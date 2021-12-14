Meta Цукерберга купила товарный знак одноимённого американского банка за $60 млн Статьи редакции
Переговоры с банком велись ещё до официального переименования компании, сообщили в Meta.
- От лица Meta Platforms, бывшей Facebook, сделку оформила компания Beige Key из штата Делавэр, пишет Reuters со ссылкой на Meta Financial Group, материнской компании MetaBank.
- В MetaBank подтвердили, что в сделке участвовала Meta Platforms. В последней тоже подтвердили покупку активов торговой марки и добавили, что Beige Key является аффилированной компанией. Также в компании отметили, что вели переговоры с банком ещё до того, как было объявлено о смене названия Facebook.
- Facebook сменила название на Meta в октябре 2021 года. Компания объявила, что будет развивать метавселенную — виртуальный мир, в котором объединятся все имеющиеся технологии и устройства.
МЕТАллоинвест пусть ещё прикупит.
Слишком сложные телодвижения - проще было бы купить сам банк.
Ожидайте: MetaPhone, MetaCar, MetaChlen...
Был у нас в детстве во дворе один парень по имени Марк, мы ему в трусы песка и щебня насыпали. Вон оно как повернулось...
Что то на гоповском
И понеслась моча по трубам
А чего сам банк не купили? Денег не хватило?
Переговоры с банком велись ещё до официального переименования компании
В банке: так это был Фейсбук?
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