Перевозчиков

А чего сам банк не купили? Денег не хватило?

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Юрий Белоножкин

Переговоры с банком велись ещё до официального переименования компании
В банке: так это был Фейсбук?

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Офтоп
Михаил
Открытое прошение в башни-близнецы на Ленинградском

Милый директорушка, Владимир Сергеевич!Поздравляю вас с рождественским постом и желаю тебе всего от господа бога и егойных разработчиков. Нету у меня ни редактора, ни корректора, ни продакт-дезигнера, только ты у меня один остался.

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